MOPS odmówił Ci dodatku? Odwołaj się i odzyskaj pieniądze – mamy gotowy wzór pisma

MOPS odmówił Ci dodatku, mimo że masz orzeczenie o niepełnosprawności? Takie decyzje zdarzają się coraz częściej, a często są błędne. Wiele osób rezygnuje z walki o swoje prawa, bo nie wie, jak się odwołać. W tym poradniku pokażemy Ci, co zrobić krok po kroku, jak napisać skuteczne odwołanie i gdzie je złożyć. Mamy darmowy wzór pisma, instrukcje prawne i konkretne wskazówki, dzięki którym odzyskasz należne świadczenie.

Dlaczego MOPS odmawia dodatków? Te powody mogą Cię zaskoczyć

Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS) może odmówić przyznania świadczenia, jeśli:

Nie spełniasz kryterium dochodowego ,

, Brakuje wymaganych dokumentów lub zawierają błędy,

lub zawierają błędy, W orzeczeniu brakuje wskazania 7 lub 8 (potrzeba opieki lub pomocy) – choć nie zawsze jest to konieczne,

(potrzeba opieki lub pomocy) – choć nie zawsze jest to konieczne, Twoja sytuacja została błędnie oceniona, np. na podstawie niepełnego wywiadu środowiskowego.

Ważne: Odmowa nie zawsze jest uzasadniona. Nawet jeśli spełniasz wszystkie warunki, możesz otrzymać decyzję odmowną. Dlatego warto się odwołać.

Odmowa z MOPS? Tak odwołasz się skutecznie – krok po kroku

Jeśli dostałeś decyzję odmowną, nie czekaj. Masz tylko 14 dni od momentu jej doręczenia, by zareagować. Oto co zrobić:

1. Uważnie przeczytaj uzasadnienie decyzji

Sprawdź, z jakiego powodu MOPS odmówił Ci świadczenia. To podstawa skutecznego odwołania, musisz wiedzieć, do czego się odnieść.

2. Przygotuj pismo odwoławcze

Odwołanie kierujesz formalnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), ale musisz je złożyć za pośrednictwem MOPS, który wydał decyzję.

3. Zbierz dowody, które poprą Twoje stanowisko

Dołącz do odwołania dokumenty, które pokazują, że masz rację, mogą to być:

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

zaświadczenia lekarskie potwierdzające stan zdrowia,

rachunki za leki, sprzęt, pomoc opiekuna,

nowy wywiad środowiskowy, jeśli poprzedni był niepełny lub zawierał błędy.

4. Złóż dokumenty na czas

Nie przekraczaj terminu, liczy się data wpływu pisma do MOPS, a nie data nadania. Odwołania złożone po terminie zostają z mocy prawa odrzucone.

Wzór odwołania – darmowy szablon

Nie musisz znać języka urzędowego ani przepisów, wystarczy, że trzymasz się prostego schematu. Poniżej znajdziesz gotowy wzór odwołania, który możesz wykorzystać, edytując jedynie najważniejsze dane (np. numer decyzji, datę i uzasadnienie). Wypełnij, podpisz i złóż w MOPS.

Miejscowość, data

Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL



Do:

Samorządowe Kolelegium Odwoławcze w [nazwa miasta]

za pośrednictwem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w [nazwa miejscowości]

ODWOŁANIE

Na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę odwołanie od decyzji nr [numer decyzji] z dnia [data], dotyczącej odmowy przyznania [nazwa świadczenia].

Uważam, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa oraz na podstawie błędnej oceny mojego stanu zdrowia i sytuacji życiowej.

[W tym miejscu opisz szczegóły – np. nieuwzględnione koszty leczenia, błędna interpretacja orzeczenia, itp.]



Wnoszę o uchylenie decyzji i ponowne rozpatrzenie mojego wniosku.



Z poważaniem,

[podpis]



Czy warto się odwoływać?

Zdecydowanie tak. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nie masz szans, wiele decyzji zostaje uchylonych. Pamiętaj:

Odwołanie jest bezpłatne,

Nie musisz znać przepisów – liczy się argumentacja i dokumenty,

Możesz skorzystać z pomocy fundacji lub rzecznika osób z niepełnosprawnościami.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli czujesz się bezradny, skorzystaj z:

organizacji pozarządowych (np. Fundacja Avalon , Integracja ),

darmowej pomocy prawnej (np. przy urzędach gmin),

Rzecznika Praw Obywatelskich – zwłaszcza przy masowych odmowach.

Nie rezygnuj z należnej pomocy

Masz prawo walczyć o swoje. Odwołanie może dać Ci dostęp do:

zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł),

zasiłku stałego (do 1229 zł),

dodatków energetycznych, celowych, mieszkaniowych,

świadczeń z PFRON.

Nie pozwól, by niesłuszna decyzja zamknęła Ci drogę do wsparcia. Odwołaj się – to Twoje prawo.

FAQ – najczęstsze pytania o odwołanie od decyzji MOPS

Czy można odwołać się od decyzji MOPS przez Internet?

Nie. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Niektóre MOPS-y akceptują odwołania przez ePUAP, ale warto to wcześniej potwierdzić w danym ośrodku.

Ile trwa rozpatrzenie odwołania przez SKO?

Zwykle do 30 dni, ale w praktyce często trwa to 2–3 miesiące, zwłaszcza jeśli SKO zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez MOPS.

Czy mogę wnieść odwołanie bez prawnika?

Tak. Odwołanie można napisać i złożyć samodzielnie. Nie jest wymagany pełnomocnik ani znajomość przepisów, liczy się czytelna argumentacja i dokumenty.

Czy muszę załączyć nowe dokumenty do odwołania?

Nie, ale zdecydowanie warto. Nowe dokumenty (np. dodatkowe zaświadczenia, faktury, wywiad środowiskowy) zwiększają szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Co zrobić, jeśli odwołanie zostanie odrzucone?

Możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym przypadku przyda się już pomoc prawnika. Czas na wniesienie skargi to 30 dni od decyzji SKO.