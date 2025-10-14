REKLAMA

Wyrównanie Emerytur Czerwcowych 2009-2019: Kto dostanie nawet 12 000 zł z ZUS? Ustawa wchodzi w życie w 2026 r.

Wyrównanie Emerytur Czerwcowych 2009-2019: Kto dostanie nawet 12 000 zł z ZUS? Ustawa wchodzi w życie w 2026 r.

14 października 2025, 06:48
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
pieniądze zasiłek mops pomoc wniosek
Wyrównanie Emerytur Czerwcowych 2009-2019: Kto dostanie nawet 12 000 zł z ZUS? Ustawa wchodzi w życie w 2026 r.
To koniec wieloletniej batalii prawnej i błędu w ustawie emerytalnej! Od 2026 r. wchodzi w życie ustawa o ponownym przeliczeniu tzw. emerytur czerwcowych, przyznanych w latach 2009–2019. ZUS wyrówna i podwyższy świadczenia dla blisko 95 tys. seniorów, których emerytury były zaniżone wyłącznie z powodu terminu złożenia wniosku. Kwoty zaległego wyrównania mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych! Sprawdź, kogo obejmie przeliczenie i czy musisz złożyć wniosek, by otrzymać wyższe pieniądze.

Emerytury czerwcowe: Błąd, który kosztował 95 tys. Polaków

Problem tzw. emerytur czerwcowych dotyczył osób, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie w miesiącu czerwcu w latach 2009–2019.

Zgodnie z wadliwymi wówczas przepisami, ZUS, wyliczając kapitał początkowy, nie uwzględniał czerwcowej waloryzacji rocznej składek na koncie. Z uwagi na wysokość tej waloryzacji, emerytury czerwcowe były często zaniżone o kilkaset złotych miesięcznie w porównaniu do świadczeń osób, które złożyły wniosek zaledwie miesiąc wcześniej, w maju.

Problem ten dotyczył około 95 tys. emerytów i rencistów rodzinnych.

ZUS odda z nawiązką: Podwyżka i wyrównanie emerytur od 2026 r.

Dzięki nowej ustawie, ZUS musi ponownie przeliczyć wszystkie emerytury przyznane w czerwcu w tym feralnym okresie (2009–2019 r.), traktując je tak, jakby wnioski zostały złożone w maju.

Nowe przepisy zakładają:

1. Podwyżkę świadczenia: Od 2026 r. emerytura zostanie na stałe podniesiona do prawidłowej, wyższej kwoty. Szacunkowo będzie to wzrost o kilkadziesiąt do ponad 200 zł miesięcznie.

2. Wypłatę zaległego wyrównania: Seniorzy otrzymają jednorazową kwotę będącą sumą wszystkich zaniżonych wypłat z przeszłości. Według szacunków ZUS, średni koszt realizacji ustawy w pierwszym roku wyniesie 287 mln zł, a w indywidualnych przypadkach wyrównanie może wynieść nawet do 12 000 zł!

Zobacz również:

Kogo dokładnie obejmie wyrównanie emerytur?

Ustawa jest skierowana do osób, które spełniły łącznie dwa warunki:

• Termin: Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu.

• Okres: Lata 2009–2019.

Ustawa obejmie zarówno osoby, które złożyły wniosek o emeryturę bezpośrednią, jak i rencistów rodzinnych, których świadczenia są ustalane po zmarłych w tym okresie.

Czy trzeba składać wniosek o przeliczenie emerytury?

To jest kluczowa wiadomość dla seniorów!

NIE, nie musisz składać żadnego wniosku.

Zgodnie z przyjętą ustawą, ZUS ma obowiązek automatycznie dokonać ponownego przeliczenia i wypłaty podwyższonych świadczeń oraz wyrównania.

ZUS ma na to 3 miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli od początku 2026 r. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się pierwszych wyższych wypłat (wraz z wyrównaniem) najpóźniej w marcu lub kwietniu 2026 r.

Uwaga: Nowa ustawa zawiera klauzulę gwarantującą: jeśli ponowne wyliczenie okaże się mniej korzystne (co jest mało prawdopodobne), świadczenie pozostanie na dotychczasowym, wyższym poziomie.

Podstawa Prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. ustawa o emeryturach czerwcowych).

Źródło: INFOR
