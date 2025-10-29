Wcześniejsza emerytura z KRUS to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób związanych z rolnictwem, które osiągnęły wymagany wiek i spełniły inne kryteria określone przepisami. System ten daje również możliwość ubiegania się o wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej na roli. Kto może otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS?

Wcześniejsza emerytura z KRUS. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?

Wcześniejsza emerytura z KRUS jest dostępna dla osób zajmujących się rolnictwem, pod warunkiem spełnienia przez nich określonych kryteriów dotyczących wieku, okresu opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze oraz definitywnego zaprzestania aktywności w gospodarstwie. Skorzystanie z tej ścieżki emerytalnej jest możliwe przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, który aktualnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla kogo wcześniejsza emerytura z KRUS?

Wcześniejsza emerytura z KRUS przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

Wiek : Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

: Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Okres ubezpieczenia : Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 30 lat.

: Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 30 lat. Ciągłość ubezpieczenia : Składki na ubezpieczenie musiały być opłacane przez co najmniej 25 lat bez przerw.

: Składki na ubezpieczenie musiały być opłacane przez co najmniej 25 lat bez przerw. Zaprzestanie działalności rolniczej: Osoba ubiegająca się o emeryturę musi zakończyć prowadzenie działalności rolniczej (np. przekazać lub sprzedać gospodarstwo).

Wcześniejsza emerytura z KRUS - ile wynosi w 2025 roku?

Wysokość wcześniejszej emerytury rolniczej z KRUS jest ustalana w sposób zryczałtowany i nie zależy bezpośrednio od wszystkich indywidualnych składek rolnika, choć okres ubezpieczenia ma znaczenie. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł. Warto zaznaczyć, że kwota ta może być wyższa, jeśli rolnik był ubezpieczony również w innych systemach (jak ZUS) lub opłacał w KRUS dodatkowe składki, na przykład za gospodarstwo rolne powyżej 50 hektarów przeliczeniowych. Należy pamiętać o istotnym warunku: osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS nie może kontynuować pracy w rolnictwie, gdyż grozi to zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS?

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), konieczne jest zgromadzenie określonych dokumentów. Proces składania wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą wymaga przygotowania następującego zestawu:

Wypełniony formularz wniosku o emeryturę rolniczą ( druk o symbolu KRUS SR-21 ).

). Dokument tożsamości – dowód osobisty.

Dokumenty potwierdzające okresy objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, takie jak zaświadczenia, decyzje administracyjne czy dowody wpłat składek.

Dokumenty potwierdzające fakt przekazania gospodarstwa rolnego, na przykład akt notarialny (umowa darowizny, umowa sprzedaży) lub inne stosowne dokumenty.

Oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę z KRUS

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS, należy złożyć wniosek w lokalnej jednostce terenowej KRUS, odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jeśli posiada się profil zaufany). Zgodnie z przepisami, KRUS ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek i podjąć decyzję w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia kompletnej dokumentacji.

Czy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS może dorabiać lub pracować?

Warunkiem otrzymania wcześniejszej emerytury z KRUS jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Choć dorabianie w innych formach (np. poprzez umowy cywilnoprawne czy wynajem) nie zawsze skutkuje odebraniem świadczenia, zaleca się każdorazowo skonsultować swoją sytuację z KRUS. Podjęcie przez emeryta działalności niezgodnej z obowiązującymi przepisami może prowadzić do zawieszenia lub wstrzymania wypłaty emerytury.

Wcześniejsza emerytura z KRUS - podsumowanie

Wcześniejsza emerytura z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przysługuje rolnikom, którzy spełniają określone warunki:

Wiek: kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.

Okres ubezpieczenia: co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS.

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej – konieczne, aby skorzystać z wcześniejszej emerytury.

Termin spełnienia warunków: prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje osobom, które do 31 grudnia 2017 roku podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników przez minimum 30 lat.

Pełny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w KRUS, ale wcześniejsza emerytura umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań. Aby przejść na wcześniejszą emeryturę, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w regionalnym oddziale KRUS, m.in. wniosku KRUS SR-21, dokumentu potwierdzającego wiek oraz dokumentów potwierdzających okres prowadzenia działalności rolniczej lub ubezpieczenia w KRUS. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł.