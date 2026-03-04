REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?

ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?

04 marca 2026, 10:51
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej
ZUS potwierdził wypłaty 13. emerytury w 2026 roku, ale nie wszyscy seniorzy otrzymają pieniądze w standardowych terminach. To ważna wiadomość dla emerytów i rencistów, gdyż wielu z nich dostanie pieniądze jeszcze przed Wielkanocą. Wiadomo już, ile wyniesie trzynastka po waloryzacji 5,3%, komu przysługuje świadczenie i w które dni pieniądze trafią na konta seniorów. Wyjaśniamy.

Waloryzacja 5,3%. Zmieni się kwota 13. emerytury

W tym roku waloryzacja świadczeń wynosi 5,3%, co oznacza wzrost najniższej emerytury. To właśnie jej wysokość decyduje o kwocie 13. emerytury.

Po waloryzacji w marcu najniższa emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto.

Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Czy 13 emerytura jest opodatkowana?

Trzynasta emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną. Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).

Osoby z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada, np. do 1 443 zł przy emeryturze około 3 680 zł.

Jak uniknąć potrącania zaliczek na podatek?

Osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, mogą złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, aby uniknąć poboru zaliczek na podatek.

W praktyce oznacza to:

  • złożenie formularza EPD-21,
  • oświadczenie, że dochody mieszczą się w kwocie wolnej,
  • wyższą wypłatę „na rękę”.

Brak wniosku może skutkować niższą kwotą netto trzynastej emerytury.

Terminy wypłat trzynastej emerytury 2026

W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Oznacza to, że część standardowych terminów wypłat trzynastej emerytury musi zostać przesunięta na wcześniejsze dni robocze.

ZUS wypłaca świadczenia tylko w dni robocze, urzędy i banki nie pracują w niedziele i święta, dlatego pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

Skorygowany harmonogram wypłat 2026

  • 1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 5 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian
  • 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian
  • 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian
  • 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)

Dzięki temu duża część seniorów otrzyma trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą, a osoby z terminem 25. dnia miesiąca dostaną pieniądze dzień wcześniej, ponieważ wypłaty nie są realizowane w soboty.

Kto dostanie trzynastą emeryturę?

Prawo do trzynastej emerytury mają osoby, które na 31 marca posiadają prawo do jednego z następujących świadczeń:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,
  • renty szkoleniowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli ktoś ma prawo do kilku świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom, które:

  • mają zawieszone prawo do świadczeń,
  • pobierają emeryturę olimpijską,
  • są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
  • otrzymują rentę rodzinną dzieloną między kilka osób; wówczas świadczenie jest dzielone proporcjonalnie.

Kiedy spodziewać się pieniędzy?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, razem z podstawowym świadczeniem.

Ze względu na święta i dni wolne część seniorów dostanie pieniądze wcześniej, nawet kilka dni przed planowanym terminem.

ZUS nie wymaga składania wniosków, ale warto sprawdzić termin swojej wypłaty i ewentualnie złożyć oświadczenie podatkowe, by nie stracić części świadczenia.

Źródło: INFOR
