Wręczenie pracownikowi prezentu (np. bonu, nagrody rzeczowej) z punktu widzenia prawa nie jest miłym gestem, lecz opodatkowanym przychodem. Pracownik może być zmuszony do zapłaty co najmniej 688 zł podatku i składek ZUS od prezentu o wartości 2000 zł. Kluczowe jest, czy prezent pochodzi z Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – tylko to daje szansę na uniknięcie wysokiego obciążenia.

Kwota 688 zł – skąd się bierze?

Kwota 688 zł to szacunkowa, minimalna wartość obciążenia, jaką pracownik ponosi w przypadku otrzymania drogiego, w pełni opodatkowanego i ozusowanego prezentu (np. nagrody rzeczowej poza Funduszem Świadczeń Socjalnych – ZFŚS) o wartości 2000 zł.

Na kwotę 688 zł składają się:

Podatek dochodowy (PIT): Stawka 12% lub 32% (w zależności od progu).

(w zależności od progu). Składka na ubezpieczenie społeczne (ZUS): Emerytalna, rentowa, chorobowa.

Składka zdrowotna: 9% podstawy.

W większości przypadków, to pracodawca jest płatnikiem i pobiera te kwoty od prezentu, zaliczając je do podstawy opodatkowania wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem.

O jakie przypadki chodzi? Kiedy prezent to „przychód”?

Zasadniczo, każde nieodpłatne świadczenie, które pracownik otrzymuje od pracodawcy, jest traktowane jako przychód ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 Ustawy o PIT. Wyjątki są rzadkie i ściśle określone.

Prezent od pracodawcy będzie w pełni opodatkowany i ozusowany (stąd ryzyko zapłaty 688 zł) w następujących sytuacjach:

1. Prezenty przyznane poza Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Najczęstszy i najbardziej ryzykowny przypadek. Jeśli pracodawca, który utworzył ZFŚS, wręcza pracownikowi bon, voucher czy nagrodę rzeczową bezpośrednio z własnych środków obrotowych, a nie ze środków Funduszu, cała wartość prezentu staje się w pełni opodatkowanym przychodem.

Dotyczy to np.:

Prezentów za staż pracy,

Nagród rzeczowych (sprzęt elektroniczny, drogi zegarek) wręczonych poza regulaminem ZFŚS,

Voucherów na zakup odzieży czy usług opłaconych z konta firmowego.

2. Świadczenia powiązane z wynikiem pracy (Nagrody za osiągnięcia)

Jeśli prezent lub nagroda (niezależnie od tego, czy jest to bon, czy gotówka) jest przyznawana w zamian za konkretne wyniki, osiągnięcia lub zaangażowanie w pracę, jest to uznawane za dodatkowy element wynagrodzenia, a nie za neutralny socjalnie prezent. W takim przypadku nie ma mowy o zwolnieniu z PIT.

Taki prezent podlega:

Opodatkowaniu PIT ( 12% lub 32% ).

). Włączeniu do podstawy wymiaru składek ZUS.

Kiedy prezent jest zwolniony z opodatkowania?

Istnieją dwie główne furtki, które pozwalają pracownikowi na uniknięcie opodatkowania:

1. Świadczenia z ZFŚS (Limit zwolnienia)

Świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (takie jak bony, paczki świąteczne czy karty przedpłacone) są zwolnione z PIT do pewnego rocznego limitu.

Limit zwolnienia wynosi 2000 zł rocznie dla świadczeń z ZFŚS.

Ważne: Zwolnienie dotyczy tylko PIT. Od tych świadczeń (powyżej pewnego progu) należy i tak naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie jest to paczka z rzeczami dla dzieci.

2. Świadczenia dla wszystkich i niezależne od stażu/wyniku

Prezenty, które są przyznawane wszystkim pracownikom na zasadzie obiektywnego kryterium socjalnego (np. paczki mikołajkowe dla dzieci wszystkich pracowników) lub które są podyktowane interesem pracodawcy (np. szkolenie, sprzęt niezbędny do pracy) mogą być zwolnione z PIT.

Skutki dla pracownika i pracodawcy

Jeśli pracownik otrzyma prezent o wartości 2000 zł (np. drogi laptop) opłacony ze środków obrotowych firmy, a nie z ZFŚS, łączne obciążenie pracownika wyniesie co najmniej 688 zł.

Poniżej wykaz obciążeń dla prezentu o wartości 2000 zł (przy założeniu progu 12% PIT):

Wartość prezentu (Przychód): 2000,00 zł

Składki ZUS (część pracownika): ok. 274,00 zł

Składka zdrowotna: ok. 155,00 zł

Podatek PIT (12%): ok. 259,00 zł

Łączne obciążenie pracownika: 688,00 zł

Pracodawca ma obowiązek pobrać tę kwotę z wynagrodzenia pracownika. Jeśli pracownik nie otrzymał gotówki, pracodawca musi ją potrącić z najbliższej pensji.

Wniosek: Zanim pracownik przyjmie drogi prezent od pracodawcy, powinien upewnić się, z jakiego źródła jest on finansowany. Świadczenie poza ZFŚS niemal zawsze oznacza 688 zł (lub więcej) niespodziewanego obciążenia podatkowego, które pracodawca ma obowiązek potrącić.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – Art. 12 (Przychody ze stosunku pracy).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 497 ze zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 709 ze zm.).