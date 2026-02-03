ZUS wypłaca co miesiąc ok. 6 600 zł. Sprawdź, kto dostanie świadczenie honorowe w 2026 roku

Według ostatnich danych ZUS w Polsce żyje ponad cztery tysiące osób, które po osiągnięciu wieku stu lat, pobierają tzw. świadczenie honorowe. Obecnie to niespełna 6,6 tys. zł brutto miesięcznie - poinformował rzecznik opolskiego oddziału ZUS Sebastian Szczurek.

Każda osoba, która przeżyła 100 lat, może dostać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. świadczenie honorowe.

Od lat liczba stulatków w Polsce rośnie. W 2018 r. ZUS w całej Polsce wypłacał około 1,9 tys. świadczeń honorowych. We wrześniu 2025 r. odbiorców świadczenia było w kraju 3863, a pod koniec grudnia 2025 r. – 4057.

Liczba stulatków w Polsce

W 15 województwach liczba stulatków się zwiększyła. Tylko w województwie podkarpackim została na tym samym poziomie - 172 osób. Pod koniec minionego roku najwięcej osób mających sto lub więcej lat mieszkało w województwie mazowieckim – 693 osoby, śląskim – 422 oraz dolnośląskim - 385 seniorów. Najmniej stulatków żyje w podlaskim (109), lubuskim (84) i opolskim (76).

Zmiany w przepisach od stycznia 2025 r.

Do stycznia 2025 r. miało ono stałą wysokość, która odpowiadała kwocie bazowej obowiązującej w dniu, w którym senior kończył 100 lat. Takie rozwiązanie rodziło różnice w wysokości przyznawanego świadczenia, bo raz ustalona kwota nie była waloryzowana przez kolejne lata życia seniorów.

- Rok temu w styczniu zmieniły się zasady przyznawania świadczenia honorowego. To już nie gratyfikacja w drodze wyjątku, a pieniądze przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Ustawa wprowadziła coroczną waloryzację świadczenia oraz zrównała wszystkie wcześniej przyznane i wypłacane świadczenia honorowe niezależnie od daty przyznania do niego prawa – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS-ie.

Wysokość świadczenia honorowego w 2026 roku

Obecnie kwota świadczenia to 6589,67 zł brutto miesięcznie, ale według przedstawiciela ZUS należy spodziewać się podwyżki wynikającej z marcowej waloryzacji świadczeń. Dokładna wysokość nowej stawki będzie znana w lutym.

Świadczenie honorowe jest wypłacane dożywotnio w tym samym terminie co emerytura lub renta. Przysługuje również osobie, która np. nie wypracowała emerytury w ZUS-ie, a wtedy świadczenie honorowe będzie wypłacane jako świadczenie samodzielne.

Kto ma prawo do świadczenia honorowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do świadczenia mają obywatele polscy, którzy ukończyli 100 lat. Jeśli mają prawo np. do emerytury lub renty, to ZUS przyzna je z urzędu, bez formalności po stronie seniora. Jeśli stulatek nie ma historii ubezpieczeniowej w ZUS-ie, to musi złożyć o nie wniosek (lub przez pełnomocnika). ZUS przyzna wówczas świadczenie honorowe - ale od miesiąca, w którym zarejestrował wniosek.