Wypłata 800 plus w maju 2026. ZUS zmienia terminy przez majówkę

Rodzice i opiekunowie pobierający świadczenie wychowawcze muszą przygotować się na zmiany. Nadchodząca majówka 2026 istotnie wpływa na harmonogram przelewów 800 plus z ZUS. Część rodzin otrzyma pieniądze wcześniej, niż zakłada ich standardowy termin - niektórzy zobaczą środki na koncie jeszcze w kwietniu.

Dlaczego terminy wypłat 800 plus ulegają zmianie?

Zasada działania ZUS jest prosta: jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), przelew musi zostać wykonany wcześniej. W maju 2026 roku mamy do czynienia z kumulacją dni wolnych:

1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny),

2 maja (sobota) - Dzień Flagi (dzień wolny dla banków),

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny).

Harmonogram wypłat 800 plus - maj 2026

Sprawdź, kiedy pieniądze trafią na Twoje konto, w zależności od przypisanego Ci terminu:

Termin: 2. dzień miesiąca - przelew otrzymasz najpóźniej w czwartek, 30 kwietnia.

Termin: 4. dzień miesiąca - wypłata standardowo w poniedziałek, 4 maja (choć środki mogą pojawić się już 30 kwietnia).

Termin: 7. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w czwartek, 7 maja.

Termin: 9. dzień miesiąca - przelew otrzymasz wcześniej, w piątek, 8 maja.

Termin: 12. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, we wtorek, 12 maja.

Termin: 14. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w czwartek, 14 maja.

Termin: 16. dzień miesiąca - przelew otrzymasz wcześniej, w piątek, 15 maja.

Termin: 18. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w poniedziałek, 18 maja.

Termin: 20. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w środę, 20 maja.

Termin: 22. dzień miesiąca - wypłata bez zmian, w piątek, 22 maja.

Ważne przypomnienie o nowym okresie świadczeniowym 800 plus

Maj to ostatni miesiąc starego okresu rozliczeniowego. Aby nie stracić płynności finansowej, pamiętaj o kluczowych datach:

Ciągłość wypłat: Aby otrzymać pieniądze w czerwcu bez przerwy, wniosek na nowy okres należało złożyć do 30 kwietnia.

Wniosek złożony w maju: ZUS wypłaci pieniądze za czerwiec z opóźnieniem - ma na to czas do 31 lipca (z wyrównaniem).

Wniosek złożony w czerwcu: Środki trafią na konto do końca sierpnia (z wyrównaniem od czerwca).

Gdzie sprawdzić swój termin wypłaty 800 plus?

Jeśli nie pamiętasz daty swojego przelewu, możesz to sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na portalu PUE ZUS (ezus.gov.pl). Wystarczy wejść w szczegóły wniosku o 800 plus, gdzie widnieje informacja o planowanym terminie płatności.

