Świadczenie honorowe to comiesięczny, dożywotni dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat życia i mają polskie obywatelstwo. Wypłacane jest jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Wysokość świadczenia honorowego

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość świadczenia honorowego wynosi obecnie 6589,67 zł brutto, ale przepisy gwarantują jego coroczną waloryzację. Waloryzacja odbywa się w marcu i w związku z tym od 1 marca 2026 r. świadczenie wzrośnie do ok. 6911 zł brutto.

Świadczenie honorowe z urzędu

Świadczenie honorowe jest przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania wniosku. Dotyczy to osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

mają obywatelstwo polskie ,

, ukończyły 100 lat ,

, mają prawo np. do emerytury lub renty.

W takiej sytuacji stulatek otrzyma decyzję w sprawie przyznania świadczenia honorowego od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli ma on prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.

REKLAMA

Wniosek o świadczenie honorowe dla stulatka bez emerytury lub renty

Możliwe jest również przyznanie świadczenia honorowego na wniosek. Taka sytuacja dotyczy osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

mają obywatelstwo polskie ,

, ukończyły 100 lat ,

, miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce, przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Takie osoby muszą złożyć wniosek, gdyż nie znajdują się w systemie ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia). ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym ta osoba złoży wniosek.

Rośnie liczba stulatków w Polsce

W Polsce rośnie liczba stulatków, więc automatycznie rośnie też liczba osób otrzymujących świadczenie honorowe. Na koniec września 2025 r. liczba osób otrzymujących to świadczenie z ZUS wynosiła 3863, a na koniec grudnia 2025 r. było ich 4057.

Podstawa prawna: