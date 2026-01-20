REKLAMA

Czy można pobierać jednocześnie rentę alkoholową i zasiłek dla bezrobotnych? Z jakich form wsparcia mogą korzystać niezatrudnieni?

Czy można pobierać jednocześnie rentę alkoholową i zasiłek dla bezrobotnych? Z jakich form wsparcia mogą korzystać niezatrudnieni?

20 stycznia 2026, 14:42
Beata Jasina-Wojtalak
Zasiłek dla bezrobotnych 2026
Zasiłek dla bezrobotnych 2026 i renta alkoholowa
Czy będąc na rencie alkoholowej można jednocześnie pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Ten w 2026 roku do końca maja może wynosić nawet 1880 zł netto. Dla osób, które z powodu choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy i pozostają bez zatrudnienia byłoby to spore wsparcie finansowe.

Osoby, które z powodu choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy nierzadko znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Wsparciem jest wówczas renta z tytułu niezdolności do pracy, która potocznie zwana jest rentą alkoholową. Renta alkoholowa podlega corocznej waloryzacji (planowana jest waloryzacja w wysokości 4,88%), od 1 marca 2026 kwoty mają więc wzrosnąć o kilkadziesiąt złotych.

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie też zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie wynosi on od 1253 zł netto do 1880 zł netto (przez pierwsze 3 miesiące). Korzystnym rozwiązaniem byłoby połączenie tych dwóch świadczeń. Czy to jednak możliwe?

Renta alkoholowa i zasiłek dla bezrobotnych jednocześnie? Oto czy można dostać nawet 3700 zł netto

To pytanie często pojawia się w odniesieniu do osób, które z powodu choroby alkoholowej utraciły zdolność do pracy, a jednocześnie pozostają bez zatrudnienia. Odpowiedź jest jednoznaczna, choć warto wiedzieć, że osoba, która z powodu choroby alkoholowej stała się niezdolna do pracy, może otrzymać nie tylko rentę alkoholową. Przysługują jej również inne formy finansowego wsparcia.

Komu przysługuje renta alkoholowa?

Renta alkoholowa to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznawanej przez ZUS osobom, u których uzależnienie od alkoholu doprowadziło do trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy.
Choć ZUS nie używa oficjalnie tego określenia, w praktyce pod taką właśnie nazwą funkcjonuje to świadczenie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym przypadku: alkoholowa) może być:

  • całkowita – gdy osoba jest całkowicie niezdolna do pracy,
  • częściowa – gdy zdolność do pracy jest ograniczona.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie, która:

  • nie ma pracy,
  • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
  • aktywnie poszukuje pracy,
  • spełnia warunek odpowiedniego okresu zatrudnienia i składek.

Tutaj właśnie pojawia się kluczowa kwestia: czy można pobierać rentę alkoholową i zasiłek jednocześnie? Nie – co do zasady nie można pobierać jednocześnie renty z tytułu niezdolności do pracy i zasiłku dla bezrobotnych.

Powód jest prosty:

  • renta oznacza, że dana osoba nie jest zdolna do pracy,
  • status bezrobotnego wymaga gotowości do podjęcia pracy.

Te dwa stany prawne wzajemnie się wykluczają.

Ważne

Jeśli ZUS uznał, że dana osoba jest niezdolna do pracy, urząd pracy nie może jej traktować jako osoby bezrobotnej uprawnionej do zasiłku.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku

To najczęstsze źródło wątpliwości, stąd pytanie o to, czy osobie na rencie alkoholowej z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych może usłyszeć pracownik urzędu pracy. Odpowiedź i tutaj będzie jednoznaczna.

Nawet w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ nadal istnieje formalna niezdolność do pracy potwierdzona decyzją ZUS.

Osoba pobierająca rentę częściową może jednak pracować w ograniczonym zakresie (np. na część etatu), za to nie może jednocześnie pobierać zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne

Choć formalnie osoba na rencie może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych, pobieranie renty i zasiłku dla bezrobotnych w tym samym czasie bez podstawy prawnej może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami i odpowiedzialnością administracyjną. ZUS i urzędy pracy wymieniają się informacjami, więc takie sytuacje są stosunkowo łatwe do wykrycia.

Czy osoba na rencie alkoholowej może zarejestrować się jako bezrobotny?

Tak, osoba pobierająca rentę (także „alkoholową”) może zarejestrować się w urzędzie pracy jako poszukująca pracy, jednak bez prawa do zasiłku. Uzyska dzięki temu oferty pracy dostosowane do stanu jej zdrowia, będzie mogła skorzystać ze szkoleń lub programów aktywizacyjnych.  

Jakie wsparcie finansowe przysługuje na rencie alkoholowej?

Osoby na rencie alkoholowej nie mogą pobierać zasiłku dla bezrobotnych, za to renta to nie wszystko, na co mogą liczyć. Renta alkoholowa może okazać się świadczeniem niewystarczającym na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania. Osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy (spełniające dodatkowe warunki dla ich utrzymania) mogą ubiegać się także o inną formę wsparcia. Mowa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+). Można wnioskować o nie także na rencie, jeśli łączna wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2552,39 zł brutto miesięcznie.

Ponadto w przypadku trudnej sytuacji finansowej można zgłosić się do MOPS-u, który może udzielić wsparcia rzeczowego.

Nie można pobierać jednocześnie renty alkoholowej i zasiłku dla bezrobotnych.
Decydują o tym sprzeczne warunki obu świadczeń – renta oznacza niezdolność do pracy, a zasiłek wymaga gotowości do jej podjęcia.

Możliwe jest natomiast pobieranie renty i rejestracja w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku oraz dorabianie do renty w dozwolonym zakresie.

Źródło: INFOR
