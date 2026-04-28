REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 11:25
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze zus świadczenia
1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby tracące pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą liczyć na wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Oto aktualne stawki, limity dorabiania oraz kluczowe terminy dla świadczeniobiorców.

rozwiń >

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to swoista "poczekalnia" dla osób, które nie z własnej winy straciły źródło dochodu, a do pełnej emerytury brakuje im kilku lat. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS, od marca br. obowiązują nowe, korzystniejsze kwoty.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2026 roku?

W wyniku waloryzacji opartej o wskaźnik 105,3 proc., kwota świadczenia przedemerytalnego uległa podwyższeniu.

  • Kwota brutto: 1993,76 zł.
  • Kwota netto (na rękę): ok. 1833 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek).

Warto pamiętać, że jeśli świadczenie jest przyznawane osobie, która wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, jego wysokość nie może przekraczać kwoty ostatnio otrzymywanej renty (maksymalnie do limitu 1993,76 zł).

Limity dorabiania. Ile można zarobić bez utraty świadczenia przedemerytalnego?

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą pracować, ale muszą uważać na tzw. progi przychodowe. Przekroczenie limitów skutkuje zmniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem wypłaty przez ZUS. Od 1 marca 2026 rokudo 28 lutego 2027 roku obowiązują następujące progi:

REKLAMA

  • Dopuszczalna kwota przychodu (25 proc. przeciętnego wynagrodzenia): 2225,90 zł miesięcznie. Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wysokość świadczenia.
  • Graniczna kwota przychodu (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): 6232,50 zł miesięcznie. Przekroczenie tego progu powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

W przypadku uzyskania przychodu między tymi kwotami, świadczenie zostaje zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak ZUS musi wypłacać tzw. kwotę gwarantowaną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 996,88 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne w 2026 roku?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki wspólne oraz indywidualne (zależne od przyczyny ustania stosunku pracy). Warunki wspólne:

  • Zarejestrowanie jako osoba bezrobotna.
  • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.
  • Brak odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.
  • Złożenie wniosku w ZUS w ciągu 30 dni od wydania przez PUP dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku.

Przykładowe warunki indywidualne:

  • Likwidacja pracodawcy / niewypłacalność: Kobieta (56 lat i 20 lat stażu), Mężczyzna (61 lat i 25 lat stażu).
  • Długi staż pracy: Kobieta (35 lat stażu), Mężczyzna (40 lat stażu) - bez względu na wiek w momencie rozwiązania umowy z winy pracodawcy.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne

Kompletny wniosek o świadczenie przedemerytalne musi zawierać zestaw dokumentów potwierdzających zarówno staż pracy, jak i status osoby bezrobotnej, dlatego w pierwszej kolejności należy przygotować formularz ZUS ESP (wniosek o świadczenie) oraz zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, upływ wymaganych 180 dni oraz fakt, że wnioskodawca nadal jest zarejestrowany i nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia. Kluczowe jest również dołączenie świadectwa pracy wskazującego na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska, upadłość lub rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych), a także dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, takich jak świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub legitymacja ubezpieczeniowa, jeśli staż nie został jeszcze ustalony przez ZUS w drodze decyzji o kapitale początkowym.

Ważny termin. 1 czerwca 2026 roku

Do 1 czerwca 2026 roku (ze względu na to, że 31 maja to niedziela) świadczeniobiorcy muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach za ubiegły rok rozliczeniowy (marzec 2025 - luty 2026). Jest to niezbędne do ostatecznego rozliczenia wypłat przez Zakład.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego (formularz ZUS ESP) można złożyć na trzy sposoby: osobiście w dowolnej placówce ZUS, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS, wykorzystując do podpisu Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Kluczowe jest zachowanie rygorystycznego terminu 30 dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy zaświadczenia potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych; przekroczenie tego czasu może skutkować odrzuceniem wniosku, chyba że opóźnienie zostanie wiarygodnie uprawdopodobnione zdarzeniami losowymi. W przypadku składania dokumentów przez internet należy pamiętać, że ZUS może wezwać do okazania oryginałów świadectw pracy lub zaświadczeń, dlatego warto mieć je przygotowane do wglądu w celu przyspieszenia procesu weryfikacji stażu ubezpieczeniowego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadczenie przedemerytalne

  1. Czy świadczenie przedemerytalne zostanie wypłacone automatycznie? Nie. ZUS nie przyznaje go z urzędu. Musisz złożyć wniosek (formularz ESP) oraz dołączyć zaświadczenie z PUP potwierdzające 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
  2. Czy można dorabiać na umowie zlecenie? Tak. Przychody z umowy zlecenie, o pracę czy działalności są dozwolone. Pamiętaj o limicie: w 2026 roku bezpieczny zarobek to 2225,90 zł brutto miesięcznie.
  3. Co jeśli przekroczę limit dorabiania? Jeśli Twój przychód przekroczy 6232,50 zł brutto miesięcznie, ZUS zawiesi wypłatę. Jeśli zmieścisz się między limitami, świadczenie zostanie pomniejszone.
  4. Czy pobieranie świadczenia zmniejszy moją przyszłą emeryturę? Nie. Okres pobierania świadczenia jest nieskładkowy, ale ZUS nie odejmuje wypłaconych kwot od kapitału zgromadzonego na Twoim koncie emerytalnym.
  5. Czy muszę opłacać składkę zdrowotną od świadczenia? Tak. Od kwoty brutto ZUS automatycznie potrąca składkę zdrowotną (9 proc.), co daje prawo do bezpłatnego korzystania z NFZ.
  6. Kiedy prawo do świadczenia wygasa? W dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) lub w momencie nabycia prawa do innej emerytury/renty.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Przekazałeś darowiznę dla fundacji - a co z PIT? Sprawdź to teraz – skarbówka wydała ważną interpretację
28 kwi 2026

Status organizacji pożytku publicznego nie jest warunkiem odliczenia darowizny w PIT. Liczy się to, czy darowizna trafiła na cele pożytku publicznego i do właściwego podmiotu – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2026 r. To ważne dla podatników, którym urzędy kwestionują ulgę tylko dlatego, że fundacja nie figuruje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku.
To już oficjalne: znamy datę obowiązywania programu CPN obniżającego VAT i akcyzę – wkrótce czeka nas zaskoczenie przy dystrybutorze
28 kwi 2026

Minister Finansów i Gospodarki podjął decyzję: obniżony VAT na paliwa zostaje przedłużony do 15 maja 2026 roku. To reakcja rządu na niestabilną sytuację na rynkach energii, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co stanie się potem? Rząd mówi o „rozwiązaniach czasowych"…

REKLAMA

ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
28 kwi 2026

20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
28 kwi 2026

W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 mln dni absencji – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r.
REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA