REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT. Jak wychodzą na tym polscy przedsiębiorcy?

Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT. Jak wychodzą na tym polscy przedsiębiorcy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lipca 2026, 08:50
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT. Jak wychodzą na tym polscy przedsiębiorcy?
Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To ma być zachęta dla przedsiębiorców do nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Od czterech lat u w rozliczeniu z fiskusem firmy mogą wybierać tak zwany estoński CIT czyli sposób opodatkowania, który promuje inwestycje. Jak wynika z danych resortu finansów, z takiego podatkowego rozwiązania korzysta w Polsce już ponad 22 tysiące firm.

Czym różni się klasyczny CIT od estońskiego?

Najważniejsza różnica pomiędzy klasycznym CIT a estońskim CIT dotyczy momentu zapłaty podatku – wyjaśnia Joanna Łuksza, kierownik zespołu ekspertów księgowych w IFIRMA.PL. - W tradycyjnym modelu spółka płaci podatek dochodowy na bieżąco od osiągniętego zysku, niezależnie od tego, czy zostanie on wypłacony wspólnikom, czy pozostanie w firmie. W estońskim CIT obowiązek podatkowy zostaje odroczony. Podatek pojawia się zasadniczo dopiero w chwili wypłaty zysku wspólnikom lub w przypadku innych zdarzeń objętych opodatkowaniem, takich jak ukryte zyski czy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą – dodaje specjalistka.

REKLAMA

REKLAMA

Różnice dotyczą także wysokości efektywnego opodatkowania zysków wypłacanych właścicielom. Przy standardowej wypłacie dywidendy efektywna stawka wynosi co do zasady 20 proc. dla małych podatników, których przychody ze sprzedaży wraz z VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (8 517 000 zł), oraz 25 proc. dla pozostałych podatników. Wynika to z możliwości pomniejszenia podatku PIT od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę.

Jak to wygląda na konkretnym przykładzie? – Przy zysku w wysokości 1 mln zł mały podatnik w klasycznym CIT zapłaci najpierw 9 proc. CIT, a następnie wspólnik zapłaci PIT od dywidendy. Łączne obciążenie może wynieść ok. 262,9 tys. zł - wyjaśnia Joanna Łuksza i dodaje, że co do zasady w estońskim CIT, przy wypłacie całego zysku, łączny podatek wyniesie 200 tys. zł. W przypadku pozostałych podatników różnica także może być istotna. Przy 1 mln zł zysku klasyczne opodatkowanie CIT i dywidendy może oznaczać łącznie ok. 343,9 tys. zł podatku, podczas gdy w estońskim CIT efektywne obciążenie wynosi co do zasady 250 tys. zł – dodaje specjalistka.

Zobacz również:

Na co zwracają uwagę fiskus i przedsiębiorcy?

W przypadku estońskiego CIT organy podatkowe nie koncentrują się przede wszystkim na klasycznym ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, jak ma to miejsce w tradycyjnym CIT. Ich uwaga skupia się przede wszystkim na ocenie, czy określone wydatki nie stanowią ukrytych zysków albo wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

REKLAMA

Najwięcej wątpliwości budzą sytuacje, w których wspólnicy korzystają prywatnie z majątku spółki, otrzymują pożyczki od spółki lub finansują z jej środków prywatne wydatki. Ryzyko może pojawić się także przy fakturach wystawianych przez wspólników lub podmioty z nimi powiązane. Szczególną ostrożność należy zachować również przy usługach niematerialnych, takich jak doradztwo, zarządzanie, marketing czy obsługa prawna świadczonych przez podmioty powiązane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Największym błędem jest traktowanie estońskiego CIT jako systemu bez podatku. To raczej system z odroczonym podatkiem. Jeśli jednak środki są przekazywane wspólnikom w formach innych niż standardowa dywidenda, np. poprzez pożyczki, usługi czy finansowanie prywatnych wydatków, ryzyko zakwestionowania takich rozliczeń przez organy podatkowe istotnie rośnie – dodaje ekspertka IFIRMA.PL.

Koniec pierwszego okresu estońskiego CIT. Co powinny sprawdzić spółki?

