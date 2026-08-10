REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP

1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 sierpnia 2026, 07:49
Adam Kuchta
Adam Kuchta
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka, zamiast 13. i 14. emerytury? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP
1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka, zamiast 13. i 14. emerytury? MF ujawnia gigantyczny koszt BDP
Infor

REKLAMA

REKLAMA

1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka w ramach bezwarunkowego dochodu podstawowego. Taki pomysł w interpelacji zgłosił poseł Michał Kowalski. Odpowiedź Ministerstwa Finansów jest jednoznaczna: to ok. 40 mld zł miesięcznie i możliwa rezygnacja z części obecnych świadczeń, w tym 13. i 14. emerytury. Resort wskazuje, że roczny koszt sięgnąłby 480 mld zł – czyli ok. 75 proc. dochodów budżetu państwa.

1300 plus, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to koncepcja, która od lat wzbudza zainteresowanie zarówno ekonomistów, jak i opinii publicznej. Polega on na wypłacie każdemu obywatelowi stałej kwoty pieniężnej, niezależnie od jego sytuacji materialnej czy zawodowej. Zwolennicy podkreślają, że takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa socjalnego i uprościć system świadczeń, przeciwnicy natomiast wskazują na ogromne koszty jego finansowania. W Polsce temat ten również jest przedmiotem debaty politycznej, czego przykładem jest odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

REKLAMA

REKLAMA

1300 plus miesięcznie dla każdego obywatela w kraju - sugerowaną wypłatą jest kwota 1300 złotych

Poseł Michał Kowalski skierował do do ministra finansów interpelację w sprawie wdrożenia w Polsce koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). W piśmie do MF wskazał, że Bezwarunkowy dochód podstawowy jest świadczeniem, które powinno przysługiwać bez warunków związanych np. ze składkami, podejmowaną pracą. Jest to świadczenie powszechne, czyli ma przysługiwać wszystkim obywatelom albo mieszkańcom danego terytorium, a nie wybranej grupie. Jest to świadczenie indywidualne, skierowane do jednostek, a nie do rodzin czy gospodarstw domowych i powinno być niezależne o tego, w jaki sposób gospodarstwo domowe jest zbudowane, nie powinno różnić się wysokością. Ma to być świadczenie pieniężne, a nie przekazywane w formie dóbr, usług czy ograniczonych bonów do wykorzystania na konkretne usługi i towary. Powinno to być świadczenie regularne, najczęściej mówi się o wypłacaniu go co miesiąc.”

„Wypłacane jest przez państwo lub mniejszą jednostkę (np. stan w Stanach Zjednoczonych) lub związek ponadnarodowy (ta cecha nie jest istotna w wypadku pilotażu). Dochód podstawowy powinien być podstawowy, tzn. nie powinien być za niski, a odpowiednio wysoki, aby zapewnić realizację podstawowych potrzeb. W Polsce temat jest poruszany od kilku lat. Ekonomiści uważają, że jest to optymalne rozwiązanie, zresztą z powodzeniem stosowane w wielu rozwiniętych krajach Europy. Sugerowaną sumą jest kwota 1 300 złotych - podkreślił poseł Kowalski i poprosił o informacje na ten temat:

  • Czy obecny rząd planuje wprowadzenie tego rozwiązania?
  • Jeśli tak, to na jakim etapie są prace związane z jego wdrożeniem?
  • Jeśli tak, to jaki jest planowany termin uruchomienia programu?
  • Jeśli tak, to kto otrzyma pieniądze w ramach programu bezwarunkowy dochód podstawowy?
  • Jeśli tak, to jaka instytucja będzie operatorem programu i będzie bezpośrednio przelewać pieniądze na konta obywateli?

1300 złotych dla każdego Polaka kosztowałoby budżet miesięcznie około 40 mld zł – rocznie to blisko 480 mld zł

Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie wprowadzenia rozwiązania, jakim jest bezwarunkowy dochód podstawowy. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego obywatela Polski wiązałoby się z miesięcznym kosztem ok. 40 mld zł – rocznie blisko 480 mld zł. Taka kwota stanowiłaby ok. 75 proc. zaplanowanych dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok), a także ponad 12 proc. prognozowanego PKB” – poinformował wiceminister finansów Juranda Dropa w odpowiedzi na niniejszą interpelację.

REKLAMA

Zobacz również:

1300 plus co miesiąc to konieczność rezygnacji z innych świadczeń, takich jak 13. i 14. emerytura

Podkreślił w odpowiedzi, że „ewentualne wprowadzenie takiego świadczenia wiązałoby się prawdopodobnie z rezygnacją z innych, obecnie obowiązujących, świadczeń społecznych.” Wymienił tutaj m.in. świadczenia rodzinne, dodatkowe świadczenia emerytalne (tzw. 13-sta i 14-sta emerytura) czy zasiłki z pomocy społecznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że łączny koszt wszystkich pieniężnych świadczeń społecznych o charakterze pozaubezpieczeniowym (w tym, m.in. świadczenia wychowawczego 800+) to obecnie niespełna 200 mld zł, czyli ponad dwukrotnie mniej niż prognozowany koszt wprowadzenia BDP” – dodała wiceminister finansów Juranda Dropa.

Jest jeszcze za wcześnie na 1300 plus w Polsce? BDP nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”

„Warto jednocześnie zauważyć, że badania ekonomiczne nad bezwarunkowym dochodem podstawowym pokazują zarówno jego potencjalne korzyści, jak i wady. Dotychczasowe eksperymenty dowodzą, że BDP może pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny uczestników1, a jego negatywny wpływ na aktywność zawodową nie jest istotny2. Jednocześnie programy tego typu budzą obawy związane z wysokimi kosztami (nieefektywność) oraz potencjalnymi skutkami makroekonomicznymi, takimi jak inflacja czy zmiany na rynku pracy, które trudno oszacować bez pełnoskalowych badań. Większość dostępnych analiz opiera się na krótkoterminowych eksperymentach na niewielkich grupach, co ogranicza możliwość generalizacji wyników na całe społeczeństwo. Nierozstrzygnięte pozostają również kwestie finansowania BDP, jego długoterminowej stabilności oraz wpływu na istniejące polityki społeczne, w tym na dostępność usług publicznych. W związku z tym, pozytywny efekt wprowadzenia BDP na poziom dobrobytu obywateli jest przez ekonomistów często podawany w wątpliwość3.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na fakt, że bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest „rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w wielu rozwiniętych krajach Europy”. Obecnie wszelkie programy spełniające założenia BDP są jedynie eksperymentami na małą skalę i nie obowiązują powszechnie w państwach Unii Europejskiej” - napisała Dropa.

1 Wilson, N., & McDaid, S. (2021). The mental health effects of a Universal Basic Income: A synthesis of the evidence from previous pilots. Social science & medicine, 287, 114374.
2 de Paz-Báñez, M. A., Asensio-Coto, M. J., Sánchez-López, C., & Aceytuno, M. T. (2020). Is there empirical evidence on how the implementation of a universal basic income (UBI) affects labour supply? A systematic review. Sustainability, 12(22), 9459.
3 Daruich, D., & Fernández, R. (2024). Universal basic income: A dynamic assessment. American Economic Review, 114(1), 38-88.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 10988 w sprawie wdrożenia w Polsce koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Zgłaszający: Michał Kowalski

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest 1300 plus (bezwarunkowy dochód podstawowy – BDP)?

BDP to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie każdemu obywatelowi, niezależnie od jego dochodów, sytuacji zawodowej czy rodzinnej. Ma ono zapewnić podstawowe środki do życia i uprościć system świadczeń społecznych.

2. Ile miałoby wynosić świadczenie 1300 plus?

W przedstawionej koncepcji sugerowana kwota świadczenia wynosi 1300 zł miesięcznie dla każdego obywatela.

3. Czy rząd planuje wprowadzenie 1300 plus?

Według Ministerstwa Finansów obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego w Polsce.

4. Ile kosztowałoby wprowadzenie 1300 plus?

Szacowany koszt wyniósłby około:

  • 40 mld zł miesięcznie
  • 480 mld zł rocznie
    Stanowiłoby to ok. 75% dochodów budżetu państwa oraz ponad 12% prognozowanego PKB.

5. Kto otrzymywałby świadczenie?

Zgodnie z założeniami BDP świadczenie byłoby:

  • powszechne – dla wszystkich obywateli,
  • indywidualne – wypłacane każdej osobie, a nie gospodarstwu domowemu,
  • bezwarunkowe – niezależne od pracy, dochodów czy składek.

6. Czy wprowadzenie BDP oznaczałoby likwidację innych świadczeń?

Według Ministerstwa Finansów istnieje duże prawdopodobieństwo, że wprowadzenie BDP wiązałoby się z rezygnacją z części obecnych świadczeń społecznych, np.:

  • świadczeń rodzinnych,
    1. i 14. emerytury,
  • części zasiłków z pomocy społecznej.

7. Czy podobne rozwiązania działają w innych krajach Europy?

Obecnie programy bezwarunkowego dochodu podstawowego są testowane głównie w formie pilotaży i eksperymentów na niewielką skalę. Nie funkcjonują jako powszechne systemy w krajach Unii Europejskiej.

8. Jakie mogą być korzyści wprowadzenia BDP?

Badania wskazują m.in. na:

  • poprawę dobrostanu psychicznego uczestników programów pilotażowych,
  • niewielki lub nieistotny wpływ na spadek aktywności zawodowej.

9. Jakie są potencjalne zagrożenia związane z BDP?

Eksperci zwracają uwagę na:

  • bardzo wysokie koszty finansowania programu,
  • możliwy wpływ na inflację,
  • trudne do przewidzenia zmiany na rynku pracy,
  • niepewność co do długoterminowej stabilności systemu.

