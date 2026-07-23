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Masz 60 lat i 40 lat pracy? ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota zaskakuje

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23 lipca 2026, 06:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Masz 60 lat i 40 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
Shutterstock

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Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS, jeżeli obecnie mam 60 lat i 40 lat stażu pracy? Warto zaznaczyć, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie wystarczy, aby otrzymać minimalną emeryturę, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Bardzo ważne jest również posiadanie odpowiedniego stażu pracy. Oto szczegóły.

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Masz 60 lat i 40 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Obecnie, aby uzyskać minimalną emeryturę, której wysokość obecnie wynosi 1978,49 zł brutto, kobiety muszą udokumentować co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, natomiast mężczyźni minimum 25 lat takiego stażu. Jaką emeryturę dostanie kobieta w wieku 60 lat, która zakończyła aktywność zawodową po 40 latach pracy?

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Dwie waloryzacje emerytur a wysokość emerytury

Waloryzacje emerytur są przeprowadzane dwa razy w roku. Waloryzacja marcowa obejmuje świadczenia już wypłacane i ma na celu ich podniesienie na podstawie wskaźnika inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń. Waloryzacja czerwcowa natomiast dotyczy środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS i ma na celu ich urealnienie przed przejściem na emeryturę, wpływając tym samym na wysokość przyszłych świadczeń.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość przyszłej emerytury Polsce jest determinowana przez kilka kluczowych czynników. Głównym z nich jest suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ponadto, na ostateczną kwotę emerytury mają wpływ:

  • Zwaloryzowany kapitał początkowy - dotyczy osób, które pracowały przed rokiem 1999, a ich składki z tamtego okresu zostały przeliczone na swoisty kapitał początkowy.
  • Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS (jeśli dotyczy) - dotyczy części składek odprowadzanych od 1999 roku, które są ewidencjonowane na subkoncie.
  • Średnie dalsze trwanie życia - jest to statystyczna wartość publikowana co roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) pod koniec marca. Kwota emerytury jest ilorazem zgromadzonego kapitału i średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach dla osoby w wieku przechodzenia na emeryturę. Im dłuższy prognozowany okres pobierania świadczenia, tym niższa miesięczna emerytura.

Ile wynosi emerytura z ZUS po 10 latach pracy? Oto kwota

W zdecydowanie mniej korzystnej sytuacji emerytalnej znajdują się osoby, które legitymują się bardzo krótkim stażem pracy, na przykład zaledwie 10 latami. Taki okres ubezpieczenia jest znacznie krótszy niż wymagany staż do uzyskania minimalnej emerytury. Osoby te nie mogą liczyć na świadczenie w wysokości nawet połowy emerytury minimalnej. System emerytalny gwarantuje minimalne świadczenie tylko tym, którzy spełnili warunek stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i osiągnęli wiek emerytalny.

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Dla osoby z 10-letnim stażem pracy wysokość emerytury jest wyliczana wyłącznie na podstawie sumy faktycznie zgromadzonych i zwaloryzowanych składek. Przy założeniu, że przez ten krótki okres pracowała ona na umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem, kwota emerytury będzie bardzo niska. Szacuje się, że w takim przypadku świadczenie może wynieść około 300 zł brutto dla mężczyzn i 250 zł brutto dla kobiet. Jest to kwota stanowiąca zaledwie ułamek (mniej niż 1/5) aktualnej emerytury minimalnej. Podkreśla to, że sam wiek emerytalny nie gwarantuje minimalnego świadczenia – kluczowy jest wypracowany staż pracy i zgromadzone składki.

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Masz 60 lat i 40 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

Masz 60 lat i 40 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Można by przypuszczać, że 40 lat pracy gwarantuje emeryturę znacznie przewyższającą kwotę minimalną. Jednak w praktyce wysokość świadczenia jest silnie powiązana z poziomem odprowadzanych składek, a co za tym idzie, z wysokością osiąganych zarobków w trakcie kariery zawodowej.

Jaką emeryturę dostaniesz w wieku 60 lat po 40 latach pracy przy średniej krajowej, a jaką przy minimalnych zarobkach?

Osoby, które przez cały 40-letni okres pracy zarabiały jedynie minimalne wynagrodzenie, często otrzymują emeryturę tylko nieznacznie wyższą od minimalnej, zazwyczaj oscylującą w przedziale 1900-2000 zł brutto. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja osób, które przepracowały 40 lat, ale ich zarobki były na poziomie średniej krajowej lub wyższym. Odprowadzały one proporcjonalnie wyższe składki emerytalne. W takim przypadku, zgromadzony kapitał jest znacznie większy, co przekłada się na zdecydowanie wyższą emeryturę, która może wynieść nawet około 6600 zł brutto. To wyraźnie pokazuje, jak kluczowe dla wysokości przyszłego świadczenia są nie tylko lata pracy, ale przede wszystkim poziom osiąganych dochodów.

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Źródło: INFOR
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