Estoński CIT funkcjonuje w Polsce od czterech lat. To ważny moment dla przedsiębiorców korzystających z tej formy rozliczeń. Choć system może automatycznie zostać przedłużony na kolejne cztery lata podatkowe, to właśnie teraz wygasa – co do zasady – obowiązek zapłaty podatku wynikającego z tak zwanej korekty wstępnej. Chodzi o rozliczenie różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a rachunkowym, które powstały przy przejściu na estoński CIT.

– Dla wielu spółek kontynuacja estońskiego CIT nadal może być korzystna, zwłaszcza jeśli zyski pozostają w firmie i są reinwestowane. Przed rozpoczęciem kolejnego czteroletniego okresu warto sprawdzić, czy spółka nadal spełnia warunki ustawowe, prawidłowo rozlicza transakcje ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi oraz czy ewentualne wyjście z systemu nie wywoła dodatkowych obowiązków podatkowych – mówi Joanna Łuksza.

Kto może korzystać z estońskiego CIT?

Z ryczałtu od dochodów spółek mogą korzystać wybrane podmioty będące podatnikami CIT. Są to między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, a także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, o ile spełniają warunki określone w przepisach.

Jednym z nich jest odpowiednia struktura właścicielska. Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowo spółka nie może posiadać udziałów, akcji ani praw uczestnictwa w innych podmiotach.

Istotne są również wymogi dotyczące zatrudnienia. Co do zasady spółka powinna zatrudniać co najmniej trzy osoby, które nie są jej udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność.

Znaczenie ma także źródło osiąganych przychodów. Spółka nie powinna opierać działalności głównie na tzw. przychodach pasywnych, takich jak odsetki, wierzytelności, pożyczki, prawa autorskie czy transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi. Do takich podmiotów zaliczają się m.in. wspólnicy, prowadzone przez nich firmy, członkowie rodziny czy inne podmioty mające wpływ na działalność spółki.

Estoński CIT może być również atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy planują przekształcenie biznesu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe przeprowadzenie całego procesu, ponieważ sposób przekształcenia może mieć wpływ zarówno na możliwość wyboru tej formy opodatkowania, jak i termin skorzystania z niej.

Zobacz również:

Będzie nowelizacja estońskiego CIT

Od 2027 roku planowane są zmiany. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących estońskiego CIT. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie katalogu ukrytych zysków, wprowadzenie ustawowej definicji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz zmiany dotyczące rozliczania dystrybucji zysków po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.

Planowane jest również ograniczenie możliwości wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego. Jednocześnie projekt przewiduje rozwiązania upraszczające niektóre obowiązki, m.in. związane z wejściem do systemu oraz spełnieniem warunku zatrudnienia.

Projekt pozostaje obecnie na etapie prac rządowych. Już dziś jednak kierunek proponowanych zmian pokazuje, że przedsiębiorcy korzystający z estońskiego CIT powinni ze szczególną uwagą analizować rozliczenia prowadzone ze wspólnikami oraz podmiotami powiązanymi.

Powiązane
L4 już na całkiem nowych zasadach. ZUS zmienił sposób w jaki liczy zasiłek chorobowy. Wielu pracowników te przepisy mogą zaskoczyć
L4 już na całkiem nowych zasadach. ZUS zmienił sposób w jaki liczy zasiłek chorobowy. Wielu pracowników te przepisy mogą zaskoczyć
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten przepis już obowiązuje
Tym, którzy są po pięćdziesiątce przysługuje co miesiąc nawet ponad 2 tysiące złotych. Ten przepis już obowiązuje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ujawnili całą prawdę o estońskim CIT. Jak wychodzą na tym polscy przedsiębiorcy?
12 lip 2026

To ma być zachęta dla przedsiębiorców do nowych inwestycji i nowych miejsc pracy. Od czterech lat u w rozliczeniu z fiskusem firmy mogą wybierać tak zwany estoński CIT czyli sposób opodatkowania, który promuje inwestycje. Jak wynika z danych resortu finansów, z takiego podatkowego rozwiązania korzysta w Polsce już ponad 22 tysiące firm.

