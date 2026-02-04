Przełom dla "emerytów czerwcowych" w 2026 roku. ZUS przelicza świadczenia z urzędu. Sprawdź, kiedy dostaniesz nawet kilkaset złotych więcej

Przez ponad dekadę przejście na emeryturę w czerwcu było finansową pułapką. Dzięki zmianie przepisów i wieloletniej batalii o sprawiedliwość, w lutym 2026 roku kolejna grupa seniorów odczuje ulgę w swoich portfelach. ZUS kontynuuje masowe przeliczanie tzw. emerytur czerwcowych. Oto szczegóły.

Emerytury czerwcowe - o co chodzi?

Na czym polegał "błąd czerwcowy"? Problem wynikał z niefortunnej konstrukcji przepisów o waloryzacji składek i kapitału początkowego. Osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu miały waloryzowany kapitał tylko raz (waloryzacja roczna), podczas gdy osoby z pozostałych miesięcy korzystały także z waloryzacji kwartalnych. W efekcie "czerwcowi" seniorzy tracili od 200 do nawet 500 zł miesięcznie w porównaniu do kolegów przechodzących na odpoczynek w maju czy lipcu.

Kto dostanie wyższą emeryturę w lutym 2026?

Proces przeliczania dotyczy osób z tzw. nowego systemu (urodzonych po 1948 roku), które:

Złożyły wniosek o emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Do tej pory nie miały skorygowanego świadczenia (np. przez brak aktywności w temacie). Pobierają emeryturę powszechną z ZUS.

Przeliczenie emerytur czerwcowych. Ile można zyskać? Kwoty i wyrównania

Średnia kwota podwyżki w wyniku poprawnego przeliczenia kapitału to obecnie ok. 203,80 zł brutto co miesiąc. WAŻNE: Przeliczenie odbywa się automatycznie. ZUS wykorzystuje swoje systemy informatyczne, by wyłonić osoby poszkodowane. Co z wyrównaniem za lata wstecz? Tu mamy gorszą wiadomość. Obecna akcja dotyczy podwyższenia bieżącej emerytury. Kwestia wyrównania za okres 2009-2019 nadal wymaga indywidualnych ścieżek sądowych, choć linia orzecznicza staje się coraz korzystniejsza dla obywateli.

Jak sprawdzić, czy ZUS przeliczył moją emeryturę?

List z ZUS: Każdy emeryt objęty procesem otrzyma oficjalną decyzję o nowej wysokości świadczenia drogą pocztową. Platforma PUE ZUS: Zaloguj się na swoje konto, by sprawdzić historię decyzji i aktualną kwotę brutto/netto. Weryfikacja przelewu: Porównaj kwotę z lutego z tą ze stycznia - jeśli jest wyższa o kilkaset złotych (przy braku zmian w podatkach), oznacza to, że stałeś się beneficjentem naprawy "błędu czerwcowego".

Renta wdowia a emerytura czerwcowa - czy to się łączy?

W 2026 roku wielu seniorów korzysta już z nowych zasad renty wdowiej. Warto zaznaczyć, że przeliczenie emerytury czerwcowej podnosi bazę Twojego własnego świadczenia. To z kolei może wpłynąć na korzystniejszy wybór wariantu wypłaty (własna emerytura + 15 proc. renty po mężu/żonie lub odwrotnie).

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emerytury czerwcowe

Kogo dotyczy automatyczne przeliczenie emerytur czerwcowych w 2026 roku? Nowelizacja przepisów, która weszła w życie z początkiem 2026 roku, ostatecznie rozwiązuje problem tak zwanych emerytur czerwcowych. Proces ten obejmuje osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. Przez ponad dekadę seniorzy kończący aktywność zawodową w tym konkretnym miesiącu otrzymywali świadczenia niższe od osób przechodzących na spoczynek w pozostałych miesiącach roku. Wynikało to ze specyficznego sposobu waloryzacji składek, który w czerwcu ograniczał się jedynie do waloryzacji rocznej, z pominięciem kwartalnej. Nowe prawo nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązek ponownego przeliczenia kapitału początkowego oraz składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego przy zastosowaniu korzystniejszych wskaźników, które wcześniej były dla tej grupy niedostępne. Czy trzeba składać wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury czerwcowej? Jedną z najważniejszych informacji dla emerytów w 2026 roku jest fakt, że cała procedura odbywa się z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do podwyżki nie muszą wypełniać żadnych formularzy ani osobiście odwiedzać placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System informatyczny organu rentowego automatycznie wytypuje konta osób, które nabyły prawo do emerytury w czerwcu w spornym okresie, i dokona operacji matematycznej na podstawie zapisanych danych. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie zatorów w urzędach oraz wyeliminowanie ryzyka, że część uprawnionych seniorów pominie termin składania dokumentów. Każdy emeryt objęty procesem otrzyma listowną decyzję o nowej wysokości świadczenia po zakończeniu weryfikacji jego sprawy. Ile można zyskać na ponownym przeliczeniu świadczenia przez ZUS? Kwota podwyżki wynikająca z przeliczenia emerytury czerwcowej jest kwestią indywidualną i zależy od wysokości zgromadzonego kapitału oraz wieku, w którym dana osoba przeszła na emeryturę. Szacunki wskazują jednak, że średni wzrost miesięcznej wypłaty oscyluje w granicach dwustu złotych. Warto podkreślić, że nowa wysokość emerytury jest ustalana na przyszłość. Przepisy obowiązujące od 2026 roku nie przewidują wypłaty wyrównania za lata ubiegłe, w których świadczenie było niższe. Mimo braku jednorazowej spłaty za przeszłość, zmiana ta ma charakter stały i będzie stanowiła bazę do każdej kolejnej waloryzacji rocznej, co w perspektywie długoterminowej znacząco poprawi sytuację finansową seniorów. Jaki jest terminy wydawania decyzji i wypłat wyższych emerytur w 2026 roku? Zgodnie z przyjętym harmonogramem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas na zakończenie całego procesu przeliczania do 31 marca 2026 roku. W praktyce oznacza to, że pierwsze osoby mogą zobaczyć wyższe kwoty na swoich kontach już w lutym, jednak dla większości terminem kluczowym będzie przełom pierwszego i drugiego kwartału roku. Jeśli decyzja zostanie wydana w marcu, emeryt otrzyma wypłatę w nowej wysokości wraz z ewentualnym wyrównaniem od stycznia 2026 roku, czyli od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Ważnym aspektem jest również to, że procesem przeliczeń objęte są renty rodzinne pobierane po osobach, które miały prawo do emerytury czerwcowej, co rozszerza grupę beneficjentów nowej ustawy o kolejne tysiące osób. Czy emerytury czerwcowe zostaną przeliczone automatycznie? Tak, zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 2026 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przeliczenia z urzędu. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków ani dostarczać dodatkowej dokumentacji do urzędu, ponieważ proces ten odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS na podstawie danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych. Kto może liczyć na wyższą emeryturę czerwcową w 2026 roku? Przeliczenie dotyczy osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019. To właśnie ta grupa seniorów była poszkodowana przez niekorzystne zasady waloryzacji składek, które obowiązywały przed wprowadzeniem zmian w prawie. Nowe regulacje obejmują również osoby pobierające renty rodzinne po zmarłych emerytach, którzy nabywali prawo do świadczeń w czerwcu we wskazanym okresie. Kiedy ZUS wyśle decyzje o nowej wysokości emerytury? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wydać wszystkie decyzje dotyczące przeliczenia emerytur czerwcowych do 31 marca 2026 roku. Większość seniorów otrzyma stosowne powiadomienie listowne w pierwszym kwartale roku. Nowa, wyższa kwota świadczenia będzie wypłacana w regularnych terminach płatności emerytury, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 roku. Czy ZUS wypłaci wyrównanie za lata poprzednie? Nowelizacja przepisów nie przewiduje wypłaty wyrównania za lata wstecz, czyli za okres przed 1 stycznia 2026 roku. Emeryci otrzymają wyższe świadczenia jedynie na przyszłość, począwszy od stycznia 2026 roku. Mimo braku spłaty za ubiegłe lata, podniesienie podstawy wymiaru emerytury wpłynie na każdą kolejną waloryzację ustawową. O ile wzrośnie emerytura po przeliczeniu w 2026 roku? Wysokość podwyżki jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego świadczeniobiorcy, w tym od kwoty zgromadzonych składek oraz wieku przejścia na emeryturę. Szacuje się, że dla większości uprawnionych wzrost świadczenia wyniesie od kilkudziesięciu do ponad dwustu złotych miesięcznie. W przypadku, gdyby nowe wyliczenie okazało się mniej korzystne, ZUS ma obowiązek utrzymać dotychczasową, wyższą kwotę wypłaty.

