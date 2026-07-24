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Kontrowersyjna renta alkoholowa w 2026 roku. ZUS wypłaci pieniądze, ale musisz spełnić te twarde warunki

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24 lipca 2026, 21:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
renta, renta alkoholowa, pieniądze
Jak załatwić rentę alkoholową z ZUS w 2026 roku? Warunki, kwoty i zasady przyznawania
Shutterstock

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Choć w polskim prawie termin "renta alkoholowa" oficjalnie nie istnieje, osoby zmagające się z poważnymi skutkami choroby alkoholowej mogą ubiegać się o świadczenia z ZUS. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy wywołanej nadużywaniem alkoholu.

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Renta alkoholowa z ZUS 2026. Jak ją dostać? Warunki, kwoty i zasady przyznawania

Wiele osób zastanawia się, czy za samo uzależnienie od alkoholu przysługuje wsparcie finansowe. Odpowiedź jest krótka: nie. Jednak długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie, które mogą stać się podstawą do orzeczenia o niezdolności do pracy.

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Czym jest tzw. renta alkoholowa?

W rzeczywistości mowa o rencie z tytułu niezdolności do pracy. ZUS nie przyznaje pieniędzy za bycie alkoholikiem, ale za konkretne schorzenia, które alkohol wywołał. Do najczęstszych należą:

  • Marskość wątroby,
  • Przewlekłe zapalenie trzustki,
  • Zespół Korsakowa (poważne zaburzenia pamięci),
  • Polineuropatia alkoholowa,
  • Uszkodzenia układu nerwowego i krążenia.
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Jak dostać rentę na skutek choroby alkoholowej? Kluczowe warunki

Aby ubiegać się o rentę alkoholową, wnioskodawca musi spełnić trzy podstawowe kryteria określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Orzeczenie o niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić, że stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu wykonywanie pracy zarobkowej. Niezdolność może być częściowa lub całkowita. Kluczowa jest tu dokumentacja medyczna potwierdzająca wyniszczenie organizmu, a nie tylko samo uzależnienie.
  2. Odpowiedni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe). Osoba ubiegająca się o rentę musi posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Dla osób powyżej 30. roku życia jest to zazwyczaj 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku.
  3. Moment powstania niezdolności. Niezdolność do pracy musi powstać w okresach ubezpieczenia (np. podczas zatrudnienia) lub nie później niż 18 miesięcy od ich ustania.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2026 roku?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy oraz kwoty składek odprowadzonych w przeszłości. Jednak państwo gwarantuje kwoty minimalne, które od marca 2026 roku wynoszą:

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  • 1978,49 zł brutto (ok. 1 783,16 zł netto) - w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1483,87 zł brutto (ok. 1 337,37 zł netto) - w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Jak złożyć wniosek do ZUS o rentę alkoholową? Procedura krok po kroku

  1. Przygotuj dokumentację medyczną: Zbierz historię leczenia z oddziałów odwykowych, kardiologicznych czy neurologicznych.
  2. Pobierz zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9): Musi je wypełnić lekarz prowadzący nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
  3. Złóż wniosek ERN: Możesz to zrobić osobiście w placówce ZUS, pocztą lub przez system PUE ZUS.
  4. Staw się na komisję lekarską: Lekarz orzecznik oceni, czy uszczerbek na zdrowiu jest wystarczający do przyznania renty.

Czy ZUS może zabrać rentę alkoholową?

Warto pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy często przyznawana jest na czas określony. ZUS może wezwać świadczeniobiorcę na badanie kontrolne. Jeśli stan zdrowia się poprawi (np. dzięki abstynencji i rehabilitacji), wypłata świadczenia może zostać wstrzymana.

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Jakie dokumenty medyczne są kluczowe w procesie ubiegania się o rentę alkoholową z ZUS?

Skuteczne ubieganie się o rentę w związku ze schorzeniami wywołanymi chorobą alkoholową wymaga zgromadzenia obszernej i precyzyjnej dokumentacji, która udowodni lekarzowi orzecznikowi trwałe uszkodzenie organizmu. Największe znaczenie mają wypisy ze szpitali (karty informacyjne) oraz wyniki badań diagnostycznych, które w sposób obiektywny potwierdzają stan narządów wewnętrznych. W pierwszej kolejności należy skupić się na dokumentacji z oddziałów gastroenterologicznych, w tym na wynikach USG jamy brzusznej wykazujących cechy marskości wątroby, wynikach gastroskopii potwierdzających ewentualne żylaki przełyku oraz badaniach krwi, takich jak próby wątrobowe (ALT, AST, GGTP) i poziom albumin. Równie istotne są dokumenty z oddziałów wewnętrznych potwierdzające przebyte ostre lub przewlekłe zapalenia trzustki, które trwale upośledzają funkcje trawienne i metaboliczne organizmu.

