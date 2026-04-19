Seniorzy czekają na ważną decyzję. Czy w 2026 roku wejdzie nowy dodatek do prądu i ogrzewania?

Wiosna 2026 roku przynosi wiele pytań o dalsze wsparcie w opłacaniu rachunków za energię. Choć znany z poprzednich lat powszechny bon energetyczny wygasł, w rządzie trwają prace nad nowymi mechanizmami osłonowymi, które mają ruszyć w drugiej połowie roku. Na co mogą liczyć emeryci i renciści w tym roku? Oto szczegóły.

rozwiń >

Co z bonem energetycznym na prąd? (Stan na kwiecień/maj 2026)

Wielu seniorów pyta o powszechny dodatek do prądu znany z lat ubiegłych. Czy bon energetyczny będzie w 2026 roku? Nie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że ten konkretny program nie będzie kontynuowany. W zamian państwo stawia na wsparcie celowe i usługi opiekuńcze.

Co przysługuje na pewno w 2026 roku?

Zamiast czekać na niepewny dodatek do prądu, warto sprawdzić dwa świadczenia, które w 2026 roku są już faktem:

Ryczałt energetyczny z ZUS : Od 1 marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł miesięcznie. Przysługuje on kombatantom i osobom represjonowanym. Jest wypłacany automatycznie z emeryturą.

: Od 1 marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł miesięcznie. Przysługuje on kombatantom i osobom represjonowanym. Jest wypłacany automatycznie z emeryturą. Bon senioralny : To nowość roku 2026. Jest to wsparcie opiekuńcze o wartości do 2150 zł, przeznaczone dla osób powyżej 75. roku życia, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

: To nowość roku 2026. Jest to wsparcie opiekuńcze o wartości do 2150 zł, przeznaczone dla osób powyżej 75. roku życia, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Bon ciepłowniczy: Jednorazowa dopłata dla osób mieszkających w blokach

Bon energetyczny a ryczałt energetyczny - nie pomyl wniosków!

Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny to stały, dożywotni dodatek dla wybranych grup (np. kombatantów). Bon energetyczny był jedynie czasowym instrumentem osłonowym, który wygasł. Osoby pobierające ryczałt z ZUS mogą bez przeszkód korzystać z innych aktualnych form pomocy, o ile spełniają kryteria dochodowe.

Bon senioralny (Nowość 2026) - do 2150 zł miesięcznie

To najważniejszy filar wsparcia w tym roku. Nie jest to gotówka wypłacana do ręki, ale opłacone przez państwo wsparcie w codziennym życiu.

Dla kogo: Osoby 75+, które wymagają pomocy (oceniane punktowo), a ich dzieci pracują i nie mogą tej opieki zapewnić.

Wniosek: Składa go nie senior, a jego pracujące dziecko (zstępny) w urzędzie gminy lub MOPS.

Próg dochodowy seniora: Emerytura/renta nie może przekraczać 3410 zł brutto.

Próg dochodowy składającego wniosek: Dochód dziecka seniora nie może przekroczyć 3500–6700 zł brutto (zależnie od wielkości gospodarstwa).

Wartość: Maksymalnie 2150 zł miesięcznie w formie usług (np. pomoc w zakupach, higienie, podawaniu leków).

Ryczałt energetyczny - 336,16 zł co miesiąc

To stałe świadczenie, którego nie należy mylić z czasowymi bonami. Jest ono wypłacane co miesiąc bezpośrednio do emerytury lub renty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota od 1 marca 2026: Dokładnie 336,16 zł.

Dla kogo: Kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz wdowy/wdowcy po tych osobach.

Formalności: Wniosek ZUS ER-RYC. Raz przyznany, jest waloryzowany co roku i wypłacany bezterminowo.

Bon ciepłowniczy 2026 - jednorazowa dopłata do ogrzewania

Jeśli mieszkasz w bloku lub korzystasz z sieci ciepłowniczej (miejskiej), możesz liczyć na wyrównanie kosztów ciepła.

Termin naboru: Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Kryterium dochodowe (netto): Poniżej 3272,69 zł (gospodarstwo 1-osobowe) lub 2454,52 zł na osobę w rodzinie.

Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli przekroczysz próg, dodatek zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).

Dopłata do prądu z PFRON (600 zł)

Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z urządzeń wspomagających oddychanie (koncentrator tlenu, respirator) mogą otrzymać 600 zł rocznie dofinansowania do rachunków za energię. Wnioski przyjmuje PFRON przez system SOW.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Gdzie szukać informacji? Oficjalne komunikaty publikuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz portal gov.pl. Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dochodu? Nie, przy ustalaniu prawa do powyższych bonów te dodatki są ustawowo pomijane. Czy mogę brać ryczałt i bon senioralny jednocześnie? Tak, te świadczenia się nie wykluczają. Można pobierać ryczałt z ZUS i jednocześnie korzystać z usług w ramach bonu senioralnego.