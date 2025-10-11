REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 4800 zł dodatku do emerytury za każdy rok opieki! Kto i na jakich warunkach zyska "dodatkowe lata pracy"? Nowy projekt dla kobiet

4800 zł dodatku do emerytury za każdy rok opieki! Kto i na jakich warunkach zyska "dodatkowe lata pracy"? Nowy projekt dla kobiet

Subskrybuj nas na Youtube
11 października 2025, 13:10
ZUS, pieniądze, gotówka, emerytura
4800 zł dodatku do emerytury za każdy rok opieki. Nowy projekt dla kobiet
Mariola Anna S
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące kobiet w Polsce, które poświęciły lata na wychowanie dzieci lub opiekę nad seniorami, borykają się z problemem niskiej emerytury z powodu krótszego stażu. Pojawiły się projekty rekompensat. Kwota 4800 zł rocznego wsparcia dla opiekunów może stać się realna. Kluczowe jest zrozumienie, które przepisy to umożliwiają oraz co to oznacza w kontekście waloryzacji świadczeń i nowych projektów dla seniorów. (392 znaki)

W świetle bieżących prac legislacyjnych, możemy wyróżnić trzy główne ścieżki, które umożliwiają realne podwyższenie emerytury za lata poświęcone na opiekę. Kwota 4800 zł rocznie jest tu prognozą osiągalną przy nowelizacji istniejących przepisów.

REKLAMA

REKLAMA

Ścieżka 1: Waloryzacja emerytury za okresy nieskładkowe

Lata poświęcone na opiekę (urlop wychowawczy, sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną) to okresy nieskładkowe. ZUS zalicza je do stażu pracy, ale w mniejszym wymiarze ( okresów składkowych).

Nowe projekty ustaw i petycje postulują większe uwzględnienie tych okresów. Przelicznik to główny powód, dla którego emerytury opiekunów są niższe.

Jak uzyskać 4800 zł więcej rocznie?

Zakładając, że przeciętna nowa emerytura w wyniesie ok. brutto, dodatkowe uwzględnienie np. 5 lat opieki w pełnym wymiarze (zamiast ) może podnieść świadczenie miesięcznie o 350 zł – 400 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę rzędu 4200 zł – 4800 zł.

REKLAMA

Warunek: Konieczna jest nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach FUS, znosząca lub łagodząca obecny przelicznik .

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo: Głównie dla osób, które są już w systemie emerytalnym i mają niepełny staż z powodu opieki.

Ścieżka 2: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (matczyna emerytura)

To świadczenie zostało wprowadzone jako finansowa rekompensata dla matek (lub ojców), które nie osiągnęły minimalnego stażu pracy wymaganego do przyznania najniższej emerytury, z powodu wychowania co najmniej czworga dzieci.

Wysokość: Świadczenie uzupełnia emeryturę do poziomu najniższej emerytury krajowej.

• W kwota najniższej emerytury wynosi 1780,96 zł brutto.

• Prognozy wskazują, że w najniższa emerytura może wynieść około 2050 zł – 2150 zł brutto miesięcznie.

Jeśli kobieta otrzymuje emeryturę np. w wysokości 1700 zł, to w Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające podniesie jej świadczenie do 2050 zł (przyjmując prognozę). To jest 350 zł dodatku miesięcznie, co daje rocznie 4200 zł.

Warunek: Wychowanie co najmniej czworga dzieci i nieosiągnięcie minimalnego stażu pracy (np. dla kobiet).

Wniosek: Składany do ZUS.

Ścieżka 3: Renta wdowia i bon senioralny (wsparcie dla osób po 60/75. roku życia)

Choć Renta Wdowia dotyczy łączenia świadczeń, ma ona olbrzymi wpływ na finanse seniorów. Umożliwia ona wypłatę dotychczasowej emerytury powiększonej o 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku (lub renty rodzinnej powiększonej o 15% własnej emerytury).

Jak to się ma do opieki? Nowe świadczenia (jak np. Bon senioralny, planowany dla osób w wieku lub więcej) są tworzone, aby wspierać aktywne zawodowo osoby, które muszą godzić pracę z opieką nad starszymi. Choć bon senioralny ma być formą usługi, jego wprowadzenie podkreśla trend rekompensowania finansowego ciężaru opieki.

Wniosek: Aby otrzymać maksymalne wsparcie finansowe i upewnić się, że lata opieki zostały w pełni uwzględnione, należy:

1. Zweryfikować Kapitał Początkowy: Upewnić się, czy ZUS uwzględnił wszystkie okresy wychowawcze i opiekuńcze. W razie wątpliwości złożyć wniosek ZUS Rp-6 oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie od byłego pracodawcy).

2. Sprawdzić, czy kwalifikujesz się do Matczynej Emerytury: Jeśli wychowałaś czworo lub więcej dzieci i Twoja emerytura jest niska, złóż wniosek o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające.

3. Śledzić projekty legislacyjne: Jeśli jesteś opiekunem, musisz śledzić prace nad nowymi ustawami (np. nad bonem senioralnym czy zmianami w przeliczaniu okresów nieskładkowych), które mają największy potencjał na dodatkowe wsparcie.

Uporządkowanie dokumentacji i aktywne ubieganie się o przysługujące świadczenia to jedyna droga do uzyskania dodatkowych 4200 zł – 4800 zł rocznie i zabezpieczenia przyszłości finansowej.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2024 r. poz. 1765 ze zm.)

