Strona główna » Prawo » Praca » Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy

Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy

02 czerwca 2026, 10:45
oprac. Łucja Orzeł
Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
Shutterstock
Shutterstock

Trzy czwarte Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei o utratę pracy martwi się ponad jedna piąta pracowników – wynika z sondażu CBOS. Gorzej wypada ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy, gdzie rośnie grupa osób uważających, że znalezienie zatrudnienia w okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.

Z majowego sondażu CBOS wynika, że trzy piąte pracujących Polaków (60 proc.) postrzega sytuację w swoich zakładach pracy jako dobrą (bez zmian w porównaniu do kwietnia). 26 proc. badanych uważa, że jest ona „ani dobra, ani zła” (spadek o 2 punkty procentowe), a 12 proc. twierdzi, że jest zła (wzrost o 2 punkty). Tak jak w poprzednim miesiącu, 2 proc. pytanych uchyliło się od oceny.

Większość pracowników czuje się bezpiecznie

Jak podał CBOS, zbliżone do kwietniowych są też przewidywania respondentów dotyczące kierunku zmiany sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku. Trzy piąte (60 proc.) badanych uważa, że w ciągu roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (wzrost o punkt procentowy), co piąty (20 proc.) zakłada jej poprawę (spadek o 2 punkty), a 13 proc. prognozuje pogorszenie (bez zmian). Od formułowania prognoz w tej kwestii uchyliło się 7 proc. pytanych (wzrost o 1 punkt).

Na zbliżonym do kwietniowego poziomie pozostaje też poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.).

Według CBOS większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia deklaruje niemal trzy czwarte pracujących zarobkowo (74 proc. – tyle samo, ile w marcu i kwietniu br.), natomiast poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy – nieco ponad jedna piąta pytanych (22 proc., od kwietnia spadek o jeden punkt).

Coraz trudniej o pracę w miejscu zamieszkania

Wśród ogółu badanych po raz kolejny nieznacznie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – o 3 punkty procentowe zwiększyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub jej okolicy znalezienie pracy jest bardzo trudne lub całkowicie niemożliwe (obecnie 32 proc.), a o jeden punkt procentowy ubyło przekonanych, że można tam znaleźć pracę (obecnie 58 proc.). Co dziesiąty respondent (10 proc.) uchylił się od oceny sytuacji (spadek o 2 punkty procentowe). Autorzy badania podkreślili, że są to najgorsze oceny spośród notowanych od marca 2017 roku.

Gorzej niż starsi sytuację na lokalnych rynkach pracy postrzegają osoby w wieku 18-24 lata – 45 proc. z nich twierdzi, że w miejscowościach, w których mieszkają, lub w ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub że jest to całkowicie niemożliwe.

Opinie na temat możliwości znalezienia pracy w okolicy związane są także z wielkością miejscowości, w której zamieszkują badani: im jest ona mniejsza, tym wyższy odsetek dostrzegających trudności ze znalezieniem zatrudnienia (od 15 proc. w co najmniej półmilionowych miastach do 42 proc. na wsi). Autorzy badania zaznaczyli, że w porównaniu z kwietniem największe pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy odnotowano w miastach liczących do 19 999 mieszkańców, a następnie w miastach mających co najmniej 500 000 mieszkańców i na wsiach.

Badanie zrealizowano od 7 do 17 maja 2026 r. na próbie liczącej 1041 osób. (PAP)

Trzeba informować pracodawcę o świadczeniu 800 plus i o wysokości alimentów, jeśli tak przewiduje regulamin
Trzeba informować pracodawcę o świadczeniu 800 plus i o wysokości alimentów, jeśli tak przewiduje regulamin
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek" w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
Dla kogo 5000 zł minimalnego wynagrodzenia? Taka stawka obowiązuje od kilku dni, ale kogo dotyczy?
Dla kogo 5000 zł minimalnego wynagrodzenia? Taka stawka obowiązuje od kilku dni, ale kogo dotyczy?
Prawo
Polacy nie boją się utraty pracy, ale dostrzegają inny problem na rynku pracy
02 cze 2026

Trzy czwarte Polaków ma poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Z kolei o utratę pracy martwi się ponad jedna piąta pracowników – wynika z sondażu CBOS. Gorzej wypada ocena sytuacji na lokalnych rynkach pracy, gdzie rośnie grupa osób uważających, że znalezienie zatrudnienia w okolicy jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Zmiana dopuszczalnej wielkości przydomowego garażu i szopy ogrodowej od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy
02 cze 2026

