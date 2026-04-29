Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody

Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody

29 kwietnia 2026, 09:35
[Data aktualizacji 30 kwietnia 2026, 09:55]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
cukrzyca, pieniądze, cukrzyca typu 1, gotówka
Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody
Cukrzyca to nie tylko codzienna walka o stabilny poziom cukru, ale też spore obciążenie dla domowego portfela. Niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę, że w 2026 roku mogą ubiegać się o stałe wsparcie finansowe od państwa. Choć świadczenie nie nazywa się "dodatkiem dla cukrzyka", w wielu przypadkach diabetycy mają do niego pełne prawo. Kto może liczyć na przelew i jakie dokumenty są kluczowe?

Cukrzyca a wsparcie finansowe w 2026 roku. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W kwietniu 2026 roku osoby zmagające się z cukrzycą (typu 1 i 2) mogą korzystać z systemowego wsparcia. Kluczowym świadczeniem pozostaje zasiłek pielęgnacyjny - wsparcie, które ma pomóc w pokryciu wydatków na leczenie i nowoczesny osprzęt. Co ważne, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

Zasiłek dla diabetyka. Kto może liczyć na wsparcie?

Sama diagnoza to jedynie początek drogi. Podstawą wypłaty środków przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS) jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

  • Cukrzyca typu 1: Pacjenci najczęściej uzyskują umiarkowany stopień niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21. roku życia. W 2026 roku orzecznicy zwracają szczególną uwagę na raporty z systemów CGM (np. Dexcom, FreeStyle Libre), które dokumentują trudne do opanowania glikemie.
  • Cukrzyca typu 2: Szanse na zasiłek mają głównie osoby z powikłaniami (retinopatia, nefropatia, stopa cukrzycowa) lub seniorzy, u których choroba uniemożliwia samodzielną egzystencję.
  • Dzieci: Rodzice małych diabetyków niemal zawsze otrzymują wsparcie, ponieważ opieka nad dzieckiem z pompą lub sensorem wymaga stałego nadzoru.

Kwota wsparcia. Ile wpłynie na konto?

Na dzień 29 kwietnia 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Mimo że stawka ta nie była waloryzowana w ostatnich miesiącach (najbliższa weryfikacja przewidziana jest na 2027 rok), w skali roku daje to kwotę 2590,08 zł. Dla wielu pacjentów pokrywa to lwią część wkładu własnego w sensory, transmitery czy nowoczesne insuliny.

Nie pomyl pojęć. Zasiłek to nie świadczenie pielęgnacyjne!

To najczęstszy błąd w 2026 roku. Warto rozróżnić dwa różne świadczenia:

  • Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł): Dla każdego z orzeczeniem (o ile spełnia warunki wiekowe). Można pracować.
  • Świadczenie pielęgnacyjne (ok. 3000-4000 zł): Przysługuje opiekunom dzieci (do 18 r.ż.). W aktualnym stanie prawnym opiekun może dorabiać do tego świadczenia, co jest ogromną zmianą względem lat ubiegłych.

Specjalny dodatek dla diabetyków - jak otrzymać? Procedura krok po kroku

  1. Komisja orzecznicza. Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazówka: Dołącz wydruki z chmury (np. Libreview, Clarity) z ostatnich 3-6 miesięcy. Pokazują one realny trud prowadzenia choroby, nawet przy "dobrym" wyniku HbA1c.
  2. Wniosek o pieniądze. Gdy masz już orzeczenie (stopień znaczny lub umiarkowany), złóż wniosek o zasiłek. W 2026 roku najszybciej zrobisz to elektronicznie przez portal Emp@tia lub aplikację mObywatel.

Ważne zastrzeżenie. Zasiłek czy dodatek z ZUS?

Jeśli jesteś emerytem i pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS (wypłacany automatycznie po 75. roku życia lub wcześniej na wniosek przy niezdolności do pracy), nie możesz pobierać zasiłku z gminy. Wybiera się świadczenie korzystniejsze - zazwyczaj jest to dodatek z ZUS.

Dodatkowe korzyści z orzeczenia

Posiadając dokument uprawniający do zasiłku, w kwietniu 2026 roku możesz skorzystać również z:

  • Ulgi rehabilitacyjnej w PIT: Odliczenie wydatków na leki i osprzęt.
  • Karty parkingowej: Jeśli w orzeczeniu zaznaczono znaczne ograniczenie w poruszaniu się (symbol 03-L lub 11-I).
  • Dofinansowania z PFRON: Na sprzęty ułatwiające życie z chorobą.

