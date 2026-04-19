Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Seniorzy czekają na ważną decyzję. Czy w 2026 roku wejdzie nowy dodatek do prądu i ogrzewania?

Seniorzy czekają na ważną decyzję. Czy w 2026 roku wejdzie nowy dodatek do prądu i ogrzewania?

19 kwietnia 2026, 17:15
[Data aktualizacji 21 kwietnia 2026, 08:52]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze żarówka prąd złotówki dodatek energetyczny
Seniorzy czekają na ważną decyzję. Czy w 2026 roku wejdzie nowy dodatek do prądu i ogrzewania?
Shutterstock

Wiosna 2026 roku przynosi wiele pytań o dalsze wsparcie w opłacaniu rachunków za energię. Choć znany z poprzednich lat powszechny bon energetyczny wygasł, w rządzie trwają prace nad nowymi mechanizmami osłonowymi, które mają ruszyć w drugiej połowie roku. Na co mogą liczyć emeryci i renciści w tym roku? Oto szczegóły.

Co z bonem energetycznym na prąd? (Stan na kwiecień/maj 2026)

Wielu seniorów pyta o powszechny dodatek do prądu znany z lat ubiegłych. Czy bon energetyczny będzie w 2026 roku? Nie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że ten konkretny program nie będzie kontynuowany. W zamian państwo stawia na wsparcie celowe i usługi opiekuńcze.

Co przysługuje na pewno w 2026 roku?

Zamiast czekać na niepewny dodatek do prądu, warto sprawdzić dwa świadczenia, które w 2026 roku są już faktem:

  • Ryczałt energetyczny z ZUS: Od 1 marca 2026 roku wynosi on 336,16 zł miesięcznie. Przysługuje on kombatantom i osobom represjonowanym. Jest wypłacany automatycznie z emeryturą.
  • Bon senioralny: To nowość roku 2026. Jest to wsparcie opiekuńcze o wartości do 2150 zł, przeznaczone dla osób powyżej 75. roku życia, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
  • Bon ciepłowniczy: Jednorazowa dopłata dla osób mieszkających w blokach

Bon energetyczny a ryczałt energetyczny - nie pomyl wniosków!

Warto pamiętać, że ryczałt energetyczny to stały, dożywotni dodatek dla wybranych grup (np. kombatantów). Bon energetyczny był jedynie czasowym instrumentem osłonowym, który wygasł. Osoby pobierające ryczałt z ZUS mogą bez przeszkód korzystać z innych aktualnych form pomocy, o ile spełniają kryteria dochodowe.

Bon senioralny (Nowość 2026) - do 2150 zł miesięcznie

To najważniejszy filar wsparcia w tym roku. Nie jest to gotówka wypłacana do ręki, ale opłacone przez państwo wsparcie w codziennym życiu.

  • Dla kogo: Osoby 75+, które wymagają pomocy (oceniane punktowo), a ich dzieci pracują i nie mogą tej opieki zapewnić.
  • Wniosek: Składa go nie senior, a jego pracujące dziecko (zstępny) w urzędzie gminy lub MOPS.
  • Próg dochodowy seniora: Emerytura/renta nie może przekraczać 3410 zł brutto.
  • Próg dochodowy składającego wniosek: Dochód dziecka seniora nie może przekroczyć 3500–6700 zł brutto (zależnie od wielkości gospodarstwa).
  • Wartość: Maksymalnie 2150 zł miesięcznie w formie usług (np. pomoc w zakupach, higienie, podawaniu leków).

Ryczałt energetyczny - 336,16 zł co miesiąc

To stałe świadczenie, którego nie należy mylić z czasowymi bonami. Jest ono wypłacane co miesiąc bezpośrednio do emerytury lub renty.

  • Kwota od 1 marca 2026: Dokładnie 336,16 zł.
  • Dla kogo: Kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz wdowy/wdowcy po tych osobach.
  • Formalności: Wniosek ZUS ER-RYC. Raz przyznany, jest waloryzowany co roku i wypłacany bezterminowo.

Bon ciepłowniczy 2026 - jednorazowa dopłata do ogrzewania

Jeśli mieszkasz w bloku lub korzystasz z sieci ciepłowniczej (miejskiej), możesz liczyć na wyrównanie kosztów ciepła.

  • Termin naboru: Od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
  • Kryterium dochodowe (netto): Poniżej 3272,69 zł (gospodarstwo 1-osobowe) lub 2454,52 zł na osobę w rodzinie.
  • Zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli przekroczysz próg, dodatek zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia (minimalna wypłata to 20 zł).