Oprócz badań somatycznych kluczową rolę odgrywa dokumentacja neurologiczna i psychiatryczna. Lekarz orzecznik ZUS przywiązuje dużą wagę do wyników badania EMG, które może potwierdzić polineuropatię alkoholową, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych objawiające się niedowładami i problemami z poruszaniem. Jeśli nadużywanie alkoholu doprowadziło do zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, niezbędne będą opisy z tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy, dokumentujące zaniki mózgu lub zmiany naczyniowe. Warto również dołączyć opinie psychologiczne dotyczące stopnia degradacji funkcji poznawczych, w tym pamięci i koncentracji, co jest szczególnie istotne przy diagnozowaniu zespołu Korsakowa lub otępienia alkoholowego.

Całość dokumentacji musi spinać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, wypełnione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby historia choroby nie ograniczała się jedynie do zaświadczeń z ośrodków odwykowych czy detoksykacji, gdyż ZUS traktuje samo uzależnienie jako stan odwracalny. Fundamentem pozytywnej decyzji jest wykazanie, że powstałe powikłania – kardiologiczne (jak kardiomiopatia), neurologiczne czy gastrologiczne - mają charakter trwały i mimo podjętego leczenia uniemożliwiają powrót do aktywności zawodowej. Na komisję lekarską należy zawsze zabrać oryginały wszystkich zgromadzonych dokumentów oraz ich kopie, dbając o to, by badania były jak najświeższe i odzwierciedlały aktualny stopień naruszenia sprawności organizmu.

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Jak złożyć wniosek o rentę alkoholową przez PUE ZUS? Instrukcja krok po kroku

Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najszybszy sposób na rozpoczęcie procedury orzeczniczej. Pozwala uniknąć kolejek i daje pewność, że dokumenty trafiły bezpośrednio do systemu. Aby przejść przez ten proces, przygotuj wcześniej skany wszystkich dokumentów medycznych (najlepiej w formacie PDF lub JPG).

  • Krok 1: Logowanie do portalu PUE ZUS. Zacznij od wejścia na stronę główną ZUS i zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Najbezpieczniejszą i najszybszą metodą logowania jest użycie Węzła Krajowego, czyli Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu upewnij się, że w prawym górnym rogu ekranu wybrana jest zakładka "Ubezpieczony".
  • Krok 2: Wybór odpowiedniego formularza. Z menu bocznego po lewej stronie wybierz sekcję "Usługi", a następnie z katalogu usług odszukaj wniosek o sygnaturze ERN. Jest to "Wniosek o emeryturę / rentę z tytułu niezdolności do pracy". Kliknij przycisk "Przejdź do usługi", co spowoduje otwarcie kreatora wniosku.
  • Krok 3: Wypełnianie danych we wniosku. Kreator przeprowadzi Cię przez kilka sekcji. System automatycznie uzupełni Twoje dane identyfikacyjne (PESEL, adres). Twoim zadaniem będzie zaznaczenie, że ubiegasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W kolejnych polach będziesz musiał podać informacje o Twoich okresach ubezpieczenia (jeśli nie ma ich jeszcze w systemie ZUS) oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który ma wpływać świadczenie.
  • Krok 4: Dołączanie załączników (Kluczowy etap). To moment, w którym dołączasz przygotowaną wcześniej dokumentację medyczną. Musisz przesłać: skany zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 (wypełnione przez lekarza); skany dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia (wypisy ze szpitali, wyniki badań, opisy neurologiczne); dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (np. świadectwa pracy), jeśli ubiegasz się o przeliczenie stażu ubezpieczeniowego.
  • Krok 5: Podpisanie i wysyłka. Po sprawdzeniu poprawności wszystkich danych wybierz opcję "Zapisz i zamknij", a następnie kliknij "Wyślij". System poprosi Cię o podpisanie dokumentu. Najwygodniej zrobić to za pomocą Profilu Zaufanego (otrzymasz kod SMS na telefon). Po poprawnym wysłaniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest dowodem na to, że wniosek wpłynął do ZUS.

Co dzieje się po wysłaniu? ZUS przeanalizuje Twoje dokumenty i w ciągu kilku tygodni wyśle Ci (elektronicznie na PUE lub pocztą tradycyjną) zawiadomienie o terminie komisji lekarskiej. Pamiętaj, że mimo wysłania skanów przez internet, na samą wizytę u lekarza orzecznika musisz zabrać oryginały dokumentacji medycznej do wglądu.

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Źródło: INFOR
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