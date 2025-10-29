Okularnicy muszą się mieć na baczności za kierownicą. Za to grozi mandat w wysokości 500 zł! O tym musisz pamiętać

Kierowcy z wadami wzroku powinni zachować szczególną ostrożność. Mimo że jazda w okularach korekcyjnych wydaje się standardowa, w niektórych przypadkach może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł. Wysokość kary zależy od kodów, które są wpisane w twoim prawie jazdy. Upewnij się, że znasz obowiązujące przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Mandat za okulary, czyli o czym pamiętać za kierownicą

Wielu kierowców z wadami wzroku nie zdaje sobie sprawy, że nieprzestrzeganie określonych zasad dotyczących korekcji wzroku może skutkować mandatem w wysokości nawet 500 zł. Kluczowe są w tym przypadku kody znajdujące się w prawie jazdy, które precyzują, jaką formę korekcji należy stosować.

REKLAMA

REKLAMA

Czym są kody w prawie jazdy?

Kody w polskim prawie jazdy to specjalne oznaczenia umieszczane w rubryce nr 12 dokumentu, które informują o szczególnych ograniczeniach, wymaganiach lub dodatkowych uprawnieniach kierowcy wynikających np. ze stanu zdrowia czy warunków korzystania z pojazdu. Te kody mają często charakter medyczny lub techniczny i precyzują, w jaki sposób można prowadzić pojazd.

Co oznaczają kody w prawie jazdy?

Podczas badań lekarskich, które są konieczne do uzyskania lub przedłużenia prawa jazdy, okulista ocenia wzrok kierowcy i decyduje o potrzebie jego korekcji. Informacja ta jest następnie zapisywana na dokumencie w postaci specjalnych kodów. Najważniejszy jest kod 01, oznaczający ogólny wymóg korekcji lub ochrony wzroku. Istnieją również bardziej szczegółowe kody, które dokładnie określają, jakich środków korekcyjnych należy używać:

01.01 - wymagane są okulary.

01.02 - wymagane są soczewki kontaktowe.

01.05 - wymagana jest przepaska na oko.

01.06 - dozwolone są okulary lub soczewki kontaktowe (jest to najczęściej spotykany kod).

01.07 - wymagana jest indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Zgodnie z powyższym, do najczęściej spotykanych kodów należą między innymi: kod 01, który wskazuje na wymaganą korekcję lub ochronę wzroku, na przykład 01.01 oznacza, że kierowca musi nosić okulary, a 01.02 – soczewki kontaktowe.

REKLAMA

Jak uniknąć mandatu?

Aby uniknąć kary, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń okulisty i stosować się do kodu wpisanego w prawie jazdy. Na przykład, jeśli dokument wskazuje na kod 01.01, kierowca musi nosić okulary. Zastąpienie ich soczewkami kontaktowymi w takiej sytuacji grozi mandatem w wysokości 500 zł. Taka sama zasada obowiązuje w odwrotnej sytuacji, gdy wymagane są soczewki (kod 01.02), a kierowca używa okularów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Inne ważne kody w prawie jazdy

W prawie jazdy mogą pojawić się również inne kody, które wskazują na dodatkowe wymagania lub ograniczenia dla kierowcy:

02 - wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji.

03 - wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn.

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej.

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej.

10 - wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów.

Zgodnie z powyższym kod 02 dotyczy konieczności stosowania aparatów słuchowych, na przykład 02.01 to aparat na jedno ucho, a 02.02 na oba uszy. Kod 03 wiąże się z koniecznością używania protez lub szyn ortopedycznych kończyn – 03.01 dla kończyny górnej, a 03.02 dla dolnej.

Istnieją też kody dotyczące ograniczeń związanych ze stanem zdrowia, na przykład kod 05, gdzie 05.01 oznacza jazdę wyłącznie w dzień, 05.03 – bez pasażerów, 05.05 – jazdę w towarzystwie innej osoby, 05.06 – zakaz jazdy z przyczepą, 05.07 – zakaz poruszania się po autostradach, a 05.08 – konieczność całkowitego zakazu spożywania alkoholu. Kod 66 oznacza zakaz ciągnięcia przyczepy. Kody z zakresu 79 dotyczą ograniczeń dotyczących rodzaju pojazdu, na przykład 79.01 mówi o możliwości prowadzenia wyłącznie pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym, a 79.03 – pojazdów trójkołowych. Kod 90 jest stosowany do oznaczenia zmian lub dostosowań w pojeździe. Kodeks 95 informuje o posiadaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, natomiast kod 96 dotyczy uprawnień do prowadzenia zespołu pojazdów, na przykład ciągnika z naczepą. Kody 106 i 110 mają charakter sądowy lub medyczny i wskazują na ograniczenia, lub przeciwwskazania zdrowotne, np. zakaz prowadzenia pojazdów danej kategorii lub przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia motocykli.