Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej

Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej

05 września 2025, 13:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
czternasta emerytura, 14 emerytura
Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czternasta emerytura w 2025 roku zostanie wypłacona seniorom we wrześniu. Niektórzy mogą otrzymać ją jeszcze w sierpniu. Wielu emerytów nie wie jednak, że istnieje możliwość złożenia wniosku do ZUS-u, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Kto może skorzystać z tej opcji i ile można zyskać? Oto szczegóły.

Czternasta emerytura w 2025 roku

Czternasta emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada minimalnej emeryturze. Wypłata będzie jednak niższa ze względu na potrącenie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT.

REKLAMA

Zasady wypłaty i wysokość czternastej emerytury

  • Pełna kwota: Na pełną czternastkę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.
  • Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli twoje świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona o każdą złotówkę ponad ten próg.
  • Limit dochodowy: Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli w wyniku zastosowania zasady "złotówka za złotówkę" jego kwota będzie mniejsza niż 50 zł brutto. Oznacza to, że osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Jak zwiększyć kwotę czternastki?

Możesz otrzymać wyższą czternastkę, składając wniosek EPD-21 w ZUS. Dzięki temu unikniesz potrącenia zaliczki na podatek dochodowy (PIT), co może zwiększyć kwotę netto nawet o 200 zł. Dla kogo jest to opłacalne? Złożenie wniosku jest szczególnie korzystne dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2490 zł brutto. Na przykład, przy emeryturze 1800 zł brutto, zysk może wynieść około 141 zł, a przy świadczeniu 2300 zł brutto nawet 201 zł. Ważne: Jeśli już wcześniej złożyłeś ten wniosek (np. przy trzynastej emeryturze), nie musisz robić tego ponownie. Na co uważać? Jeśli twoja emerytura jest wyższa niż 2490 zł brutto, złożenie wniosku EPD-21 spowoduje konieczność dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu w 2026 roku.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Prawo do czternastki mają osoby, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku mają przyznane jedno z następujących świadczeń:

  • emerytury (w tym pomostowe, kapitałowe),
  • renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, rodzinne, wypadkowe),
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,
  • emerytury i renty rolników,
  • emerytury mundurowe.

Terminy wypłaty czternastej emerytury

Wypłata czternastej emerytury nastąpi we wrześniu 2025 roku wraz z regularnym świadczeniem, zgodnie z harmonogramem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Niektóre osoby, których termin wypłaty wypada na początek miesiąca, mogą otrzymać świadczenie już pod koniec sierpnia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