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa dopuszczalną długość i wysokość budynku gospodarczego (do którego zalicza się również szopy ogrodowe/domki narzędziowe) oraz garażu, posadowionego na nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, jeżeli jest on usytuowany przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od tej granicy. Wielkości te, mają ulec zmianie od 20 września 2026 r., w związku z trwającymi w rządzie pracami nad nowym rozporządzeniem w powyższym przedmiocie (tj. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Sankcja kredytu darmowego: cesja, statystyki, narracje i to, czego banki nie chcą powiedzieć wprost
01 cze 2026

Jak pokazuje praktyka rynkowa oraz dostępne statystyki, bardzo częstą formą dochodzenia roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego jest nabywanie wierzytelności w drodze cesji przez wyspecjalizowane podmioty albo ich dochodzenie przed sądem w formule przelewu powierniczego. Ten model nie powstał przypadkowo – jest odpowiedzią na realne uwarunkowania ekonomiczne i procesowe, z którymi mierzą się konsumenci. Kredytobiorcy oczekują szybkiego i pewnego efektu finansowego, nie chcą ponosić ryzyka procesowego ani wieloletnich kosztów sporów sądowych. Podmioty profesjonalne, działające na własne ryzyko, kalkulują natomiast możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt oczywisty, lecz kluczowy: bank jest dłużnikiem wypłacalnym, a w razie prawomocnego uwzględnienia powództwa nie ma realnych trudności z wyegzekwowaniem należności. To właśnie ta zbieżność interesów sprawiła, że model cesyjny stał się rozwiązaniem dominującym w sprawach SKD.
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
01 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 r. wzrosły progi dochodowe oraz kwoty dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ważna informacja dla osób ubiegających się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Trzeba informować pracodawcę o świadczeniu 800 plus i o wysokości alimentów, jeśli tak przewiduje regulamin
01 cze 2026

Czy świadczenie 800+ należy uwzględnić przy obliczaniu dochodu na członka rodziny mającego wpływ na wysokość świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych? Pracownicy często są zaskoczeni tym, że pracodawca wprowadził takie rozwiązanie. Pytają czy jest to zgodne z prawem?
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
01 cze 2026

Z danych theprotocol.it wynika, że standard jawności na rynku pracy IT się umacnia: w I kwartale 2026 roku liczba ofert z widełkami wzrosła o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. To istotna zmiana, ale nie gwałtowna reakcja na regulacje prawne. Widełki w tej branży pojawiają się w ofertach pracy od lat ze względu na oczekiwania kandydatów, ale też nastawienie pracodawców na efektywność rekrutacji.
W 2027 r. w ZUS przymusowe obserwacje w szpitalach i dodatkowe badania. Co się zmieni [Nowelizacja]
01 cze 2026

Do tej pory podstawą skierowania przez ZUS na dodatkowe badania albo obserwację w szpitalu było rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Jeżeli wnioskujący o rentę nie pojawił się np. w szpitalu, to ZUS odstępował od postępowania o np. przyznanie renty. Tak poważna sankcja nie powinna być wprowadzana rozporządzeniem. Dlatego od 1 stycznia 2027 r. będzie to regulowała ustawa o systemie ubezpieczeń.
Tanie paliwo. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego obowiązujące we wtorek
02 cze 2026

Wtorek to kolejny dzień spadku cen paliw. W kolejnym obwieszczeniu minister energii określił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego obowiązujące w dniu 2 czerwca. O ile stanieją paliwa na stacjach benzynowych? Sprawdzamy!

ZUS w czerwcu 2026 r. o prawie 10% zwiększy stan wszystkich kont emerytalnych i kapitałów początkowych
01 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czerwcu 2026 roku stan kont ubezpieczonych w ZUS zdecydowanie wzrośnie za sprawą corocznej waloryzacji składek emerytalnych. Ta operacja bezpośrednio podniesie wysokość przyszłych świadczeń. Stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrośnie o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększą się o 10,61 proc. Zgromadzone na tych kontach kwoty stanowią podstawę obliczenia emerytury, co oznacza, że wyższe wskaźniki dają wyższe wypłaty w przyszłości.
Dla kogo 5000 zł minimalnego wynagrodzenia? Taka stawka obowiązuje od kilku dni, ale kogo dotyczy?
02 cze 2026

Minister Sprawiedliwości podpisał 29 maja 2026 roku rozporządzenie ustalające wynagrodzenia dla asystentów sędziów. Studenci prawa od 4. roku mogą zarabiać od 5000 do 5500 zł miesięcznie jako młodsi asystenci sędziów. Absolwenci i osoby z doświadczeniem otrzymają od 6700 do 9270 zł. To odpowiedź na odpływ młodych prawników do sektora prywatnego. Czy to uratuje sądownictwo i zachęci młodych?
