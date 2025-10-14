Dodatek dla sierot zupełnych to jedno z najważniejszych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2026 r. kwota tego świadczenia wzrośnie do około 645,86 zł miesięcznie, dzięki corocznej waloryzacji. To świadczenie jest doliczane do renty sierocej i stanowi istotne wsparcie finansowe dla młodych osób, które straciły oboje rodziców. Sprawdź, komu dokładnie przysługują te pieniądze, jakie warunki należy spełnić i jak wygląda proces wnioskowania do ZUS.

Dodatek dla sierot zupełnych, w przeciwieństwie do renty sierocej, która przysługuje po śmierci jednego rodzica, jest skierowany do osób, które spełniły najtrudniejszy warunek.

Kryterium I (sierota zupełna): Świadczenie przysługuje osobie, której oboje rodzice zmarli (dotyczy to również osób, których matka była nieznana, a ojciec zmarł).

Kryterium II (uprawnienie do renty): Dodatek ten jest ściśle powiązany z prawem do renty sierocej. Jest on doliczany do tej renty, co oznacza, że aby otrzymać dodatek, trzeba wcześniej uzyskać prawo do renty. Rentę sierocą może otrzymać dziecko, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli się uczy – do 25. roku życia.

Kryterium III (wysokość): Dodatek ma stałą wysokość i nie zależy od liczby rodzeństwa. Oznacza to, że każde uprawnione dziecko otrzymuje pełną kwotę.

Nowa kwota od 1 marca 2026 r.

Kwota dodatku jest co roku waloryzowana na zasadach ogólnych, tak jak pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe.

Kwota po waloryzacji 2026 r.: ok. 645,86 zł brutto miesięcznie.

Data podwyżki: Dodatek w nowej, wyższej kwocie będzie wypłacany od 1 marca 2026 r.

Wbrew pozorom, dodatek dla sieroty zupełnej nie jest przyznawany automatycznie z urzędu.

Wniosek o rentę sierocą (druk ERP): Osoba ubiegająca się o świadczenie (lub jej opiekun prawny) powinna złożyć w ZUS wniosek o rentę rodzinną/sierocą.

Udokumentowanie zgonu: Do wniosku należy dołączyć odpisy skrócone aktów zgonu obojga rodziców. W przypadku, gdy matka jest nieznana, należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia.

Wniosek o dodatek: Choć dodatek jest ściśle powiązany z rentą, warto w samym wniosku o rentę wyraźnie zaznaczyć, że jest to wniosek o rentę rodzinną dla sieroty zupełnej wraz z przysługującym jej dodatkiem.

ZUS, po ustaleniu prawa do renty sierocej i stwierdzeniu, że osoba jest sierotą zupełną, automatycznie doliczy i wypłaci ten dodatek wraz z rentą.

Ważne: Jeśli pobierasz już rentę sierocą po jednym rodzicu i zmarł drugi, musisz niezwłocznie złożyć wniosek i akt zgonu drugiego rodzica do ZUS, aby świadczenie zostało przeliczone i doliczono Ci dodatek.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.).

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji na 2026 r. (Monitor Polski z 2025 r. poz. 1099).