Dopłata do prądu z PFRON (600 zł)

Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z urządzeń wspomagających oddychanie (koncentrator tlenu, respirator) mogą otrzymać 600 zł rocznie dofinansowania do rachunków za energię. Wnioski przyjmuje PFRON przez system SOW.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Gdzie szukać informacji? Oficjalne komunikaty publikuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz portal gov.pl.
  2. Czy 13. i 14. emerytura wlicza się do dochodu? Nie, przy ustalaniu prawa do powyższych bonów te dodatki są ustawowo pomijane.
  3. Czy mogę brać ryczałt i bon senioralny jednocześnie? Tak, te świadczenia się nie wykluczają. Można pobierać ryczałt z ZUS i jednocześnie korzystać z usług w ramach bonu senioralnego.

Czy bon energetyczny będzie w 2026 roku dla seniorów?

Nie. Ministerstwo Klimatu jednoznacznie potwierdziło, że program bonu energetycznego nie będzie kontynuowany w 2026 roku.

Ile wynosi Ryczałt energetyczny z ZUS od 1 marca 2026?

Ryczałt energetyczny z ZUS od 1 marca 2026 roku wynosi 336,16 zł miesięcznie.

Kto może dostać Bon senioralny 2026 i jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

Bon senioralny 2026 przysługuje osobom 75+, których dzieci pracują i nie mogą zapewnić im opieki, przy dochodzie do 5000 zł brutto. Maksymalna wartość usług opiekuńczych to 2150 zł miesięcznie.

Kiedy składać wnioski o Bon ciepłowniczy 2026 i jakie są progi dochodu?

Wnioski o Bon ciepłowniczy 2026 składa się od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Kryterium dochodu: poniżej 2500 zł netto (gospodarstwo jednoosobowe) lub 1700 zł na osobę w rodzinie. Działa zasada „złotówka za złotówkę”.

Czy 13. i 14. emerytura wliczają się do dochodu przy bonach w 2026?

Nie. Przy ustalaniu prawa do Bonu senioralnego 2026 i Bonu ciepłowniczego 2026 13. i 14. emerytura są ustawowo pomijane.

800 plus nie tylko dla rodziców – pieniądze trafią do nowej grupy Polaków, w sprawie których interweniował RPO. Rząd rozszerza świadczenie wychowawcze
21 kwi 2026

W dniu 20 kwietnia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym rząd rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 800 plus. Opiekunowie dzieci, którzy dotychczas byli pominięci w ustawowym katalogu osób, którym przysługuje świadczenie i w sprawie których interweniował RPO – nie będą już musieli walczyć o przyznanie 800 plus w sądzie.
Kryptowaluty w Polsce: kto naprawdę stawia na cyfrowe waluty?
21 kwi 2026

2 mln Polaków zainwestowało 40 mld złotych w cyfrowe waluty, to równowartość niespełna 1,1 proc. wszystkich oszczędności – pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Polski rynek motoryzacyjny przyspiesza w 2026 r. Nowe auta, chińskie marki i elektryki zmieniają zasady gry
21 kwi 2026

Początek 2026 roku przynosi wyraźne ożywienie na polskim rynku motoryzacyjnym, ale za rosnącą liczbą rejestracji kryją się głębokie zmiany strukturalne. Słabnie import aut używanych, rośnie znaczenie nowych modeli finansowania, a elektromobilność i marki z Chin coraz śmielej zdobywają rynek. To sygnał, że branża wchodzi w nową fazę rozwoju.
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]
21 kwi 2026

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
21 kwi 2026

W cieniu wielkich reform emerytalnych i dyskusji o ZUS, na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) doszło do niepokojącej sytuacji. Blisko 2 miliardy złotych spoczywają na tzw. martwych rachunkach. To pieniądze, o których Polacy zapomnieli, których nie odebrali spadkobiercy lub do których właściciele stracili dostęp przez nieaktualne dane.

Ceny ropy spadają po sygnałach rozmów USA–Iran. Rynki reagują nerwowo na możliwą deeskalację
21 kwi 2026

Notowania ropy naftowej wyraźnie zniżkują po doniesieniach o możliwych negocjacjach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Inwestorzy śledzą każdy sygnał z Bliskiego Wschodu, obawiając się zarówno przełomu dyplomatycznego, jak i powrotu eskalacji, która może zachwiać globalnymi dostawami energii.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

Rewolucja w egzaminie na doradcę podatkowego. Będą nowe zasady, opłaty i e-Doradca
21 kwi 2026

Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego stają się faktem. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzi cyfryzację, nowe zasady oceniania i opłat oraz istotne modyfikacje przebiegu egzaminu. Kandydaci muszą przygotować się na zupełnie nowe realia.
Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga
21 kwi 2026

Twórczyni internetowa, która tworzy treści cyfrowe na platformie abonamentowej, uznała otrzymywane od widzów tipy za darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu anonimowe wpłaty nie spełniają definicji umowy darowizny z Kodeksu cywilnego, a zatem nie mogą być opodatkowane w tym trybie.