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2024 r. poz. 471)

Projekty Rządowe (m.in. Bon Senioralny, Renta Wdowia) – w trakcie prac legislacyjnych.

Powiązane
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
Ulga na leki 2026. Dowiedz się, jak uzyskać nawet 795 zł zwrotu w PIT
Ulga na leki 2026. Dowiedz się, jak uzyskać nawet 795 zł zwrotu w PIT
Koniecznie zmień ten kod w dokumentach do 31 stycznia 2026 r. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz część emerytury!
Koniecznie zmień ten kod w dokumentach do 31 stycznia 2026 r. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz część emerytury!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
11 paź 2025

Wręczenie pracownikowi prezentu (np. bonu, nagrody rzeczowej) z punktu widzenia prawa nie jest miłym gestem, lecz opodatkowanym przychodem. Pracownik może być zmuszony do zapłaty co najmniej 688 zł podatku i składek ZUS od prezentu o wartości 2000 zł. Kluczowe jest, czy prezent pochodzi z Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – tylko to daje szansę na uniknięcie wysokiego obciążenia.

4800 zł dodatku do emerytury za każdy rok opieki! Kto i na jakich warunkach zyska "dodatkowe lata pracy"? Nowy projekt dla kobiet
11 paź 2025

Tysiące kobiet w Polsce, które poświęciły lata na wychowanie dzieci lub opiekę nad seniorami, borykają się z problemem niskiej emerytury z powodu krótszego stażu. Pojawiły się projekty rekompensat. Kwota 4800 zł rocznego wsparcia dla opiekunów może stać się realna. Kluczowe jest zrozumienie, które przepisy to umożliwiają oraz co to oznacza w kontekście waloryzacji świadczeń i nowych projektów dla seniorów. (392 znaki)
Koniecznie zmień ten kod w dokumentach do 31 stycznia 2026 r. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz część emerytury!
11 paź 2025

Niezbędne zmiany w dokumentacji ubezpieczeniowej stają się faktem. Coraz więcej osób w wieku przedemerytalnym jest wzywanych przez ZUS do weryfikacji danych, zwłaszcza dotyczących okresów nieskładkowych. Konieczność złożenia dokumentu korygującego (np. ZUS Rp-7) w wyznaczonym terminie (często 31 stycznia) ma kluczowe znaczenie. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieuznaniem ważnych okresów, co bezpośrednio obniży wysokość przyszłej emerytury. (384 znaki)
Zasiłek pogrzebowy 2026. 7 000 czy 4 000 zł z ZUS? [Przykłady]
11 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 r. wzrasta kwota zasiłku pogrzebowego. Dla członków najbliższej rodziny zasiłek wyniesie 7 000 zł. Będzie to też maksymalna kwota dla pozostałych osób, które poniosły koszty pochówku. W niektórych przypadkach na początku roku wciąż jednak będzie można liczyć na 4 000 zł. Dlaczego?

REKLAMA

Uwaga! Już niedługo cofamy zegarki – Polacy znów „zyskają” godzinę snu!
11 paź 2025

W ostatni weekend października przechodzimy na czas zimowy. O 3:00 w nocy cofniemy zegarki na 2:00 – i choć to dobra wiadomość dla śpiochów, lekarze ostrzegają: zmiana czasu wpływa na zdrowie bardziej, niż myślisz.
Stawki płatności bezpośrednich i PWK za 2025 rok - aktualizacja MRiRW
10 paź 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 10 października 2025 r., że minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenie określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025.
ZUS zyska nowe uprawnienia i będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców?
10 paź 2025

Trwa dyskusjach o przepisach, nad którymi toczą się już prace. Czy ZUS zyska prawo do tego, by domagać się składek za nieograniczony czas wstecz? Co wtedy z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców? Czy sądy zaleje fala odwołań, a niewydolny już teraz system będzie działał jeszcze gorzej?
Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Ponad 3000 zł dla opiekunów osób niepełnosprawnych!
10 paź 2025

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku może przekroczyć nawet 3000 zł. To kluczowa wiadomość dla tysięcy opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy będzie można pracować nie tracąc pieniędzy? Jest pewna pułapka. Dowiedz się, ile dokładnie wyniesie pomoc i co zrobić, aby jej nie stracić.

REKLAMA

Byłeś prześladowany przez władze? Możesz dostać zadośćuczynienie – nawet po latach
10 paź 2025

Byłeś represjonowany za działalność polityczną, internowany w stanie wojennym albo niesłusznie aresztowany przez władze PRL? Polskie prawo pozwala dziś dochodzić sprawiedliwości, także po wielu latach. Możesz ubiegać się o zadośćuczynienie za krzywdy moralne i odszkodowanie za straty materialne. Sprawdź, komu przysługuje rekompensata i jak złożyć skuteczny wniosek.
Do premiera: Otrzymują świadczenia o różnej wysokości, a sam dodatek dopełniający przewyższa wysokość świadczenia podstawowego innego niż renta socjalna
10 paź 2025

Osoby niepełnosprawne jako społecznicy) skierowali list otwarty do m.in. premiera D. Tuska w sprawie niedotrzymania obietnicy uchwalenia przepisów dającym wszystkim osobom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielności świadczenia takiego jak dodatek dopełniający do renty socjalnej.

REKLAMA