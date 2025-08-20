REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jaką emeryturę dostanę z ZUS po 15 latach pracy? Oto kwota

Jaką emeryturę dostanę z ZUS po 15 latach pracy? Oto kwota

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 sierpnia 2025, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze świadczenia emerytury renty emerytura
Jaką emeryturę dostanę z ZUS po 15 latach pracy? Oto kwota
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Okazuje się, że większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na świadczenie emerytalne od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę wypłaci ZUS po 15 latach pracy? Oto szczegóły.

Jaką emeryturę dostanę z ZUS po 15 latach pracy? Oto kwota

Aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, konieczne jest spełnienie nie tylko warunku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale także posiadanie odpowiedniego minimalnego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat udokumentowanych okresów składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

REKLAMA

W przypadku, gdy 60-letnia kobieta lub 65-letni mężczyzna ma zaledwie 15 lat stażu pracy, przysługuje im prawo do świadczenia emerytalnego, jednak nie będzie ono gwarantowane w wysokości minimalnej. Wynika to z faktu, że nie spełnili warunku wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20/25 lat) uprawniającego do dopłaty do wysokości minimalnej emerytury.

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od:

  • Sumy wszystkich zgromadzonych i zwaloryzowanych składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe.
  • Kapitału początkowego - dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek.
  • Środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS (jeśli osoba posiadała subkonto).
  • Średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę - suma zgromadzonych środków jest dzielona przez tę wartość, aby ustalić miesięczną wysokość świadczenia.

Do ogólnego stażu ubezpieczeniowego (choć nie wpływa to bezpośrednio na wysokość naliczanej emerytury z nowego systemu, a jedynie na prawo do minimalnej) wliczane są także okresy nauki, jednak tylko najdłuższy z nich i w zależności od rodzaju ukończonej szkoły (od 3 do 8 lat).

Dwie waloryzacje

W systemie emerytalnym kluczowe są dwie coroczne waloryzacje: marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już emerytur, oraz czerwcowa, która waloryzuje środki zgromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, wpływając na przyszłe świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jaka emerytura z ZUS po 15 latach pracy?

REKLAMA

Osoby z 15-letnim stażem pracy, zwłaszcza te, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury. Ich świadczenie jest obliczane wyłącznie na podstawie sumy zgromadzonych składek. Z uwagi na krótki staż i niskie zarobki, taka emerytura będzie znacząco niższa od minimalnej i nie zostanie do niej podniesiona. Szacuje się, że w przypadku 15 lat pracy na minimalnym wynagrodzeniu, emerytura może oscylować w granicach 500-700 złotych brutto miesięcznie, stanowiąc zaledwie około połowy obecnej minimalnej emerytury.

Podsumowując, wysokość przyszłej emerytury jest ściśle powiązana z poziomem zarobków i odprowadzanych składek. Aby jednak mieć pewność otrzymania świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej, niezbędne jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego stażu pracy wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
Lekki stopień niepełnosprawności 2025 – świadczenia, ulgi i zasiłki z MOPS i PFRON
Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Chcesz podwoić swoją emeryturę? To możliwe! ZUS zdradził, w czym tkwi sekret. Oto sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale czternastka należy się również osobom do 16. roku życia, a jeżeli nadal się uczą - do 25. roku życia. Jak to możliwe?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rewolucja w podatkach: Kasowy PIT obejmie tysiące nowych firm! Sprawdź, czy skorzystasz
20 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie przepisy, które podniosą limit przychodów uprawniających do stosowania kasowego PIT z 1 mln zł do 2 mln zł. Zmiana wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców.
Surowsze kary za atak na policjanta, lekarza, ratownika. Do do 5 lat więzienia za naruszenie nietykalności. Minimum 1000 zł grzywny za zakłócenie spokoju lub porządku publicznego
20 sie 2025