Droższe samochody firmowe przestają się podatkowo opłacać. Limit 100 tys. zł zaliczania do kosztów amortyzacji i rat leasingowych w przypadku aut o wyższej emisji spalin
12 lip 2026

Od 2026 r. obowiązuje limit 100 tys. zł zaliczania do kosztów amortyzacji i rat leasingowych w przypadku aut o wyższej emisji spalin. Droższe samochody firmowe przestają się podatkowo opłacać. Co jeszcze uległo zmianie?
Wyższa emerytura dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – dodatek do emerytury dla seniorów, w związku z trudem włożonym w wychowanie dzieci. Petycja już w Sejmie
11 lip 2026

Osobom, które posiadają (lub w przeszłości posiadały) na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jest nim Karta Dużej Rodziny. W ocenie autorki petycji obywatelskiej, która w dniu 25 maja 2026 r. została wniesiona do Sejmu, świadczenie to jednak niewystarczająco rekompensuje trud włożony przez rodziców (a zwłaszcza matki) w wychowanie co najmniej trojga dzieci, dlatego zwróciła się ona z postulatem wprowadzenia specjalnego dodatku do emerytury dla seniorów.
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
11 lip 2026

Po śmierci współmałżonka często mierzą się nie tylko z samotnością, ale też z dużo niższymi dochodami. Dla tysięcy seniorów ratunkiem stała się renta wdowia, która pozwala połączyć dwa świadczenia. Po marcowej waloryzacji obowiązuje już wyższy limit wypłat – wynosi 5935,48 zł brutto. To jednak dopiero początek zmian. Od 2027 roku wzrośnie nie tylko wysokość dodatkowego świadczenia, ale także maksymalna kwota, jaką będzie można otrzymać.

REKLAMA

Polak ogląda 3000 reklam miesięcznie w Internecie – jak reklamodawcy przyciągają uwagę?
11 lip 2026

Statystyczny polski internauta zobaczył w maju 2026 roku prawie 3000 reklam online – mimo rewolucji AI, to wciąż kreacja decyduje o 49% efektywności kampanii. Reklamy realnie przyciągające uwagę osiągają nawet 19-krotnie lepsze konwersje, a 82% reklamodawców deklaruje gotowość zapłacenia więcej za faktyczną uwagę odbiorcy. Jak marki mogą zmierzyć wpływ reklamy, zanim trafi ona do waszych oczu?
Szkoły dostaną nowe wyposażenie. 200 mln zł trafi do gmin
10 lip 2026

200 mln zł z budżetu państwa trafi do gmin na wyposażenie i doposażenie pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych w latach 2026-29. Środki trafią też do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Weszło w życie rozporządzenie ws. programu „Pracownie Kompas Jutra”.
Do 2028 r. od PFRON za darmo 4000 jednostek. Także dla stopnia umiarkowanego. Reaktywacja wypożyczalni [Projekt]
10 lip 2026

10 czerwca 2026 r. została reaktywowana przez PFRON wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Jest to reaktywacja likwidacyjna. Chodzi o to, aby osoby niepełnosprawne pożyczyły sprzęt z wypożyczalni, którą PFRON likwiduje, a sprzęt zalega w magazynie (i generuje koszty przechowania). W międzyczasie Sejm uchwali przepisy pozwalające na przejęcie na własność 4000 jednostek sprzętu przez te osoby niepełnosprawne, które go pożyczą po 10 czerwca (+ wcześniej wypożyczony sprzęt szacowany na około 1700 - 1770 jednostek).
Rewolucja w szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia już od września
10 lip 2026

Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. Przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. W takim daniu nie mogą znajdować się produkty odzwierzęce - informuje piątkowa „Gazeta Wyborcza”.

REKLAMA

Nie tylko szpitale. Każdy z nas produkuje odpady medyczne. Problem zaczyna się, gdy nie wiemy, co z nimi zrobić [Gość INFOR.PL]
10 lip 2026

Większość z nas nawet się nad tym nie zastanawia. Wacik po pobraniu krwi, zużyta igła po domowym zastrzyku, strzykawka po podaniu leku czy przeterminowane tabletki najczęściej trafiają do kosza na śmieci lub zalegają w domowej apteczce. Tymczasem są to odpady medyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. O tym, dlaczego ich właściwa utylizacja jest tak ważna oraz jak nowoczesne technologie pozwalają odzyskiwać z nich energię, opowiada Krzysztof Rdest, prezes zarządu EMKA.
ZUS wypłaci jednorazowo 4000 zł bez względu na dochód. Jeden twardy warunek decyduje o pieniądzach
10 lip 2026

Świadczenie "Za życiem" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 4000 zł przyznawane rodzinom bez względu na ich dochód. Pieniądze te przysługują z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA