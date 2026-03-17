Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

17 marca 2026, 09:00
[Data aktualizacji 18 marca 2026, 09:43]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus dla seniora
800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?
Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za trud wychowania dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Pomimo spadających rakiet i dronów, biura podróży nie respektują rezygnacji z wycieczek, bo "lot nie został odwołany" - czy mają rację? Czytelnicy piszą o problemach z odzyskaniem pieniędzy i odstąpieniem
18 mar 2026

Do naszej redakcji docierają sygnały od Czytelników, którzy po lekturze naszego wcześniejszego artykułu podjęli próbę odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną z kierunkiem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powołując się na art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych - i spotkali się z odmową ze strony organizatora lub pośrednika. Kto ma rację? Czy rzeczywiście wojna to nie przeszkoda?
O mało nie wpadli w pułapkę podatkową! Skarbówka potwierdza: pożyczka od narzeczonego wolna od podatku, ale pod pewnymi warunkami...
18 mar 2026

Polska podatniczka mieszkająca w Wielkiej Brytanii poprosiła skarbówkę o potwierdzenie, że przelew od narzeczonego Brytyjczyka nie jest opodatkowany w Polsce podatkiem od darowizn. Fiskus przyznał jej rację, ale z zupełnie innych powodów, niż sądziła. Potwierdził że pewne subtelne różnice prawne mają poważne skutki praktyczne dla każdego, kto otrzymuje pieniądze z zagranicy.
Wyższe świadczenie dla stulatków od marca. ZUS podaje nową kwotę
18 mar 2026

Świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS pobiera łącznie 4057 stulatków. Najwięcej w woj. mazowieckim (693), a najmniej w woj. opolskim (76) - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca kwota świadczenia z tytułu ukończenia stu lat wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Z tego lotniska dziś nie wylecisz. Odwołano 445 lotów
18 mar 2026

Na lotnisku Berlin-Brandenburg trwa jednodniowy protest pracowników związku Verdi, który sparaliżował ruch. Odwołano 445 rejsów dla około 57 tys. pasażerów. Związkowcy domagają się wyższych płac i dodatkowego dnia urlopu.

Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
18 mar 2026

Zakup telewizora albo radia to nie tylko jednorazowy wydatek. Wraz z wejściem w posiadanie takiego sprzętu pojawia się konkretny obowiązek wobec państwa, o którym wiele osób wciąż zapomina. Chodzi nie tylko o sam abonament RTV, ale przede wszystkim o konieczność rejestracji odbiornika. Przepisy jasno wskazują termin – 14 dni, a jego przekroczenie może mieć realne konsekwencje finansowe.
Dlaczego PFRON nie jest „tematem HR”, lecz zagadnieniem finansowym i strategicznym w firmie
18 mar 2026

W praktyce mówimy o kosztach wynikających z niespełnienia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (6%) oraz o mechanizmach legalnego ograniczenia tych wpłat. Podejmując temat zatrudniania pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności – a szerzej: kwestii PFRON – najczęściej kierujemy go do działów kadrowo-płacowych lub HR. Czy jednak jest to właściwe podejście? Dlaczego jest to decyzja o znaczeniu strategicznym dla firmy i powinna być podjęta na najwyższym szczeblu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Od 17 marca 2026 r. łatwiej odziedziczysz nieruchomość – weszła w życie ważna zmiana w prawie spadkowym
18 mar 2026

Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece – spadkobiercy będą mieli mniej formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości. Zwiększy się również bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki „sprawniejszemu” ujawnianiu w księgach wieczystych aktualnego stanu prawnego nieruchomości.
Polska nie wdroży systemu ETS-2. Stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego
18 mar 2026

Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu systemu ETS-2. Opowiada się również za całkowitą rezygnacją z Systemu Handlu Emisjami (ETS), który – jego zdaniem – odpowiada za wzrost cen gazu, energii elektrycznej i paliw. Warto przypomnieć, że każda zmiana ustawy wymaga ostatecznie podpisu Prezydenta.

Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
18 mar 2026

To nie tylko procentowa podwyżka. Za nowymi wyliczeniami waloryzacyjnymi kryją się konkretne kwoty, limity i zmiany, które mogą realnie wpłynąć na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Wielu przekona się o tym dopiero przy najbliższym przelewie.
Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania
18 mar 2026

Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.
