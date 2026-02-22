REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rekompensata pieniężna doliczana do emerytury dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze. Ile wynosi?

Rekompensata pieniężna doliczana do emerytury dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze. Ile wynosi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lutego 2026, 20:02
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, senior, emerytura
Ile wynosi rekompensata pieniężna doliczana do emerytury dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze? Oto kwota
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby, które wykonywały pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mogą ubiegać się o rekompensatę pieniężną doliczaną do emerytury. Świadczenie to jest jednorazowe, które ma zrekompensować negatywne skutki zdrowotne i obciążenie związane z wykonywaniem takiego rodzaju pracy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Czym jest praca o szczególnym charakterze?

Praca o szczególnym charakterze to rodzaj zatrudnienia, które wymaga od pracownika szczególnej odpowiedzialności oraz wysokiej sprawności psychofizycznej. Charakteryzuje się tym, że możliwość należytego wykonywania tych prac, bez zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia lub życia innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu pogorszenia sprawności psychofizycznej związanego z procesem starzenia się. Cechy pracy o szczególnym charakterze:

REKLAMA

REKLAMA

  • Wymaga szczególnej odpowiedzialności.
  • Wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej.
  • Wykonywana jest w sposób, który musi zapewnić bezpieczeństwo publiczne, zdrowie i życie innych osób.
  • Sprawność psychofizyczna pracownika może się pogarszać wraz z wiekiem, co wpływa na możliwość dalszego wykonywania tych obowiązków.

Przykłady zawodów i grup pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze:

  • Pracownicy organów administracji celnej i kontroli państwowej.
  • Dziennikarze.
  • Artyści, tancerze, muzycy grający na instrumentach dętych, akrobaci, gimnastycy.
  • Nauczyciele.
  • Żołnierze zawodowi.
  • Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb specjalnych i ochronnych.

Rekompensata za pracę o szczególnym charakterze

Rekompensata za pracę o szczególnym charakterze to dodatek do kapitału początkowego, który ma na celu zrekompensowanie osobom wykonującym tego typu pracę utraty prawa do wcześniejszej emerytury. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz element doliczany do kapitału początkowego, który następnie podlega waloryzacji i jest uwzględniany przy wyliczaniu ostatecznej wysokości emerytury na zasadach ogólnych.

Zobacz również:

Kto może otrzymać rekompensatę za pracę o szczególnym charakterze?

Rekompensata za pracę o szczególnym charakterze przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

REKLAMA

  • Pracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 roku.
  • Nie mają ustalonego prawa do emerytury pomostowej.
  • Mają ustalony kapitał początkowy.
  • Nabyły prawo do emerytury na zasadach ogólnych.

Jakie prace uznaje się za te o szczególnym charakterze?

Prace o szczególnym charakterze to te, które wymagają wysokiej sprawności psychofizycznej oraz szczególnej odpowiedzialności, zarówno ze względu na bezpieczeństwo pracownika, jak i jego otoczenia. Są to zawody, w których wraz z wiekiem naturalnie obniża się zdolność do bezpiecznego i efektywnego wykonywania obowiązków. Do tej kategorii zalicza się m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Pracowników kontroli państwowej i administracji celnej.
  • Osoby wykonujące działalność artystyczną/twórczą.
  • Dziennikarzy.
  • Nauczycieli i wychowawców.
  • Funkcjonariuszy służb mundurowych, takich jak Policja, ABW, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Służba Celna, Wojsko.
  • Pracowników jednostek pożarowych, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Ile wynosi rekompensata za pracę o szczególnym charakterze?

Wysokość rekompensaty za pracę o szczególnym charakterze nie jest jednakowa dla wszystkich i nie jest stałą kwotą. Jest ona ustalana indywidualnie i zależy od kilku czynników, w tym:

  • Łącznego stażu ubezpieczeniowego.
  • Liczby lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 roku.
  • Wieku, jaki dana osoba osiągnęła na dzień 31 grudnia 2008 roku.
  • Obniżonego wieku emerytalnego przewidzianego dla danego rodzaju pracy.

W praktyce, rekompensata ta przekłada się na około 300-400 zł miesięcznie doliczane do kapitału początkowego, co wpływa na ostateczną wysokość emerytury.

Jak złożyć wniosek o rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę za pracę o szczególnym charakterze, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) razem z wnioskiem o emeryturę. Wnioski składa się zazwyczaj na 30 dni przed spełnieniem warunków do przejścia na emeryturę. Do wniosku o rekompensatę należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy o szczególnym charakterze, takie jak:

  • Świadectwo pracy z dokładnym wskazaniem rodzaju stanowiska i charakteru pracy.
  • Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okresy zatrudnienia w warunkach szczególnych.
  • Inne dokumenty, które mogą potwierdzić charakter wykonywanej pracy.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby bezpośrednio w placówce ZUS, wysyłając pocztą tradycyjną, elektronicznie przez portal PUE ZUS. Jeśli wniosek jest kompletny i potwierdza prawo do rekompensaty, ZUS doliczy ją do kapitału początkowego i uwzględni przy wyliczaniu wysokości emerytury.