FAQ – Najczęstsze pytania o zasiłek dla diabetyka

  1. Czy jeśli pracuję i dobrze zarabiam, mogę dostać zasiłek? Tak. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z niewielu świadczeń w Polsce, w którym nie ma kryterium dochodowego. Twoje zarobki nie mają wpływu na decyzję o przyznaniu pieniędzy.
  2. Mam 40 lat i właśnie zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu 1. Czy dostanę zasiłek? To zależy. Przepisy mówią, że osoba powyżej 16. roku życia może otrzymać zasiłek przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jeśli zachorowałeś później, musiałbyś uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany bezterminowo? Nie zawsze. Świadczenie jest przyznawane na taki okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie masz "na stałe", zasiłek również będzie wypłacany bezterminowo. Jeśli na 2 lata - po tym czasie musisz ponownie stanąć na komisji.
  4. Co jest lepsze: dodatek pielęgnacyjny z ZUS czy zasiłek z gminy? Zdecydowanie dodatek z ZUS. W kwietniu 2026 roku jest on wyższy (wynosi ok. 330 zł, podczas gdy zasiłek to 215,84 zł). Pamiętaj jednak, że nie można pobierać obu naraz. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz niezwłocznie poinformować o tym gminę, by zaprzestała wypłaty zasiłku.
  5. Czy dziecko z cukrzycą automatycznie dostaje zasiłek? Prawie zawsze, o ile posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez określania stopnia, bo u dzieci do 16. roku życia stopni się nie orzeka). Ważne, by we wniosku o orzeczenie podkreślić konieczność stałego monitoringu glikemii i podawania insuliny.
  6. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest opodatkowany? Nie. Kwota 215,84 zł to kwota "na rękę". Nie musisz jej wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako dochodu.
  7. Ile czeka się na pieniądze? Od momentu złożenia wniosku w urzędzie gminy (już z gotowym orzeczeniem), urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji. Wypłata następuje najczęściej w tym samym miesiącu, w którym wydano decyzję, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Powiązane
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
3600 zł dla emeryta. ZUS wskazuje na rekordowy trend. W 2026 roku seniorzy masowo wybierają tę drogę
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
Rewolucja w 800 plus stała się faktem. Rząd wyznaczył datę, rodzice oniemieją. Co się zmieni?
Infor.pl
JPK_CIT 2026: do 31 lipca pierwsza wysyłka. Kogo dotyczy i co trzeba zrobić w maju
30 kwi 2026

Najwięksi podatnicy CIT i podatkowe grupy kapitałowe z rokiem kalendarzowym mają czas do 31 lipca 2026 r. na wysłanie pierwszego pliku JPK_KR_PD w ramach JPK_CIT. Przy przesuniętym roku podatkowym albo obrotowym termin trzeba liczyć indywidualnie – zasadą jest koniec siódmego miesiąca po zakończeniu roku. Maj jest więc ostatnim momentem na spokojne przygotowania: uporządkowanie danych, sprawdzenie systemów i zaplanowanie testowej wysyłki bez presji końcówki terminu.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do doliczenia do stażu pracy wcześniejszych zleceń i okresów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.
Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy
30 kwi 2026

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.
Państwowa ziemia pod ochroną do 2036 r. Rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów
30 kwi 2026

Nowe przepisy wydłużają wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi rolnej i upraszczają procedury dla rolników. Dzierżawa pozostaje kluczową formą gospodarowania, a zakup mniejszych działek stanie się szybszy i łatwiejszy.

Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
30 kwi 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii odmówiło rozszerzenia waloryzacji środków na książeczkach mieszkaniowych. W odpowiedzi na sejmowy dezyderat resort stwierdził, że obecny system premii gwarancyjnych wystarczająco kompensuje utratę wartości oszczędności. Sprawę zamknięto, choć dotyczy niemal miliona obywateli.
Czy przekroczenie limitu 10 000 zł w jednym miesiącu powoduje stały obowiązek wystawiania faktur w KSeF?
30 kwi 2026

Wartość dokumentowanej fakturami sprzedaży oscyluje u podatnika w okolicach 10 000 zł. Czy jeżeli po 31 marca 2026 r. w jednym z miesięcy wartość takiej sprzedaży przekroczy tę kwotę, to podatnik będzie mógł nie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w kolejnych miesiącach, w których wartość sprzedaży będzie niższa niż 10 000 zł?
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
ZUS przedsiębiorców w 2027 r. przekroczy 2000 zł miesięcznie
30 kwi 2026

Rząd przyjął założenia makroekonomiczne, które przełożą się na wyraźny wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców. Już w 2027 r. tzw. duży ZUS może wynieść ponad 2 tys. zł miesięcznie, a łączne obciążenia przekroczą 2,5 tys. zł. To kolejny krok w trendzie, który w sześć lat podwoił wysokość składek.

Rządowa pomoc dla seniorów. Już wiadomo, co się zmieni. Wiek 65 plus i waloryzowane kryterium dochodowe
30 kwi 2026

Pomoc już dla osób, które ukończyły 65 lat. Waloryzowane kryterium dochodowe i trzyletnie cykle programu. Co zmieniło się w planach rządu dotyczących bonu senioralnego? Choć wdrożenie rozwiązania się opóźnią, to są też dobre wiadomości.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
30 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który od 1 stycznia 2027 r. wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. Projekt został następnie przekazany do Sejmu, gdzie spotkał się z uznaniem sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
