Serwisy
Płaca minimalna i stawka godzinowa na 2026 rok zatwierdzone. Oto wyliczenia brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"

Płaca minimalna i stawka godzinowa na 2026 rok zatwierdzone. Oto wyliczenia brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"

10 lutego 2026, 13:09
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, rok 2026
Płaca minimalna i stawka godzinowa na 2026 rok zatwierdzone. Oto wyliczenia brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"
Z początkiem 2026 roku w Polsce weszły w życie nowe stawki wynagrodzenia minimalnego. Regulacja wpłynęła na sytuację finansową milionów zleceniobiorców oraz pracowników etatowych. Choć wzrost nie jest wysoki, warto poznać konkretne liczby. Oto zestawienie zmian.

Oficjalne stawki płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2026 roku

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami organów państwowych, od początku stycznia 2026 roku w Polsce zaczęła obowiązywać nowa wysokość najniższego wynagrodzenia, którą ustalono na poziomie 4806 złotych brutto. W praktyce oznacza to, że miesięczna pensja wzrosła o 140 złotych względem stawek z roku ubiegłego, co po odliczeniu obowiązkowych danin publicznoprawnych przełożyło się na kwotę około 3605 złotych netto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin. Równolegle zaplanowano modyfikację minimalnej stawki godzinowej, która wzrośnie do poziomu 31,40 złotych brutto, co stanowi korektę o 90 groszy w górę. Ta zmiana jest szczególnie istotna dla osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenie oraz pracowników zatrudnionych sezonowo. Warto podkreślić, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na powrót do modelu jednej podwyżki w ciągu roku, rezygnując z dwuetapowego mechanizmu aktualizacji płac, który był stosowany w poprzednich latach.

Skutki ekonomiczne zmiany płacy minimalnej dla pracowników i firm

Przyjęty na 2026 rok pułap wynagrodzenia stanowi punkt styku między postulatami organizacji zrzeszających pracodawców a oczekiwaniami związków zawodowych, będąc formą kompromisu między skrajnymi oczekiwaniami obu stron. Choć wyższe zarobki są dobrą wiadomością dla pracowników sektora usług, handlu czy gastronomii, ekonomiści zwracają uwagę, że realny przyrost zasobów portfela może zostać zniwelowany przez koszty życia. Dla przedsiębiorców, szczególnie tych działających w branżach o niskich marżach, wyższa płaca minimalna oznacza wzrost kosztów pracy wynikający z konieczności odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne. Sytuacja ta może prowadzić do optymalizacji zatrudnienia lub redukcji liczby roboczogodzin w niektórych firmach. Należy jednocześnie pamiętać, że nowe przepisy nie obejmują osób pracujących na umowach o dzieło, gdyż charakter tego typu współpracy opiera się na rezultacie, a nie na ewidencjonowanym czasie pracy.

Wpływ najniższej krajowej na dodatki do pensji i świadczenia socjalne

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest kluczowym parametrem, od którego zależą liczne świadczenia dodatkowe, co sprawia, że jego wzrost wywołuje efekt domina w całym systemie płacowym. Wyższa płaca podstawowa automatycznie podnosi wartość dodatków za pracę w godzinach nocnych, kwoty odpraw przy zwolnieniach grupowych oraz wynagrodzenie za czas przestoju. Z punktu widzenia dłużników istotny jest fakt, że podniesienie płacy minimalnej zwiększa sumę wolną od zajęć komorniczych, co pozwala na zachowanie większych środków na bieżące utrzymanie. Zmiany te odczują również osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich oraz rodzice korzystający z urlopów macierzyńskich, ponieważ ich zasiłki są wyliczane w oparciu o aktualne stawki brutto. Dodatkowo korekta płacowa może pośrednio wpłynąć na wsparcie dla osób bezrobotnych, których wybrane świadczenia z Funduszu Pracy są powiązane z ogólnokrajowym poziomem najniższych zarobków.

Porównanie płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia w gospodarce

Mimo nominalnego wzrostu płacy minimalnej do poziomu 4806 złotych, jej relacja do prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2026 roku ulegnie osłabieniu. Szacunki makroekonomiczne wskazują, że przeciętna pensja w Polsce może osiągnąć pułap około 9400 złotych brutto, co sprawi, że płaca minimalna będzie stanowić nieco ponad połowę tej kwoty. Jest to odczuwalny spadek w porównaniu do roku 2025, kiedy to relacja ta była korzystniejsza dla najmniej zarabiających. Przedstawiciele pracowników alarmują, że wolniejszy wzrost najniższej krajowej w stosunku do dynamiki wynagrodzeń w całej gospodarce może prowadzić do pogłębiania się nierówności dochodowych. Jeśli wzrost ogólnych kosztów życia przekroczy przewidywania rządu, osoby pobierające płacę minimalną mogą nie odczuć żadnej poprawy swojego standardu życia, a jedynie utrzymać dotychczasowy poziom konsumpcji.

Analiza siły nabywczej i realny wpływ inflacji na domowy budżet

Aby rzetelnie ocenić znaczenie podwyżki o 3 procent, należy zestawić ją z przewidywanym tempem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Projekcje Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Finansów sugerują, że inflacja w 2026 roku ustabilizuje się w okolicach 3 procent, co niemal całkowicie pokrywa się z procentowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Taka zbieżność parametrów oznacza, że zapowiadana podwyżka ma charakter czysto nominalny i w ujęciu realnym może nie przynieść pracownikom żadnych dodatkowych korzyści finansowych. Istnieje również ryzyko, że nieprzewidziane zmiany w cenach energii lub inne zjawiska rynkowe spowodują wzrost inflacji powyżej prognozowanego poziomu. W takim scenariuszu realna wartość nabywcza płacy minimalnej mogłaby nawet zmaleć, co czyni nadchodzącą zmianę ruchem o znaczeniu głównie symbolicznym i wyrównawczym.