W dniu 19 sierpnia 2025 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych – np. policjantów, strażaków czy ratowników medycznych – a także osób, które narażają swoje życie i zdrowie, pomagając innym: lekarze, pielęgniarki, ratownicy górscy i wodni oraz zwykli obywatele, którzy reagują na przemoc lub ratują ofiary wypadków. Kary za naruszenie nietykalności tych osób wzrosną z 3 do 5 lat.
CKE podała terminy matur i egzaminu ósmoklasisty w 2026 r. (harmonogram)
20 sie 2025

Wiadomo już w jakich terminach zostaną przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty i maturalne w nowym roku szkolnym 2025/26.
Zmiany w amortyzacji aut od 2026 r. – jak nie stracić 20 tys. zł na samochodzie firmowym?
20 sie 2025

Od 1 stycznia 2026 r. nadchodzi rewolucja dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach sprawią, że auta spalinowe staną się znacznie droższe w rozliczeniu podatkowym. Nowe, niższe limity amortyzacji i leasingu mogą uszczuplić kieszeń firmy o nawet 20 tys. zł w ciągu kilku lat. Co zrobić jeszcze w 2025 r., żeby uniknąć dodatkowych kosztów i utrzymać maksymalne odliczenia? Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik.

REKLAMA

ZUS już patrzy! Sprzedaż na Vinted i Instagramie może Cię kosztować fortunę
20 sie 2025

Sprzedajesz rękodzieło na Instagramie albo wystawiasz ubrania na Vinted? Może się wydawać, że to tylko dodatkowy zarobek bez formalności. Niestety – ZUS coraz częściej przygląda się takim transakcjom. Jedna źle zakwalifikowana sprzedaż lub umowa i możesz zostać obciążony zaległymi składkami, które w sumie mogą sięgnąć kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych.
Kasowy PIT - zmiany od 2026 r. Limit przychodów wzrośnie do 2 mln zł
20 sie 2025

Ministerstwo Finansów chce, by dotychczasowy limit przychodów pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT został podniesiony z 1 mln zł do 2 mln zł. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT opublikowanego 19 sierpnia 2025 r. Zmiana ta ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców wybranie tej formy rozliczeń podatku dochodowego.
Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego w praktyce. Czy samorządy i właściciele wywiązują się z obowiązków?
20 sie 2025

Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego to nie tylko idea, ale obowiązująca norma prawna. Mimo to wiele jednostek samorządu terytorialnego i właścicieli zabytków traktuje ją wyłącznie jako formalność. W praktyce często rozmija się to z celem, który jasno określa prawo.
Jak specjaliści od finansów i rachunkowości w skali europejskiej oceniają warunki pracy w swojej branży? Jakie są i jakie będą trendy w tym zakresie?
20 sie 2025

Świat przyśpieszył, a wraz z nim przyśpieszyły zmiany na rynku pracy. Pandemia gwałtownie wprowadziła zdalny i hybrydowy model pracy do firm, turbulencje geopolityczne i ekonomiczne zachwiały poczuciem bezpieczeństwa i przewidywalności, a zmiany klimatyczne oraz rozwój technologii wpływają na rynek pracy w tempie wykładniczym.

REKLAMA

Rodzina 2+2 może dziś pożyczyć aż 770 tys. zł, a rata kredytu spadła o ponad 200 zł. Kto poczeka, ten straci!
20 sie 2025

Rodzina 2+2 może dziś naprawdę sporo, a rata kredytu jest niższa. Rząd tymczasem wycofał się z programu dopłat i nie planuje żadnej alternatywy. Eksperci ostrzegają: czekanie na cud może się skończyć droższym mieszkaniem.
Niepełnosprawni w pracy 2025 – jakie prawa Ci przysługują i ile możesz zyskać
20 sie 2025

Jesteś osobą niepełnosprawną i pracujesz? A może dopiero zastanawiasz się nad podjęciem zatrudnienia? W 2025 roku pracownicy z orzeczeniem mają nie tylko obowiązki wobec pracodawcy, ale także szereg praw i przywilejów. Od dodatkowych urlopów, przez skrócony czas pracy, aż po ochronę przed zwolnieniem i wsparcie finansowe z PFRON. Sprawdź, co dokładnie Ci przysługuje i jak możesz skorzystać z dostępnych rozwiązań.

REKLAMA