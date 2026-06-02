Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
Trzy czwarte Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei o utratę pracy martwi się ponad jedna piąta pracowników – wynika z sondażu CBOS. Gorzej wypada ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy, gdzie rośnie grupa osób uważających, że znalezienie zatrudnienia w okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Z majowego sondażu CBOS wynika, że trzy piąte pracujących Polaków (60 proc.) postrzega sytuację w swoich zakładach pracy jako dobrą (bez zmian w porównaniu do kwietnia). 26 proc. badanych uważa, że jest ona „ani dobra, ani zła” (spadek o 2 punkty procentowe), a 12 proc. twierdzi, że jest zła (wzrost o 2 punkty). Tak jak w poprzednim miesiącu, 2 proc. pytanych uchyliło się od oceny.
Większość pracowników czuje się bezpiecznie
Jak podał CBOS, zbliżone do kwietniowych są też przewidywania respondentów dotyczące kierunku zmiany sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. Trzy piąte (60 proc.) badanych uważa, że w ciągu roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (wzrost o punkt procentowy), co piąty (20 proc.) zakłada jej poprawę (spadek o 2 punkty), a 13 proc. prognozuje pogorszenie (bez zmian). Od formułowania prognoz w tej kwestii uchyliło się 7 proc. pytanych (wzrost o 1 punkt).
Na zbliżonym do kwietniowego poziomie pozostaje też poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.).
Według CBOS większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia deklaruje niemal trzy czwarte pracujących zarobkowo (74 proc. – tyle samo, ile w marcu i kwietniu br.), natomiast poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy – nieco ponad jedna piąta pytanych (22 proc., od kwietnia spadek o jeden punkt).
Coraz trudniej o pracę w miejscu zamieszkania
Wśród ogółu badanych po raz kolejny nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – o 3 punkty procentowe zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (obecnie 32 proc.), a o jeden punkt procentowy ubyło przekonanych, że można tam znaleźć pracę (obecnie 58 proc.). Co dziesiąty respondent (10 proc.) uchylił się od oceny sytuacji (spadek o 2 punkty procentowe). Autorzy badania podkreślili, że są to najgorsze oceny spośród notowanych od marca 2017 roku.
Gorzej niż starsi sytuację na lokalnych rynkach pracy postrzegają osoby w wieku 18-24 lata – 45 proc. z nich twierdzi, że w miejscowościach, w których mieszkają, lub w ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub że jest to całkowicie niemożliwe.
Opinie na temat możliwości znalezienia pracy w okolicy związane są także z wielkością miejscowości, w której zamieszkują badani: im jest ona mniejsza, tym wyższy odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 15 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 42 proc. na wsi). Autorzy badania zaznaczyli, że w porównaniu z kwietniem największe pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy odnotowano w miastach liczących do 19 999 mieszkańców, a następnie w miastach mających co najmniej 500 000 mieszkańców i na wsiach.
Badanie zrealizowano od 7 do 17 maja 2026 r. na próbie liczącej 1041 osób. (PAP)