10. Czy prowadzone są badania nad skutecznością BDP?

Tak, jednak większość analiz opiera się na krótkoterminowych pilotażach obejmujących niewielkie grupy uczestników, co utrudnia ocenę skutków w skali całego kraju.

Zobacz również:
Powiązane
Darowizna od ojczyma bez podatku? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Darowizna od ojczyma bez podatku? Skarbówka rozwiewa wątpliwości
Rehabilitacja po operacji bez ulgi podatkowej. Fiskus: sam paragon nie wystarczy
Rehabilitacja po operacji bez ulgi podatkowej. Fiskus: sam paragon nie wystarczy
Każdy rolnik z gospodarstwem ponad 1 ha musi posiadać OC. Jakie grożą kary za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem ponad 1 ha musi posiadać OC. Jakie grożą kary za jego brak?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dodatkowe 172 mln zł dofinansowania zadań samorządowych. Zyska 47 powiatów, 15 miast i jedno województwo
10 sie 2026

Dofinansowanie zadań samorządowych w ramach rezerwy subwencji na 2026 r. zostanie zwiększone o 171,8 mln zł i wyniesie w sumie 646,8 mln zł. Dodatkowe wsparcie otrzymają w sumie 63 jednostki samorządu terytorialnego - 47 powiatów, 15 miast na prawach powiatu i 1 województwo.
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
10 sie 2026

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?
Zawieszenie tradycyjnych lekcji. Od 1 września koniec z dawnym planem zajęć
10 sie 2026

Od 1 września 2026 r. uczniowie klas IV– VIII szkół podstawowych – będą obowiązkowo uczestniczyć w tzw. tygodniu projektowym. Pięć dni w roku szkolnym zostanie wyłączonych z tradycyjnego planu lekcji. Jak będzie to wyglądało w praktyce?
Profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży – kontrola NIK
10 sie 2026

Przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli było wykonywanie badań profilaktycznych dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia w latach 2022-2024. Uprawnionych było 3,5 mln osób i nie miały one charakteru obowiązkowego, ale zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz lekarzy. Ile osób z nich skorzystało?

REKLAMA

Ta choroba dotyka co trzecią osobę w Polsce. Powoduje ponad 200 powikłań, cierpi coraz więcej dzieci
10 sie 2026

Prof. Lucyna Ostrowska podkreśla, że nie zna drugiej choroby, która niosłaby ze sobą takie konsekwencje i koszty dla systemu zdrowia. – To choroba wieloprzyczynowa, uwarunkowana biologicznie i genetycznie oraz zależna od czynników środowiskowych – mówi.
Emerytura honorowa po 100. urodzinach. Sprawdź, kiedy ZUS wypłaci 6938,92 zł z urzędu, a kiedy musisz złożyć wniosek ESH
10 sie 2026

Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Zdecydowanej większości seniorów Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje środki całkowicie z urzędu, podczas gdy inni muszą złożyć w tej sprawie wniosek. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu?
Polacy coraz rzadziej kupują samochody na własność. Nie zmienia się to, że chcą jeździć dobrymi autami
10 sie 2026

Polacy chcą jeździć dobrymi autami, ale nie muszą ich mieć na własność. Coraz więcej osób decyduje się na wynajem lub abonament zamiast własności i leasingu. Cenią sobie mobilność.
Dom letniskowy to nie jest budynek mieszkalny. Trzeba za niego płacić więcej [wyrok NSA]
10 sie 2026

Budynek nie może być raz letniskowy, a raz mieszkalny. Podatnik nie może wybierać jego charakteru w zależności od bieżącej kalkulacji ekonomicznej. Linia orzecznicza sądów administracyjnych nie pozostawia podatnikom złudzeń.

REKLAMA

Polska uruchomi piaskownicę AI za 35 mln zł. Firmy i urzędy będą testować nowe rozwiązania
10 sie 2026

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy m.in. z resortem rozwoju i technologii oraz instytutem NASK stworzy portal internetowy do obsługi piaskownicy AI, gdzie firmy i urzędy będą mogły testować rozwiązania sztucznej inteligencji - poinformowało MC w poniedziałek. Projekt jest wart 35 mln zł.
Senior może dostać to urządzenie za darmo. Wystarczy jeden przycisk, by wezwać pomoc. Opaska może wykryć upadek i działać przez całą dobę
10 sie 2026

Jedno niewielkie urządzenie może w 2026 roku dać seniorowi większe poczucie bezpieczeństwa, a jego rodzinie spokój, że w razie problemów pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Opaski bezpieczeństwa są udostępniane seniorom w ramach programów realizowanych przez samorządy. Nie każdy jednak może ją otrzymać, a zasady różnią się w zależności od gminy. Warto sprawdzić, czy w 2026 roku w miejscu zamieszkania seniora można skorzystać z takiego wsparcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA