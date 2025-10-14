Żołnierz według kalkulatora ma prawo do 250 023.89 zł. Ale brakuje kilku miesięcy do 20 lat stażu. Być może uratuje go art. 47. Inaczej z nagrodą jubileuszową. Art. 444 nie pomoże

Jednym z warunków otrzymania odprawy mieszkaniowej jest osiągnięcie stażu 15 lat. Ale jest on korzystnie liczony. Wystarczy rozpocząć 15 rok służby. Taką możliwość przewiduje art. 47 ustawy z 22 czerwca 1995 r.o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jest w przypadku stażu 20 lat powołanym przykładowo w artykule. W przypadku nagrody jubileuszowej art. 444 ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe po osiągnięciu wymaganych w przepisie lat służby - okres ten musi upłynąć i żołnierz musi być dalej w służbie.

Odprawa mieszkaniowa po 15 latach służby

Odprawa może być bardzo wysoka. Poniżej przykład dla żołnierza z 20 latami służby (jego rodzina to żona i córka).

Taki przywilej przyznaje jeden z punktów art. 47 ustawy o obronie ojczyzny i ten fragment przepisu.

„ (...) żołnierzowi zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby, przyjmuje się jako rok pełny”

Więc w przypadku odprawy mieszkaniowej 250 000 zł ostatni 20 rok służby może się tylko zacząć.

Nagroda jubileuszowa po wysłużeniu wskazanego w przepisie okresu przyznawana jest automatycznie

Inaczej jest w przypadku nagrody jubileuszowej. Rok służby musi zostać "domknięty" dlatego, że w poniższym przepisie ustawodawca użył zwrotu z PO np. "po 20 latach".

Ważne Art. 444 ustawy o obronie ojczyzny (Nagrody jubileuszowe - podstawa prawna] 1. Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 1) po 20 latach czynnej służby wojskowej - 75%, 2) po 25 latach czynnej służby wojskowej - 100%, 3) po 30 latach czynnej służby wojskowej - 150%, 4) po 35 latach czynnej służby wojskowej - 200%, 5) po 40 latach czynnej służby wojskowej - 300% - miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Odpowiedź na pytanie o wysokość nagrody jubileuszowej "75% czy 100%?) zależy od "domkniętych" lat czynnej służby wojskowej.

Ważne Nie jest potrzebny wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej - jest wypłacana "z urzędu"

Kolejna ważna uwaga:

Beneficjent nagrody jubileuszowej musi posiadać status żołnierza zawodowego. Szczegółowo o tym mówi rozporządzenie wydane na podstawie art. 444. Czytamy w nim, że:

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej następuje w dniu upływu okresu służby uprawniającego do nagrody.

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierza - szczegóły prawne (źródło Agencja Mienia Wojskowego)

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odprawa mieszkaniowa przysługuje1:

żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej:

zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej: zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej; który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.

osobom (małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym) wspólnie zamieszkałym w dniu śmierci z:



1) żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego2, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,



2) żołnierzem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4a2 oraz żołnierzem pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,



3) żołnierzem, o którym mowa w pkt 1 i 2, zmarłym w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej,



4) żołnierzem uprawnionym do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, który zmarł przed dniem wypłaty.

W zamian za odprawę mieszkaniową istnieje możliwość otrzymania na wniosek:

żołnierza - zamieszkałego w kwaterze - lokalu zamiennego, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach;

- zamieszkałego w kwaterze - jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach; osób ( małżonka, zstępnych, wstępnych, osób przysposobionych i osób przysposabiających) wspólnie zamieszkałych z żołnierzem o którym mowa w ww. punktach w dniu jego śmierci :

( : zajmowanego lokalu mieszkalnego, lokalu zamiennego w przypadku zajmowania kwatery, jeżeli Agencja ma taki w swoim zasobie mieszkaniowym i internatowym, albo lokalu mieszkalnego odpowiadającego uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci, będącego w zasobie mieszkaniowym i internatowym Agencji, w wybranej przez nich miejscowości, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową,

żołnierza zawodowego 2 zwalnianego z zawodowej służby wojskowej który nabył prawo do wojskowej renty inwalidzkiej , jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego ze służbą wojskową lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze - prawa do zajmowania lokalu mieszkalnego - w wybranej przez niego miejscowości, w której Agencja posiada zasób mieszkaniowy i internatowy, według uprawnień posiadanych w dniu zaistnienia wypadku lub choroby

Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje:

żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą . Żołnierzowi przysługuje prawo do zajmowania tego lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego AMW zawiera umowę najmu tego lokalu mieszkalnego.

zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej . Żołnierzowi przysługuje prawo do zajmowania tego lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego AMW zawiera umowę najmu tego lokalu mieszkalnego. jeżeli żołnierz lub jego małżonek (art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu):

(art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu): otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.; otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r. 3 ; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia; otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych; nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji;

jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;

jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej na skutek orzeczenia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym;

jeżeli żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej przed upływem 10 lat od dnia powołania do tej służby w przypadku, gdy powołanie do czynnej służby wojskowej nastąpiło po okresie służby w Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Celnej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa 4 .

1 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 6;

2 z wyjątkiem żołnierzy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4a, tj. pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych skierowanych do kształcenia w uczelni wojskowej w czasie pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej

3 w przypadku gdy oboje małżonkowie są żołnierzami zawodowymi, naliczanie norm żołnierzowi wnioskującemu o odprawę mieszkaniową

na małżonka będącego żołnierzem, może nastąpić za zgodą obu małżonków. Małżonkowie w formie oświadczenia wskazują, u którego z małżonków należy uwzględnić normy na dzieci. W przypadku braku jednomyślnego stanowiska małżonków, uwzględnienie dzieci następuje przy wniosku małżonka żołnierza, który później wystąpi z wnioskiem o wypłatę odprawy mieszkaniowej;

4 art. 816 ustawy o obronie Ojczyzny - przepisu nie stosuje się - do żołnierzy, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. 23.04.2022 r.