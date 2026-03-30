Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która obowiązuje płatnika składek, ustala się na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Stopę ustalamy albo ZUS albo płatnik składek, z tym jednak zastrzeżeniem, że ZUS ustala stopę wyłącznie w przypadku, gdy płatnik przekazuje informację ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe przed danym rokiem składkowym.

1 kwietnia 2026 r. rozpocznie się rok składkowy 2026/2027. ZUS przekazał ważne zawiadomienie w tej sprawie. Najważniejsze pojęcia

Aby móc lepiej zrozumieć komunikat ZUS, poniżej najważniejsze pojęcia w związku z wydanym komunikatem przez ZUS oraz obowiązkiem płatników, którzy nie przedłożyli do ZUS informacji:

ubezpieczony – osoba fizyczna, która jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym;

– osoba fizyczna, która jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym; ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

– ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. informacja ZUS IWA – informacja o danych, które są potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe;

– informacja o danych, które są potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe; płatnik składek – płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę;

– płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę; rok składkowy – okres, w którym obowiązuje stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe. Są to składki należne za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku;

– okres, w którym obowiązuje stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe. Są to składki należne za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku; rejestr REGON – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej;

– krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej; stopa zryczałtowana – stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe, która odpowiada 50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Obowiązuje płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a także płatnika, który nie podlega wpisowi do rejestru REGON.

Płatnik ustala stopę samodzielnie, jeżeli nie spełnia warunków do wyliczenia stopy przez ZUS (nie przekazał informacji ZUS IWA). Sposób określenia stopy procentowej zależy od tego, czy płatnik podlega wpisowi do rejestru REGON oraz ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

Zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – do odebrania w portalu eZUS

W ostatnim czasie ZUS wydał ważny komunikat, który wskazuje na to, że na konta płatników w portalu eZUS, Zakład przekazał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2026/2027, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2026 r.

Jak podaje ZUS: Wysokość stopy procentowej składki ustaliliśmy tym płatnikom, którzy przekazali informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za lata kalendarzowe: 2023, 2024 i 2025. Aby pobrać zawiadomienie, trzeba zalogować się do swojego konta w eZUS. W menu bocznym „Sprawy płatnika" wybieramy zakładkę „Według tematyki" i tematykę „Inne", a następnie – „Pismo z ZUS". Pismo nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie dostarczamy jako załącznik: „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe".

Od 1 kwietnia 2026 r. Ci płatnicy składek muszą samodzielnie ustalić stopę procentową składki

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2025), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2026 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Źródło: ZUS