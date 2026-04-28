1993,76 zł jeszcze przed emeryturą. Wielu pomija to świadczenie z ZUS, a limity w 2026 roku drastycznie wzrosły

Osoby tracące pracę tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą liczyć na wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Oto aktualne stawki, limity dorabiania oraz kluczowe terminy dla świadczeniobiorców.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to swoista "poczekalnia" dla osób, które nie z własnej winy straciły źródło dochodu, a do pełnej emerytury brakuje im kilku lat. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS, od marca br. obowiązują nowe, korzystniejsze kwoty.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2026 roku?

W wyniku waloryzacji opartej o wskaźnik 105,3 proc., kwota świadczenia przedemerytalnego uległa podwyższeniu.

Kwota brutto: 1993,76 zł.

Kwota netto (na rękę): ok. 1833 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek).

Warto pamiętać, że jeśli świadczenie jest przyznawane osobie, która wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, jego wysokość nie może przekraczać kwoty ostatnio otrzymywanej renty (maksymalnie do limitu 1993,76 zł).

Limity dorabiania. Ile można zarobić bez utraty świadczenia przedemerytalnego?

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą pracować, ale muszą uważać na tzw. progi przychodowe. Przekroczenie limitów skutkuje zmniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem wypłaty przez ZUS. Od 1 marca 2026 rokudo 28 lutego 2027 roku obowiązują następujące progi:

Dopuszczalna kwota przychodu (25 proc. przeciętnego wynagrodzenia): 2225,90 zł miesięcznie. Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wysokość świadczenia.

Graniczna kwota przychodu (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia): 6232,50 zł miesięcznie. Przekroczenie tego progu powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

W przypadku uzyskania przychodu między tymi kwotami, świadczenie zostaje zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak ZUS musi wypłacać tzw. kwotę gwarantowaną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 996,88 zł brutto.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne w 2026 roku?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy spełnić warunki wspólne oraz indywidualne (zależne od przyczyny ustania stosunku pracy). Warunki wspólne:

Zarejestrowanie jako osoba bezrobotna.

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Brak odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Złożenie wniosku w ZUS w ciągu 30 dni od wydania przez PUP dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku.

Przykładowe warunki indywidualne:

Likwidacja pracodawcy / niewypłacalność: Kobieta (56 lat i 20 lat stażu), Mężczyzna (61 lat i 25 lat stażu).

Długi staż pracy: Kobieta (35 lat stażu), Mężczyzna (40 lat stażu) - bez względu na wiek w momencie rozwiązania umowy z winy pracodawcy.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne

Kompletny wniosek o świadczenie przedemerytalne musi zawierać zestaw dokumentów potwierdzających zarówno staż pracy, jak i status osoby bezrobotnej, dlatego w pierwszej kolejności należy przygotować formularz ZUS ESP (wniosek o świadczenie) oraz zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, upływ wymaganych 180 dni oraz fakt, że wnioskodawca nadal jest zarejestrowany i nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia. Kluczowe jest również dołączenie świadectwa pracy wskazującego na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. likwidacja stanowiska, upadłość lub rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych), a także dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, takich jak świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub legitymacja ubezpieczeniowa, jeśli staż nie został jeszcze ustalony przez ZUS w drodze decyzji o kapitale początkowym.

Ważny termin. 1 czerwca 2026 roku

Do 1 czerwca 2026 roku (ze względu na to, że 31 maja to niedziela) świadczeniobiorcy muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach za ubiegły rok rozliczeniowy (marzec 2025 - luty 2026). Jest to niezbędne do ostatecznego rozliczenia wypłat przez Zakład.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego (formularz ZUS ESP) można złożyć na trzy sposoby: osobiście w dowolnej placówce ZUS, pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS, wykorzystując do podpisu Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Kluczowe jest zachowanie rygorystycznego terminu 30 dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy zaświadczenia potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych; przekroczenie tego czasu może skutkować odrzuceniem wniosku, chyba że opóźnienie zostanie wiarygodnie uprawdopodobnione zdarzeniami losowymi. W przypadku składania dokumentów przez internet należy pamiętać, że ZUS może wezwać do okazania oryginałów świadectw pracy lub zaświadczeń, dlatego warto mieć je przygotowane do wglądu w celu przyspieszenia procesu weryfikacji stażu ubezpieczeniowego.

