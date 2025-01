Zasiłek pogrzebowy. "Koszyk usług funeralnych mocno niekompletny. To pokazuje brak zaangażowania praktyków". PIBP krytycznie o projekcie nowelizacji zasiłku pogrzebowego. Co należy zmienić?

Od maja 2024 r. trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. zwiększenie zasiłku pogrzebowego, a także usystematyzowanie zasad przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.

Jak już zostało wspomniane, trwają pracce nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Obecnie, w dalszym ciągu trwają uzgodnienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Projekt z grudnia zakłada podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł z coroczną weryfikacją (nie waloryzacją!) wysokości tego zasiłku. Dodatkowo w projekcie uwzględniono doprecyzowanie zasad przyznawania zasiłku celowego. Do najnowszej wersji projektu pojawił się jednak szereg uwag zarówno ze strony poszczególnych resortów, branży funeralnej, a także ze strony Rządowego Centrum Legislacji. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Zasiłek pogrzebowy: jednorazowe świadczenie w wysokości 7000 zł. Od kiedy?

PIBP o pracach nad zwiększeniem zasiłku pogrzebowego

Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) z niepokojem śledzi prowadzone przez rząd prace zmierzające do podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego – poinformował redakcję Infor.pl prezes PIBP Robert Czyżak. Dodał, że przesuwano już datę wejścia w życie nowej kwoty zasiłku pogrzebowego zmieniając jej wysokość już kilkukrotnie. Niezrozumiałym dla nas jest fakt braku jakiejkolwiek współpracy ze strony rządu z jedyną w kraju izbą gospodarczą reprezentującą branżę pogrzebową jaką jest PIBP – podkreślił prezes Izby.

Zasiłek pogrzebowy: koszyk usług funeralnych

Czyżak jako przykład podał koszyk usług funeralnych. Koszyk ten powstał m.in. bez jakichkolwiek konsultacji z naszą branża koszyk tzw. usług pogrzebowych, który w naszej ocenie jest mocno niekompletny i pokazujący brak zaangażowania w tym projekcie praktyków czyli nas - zaznaczył.

Dla przypomnienia, zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji, koszyk usług funeralnych ma być opracowywany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W podstawowym zakresie usług funeralnych wymieniono następujące usługi:

załatwienie formalności, przygotowanie i wybór trumny,

odbiór ciała zmarłego do kostnicy,

dojazd ew. do kościoła/domu pogrzebowego w dniu pogrzebu,

transport do miejsca pochówku na cmentarzu,

przygotowanie miejsca pogrzebowego

złożenie trumny / urny z ciałem do grobu.

Polska Izba Pogrzebowa skupia w swoich szeregach firmy pogrzebowe z całej Polski

Prezes PIBP przypomniał, że zgodnie z najnowszym projektem ustawy, kwota zasiłku pogrzebowego ma być podniesiona do wysokości 7 tys. złotych, ale nie będzie podlegała corocznej waloryzacji, tak, jak to było uwzględnione w pierwotnym projekcie. Jak wynika z najnowszego projektu, wysokość zasiłku pogrzebowego wzrośnie dopiero w 2026 r. Czyżak dodał, że wysokość zasiłku pogrzebowego będzie mogła być poniesiona na zasadzie corocznej weryfikacji opartej na danych z GUS-u. Tutaj znowu pojawia się pytanie, kto będzie dostarczał danych dotyczących wzrostu cen w samej branży? Myślę, że w tym właśnie miejscu, powinien być brany pod uwagę głos naszej izby, która skupia w swoich szeregach czoło firmy pogrzebowe z całej Polski – powiedział Czyżak.

Kontrowersje wokół przyznawania zasiłków celowych

W ocenie prezesa PIBP, największe kontrowersje budzi przyznawanie tzw. zasiłków celowych. Projekt jest dla nas nieczytelny, a jest to kwestia szalenie istotna – powiedział prezes Izby. W coraz częstszych przypadkach pochówków osób samotnych, którym nie przysługuje żadne świadczenie, totalnie niezrozumiałym jest mieszanie w tą kwestię spraw spadkowych - wytłumaczył. Dodał, że sprawy spadkowe badane będą często latami, a w konsekwencji będą zobowiązywały osobę organizującą pochówek do zwrotu tzw. zasiłku celowego. Zgadzamy się zatem z opinią resortu sprawiedliwości co do zasadności wprowadzenia regulacji dotyczącej zasiłku celowego – podsumował Czyżak.

W obecnej wersji projektu, zasiłek celowy ma być przyznawany na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu. W projekcie doprecyzowano zasady przyznawania tego zasiłku. Będzie mógł być przyznawany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że do takich kosztów można zaliczyć m.in. koszty transportu zwłok z odległego miejsca, czy koszty dłuższego przechowywania zwłok w chłodni. Projektodawcy wprowadzili możliwość nałożenia zwrotu w całości lub w części zasiłku celowego, ­jeśli te nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w spadku lub w innych świadczeniach z tytułu śmierci. Zasiłek celowy z pomocy społecznej będzie przysługiwał bez ograniczenia wysokości, niezależnie od dochodu.