REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę

Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 16:15
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
800 plus pieniądze
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice i opiekunowie pobierający świadczenie wychowawcze muszą przygotować się na zmiany. Nadchodząca majówka 2026 istotnie wpływa na harmonogram przelewów 800 plus z ZUS. Część rodzin otrzyma pieniądze wcześniej, niż zakłada ich standardowy termin - niektórzy zobaczą środki na koncie jeszcze w kwietniu.

Dlaczego terminy wypłat 800 plus ulegają zmianie?

Zasada działania ZUS jest prosta: jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), przelew musi zostać wykonany wcześniej. W maju 2026 roku mamy do czynienia z kumulacją dni wolnych:

REKLAMA

REKLAMA

  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny),
  • 2 maja (sobota) - Dzień Flagi (dzień wolny dla banków),
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny).

Harmonogram wypłat 800 plus - maj 2026

Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na Twoje konto, w zależności od przypisanego Ci terminu:

  • Termin: 2. dzień miesiąca - przelew otrzymasz najpóźniej w czwartek, 30 kwietnia.
  • Termin: 4. dzień miesiąca - wypłata standardowo w poniedziałek, 4 maja (choć środki mogą pojawić się już 30 kwietnia).
  • Termin: 7. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w czwartek, 7 maja.
  • Termin: 9. dzień miesiąca - przelew otrzymasz wcześniej, w piątek, 8 maja.
  • Termin: 12. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, we wtorek, 12 maja.
  • Termin: 14. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w czwartek, 14 maja.
  • Termin: 16. dzień miesiąca - przelew otrzymasz wcześniej, w piątek, 15 maja.
  • Termin: 18. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w poniedziałek, 18 maja.
  • Termin: 20. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w środę, 20 maja.
  • Termin: 22. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w piątek, 22 maja.

Ważne przypomnienie o nowym okresie świadczeniowym 800 plus

Maj to ostatni miesiąc starego okresu rozliczeniowego. Aby nie stracić płynności finansowej, pamiętaj o kluczowych datach:

  • Ciągłość wypłat: Aby otrzymać pieniądze w czerwcu bez przerwy, wniosek na nowy okres należało złożyć do 30 kwietnia.
  • Wniosek złożony w maju: ZUS wypłaci pieniądze za czerwiec z opóźnieniem - ma na to czas do 31 lipca (z wyrównaniem).
  • Wniosek złożony w czerwcu: Środki trafią na konto do końca sierpnia (z wyrównaniem od czerwca).

Gdzie sprawdzić swój termin wypłaty 800 plus?

Jeśli nie pamiętasz daty swojego przelewu, możesz to sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na portalu PUE ZUS (ezus.gov.pl). Wystarczy wejść w szczegóły wniosku o 800 plus, gdzie widnieje informacja o planowanym terminie płatności.

REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy muszę składać nowy wniosek, jeśli dostaję 800 plus? Tak. Świadczenie nie jest przedłużane automatycznie. Aby otrzymywać pieniądze w nowym okresie (od czerwca 2026 roku do maja 2027 roku), należy złożyć nowy wniosek.
  2. Co jeśli spóźniłem się z wnioskiem i złożyłem go dopiero w maju? Spokojnie, pieniądze nie przepadną. ZUS wypłaci Ci środki za czerwiec, ale zrobi to z opóźnieniem - najpóźniej do 31 lipca, wraz z wyrównaniem za dwa miesiące.
  3. Gdzie znajdę informację o moim konkretnym terminie wypłaty? Najszybciej sprawdzisz to w aplikacji mobilnej mZUS lub po zalogowaniu na profil PUE ZUS. Data przypisana do Twojego wniosku jest stała i nie zmienia się przez cały rok (chyba że wypada w święto).
  4. Czy 800 plus można otrzymać przekazem pocztowym? Nie. Od dłuższego czasu ZUS wypłaca świadczenie 800 plus wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.
  5. Dlaczego niektórzy dostają przelew rano, a inni po południu? Godzina wpływu pieniędzy na konto zależy od sesji księgowych w Twoim banku (sesje ELIXIR). ZUS wysyła przelewy rano, ale to, kiedy zobaczysz je na saldzie, zależy od Twojej instytucji finansowej.
Powiązane
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Wrześniowe
Wrześniowe "czternastki" pod znakiem zapytania. Sprawdź, czy ZUS nie skreślił Cię z listy
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Spory sąsiadów o zalaną działkę. Gmina nakaże rozbiórkę, nawet gdy szkoda dopiero wystąpi
30 kwi 2026

Czy na nieruchomości musi wystąpić szkoda, żeby powstała podstawa do nakazania właścicielowi działki przywrócenie stanu poprzedniego? Spory między sąsiadami bywają burzliwe i często trwają naprawdę długo. A co wynika z przepisów?
Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę
30 kwi 2026

Rodzice i opiekunowie pobierający świadczenie wychowawcze muszą przygotować się na zmiany. Nadchodząca majówka 2026 istotnie wpływa na harmonogram przelewów 800 plus z ZUS. Część rodzin otrzyma pieniądze wcześniej, niż zakłada ich standardowy termin - niektórzy zobaczą środki na koncie jeszcze w kwietniu.

REKLAMA

Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Koniec „scamowych" faktur? KSeF 2.0 ma nowe narzędzie do walki z oszustami
30 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wdrożyło w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nową funkcjonalność, która pozwala na natychmiastowe zgłaszanie do administracji skarbowej faktur budzących podejrzenie oszustwa lub nadużycia. Rozwiązanie to stanowi bezpośrednią odpowiedź na problem tzw. „scamowych faktur”, które automatycznie trafiają do systemów przedsiębiorców.
Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.

REKLAMA

Podlaskie przeznacza miliony złotych na edukację: priorytetem uczniowie z niepełnosprawnościami
30 kwi 2026

Miasto i gmina Suwałki (Podlaskie) przeznaczą 16,5 mln zł na lepszą dostępność do edukacji oraz stworzenie równych warunków rozwoju, w szczególności uczniom z niepełnosprawnościami. 15,7 mln zł to dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA