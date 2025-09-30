REKLAMA

Renta alkoholowa 2025 – kto może ją dostać, jakie warunki trzeba spełnić, ile wynosi po ostatniej waloryzacji i jakie przepisy regulują świadczenie z ZUS?

Renta alkoholowa 2025 – kto może ją dostać, jakie warunki trzeba spełnić, ile wynosi po ostatniej waloryzacji i jakie przepisy regulują świadczenie z ZUS?

30 września 2025, 17:33
Adam Kuchta
Renta alkoholowa 2025 – kto może ją dostać, jakie warunki trzeba spełnić, ile wynosi po ostatniej waloryzacji i jakie przepisy regulują świadczenie z ZUS?
ShutterStock

Renta alkoholowa, chociaż nie jest oficjalnym terminem prawnym, jest jednak powszechnie używana do opisania świadczenia dla osób niezdolnych do pracy z powodu nadużywania alkoholu. W rzeczywistości, chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, przyznawaną przez ZUS. Po najnowszej waloryzacji, z marca 2025 roku renta alkoholowa wynosi 1878,91 zł (tj. w przypadku całkowitej niezdolności do pracy).

Renta alkoholowa to świadczenie przyznawane osobom niezdolnym do pracy z powodu chorób wynikających z przewlekłego nadużywania alkoholu. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie wyklucza tych osób, jeśli spełniają kryteria niezdolności do pracy. Wysokość renty zależy od stopnia tej niezdolności i podlega corocznej waloryzacji. Od marca 2025 roku świadczenie wzrośnie – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wyniesie 1 878,91 zł, a dla częściowo niezdolnych 1 409,18 zł. Proces uzyskania renty obejmuje diagnozę lekarską, zgromadzenie dokumentacji i decyzję ZUS. To wsparcie finansowe dla osób dotkniętych chorobami związanymi z alkoholizmem.

Podstawa prawna świadczenia w postaci renty alkoholowej, chodzi tutaj o kryterium niezdolności do pracy

Jak wynika z przepisów zawartych w art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba niezdolna do pracy to taka, która całkowicie lub częściowo straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ustawa nie wyklucza osób z problemami alkoholowymi z możliwości ubiegania się o rentę, gdy ich stan zdrowia spełnia kryteria niezdolności do pracy.

Pełna treść art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Alkoholizm przyczyną niezdolności do pracy i z prawem do renty

Osoba zmagająca się z problemami zdrowotnymi wywołanymi przez nadmierne spożywanie alkoholu może ubiegać się o rentę, pod warunkiem, że zostanie uznana przez lekarza za osobę niezdolną do pracy. Ważne jest jednak podkreślenie faktu, że sama diagnoza alkoholizmu nie wystarcza do uzyskania tego świadczenia.

A zatem nie każdy przypadek alkoholizmu kwalifikuje się do otrzymania renty. Kluczowe w tym względzie jest wykazanie, że to właśnie alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia, które uniemożliwiają pracę. Jeżeli chodzi o przykłady takich schorzeń, to można wskazać m.in. przewlekłe zapalenie trzustki. Przy czym w grę wchodzą także wszelkie inne poważne komplikacje zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość renty alkoholowej przyznawanej przez ZUS w 2025 roku, po marcowej waloryzacji

Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy i jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia rentowe podlegają co roku waloryzacji. W związku z tym, po ostatniej waloryzacji, czyli od marca 2024 roku kwoty świadczeń rentowych (w tym renty alkoholowej) wygadają następująco:

  • 1780,96 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1335,72 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Natomiast w 2025 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,5 procent. Obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie. W wyniku tej waloryzacji renta alkoholowa od 1 marca 2025 roku wynosi:

  • 1878,91 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1409,18 zł zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Jakie są zasady ubiegania się o rentę alkoholową?

Aby mieć podstawę do ubiegania się o rentę alkoholową, konieczne jest spełnienie następujących warunków, tj. osoba starająca się o to świadczenie z ZUS musi:

  • być uznany za pracownika niezdolnego do pracy przez lekarza;
  • posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy;
  • wykazać, że niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. podczas ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Proces uzyskiwania renty z powodu niezdolności do pracy związanej z alkoholizmem obejmuje kilka kroków:

  • diagnoza i orzeczenie lekarskie - najpierw potrzebne jest orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy;
  • dokumentacja - należy zgromadzić wszelką niezbędną dokumentację, w tym historię leczenia i ewentualnych schorzeń spowodowanych alkoholizmem;
  • wniosek do ZUS - następnie składa się wniosek o rentę do ZUS, dołączając wszystkie wymagane dokumenty;
  • decyzja ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wniosek i wydaje decyzję o przyznaniu renty lub odmowie jej przyznania.
Ważne

Renta alkoholowa, przyznawana z powodu niezdolności do pracy, to forma wsparcia, która może pomóc w stabilizacji życia osób dotkniętych alkoholizmem. Jest to jednak świadczenie, które wymaga dokładnego udokumentowania stanu zdrowia i spełnienia określonych warunków prawnych.

Podstawa prawna

Art. 12. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz również:
Powiązane
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie na pewno przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie na pewno przyczepi?
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie: od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie: od 5000 do 8000 zł, w zależności od liczby wspólnie przeżytych lat
Gotówka od matki jest problematyczna. Skarbówka nie pozostawia miejsca na dowolność w dokumentowaniu darowizny
Gotówka od matki jest problematyczna. Skarbówka nie pozostawia miejsca na dowolność w dokumentowaniu darowizny