Czym się różni praca o szczególnym charakterze od pracy w szczególnych warunkach?

Praca w szczególnych warunkach i praca o szczególnym charakterze różnią się przede wszystkim rodzajem zagrożeń oraz wymaganiami stawianymi pracownikowi.

  • Praca w szczególnych warunkach wiąże się z działaniem czynników środowiskowych lub technicznych, które mogą powodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Przykładowo, są to prace wykonywane pod ziemią, w wysokiej temperaturze, podwyższonym ciśnieniu czy w innych trudnych warunkach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne pracownika.
  • Natomiast praca o szczególnym charakterze wymaga od pracownika nie tylko wysokiej sprawności psychofizycznej, ale także szczególnej odpowiedzialności. Wykonywanie takich obowiązków z wiekiem staje się trudniejsze i może zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mienia. Przykłady takich zawodów to nauczyciele, dziennikarze, artyści, żołnierze zawodowi czy funkcjonariusze służb mundurowych.

W pracy w szczególnych warunkach zagrożenia mają charakter fizyczny i środowiskowy, które mogą prowadzić do trwałych uszczerbków zdrowotnych, podczas gdy praca o szczególnym charakterze wiąże się z wymogiem ciągłej sprawności psychofizycznej i odpowiedzialności, gdzie pogorszenie tej sprawności z wiekiem może uniemożliwić dalsze bezpieczne wykonywanie pracy.

Oba rodzaje pracy są uregulowane prawnie i dają pracownikom prawo do wcześniejszej emerytury ze względu na specyfikę wykonywanych obowiązków, jednak podstawą do tych uprawnień są różne przesłanki – w przypadku pracy w szczególnych warunkach jest to szkodliwość środowiska pracy, a w przypadku pracy o szczególnym charakterze – konieczność zachowania wysokiej sprawności psychofizycznej i odpowiedzialności.

Powiązane
Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały
Dodatkowe 4500 zł co roku, dla każdego emeryta „dorabiającego do swojego, często bardzo skromnego, świadczenia emerytalnego”. Koniec z niekonstytucyjnymi i krzywdzącymi przepisami, które ich tych pieniędzy pozbawiały
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi
Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku. Nowe kwoty od 1 czerwca. Ile wynosi "kuroniówka" przez pierwsze 90 dni?
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Roczniki 1949-1969 mogą zyskać fortunę. ZUS przelicza świadczenia z urzędu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Mała rewolucja. Koniec dwoistości balkonów, loggii i tarasów. Balkon już nie będzie jednocześnie prywatny i wspólny
22 lut 2026

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. I tam szykują się duże zmiany. Chodzi tylko o jeden przepis o balkonach. Ale zakończy to horror. Bo dziś jest nim remont balkonu. Masz balkon i pękają jego elementy. Kto płaci za remont - np. 5000 zł? Ty, czy wspólnota mieszkaniowa? Do tej pory musiałeś się kłócić o to. Cytując NSA i SN: „przez dwoistą naturę balkonów i tarasów budynków”. Dziś są jednocześnie częścią składową poszczególnych lokali (wtedy Ty płacisz za remont balkonu), ale w pewnych sytuacjach są traktowane jak części wspólne budynku (wtedy płaci wspólnota albo spółdzielnia). Rozpoznać te „pewne sytuacje” to nawet nie doktorat, a profesura z prawa budowlanego. Rząd to zakończy.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Jak Polska zainwestuje pieniądze z nowego budżetu UE? Powołano specjalny zespół
22 lut 2026

Nowy plan dla Polski na lata 2028–2034 nabiera kształtów. Do rozdysponowania jest 123 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Minister funduszy powołała specjalny zespół, który przygotuje strategię wydatkowania środków.
Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
22 lut 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Wskazali konkretny termin
22 lut 2026

Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.
25 urodziny dziecka a preferencyjne rozliczenie – nowe stanowisko fiskusa!
22 lut 2026

Dyrektor KIS potwierdził: rodzic samotnie wychowujący pełnoletnie dziecko, które ukończyło 25 lat w trakcie roku podatkowego, lecz przez część roku nadal spełniało ustawowe warunki, zachowuje prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT za cały rok. Interpretacja indywidualna wydana 11 lutego 2026 r. rozwiewa wątpliwości.

REKLAMA

Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. złotych, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
22 lut 2026

Ta ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Chodzi o tych właścicieli domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Tak duże obniżenie podatku jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. A te – jak pokazuje praktyka – kryją w sobie pułapki.
PPK a PIT 2026 r. Co uczestnik musi wiedzieć przed złożeniem zeznania?
22 lut 2026

W sezonie rozliczeń podatkowych wielu uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych zadaje sobie to samo pytanie: czy środki zgromadzone w PPK należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Odpowiedź zależy od rodzaju wpłat i sposobu wypłaty i choć system zaprojektowano tak, by minimalizować formalności po stronie uczestnika, kilka rzeczy warto wiedzieć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA