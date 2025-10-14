REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Lista wszystkich dodatków do emerytur 2026. Nawet 1000 zł ekstra co miesiąc z ZUS! Komu przysługują i jakie kwoty po waloryzacji?

Lista wszystkich dodatków do emerytur 2026. Nawet 1000 zł ekstra co miesiąc z ZUS! Komu przysługują i jakie kwoty po waloryzacji?

14 października 2025, 07:26
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
senior, emeryt, seniorzy, emeryci
Lista wszystkich dodatków do emerytur 2026. Nawet 1000 zł ekstra co miesiąc z ZUS! Komu przysługują i jakie kwoty po waloryzacji?
Podwyżka emerytur o 4,88% od 1 marca 2026 r. to nie wszystko. Wraz z waloryzacją wzrastają również wszystkie dodatki i świadczenia wypłacane przez ZUS. Dla wielu seniorów to właśnie te dodatki stanowią realne wsparcie finansowe, często wynoszące nawet kilkaset złotych ekstra co miesiąc. Sprawdź pełną listę siedmiu najważniejszych dodatków do emerytury na 2026 r., poznaj ich nowe kwoty i dowiedz się, jak o nie zawnioskować.

Seniorzy często zapominają o istnieniu tych mniejszych, ale regularnych świadczeń, które mogą znacząco podnieść domowy budżet. Niektóre z nich są przyznawane automatycznie po ukończeniu 75 roku życia, inne wymagają złożenia prostego wniosku. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji – statusu kombatanta, posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, czy też bycia sierotą zupełną. Warto przeanalizować każdy z poniższych punktów, by upewnić się, że nie tracisz należnych Ci pieniędzy.

Dodatek nr 1: Dodatek Pielęgnacyjny 2026 r.

Jest to jeden z najczęściej wypłacanych dodatków. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką i pielęgnacją.

Kwota od 1 marca 2026 r. (po waloryzacji): 364,59 zł.

Kto dostanie automatycznie: Osoby, które ukończyły 75 rok życia. ZUS przyznaje go z urzędu.

Kto dostanie na wniosek: Osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (bez względu na wiek). Wymagany wniosek i orzeczenie lekarza.

Uwaga: Dodatek nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych, np. domach pomocy społecznej, dłużej niż 14 dni w miesiącu.

Dodatek nr 2: Świadczenie dla sierot zupełnych

To świadczenie przysługuje osobie, której oboje rodzice nie żyją w chwili śmierci drugiego rodzica lub jeśli matka była nieznana (w chwili śmierci ojca). Jest doliczany do renty sierocej.

Kwota od 1 marca 2026 r.: ok. 645,86 zł.

Wniosek: Świadczenie to jest przyznawane wraz z rentą.

Dodatek nr 3: Dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny

Dodatek kombatancki przysługuje kombatantom oraz innym osobom, które były ofiarami represji wojennych i powojennych.

Dodatek Kombatanta (od 1 marca 2026 r.): ok. 364,59 zł.

Ryczałt Energetyczny (od 1 marca 2026 r.): ok. 302,51 zł (pokrywa część opłat za prąd, gaz i ciepło).

Wniosek: Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi status kombatanta lub ofiary represji.

Dodatek nr 4: Dodatek kompensacyjny

Przysługuje on nauczycielom, którzy spełnili określone warunki, aby przejść na wcześniejszą emeryturę. Jest doliczany do ich świadczenia kompensacyjnego.

Kwota od 1 marca 2026 r.: ok. 60,78 zł.

Wniosek: Przyznawany na wniosek wraz ze świadczeniem.

Dodatek nr 5: Świadczenie honorowe dla stulatków

Jest to dożywotnie świadczenie finansowe, które jest niezależne od wysokości dotychczasowej emerytury.

Kwota: Jest to kwota równa aktualnej kwocie bazowej, która co roku jest inna dla każdego stulatka. W 2026 r. dla osób, które ukończą 100 lat w marcu 2026 r. i później, będzie to ok. 6678,60 zł brutto miesięcznie.

Wniosek: NIE. ZUS przyznaje go automatycznie.

Dodatek nr 6: Dodatek dla wdów i wdowców po działaczach opozycji

Obecnie trwają prace nad przepisami, aby rozszerzyć uprawnienia kombatanckie na wdowy/wdowców po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, te osoby będą mogły otrzymać:

Dodatek kompensacyjny: ok. 60,78 zł.

Ryczałt energetyczny: ok. 302,51 zł.

Status: Śledzenie prac legislacyjnych jest kluczowe.

Dodatek nr 7: 13. i 14. emerytura 2026 r.

Choć nie są to "dodatki", te świadczenia są cyklicznym wsparciem.

13. emerytura: Wypłacana w kwietniu 2026 r. w wysokości minimalnej emerytury (ok. 1970,51 zł brutto).

14. emerytura: Wypłacana jesienią 2026 r. Jej wysokość jest zależna od dochodów seniora (obowiązuje próg 2900 zł brutto, powyżej którego świadczenie jest pomniejszane).

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1650 ze zm.).

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1421 ze zm.).

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji na 2026 r. (Monitor Polski z 2025 r. poz. 1099).

Źródło: INFOR
