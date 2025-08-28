Nawet 1400 zł od ZUS bez wniosku. Wystarczy poczekać na przelew

Już wkrótce ZUS przekaże kolejne dodatkowe pieniądze milionom uprawnionych. Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wypełniać formularzy – środki zostaną wypłacone automatycznie, razem z comiesięcznym świadczeniem. W pierwszym terminie trafią do ponad 670 tysięcy osób, a łączna kwota przekroczy 991 milionów złotych brutto. Sprawdź, czy tobie tez należą się te pieniądze.

Czternasta emerytura 2025 trafi do milionów Polaków automatycznie

Wielu emerytów i rencistów nie musi robić nic, by otrzymać dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie nazywane czternastką. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci ją z urzędu, zgodnie ze stałym harmonogramem, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. Pieniądze trafią do świadczeniobiorców razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Kiedy wypłata czternastej emerytury w 2025 roku?

ZUS rozpoczyna wypłatę czternastych emerytur w najbliższych dniach. Jak poinformował ZUS, środki zostaną przelane automatycznie i trafią na konta seniorów razem z ich wrześniowym świadczeniem podstawowym.

Terminy wypłat w ZUS:

1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca – to oficjalne terminy płatności ZUS

Osoby, które emeryturę otrzymują do 1. dnia miesiąca , mogą spodziewać się pieniędzy już pod koniec sierpnia

, mogą spodziewać się pieniędzy ZUS przekazuje środki do banków i Poczty Polskiej z wyprzedzeniem, by wypłaty dotarły na czas

Pierwszy termin wypłaty:

W pierwszej transzy czternastkę otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę ponad 991,2 mln zł brutto

Ile wyniesie czternasta emerytura?

Pełna czternastka w 2025 roku to 1878,91 zł brutto, dokładnie tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Tyle otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

Pomniejszona czternastka – zasada złotówka za złotówkę

Osoby ze świadczeniem wyższym niż 2900 zł, ale nieprzekraczającym 4728,91 zł, dostaną czternastkę pomniejszoną proporcjonalnie. Działa tutaj tzw. mechanizm złotówka za złotówkę – każda złotówka powyżej progu 2900 zł oznacza o złotówkę niższą czternastkę.

Kto nie dostanie czternastej emerytury?

Osoby, których czternastka (po odliczeniu) wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto.

Świadczeniobiorcy, którzy na dzień 31 sierpnia 2025 r. będą mieli zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Nie składaj wniosku. ZUS wypłaci świadczenie z urzędu

Czternasta emerytura to jedno z nielicznych świadczeń, które przysługuje z urzędu. Oznacza to, że ZUS:

sam ustala prawo do wypłaty na podstawie danych o wysokości emerytury lub renty

sam oblicza należną kwotę czternastki

sam przekazuje pieniądze na konto lub do odbioru na poczcie

Nie trzeba nic wypełniać, wysyłać ani potwierdzać – pieniądze zostaną wypłacone automatycznie.

Dla kogo czternastka w 2025? Lista uprawnionych

Dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku:

mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS, KRUS lub innego organu

nie mają zawieszonego świadczenia

nie przekraczają określonych progów dochodowych (dla pełnej kwoty – 2900 zł brutto)

Podsumowanie: ZUS wypłaci czternastkę sam. Sprawdź tylko termin

Nie musisz składać wniosku, by otrzymać czternastą emeryturę w 2025 roku. Świadczenie zostanie przekazane razem z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie z harmonogramem ZUS. Pełna kwota wyniesie 1878,91 zł brutto, a wypłaty ruszają już w sierpniu.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy trzeba składać wniosek o czternastkę?

Nie. ZUS przyznaje i wypłaca czternastą emeryturę z urzędu, bez żadnych formalności.

Kiedy dostanę czternastą emeryturę?

W terminie wypłaty Twojej wrześniowej emerytury lub renty – zgodnie z harmonogramem: 1, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca.

Ile wynosi czternastka w 2025 roku?

Pełna kwota to 1878,91 zł brutto. Kwota może być niższa przy dochodzie powyżej 2900 zł brutto miesięcznie.