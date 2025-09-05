Czternasta emerytura w 2025 roku zostanie wypłacona seniorom we wrześniu. Niektórzy mogą otrzymać ją jeszcze w sierpniu. Wielu emerytów nie wie jednak, że istnieje możliwość złożenia wniosku do ZUS-u, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Kto może skorzystać z tej opcji i ile można zyskać? Oto szczegóły.

Czternasta emerytura w 2025 roku

Czternasta emerytura w 2025 roku wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada minimalnej emeryturze. Wypłata będzie jednak niższa ze względu na potrącenie składki zdrowotnej i zaliczki na podatek PIT.

Zasady wypłaty i wysokość czternastej emerytury

Pełna kwota: Na pełną czternastkę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) nie przekracza 2900 zł brutto.

Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli twoje świadczenie jest wyższe niż 2900 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona o każdą złotówkę ponad ten próg.

Limit dochodowy: Świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli w wyniku zastosowania zasady "złotówka za złotówkę" jego kwota będzie mniejsza niż 50 zł brutto. Oznacza to, że osoby z emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto nie otrzymają czternastki.

Jak zwiększyć kwotę czternastki?

Możesz otrzymać wyższą czternastkę, składając wniosek EPD-21 w ZUS. Dzięki temu unikniesz potrącenia zaliczki na podatek dochodowy (PIT), co może zwiększyć kwotę netto nawet o 200 zł. Dla kogo jest to opłacalne? Złożenie wniosku jest szczególnie korzystne dla osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2490 zł brutto. Na przykład, przy emeryturze 1800 zł brutto, zysk może wynieść około 141 zł, a przy świadczeniu 2300 zł brutto nawet 201 zł. Ważne: Jeśli już wcześniej złożyłeś ten wniosek (np. przy trzynastej emeryturze), nie musisz robić tego ponownie. Na co uważać? Jeśli twoja emerytura jest wyższa niż 2490 zł brutto, złożenie wniosku EPD-21 spowoduje konieczność dopłaty podatku w rocznym rozliczeniu w 2026 roku.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

Prawo do czternastki mają osoby, które na dzień 31 sierpnia 2025 roku mają przyznane jedno z następujących świadczeń:

emerytury (w tym pomostowe, kapitałowe),

renty (z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, rodzinne, wypadkowe),

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

emerytury i renty rolników,

emerytury mundurowe.

Terminy wypłaty czternastej emerytury