REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody

Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 09:35
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
cukrzyca, pieniądze, cukrzyca typu 1, gotówka
Specjalny dodatek dla diabetyków w 2026 roku. Sprawdź, jak odebrać 215,84 zł bez względu na dochody
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Cukrzyca to nie tylko codzienna walka o stabilny poziom cukru, ale też spore obciążenie dla domowego portfela. Niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę, że w 2026 roku mogą ubiegać się o stałe wsparcie finansowe od państwa. Choć świadczenie nie nazywa się "dodatkiem dla cukrzyka", w wielu przypadkach diabetycy mają do niego pełne prawo. Kto może liczyć na przelew i jakie dokumenty są kluczowe?

rozwiń >

Cukrzyca a wsparcie finansowe w 2026 roku. Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W kwietniu 2026 roku osoby zmagające się z cukrzycą (typu 1 i 2) mogą korzystać z systemowego wsparcia. Kluczowym świadczeniem pozostaje zasiłek pielęgnacyjny - wsparcie, które ma pomóc w pokryciu wydatków na leczenie i nowoczesny osprzęt. Co ważne, jest ono przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek dla diabetyka. Kto może liczyć na wsparcie?

Sama diagnoza to jedynie początek drogi. Podstawą wypłaty środków przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS) jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

  • Cukrzyca typu 1: Pacjenci najczęściej uzyskują umiarkowany stopień niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21. roku życia. W 2026 roku orzecznicy zwracają szczególną uwagę na raporty z systemów CGM (np. Dexcom, FreeStyle Libre), które dokumentują trudne do opanowania glikemie.
  • Cukrzyca typu 2: Szanse na zasiłek mają głównie osoby z powikłaniami (retinopatia, nefropatia, stopa cukrzycowa) lub seniorzy, u których choroba uniemożliwia samodzielną egzystencję.
  • Dzieci: Rodzice małych diabetyków niemal zawsze otrzymują wsparcie, ponieważ opieka nad dzieckiem z pompą lub sensorem wymaga stałego nadzoru.

Kwota wsparcia. Ile wpłynie na konto?

Na dzień 29 kwietnia 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Mimo że stawka ta nie była waloryzowana w ostatnich miesiącach (najbliższa weryfikacja przewidziana jest na 2027 rok), w skali roku daje to kwotę 2590,08 zł. Dla wielu pacjentów pokrywa to lwią część wkładu własnego w sensory, transmitery czy nowoczesne insuliny.

Nie pomyl pojęć. Zasiłek to nie świadczenie pielęgnacyjne!

To najczęstszy błąd w 2026 roku. Warto rozróżnić dwa różne świadczenia:

REKLAMA

  • Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł): Dla każdego z orzeczeniem (o ile spełnia warunki wiekowe). Można pracować.
  • Świadczenie pielęgnacyjne (ok. 3000-4000 zł): Przysługuje opiekunom dzieci (do 18 r.ż.). W aktualnym stanie prawnym opiekun może dorabiać do tego świadczenia, co jest ogromną zmianą względem lat ubiegłych.

Specjalny dodatek dla diabetyków - jak otrzymać? Procedura krok po kroku

  1. Komisja orzecznicza. Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazówka: Dołącz wydruki z chmury (np. Libreview, Clarity) z ostatnich 3-6 miesięcy. Pokazują one realny trud prowadzenia choroby, nawet przy "dobrym" wyniku HbA1c.
  2. Wniosek o pieniądze. Gdy masz już orzeczenie (stopień znaczny lub umiarkowany), złóż wniosek o zasiłek. W 2026 roku najszybciej zrobisz to elektronicznie przez portal Emp@tia lub aplikację mObywatel.

Ważne zastrzeżenie. Zasiłek czy dodatek z ZUS?

Jeśli jesteś emerytem i pobierasz już dodatek pielęgnacyjny z ZUS (wypłacany automatycznie po 75. roku życia lub wcześniej na wniosek przy niezdolności do pracy), nie możesz pobierać zasiłku z gminy. Wybiera się świadczenie korzystniejsze - zazwyczaj jest to dodatek z ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowe korzyści z orzeczenia

Posiadając dokument uprawniający do zasiłku, w kwietniu 2026 roku możesz skorzystać również z:

  • Ulgi rehabilitacyjnej w PIT: Odliczenie wydatków na leki i osprzęt.
  • Karty parkingowej: Jeśli w orzeczeniu zaznaczono znaczne ograniczenie w poruszaniu się (symbol 03-L lub 11-I).
  • Dofinansowania z PFRON: Na sprzęty ułatwiające życie z chorobą.

FAQ – Najczęstsze pytania o zasiłek dla diabetyka

  1. Czy jeśli pracuję i dobrze zarabiam, mogę dostać zasiłek? Tak. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z niewielu świadczeń w Polsce, w którym nie ma kryterium dochodowego. Twoje zarobki nie mają wpływu na decyzję o przyznaniu pieniędzy.
  2. Mam 40 lat i właśnie zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu 1. Czy dostanę zasiłek? To zależy. Przepisy mówią, że osoba powyżej 16. roku życia może otrzymać zasiłek przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jeśli zachorowałeś później, musiałbyś uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  3. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany bezterminowo? Nie zawsze. Świadczenie jest przyznawane na taki okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie masz "na stałe", zasiłek również będzie wypłacany bezterminowo. Jeśli na 2 lata - po tym czasie musisz ponownie stanąć na komisji.
  4. Co jest lepsze: dodatek pielęgnacyjny z ZUS czy zasiłek z gminy? Zdecydowanie dodatek z ZUS. W kwietniu 2026 roku jest on wyższy (wynosi ok. 330 zł, podczas gdy zasiłek to 215,84 zł). Pamiętaj jednak, że nie można pobierać obu naraz. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz niezwłocznie poinformować o tym gminę, by zaprzestała wypłaty zasiłku.
  5. Czy dziecko z cukrzycą automatycznie dostaje zasiłek? Prawie zawsze, o ile posiada orzeczenie o niepełnosprawności (bez określania stopnia, bo u dzieci do 16. roku życia stopni się nie orzeka). Ważne, by we wniosku o orzeczenie podkreślić konieczność stałego monitoringu glikemii i podawania insuliny.
  6. Czy zasiłek pielęgnacyjny jest opodatkowany? Nie. Kwota 215,84 zł to kwota "na rękę". Nie musisz jej wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako dochodu.
  7. Ile czeka się na pieniądze? Od momentu złożenia wniosku w urzędzie gminy (już z gotowym orzeczeniem), urząd ma zazwyczaj miesiąc na wydanie decyzji. Wypłata następuje najczęściej w tym samym miesiącu, w którym wydano decyzję, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA