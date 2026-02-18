Coraz więcej stulatków pobierających świadczenie honorowe z ZUS. Gdzie jest ich najwięcej?

W Małopolsce rośnie liczba osób, które ukończyły 100 lat i pobierają świadczenie honorowe z Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w regionie jest 418 stulatków – o blisko 17 proc. więcej niż w listopadzie 2024 r. - wynika z danych ZUS.

To także o 57 proc. więcej niż w maju 2019 r., gdy świadczenie z ZUS otrzymywało w Małopolsce 180 stulatków.

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 85 proc. beneficjentów w regionie stanowią kobiety – jest ich 356. Mężczyzn jest 62. Najstarszym mieszkańcem Małopolski pobierającym świadczenie honorowe jest 106-letni mężczyzna, urodzony w maju 1919 r.

Wysokość świadczenia honorowego

Od 1 marca 2025 r. wysokość świadczenia honorowego wynosi 6 589,67 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji.

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe w Małopolsce

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe w Małopolsce obsługuje oddział ZUS w Krakowie – 231 osób (192 kobiety i 39 mężczyzn). W Chrzanowie świadczenie otrzymuje 66 osób (61 kobiet i 5 mężczyzn), w rejonie nowosądeckim 70 (58 kobiet i 12 mężczyzn), a w tarnowskim 51 (45 kobiet i 6 mężczyzn).

REKLAMA

Jak poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska, świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat, mają obywatelstwo polskie i prawo do emerytury lub renty. W takim przypadku jest ono przyznawane z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Decyzję w sprawie przyznania świadczenia wydaje właściwy organ emerytalny lub rentowy, m.in. ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeśli emeryturę lub rentę wypłacają dwa różne organy, świadczenie honorowe przyznaje i wypłaca ZUS.

Świadczenie może zostać przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, ale posiadają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i po 16. roku życia przez co najmniej 10 lat mieszkały w Polsce. W takim przypadku świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.