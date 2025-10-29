Wcześniejsza emerytura z KRUS. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?
Wcześniejsza emerytura z KRUS to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób związanych z rolnictwem, które osiągnęły wymagany wiek i spełniły inne kryteria określone przepisami. System ten daje również możliwość ubiegania się o wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej na roli. Kto może otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS?
Wcześniejsza emerytura z KRUS. Ile wynosi wcześniejsza emerytura z KRUS? Kto może się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić?
Wcześniejsza emerytura z KRUS jest dostępna dla osób zajmujących się rolnictwem, pod warunkiem spełnienia przez nich określonych kryteriów dotyczących wieku, okresu opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze oraz definitywnego zaprzestania aktywności w gospodarstwie. Skorzystanie z tej ścieżki emerytalnej jest możliwe przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, który aktualnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Dla kogo wcześniejsza emerytura z KRUS?
Wcześniejsza emerytura z KRUS przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:
- Wiek: Kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.
- Okres ubezpieczenia: Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 30 lat.
- Ciągłość ubezpieczenia: Składki na ubezpieczenie musiały być opłacane przez co najmniej 25 lat bez przerw.
- Zaprzestanie działalności rolniczej: Osoba ubiegająca się o emeryturę musi zakończyć prowadzenie działalności rolniczej (np. przekazać lub sprzedać gospodarstwo).
Wcześniejsza emerytura z KRUS - ile wynosi w 2025 roku?
Wysokość wcześniejszej emerytury rolniczej z KRUS jest ustalana w sposób zryczałtowany i nie zależy bezpośrednio od wszystkich indywidualnych składek rolnika, choć okres ubezpieczenia ma znaczenie. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł. Warto zaznaczyć, że kwota ta może być wyższa, jeśli rolnik był ubezpieczony również w innych systemach (jak ZUS) lub opłacał w KRUS dodatkowe składki, na przykład za gospodarstwo rolne powyżej 50 hektarów przeliczeniowych. Należy pamiętać o istotnym warunku: osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS nie może kontynuować pracy w rolnictwie, gdyż grozi to zawieszeniem wypłaty świadczenia.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS?
Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), konieczne jest zgromadzenie określonych dokumentów. Proces składania wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą wymaga przygotowania następującego zestawu:
- Wypełniony formularz wniosku o emeryturę rolniczą (druk o symbolu KRUS SR-21).
- Dokument tożsamości – dowód osobisty.
- Dokumenty potwierdzające okresy objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, takie jak zaświadczenia, decyzje administracyjne czy dowody wpłat składek.
- Dokumenty potwierdzające fakt przekazania gospodarstwa rolnego, na przykład akt notarialny (umowa darowizny, umowa sprzedaży) lub inne stosowne dokumenty.
- Oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.
Wniosek o wcześniejszą emeryturę z KRUS
Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z KRUS, należy złożyć wniosek w lokalnej jednostce terenowej KRUS, odpowiadającej miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jeśli posiada się profil zaufany). Zgodnie z przepisami, KRUS ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek i podjąć decyzję w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia kompletnej dokumentacji.
Czy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę z KRUS może dorabiać lub pracować?
Warunkiem otrzymania wcześniejszej emerytury z KRUS jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Choć dorabianie w innych formach (np. poprzez umowy cywilnoprawne czy wynajem) nie zawsze skutkuje odebraniem świadczenia, zaleca się każdorazowo skonsultować swoją sytuację z KRUS. Podjęcie przez emeryta działalności niezgodnej z obowiązującymi przepisami może prowadzić do zawieszenia lub wstrzymania wypłaty emerytury.
Wcześniejsza emerytura z KRUS - podsumowanie
Wcześniejsza emerytura z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przysługuje rolnikom, którzy spełniają określone warunki:
- Wiek: kobiety muszą mieć ukończone 55 lat, a mężczyźni 60 lat.
- Okres ubezpieczenia: co najmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS.
- Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej – konieczne, aby skorzystać z wcześniejszej emerytury.
- Termin spełnienia warunków: prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje osobom, które do 31 grudnia 2017 roku podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników przez minimum 30 lat.
Pełny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w KRUS, ale wcześniejsza emerytura umożliwia wcześniejsze przejście na emeryturę pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań. Aby przejść na wcześniejszą emeryturę, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w regionalnym oddziale KRUS, m.in. wniosku KRUS SR-21, dokumentu potwierdzającego wiek oraz dokumentów potwierdzających okres prowadzenia działalności rolniczej lub ubezpieczenia w KRUS. Wysokość wcześniejszej emerytury z KRUS zależy od okresu składkowego i lat podlegania ubezpieczeniu, a jej podstawowa kwota w 2025 roku wynosi około 1691 zł.
