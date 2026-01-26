Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na który czekały tysiące opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o świadczenie pielęgnacyjne i możliwość ubiegania się o nie na starych, korzystniejszych zasadach. Sąd uznał, że liczy się nie tylko data złożenia wniosku. Jest jeszcze jeden kluczowy warunek.

rozwiń >

Złożyłeś wniosek o świadczenie pielęgnacyjne po 31 grudnia 2023 r.? Ten wyrok NSA zmienia wszystko

Od początku 2024 roku zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego zmieniły się diametralnie. Wielu opiekunów osób z niepełnosprawnościami zostało postawionych przed trudnym wyborem – nowe przepisy czy stare? Problem pojawił się jednak u tych, którzy z różnych powodów nie zdążyli złożyć wniosku przed końcem 2023 roku. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny stanął po ich stronie.

REKLAMA

REKLAMA

Co się zmieniło od 1 stycznia 2024 roku w świadczeniu pielęgnacyjnym i dlaczego wyrok z 2026 roku jest ważny?

Ustawa o świadczeniu wspierającym wywróciła do góry nogami dotychczasowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zmiany były tak duże, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisów przejściowych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o świadczeniu wspierającym, nowych regulacji nie stosuje się do osób, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało przed 31 grudnia 2023 r. Takie osoby mogą korzystać ze starych, często korzystniejszych zasad.

Problem w tym, że przepis ten był różnie interpretowany. Część urzędów twardo stała na stanowisku, że liczy się wyłącznie data złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Złożyłeś po 31 grudnia 2023 r.? Dostajesz odmowę albo musisz przejść na nowe zasady.

REKLAMA

ZATRUDNIENIE I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

NSA mówi: to nie takie proste z tą datą złożenia wniosku, nie tędy droga

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2026 r. (sygn. I OSK 5/25) rzuca zupełnie nowe światło na sprawę. Sąd przyjrzał się dokładnie przepisom przejściowym i stwierdził, że ich interpretacja musi być szersza niż dotychczas przyjmowana.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Kluczowe ustalenie? Sformułowanie „prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r." nie odnosi się wyłącznie do daty złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

NSA uznał, że przepis obejmuje również sytuacje, w których:

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został złożony po 31 grudnia 2023 r.,

ale wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności trafił do organu orzeczniczego najpóźniej 31 grudnia 2023 r.,

trafił do organu orzeczniczego najpóźniej 31 grudnia 2023 r., a ustalony stopień niepełnosprawności datowany jest na okres przed 1 stycznia 2024 r.

Jest jednak dodatkowy warunek – wniosek o świadczenie musi być złożony w terminie określonym w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dlaczego to takie ważne?

W praktyce oznacza to jedno – opiekunowie, którzy czekali na orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego i przez to nie zdążyli złożyć wniosku o świadczenie przed końcem 2023 roku, nie stracili prawa do starych zasad.

Przypomnijmy, że procedura orzecznicza potrafi trwać miesiącami. Wiele osób złożyło wniosek o orzeczenie niepełnosprawności jeszcze w 2023 roku, ale sam dokument otrzymało już w 2024 roku. Dopiero wtedy mogły wystąpić o świadczenie pielęgnacyjne – i często spotykały się z odmową. Teraz NSA potwierdził, że takie podejście urzędów było błędne.

Kto może skorzystać z wyroku NSA o zasiłku pielęgnacyjnym na "starych zasadach"?

Na wyrok NSA mogą powoływać się osoby, które:

Złożyły wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do 31 grudnia 2023 r.

Otrzymały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność powstałą przed 1 stycznia 2024 r.

Złożyły wniosek o świadczenie pielęgnacyjne po 31 grudnia 2023 r., ale w ustawowym terminie.

Otrzymały decyzję odmowną lub zostały zmuszone do przejścia na nowe zasady.

Co teraz zrobić po wyroku NSA?

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach, masz kilka możliwości. Możesz złożyć wniosek o wznowienie postępowania, powołując się na nową wykładnię przepisów. Możesz też – jeśli sprawa jest jeszcze w toku (np. w WSA lub NSA, bo odwoływałeś się dalej) – wykorzystać argumentację NSA w swoim postępowaniu.

Warto skonsultować się z prawnikiem lub organizacją zajmującą się pomocą osobom z niepełnosprawnościami. Każda sytuacja jest indywidualna i wymaga analizy konkretnych dat oraz dokumentów. Jedno jest pewne – wyrok NSA otwiera drzwi, które dla wielu opiekunów wydawały się już zamknięte.

Źródło: nsa.gov.pl