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Tylko 15 lat pracy i wiek emerytalny? ZUS wydał decyzję, kwota na przelewie dla wielu będzie szokiem

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28 czerwca 2026, 00:02
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, pieniądze, senior
Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?
Shutterstock

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Większość Polaków decyduje się na zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Należy jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium wieku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem emerytury w wysokości minimalnej. Jaką emeryturę z ZUS można dostać po 15 latach pracy? Jaka to kwota? Oto szczegóły.

Dla kogo minimalna emerytura?

Aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1878,91 zł brutto miesięcznie, konieczne jest spełnienie nie tylko warunku wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), ale także posiadanie odpowiedniego minimalnego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 20 lat udokumentowanych okresów składkowych dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

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Jaka emerytura po 15 latach pracy?

W przypadku, gdy 60-letnia kobieta lub 65-letni mężczyzna ma zaledwie 15 lat stażu pracy, przysługuje im prawo do świadczenia emerytalnego, jednak nie będzie ono gwarantowane w wysokości minimalnej. Wynika to z faktu, że nie spełnili warunku wymaganego stażu ubezpieczeniowego (20/25 lat) uprawniającego do dopłaty do wysokości minimalnej emerytury.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy przede wszystkim od:

  • Sumy wszystkich zgromadzonych i zwaloryzowanych składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego przez całe życie zawodowe.
  • Kapitału początkowego - dotyczy osób, które pracowały przed 1999 rokiem i jest to przeliczenie ich wcześniejszych okresów pracy na obecną wartość składek.
  • Środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS (jeśli osoba posiadała subkonto).
  • Średniego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę - suma zgromadzonych środków jest dzielona przez tę wartość, aby ustalić miesięczną wysokość świadczenia.

Do ogólnego stażu ubezpieczeniowego (choć nie wpływa to bezpośrednio na wysokość naliczanej emerytury z nowego systemu, a jedynie na prawo do minimalnej) wliczane są także okresy nauki, jednak tylko najdłuższy z nich i w zależności od rodzaju ukończonej szkoły (od 3 do 8 lat).

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Dwie waloryzacje

W systemie emerytalnym kluczowe są dwie coroczne waloryzacje: marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już emerytur, oraz czerwcowa, która waloryzuje środki zgromadzone na indywidualnych kontach ubezpieczeniowych, wpływając na przyszłe świadczenia.

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Emerytura po 15 latach pracy. Jaka to kwota? Jakie świadczenie wypłaca ZUS?

Osoby z 15-letnim stażem pracy, zwłaszcza te, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury. Ich świadczenie jest obliczane wyłącznie na podstawie sumy zgromadzonych składek. Z uwagi na krótki staż i niskie zarobki, taka emerytura będzie znacząco niższa od minimalnej i nie zostanie do niej podniesiona. Szacuje się, że w przypadku 15 lat pracy na minimalnym wynagrodzeniu, emerytura może oscylować w granicach 500-700 złotych brutto miesięcznie, stanowiąc zaledwie około połowy obecnej minimalnej emerytury.

Podsumowując, wysokość przyszłej emerytury jest ściśle powiązana z poziomem zarobków i odprowadzanych składek. Aby jednak mieć pewność otrzymania świadczenia w wysokości co najmniej minimalnej, niezbędne jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego stażu pracy wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

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Źródło: INFOR
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