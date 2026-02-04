Ulga dla pracujących seniorów. Jak zarobić nawet o 15 000 zł więcej rocznie?

Zamiast przechodzić na emeryturę, zostajesz w pracy i nie płacisz podatku - tak w skrócie działa Ulga dla pracujących seniorów. W 2026 roku ta preferencja pozwala zachować w portfelu nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Jednak jeden błąd przy składaniu oświadczenia do pracodawcy może sprawić, że ZUS upomni się o zwrot pieniędzy. Oto szczegóły.

rozwiń >

Na czym polega Zerowy PIT dla seniora w 2026 roku?

Zasada jest prosta: państwo chce nagrodzić osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), decydują się nie pobierać świadczenia i nadal pracować. W zamian za to Twoje przychody z pracy (na etacie, umowie zlecenie czy z działalności gospodarczej) są zwolnione z podatku dochodowego. W 2026 roku limit tego zwolnienia wynosi 85 528 zł rocznie. Co więcej, seniorzy korzystający z tej ulgi mają prawo do standardowej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że realnie możesz zarobić aż 115 528 zł rocznie bez zapłacenia ani grosza podatku PIT.

REKLAMA

REKLAMA

Najważniejszy warunek: ani złotówki emerytury!

To jest punkt, na którym najczęściej potykają się seniorzy. Aby korzystać z ulgi PIT-0, nie możesz pobierać emerytury ani renty rodzinnej. Samo nabycie uprawnień (ukończenie 60/65 lat) nie blokuje ulgi. Momentem krytycznym jest wpłynięcie pierwszej emerytury na konto. Jeśli pobierzesz choćby jedną emeryturę w roku, tracisz prawo do ulgi za te miesiące, w których ją otrzymałeś. Dlatego seniorzy często decydują się na tzw. "zawieszenie emerytury" - formalnie ją mają, ale fizycznie jej nie pobierają, by móc zarabiać na czysto bez podatku.

Ile dokładnie możesz zyskać?

Dla osoby zarabiającej średnią krajową, oszczędność na samym podatku dochodowym wynosi około 1000-1300 zł miesięcznie. W skali całego roku pracujący senior może zostawić w swojej kieszeni od 8 000 do nawet 15 000 zł, które normalnie trafiłyby do budżetu państwa. Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy: ulga PIT-0 zwalnia tylko z podatku. Składki ZUS (emerytalna, rentowa) oraz składka zdrowotna (9 proc.) nadal są potrącane z Twojej pensji. Dzięki temu Twoja przyszła emerytura (gdy już zdecydujesz się na nią przejść) będzie jeszcze wyższa, bo Twój kapitał w ZUS cały czas rośnie.

Jak aktywować ulgę w 2026 roku?

Nie musisz iść do Urzędu Skarbowego. Wszystko załatwisz u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie (często na formularzu PIT-2 w części G), w którym potwierdzasz, że spełniasz warunki wieku i nie pobierasz emerytury. Od tego momentu księgowość przestanie potrącać zaliczki na podatek, a Ty zobaczysz wyższą kwotę "na rękę" już przy najbliższej wypłacie. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, ulgę uwzględniasz samodzielnie przy wyliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek.

REKLAMA

Czy ulga obejmuje odprawę emerytalną i nagrody?

Tak! To bardzo ważna informacja dla osób kończących karierę w 2026 roku. Jeśli Twoja odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona zanim otrzymasz pierwszą emeryturę z ZUS, one również korzystają ze zwolnienia z podatku (do limitu 85 tys. zł). Może to oznaczać dodatkowe kilka tysięcy złotych oszczędności przy ostatniej wypłacie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ: Ulga dla pracujących seniorów 2026. Wszystko, co musisz wiedzieć

Pracuję na umowę o dzieło - czy mam prawo do ulgi? Niestety nie. Ulga dla seniora dotyczy tylko tych źródeł dochodu, od których obowiązkowo płaci się składki ZUS. Umowa o dzieło (o ile nie jest zawarta z własnym pracodawcą) nie daje prawa do zerowego PIT-u. Co jeśli przekroczę limit 115 528 zł rocznie? Podatek zapłacisz tylko od nadwyżki ponad tę kwotę. Do tego progu Twoje zarobki pozostają całkowicie wolne od podatku dochodowego. Czy muszę składać oświadczenie co roku? Jeśli składasz je na formularzu PIT-2, jest ono ważne tak długo, jak długo nie zmienisz swojej sytuacji (np. nie zaczniesz pobierać emerytury). Warto jednak raz w roku (np. w styczniu) potwierdzić w kadrach, czy oświadczenie jest nadal w mocy. Ile wynosi limit zarobków w 2026 roku? Limit przychodów zwolnionych z podatku (tzw. PIT-0) wynosi 85 528 zł rocznie. Jednak dzięki połączeniu tej ulgi z ogólną kwotą wolną od podatku (30 000 zł), seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu łącznej kwoty 115 528 zł brutto w skali roku. Czy pobieranie emerytury wyklucza ulgę? Tak. To najważniejszy warunek. Aby korzystać z ulgi, musisz mieć nabyte uprawnienia do emerytury (wiek 60/65 lat), ale nie możesz jej pobierać (ani renty rodzinnej, ani uposażenia sędziowskiego). Jeśli zaczniesz pobierać choćby jedną ratę emerytury w danym miesiącu, od tego momentu tracisz prawo do ulgi na przyszłe przychody. Jakie rodzaje umów obejmuje zwolnienie? Ulga dotyczy przychodów z: umowy o pracę (etat), umowy zlecenie (pod warunkiem podlegania pod ubezpieczenia społeczne), działalności gospodarczej (opodatkowanej skalą, podatkiem liniowym, 5 proc. stawką IP Box lub ryczałtem), zasiłku macierzyńskiego. Uwaga na umowy o dzieło! Przychody z umów o dzieło nie są objęte ulgą i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nawet jeśli nie przekroczyłeś limitu 85 tys. zł. Co ze składką zdrowotną? To najczęstsze rozczarowanie seniorów. "Zerowy PIT" nie oznacza "zerowych składek ZUS". Ulga zwalnia jedynie z podatku dochodowego. Składka zdrowotna (9 proc.) oraz składki emerytalne i rentowe są nadal pobierane na standardowych zasadach. Dlatego Twoja pensja "na rękę" wzrośnie o kwotę podatku (zazwyczaj 12 proc.), a nie o całą wartość brutto. Od kiedy przysługuje ulga? Od dnia urodzin? Tak. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, prawo do ulgi nabywasz w dniu swoich urodzin (60. lub 65.). Przychody uzyskane od tego dnia (włącznie) mogą już korzystać ze zwolnienia, o ile nie pobierasz emerytury. Jak aktywować ulgę u pracodawcy? Nie musisz czekać do rozliczenia rocznego. Możesz złożyć pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie (zazwyczaj na formularzu PIT-2, część G). Po złożeniu oświadczenia pracodawca przestanie pobierać zaliczki na podatek, a Twoja miesięczna wypłata będzie wyższa. Jeśli nie złożysz oświadczenia w trakcie roku, odzyskasz nadpłacony podatek dopiero w 2027 roku przy rozliczeniu rocznym za rok 2026. Czy senior-przedsiębiorca musi mieć KSeF w 2026? Tak. Jeśli jako pracujący senior prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja sprzedaż przekracza 10 tys. zł VAT miesięcznie, od 1 kwietnia 2026 roku masz obowiązek wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Mniejsze firmy dołączą do systemu w lipcu 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego