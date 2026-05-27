W Sejmie status osoby najbliższej. Co jeszcze? [Transmisja online z 27 maja 2026 r.]

Sejm dziś rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Gdzie oglądać transmisję online?

Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej oraz przepisami w sprawach „frankowych”

Sejm, który w środę rozpocznie trzydniowe posiedzenie zajmie się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej, a także propozycją dotyczącą rozpatrywaniu spraw „frankowych”. Posłowie będą też pracować nad projektami o zakazie trzymania zwierząt na uwięzi. W planie jest też powołanie nowego prezesa IPN.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, Sejm w środę po południu zajmie się rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz projektem przepisów wprowadzających.

Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w USC – umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Sejmowa komisja nadzwyczajna we wtorek zakończyła prace nad regulacjami zaproponowanymi przez rząd. W jej posiedzeniu wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej w celu ułatwienia wspólnego funkcjonowania bez tworzenia „quasimałżeństw”. Jak dodał, jednocześnie prezydent jest przeciwny wprowadzeniu instytucjonalnych związków partnerskich podważających status małżeństwa chronionego przez konstytucję.

W środę posłowie będą pracować również nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród najważniejszych rozwiązań, które znalazły się w projekcie jest zwiększenie dostępności leczenia substytucyjnego. Chodzi o terapię dla osób uzależnionych od opioidów, która polega na stosowaniu leków zastępujących narkotyki, np. buprenorfiny, taka terapia ma być dostępna nie tylko w specjalnych programach, ale także na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Ponadto, proponowana regulacja doprecyzowuje zasady działania placówek prowadzących leczenie, w tym wymagania dotyczące personelu oraz opieki nad pacjentami.

Posłowie będą też debatować nad projektem o rozpatrywaniu spraw „frankowych”. Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego, który rząd przyjął w końcu września ub.r.

Jak wtedy zapowiadano, ustawa ma na celu umożliwienie sądom sprawniejszego rozpatrywania spraw „frankowych”, ich przyspieszenie oraz zmniejszenie obciążenia sądów wygenerowanego przez te postępowania. Zgodnie z zapisami projektu, obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Ponadto projekt przewiduje, że w procesie, w którym kredytobiorca dochodzi należności wynikających z nieważności umowy kredytu, bank będzie miał możliwość dochodzenia roszczenia wzajemnego na wypadek, gdyby umowa okazała się nieważna. Propozycja ta zmierza do realizacji naczelnej idei zmian, czyli do dokonywania rozliczenia roszczeń banku i konsumenta w jednym postępowaniu sądowym i jednym orzeczeniu. Obecnie bowiem po wytoczeniu przez kredytobiorcę sprawy o zwrot dokonanych wpłat bank wytacza powództwo o zwrot wypłaconego kapitału, co powoduje dublowanie się postępowań.

Sejm będzie kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty. Przewiduje on skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz zagwarantowanie uczniom ustawowego prawa do kształtowania własnego wyglądu. Zgodnie z projektem, uczniowi przysługuje wolność „od dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu”, a w szczególności ze względu m.in. na wygląd. Jednocześnie uczeń ma „ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi”. Projektowane przepisy zakładają też powołanie systemu organów ochrony praw uczniowskich, w którego skład ma wejść m.in. Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich oraz 16 wojewódzkich rzeczników praw uczniowskich.

Posłowie zajmą się także projektami dot. zakazu trzymania psów na łańcuchach. We wtorek sejmowa komisja rozpatrzyła wspólnie dwa projekty w tej sprawie: przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i wniesioną przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy poselską propozycję noweli tej ustawy. Wcześniej zdecydowała, aby to poselski projekt był wiodącym.

Jedna z przyjętych przez komisję poprawek dotyczy tego, aby oprócz psów, zakazem trzymania na uwięzi objąć również koty. W projekcie zrezygnowano ze sztywnego określenia wielkości kojca, w którym będzie utrzymywany pies. Zamiast tego komisja zdecydowała, aby to minister rolnictwa - po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii - określał w drodze rozporządzenia minimalne warunki utrzymywania psa w kojcu. Doprecyzowano, że chodzi w szczególności o minimalną powierzchnię, mając na względzie: wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególnie wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia.

W czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Izba będzie także pracowała nad dwoma poselskimi projektami ustaw o drogach publicznych, które zakładają m.in. wprowadzenie dodatkowego zwolnienia z opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych dla specjalnych samochodów kempingowych wykonujących przejazd w ramach turystyki indywidualnej.

W porządku obrad jest również projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw żeglugowych oraz stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą. Regulacja umożliwi przedsiębiorcom żeglugowym wybór opodatkowania podatkiem tonażowym zamiast opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, co ma mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność polskiego rynku żeglugowego.

Posłowie mają też zająć się sprawozdaniem komisji ws. wniosku oskarżycielki prywatnej Doroty Schnepf o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry (PiS).

W piątek odbędą się głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do szeregu ustaw.

Sejm ma również powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN rekomendowało na to stanowisko wiceprezesa Instytutu dra Mateusza Szpytmę. Nowy szef IPN miał być wybrany już na poprzednim posiedzeniu Sejmu, ale marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjął decyzję o skreśleniu z porządku tego punktu. Jak powiedział PAP szef klubu KO Zbigniew Konwiński, wniosek o przełożenie głosowania złożył popierający Szpytmę klub PSL. Wybór wzbudzał polityczne emocje, ponieważ Szpytmę popierały kluby opozycyjne PiS i Konfederacja, a także PSL i niektórzy posłowie Polski 2050. Z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica były zdecydowanie przeciwne.

Prezesa IPN wybiera Sejm za zgodą Senatu. Kadencja prezesa IPN trwa pięć lat.

Po głosowaniach Sejm ma też przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przygotowany przez Lewicę dotyczy doprecyzowania mechanizmu ustalania minimalnego wynagrodzenia, wyłączenia określonych składników płacowych z kategorii wynagrodzenia minimalnego, wzmocnienia ochrony prawnej wynagrodzeń oraz sankcji za ich niewypłacanie. (PAP)

Źródło: PAP, Sejm

Sejm: Transmisja online obrad z 15 maja 2026 r.

Sejm, w piątek, po godz. 9 wznowił obrady; posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Sejm ma też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN rekomendowało na to stanowisko Mateusza Szpytmę.

W środę sejmowa komisja finansów zajęła się czterema projektami ws. kryptoaktywów: rządowym, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący.

Celem projektu rządowego jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation), które ma uregulować rynek kryptoaktywów. Na mocy projektowanych przepisów Komisja Nadzoru Finansowego ma sprawować nadzór nad tym rynkiem. Mogłaby ona m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów, lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy. Rządowy projekt ustawy jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki, argumentując, że były nadregulacją.

Sejm ma również wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Na liście kandydatów, oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej — zgodnie z zapisami ustawy — znaleźli się też zarówno kandydat PiS, jak i kandydat Konfederacji.

Kluby sejmowe wskazały łącznie 17 kandydatur do KRS z 60 zgłoszonych sędziów zarejestrowanych w Sejmie. Przez ugrupowania rządzącej koalicji wskazanych zostało 15 sędziów wyłonionych podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju. Były to osoby popierane przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia, m.in. Iustitię i Themis: Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak, Sławomir Cilulko, Wojciech Buchajczuk, Ewa Mierzejewska, Jarosław Łuczaj, Beata Donhöffner-Grodzicka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Karolina Bąk-Lasota i Bartłomiej Starosta.

Z tych sędziów na liście ustalonej we wtorek przez komisję nie znaleźli się ostatecznie Sławomir Cilulko oraz Beata Donhöffner-Grodzicka. Wynikało to z faktu, że po jednym kandydacie do KRS wskazały kluby PiS i Konfederacji. Klub PiS wyznaczył sędziego Łukasza Piebiaka — byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę. Klub Konfederacji wskazał Łukasza Zawadzkiego — opolskiego sędziego związanego, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Sejm ma również powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolegium IPN rekomendowało na to stanowisko wiceprezesa Instytutu dra Mateusza Szpytmę. Prezesa IPN wybiera Sejm za zgodą Senatu. Kadencja prezesa IPN trwa pięć lat.

Archiwum: Transmisja online obrad z 14 maja 2026 r.

Komisja pracowała nad projektami dotyczącymi kryptowalut

W środę komisja finansów publicznych pracowała nad czterema projektami dotyczącymi uregulowania rynku kryptowalut: prezydenckim, rządowym, Polska 2050 i Konfederacja. Komisja uznała projekt rządowy za wiodący i zdecydowała o przygotowaniu jednego sprawozdania.

Komisja wprowadziła jedną poprawkę Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego miałaby sporządzać coroczne raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów.

KNF z nowymi uprawnieniami wobec rynku kryptoaktywów

Celem projektu rządowego jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Na mocy projektowanych przepisów KNF ma sprawować nadzór nad rynkiem kryptoaktywów.

Komisja mogłaby m.in. blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów, a także wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, przy czym okres ten mógłby zostać przedłużony. Rząd chce jednak, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy.

Sejm zajmie się ograniczeniami na granicy z Białorusią

Sejm rozpatrzy również wniosek Rada Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białoruś.

27 marca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu – o co wnosi rząd – jest przedłużane.

Nowelizacja przepisów o zanieczyszczaniu morza

Posłowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i nakłada na armatorów obowiązek stopniowego ograniczania zanieczyszczeń oraz monitorowania wykorzystania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.

Powstanie Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi

W harmonogramie obrad znajduje się również rządowy projekt ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łódź, która ma rozpocząć działalność 1 lipca br.

Celem nowej uczelni będzie przygotowanie kadr medycznych do służby wojskowej w różnych specjalizacjach, m.in. jako lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy farmaceuci. Akademia będzie miała status uczelni publicznej i będzie kształcić studentów-żołnierzy w ramach wojskowego systemu edukacji.

Archiwum: W Sejmie. Prace nad ustawami i sprawozdaniami komisji sejmowych [Transmisja online 13 maja 2026 r.]

Sejm będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Projekt służy m.in. wsparciu pracowników ochrony zdrowia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zmiany mają też zapewnić pacjentom lepszy dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz usprawnić opiekę. Projekt przewiduje rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Regulacja ta przewiduje opracowanie na szczeblu centralnym dokumentu rządowego, tzw. Krajowej Oceny Ryzyka (KOR), który zastąpi funkcjonujący obecnie Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Projekt zakłada również o ochronę „infrastruktury krytycznej w budowie” oraz ochronę infrastruktury krytycznej mającej kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych.

Posłowie będą również kontynuować prace nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego celem jest usprawnienie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu. ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

W harmonogramie obrad jest także rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nowelizacja ma wzmocnić ochronę przed cyberprzestępczością, ścigane mają być osoby, które nie tylko przeprowadzają ataki, ale także je przygotowują lub udostępniają narzędzia do ich popełniania.

Archiwum: W Sejmie: pierwsze czytanie czterech projektów ustaw ws. kryptoaktywów [Transmisja online 12 maja 2026 r.]

Transmisja online - 12 maja 2026 r.

PiS wycofał projekt i złożył nowy

Poselski projekt złożył również klub Prawo i Sprawiedliwość, lecz w poniedziałek, 11 maja, na stronie Sejmu poinformowano o jego wycofaniu i złożeniu nowego. Choć projekt PiS widnieje w harmonogramie obrad Sejmu, druk odsyła do jego wycofanej wersji.

Rząd i prezydent chcą wdrożyć unijne przepisy MiCA

Projekt rządowy i prezydencki są w dużej mierze do siebie zbliżone, ich celem jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) dotyczącego rynku kryptoaktywów. Główne różnice dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisja Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym rynkiem.

Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Jednocześnie projekt rządowy jest krótszy – ma 168 artykułów i 106 stron, a prezydencki – 170 artykułów i 108 stron.

Spór o blokowanie rachunków i wysokość opłat

W obu projektach zaproponowano, by KNF mogła blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów lub wstrzymywać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, by wydłużenie blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy; prezydent zaproponował skrócenie tego czasu o połowę, do 3 miesięcy. Dodatkowo w projekcie prezydenta wydłużenie blokady wymaga uprzedniej zgody sądu, czego nie przewiduje się w projekcie rządowym.

Projekt prezydencki obniża też maksymalną opłatę pobieraną od emitentów działających na rynku kryptoaktywów na rzecz KNF za sprawowanie nadzoru nad tym rynkiem. Rząd proponuje, by opłata ta nie mogła przekroczyć 0,5 proc. średniej wartości przychodów, a prezydent chce jej obniżenia do maksymalnie 0,1 proc. Tak samo obniżona miałaby być opłata dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, która w rządowym projekcie miałaby nie przekraczać 0,4 proc., a w prezydenckim – 0,1 proc.

Sankcje, blokowanie domen i odpowiedzialność karna

Projekty, zarówno rządowy jak i prezydencki, przewidują, że KNF miałaby zyskać możliwość nakładania sankcji na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów. Komisja mogłaby nakładać kary pieniężne na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami.

W przypadku naruszenia przepisów Komisja miałaby wpisywać do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwe domeny internetowe służące do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Projekty zakładają też odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF.

Polska 2050 chce dopuścić banki do rynku kryptoaktywów

W ubiegłym roku projekty regulujące rynek kryptoaktywów zostały złożone przez posłów Polski 2050 i Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, PiS wycofał swój projekt 11 maja i tego samego dnia złożył nowy. Trzeci projekt będący propozycją regulacji tego rynku przygotowała Konfederacja; nie ma on przypisanego numeru druku.

Projekt klubu Polska 2050 jest bardzo podobny do projektu rządowego i prezydenckiego. Posłowie tego ugrupowania dodali jednak przepis, zgodnie z którym banki mogłyby świadczyć usługi w zakresie kryptoaktywów w ramach wydzielonej jednostki organizacyjnej.

PiS proponuje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów

W swoim nowym projekcie PiS dąży do całkowitego zakazu działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce – byłaby ona uznana za nieuczciwą praktykę rynkową. Przedsiębiorcy, którzy prowadziliby taką działalność wbrew prawu, mieliby – na mocy projektowanych przepisów – podlegać karom pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a w niektórych przypadkach do 10 lat.

Posłowie PiS proponują także, by prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógł występować do Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o blokadę rachunku kryptoaktywów lub pieniężnego, a firmy telekomunikacyjne miałyby blokować dostęp do stron internetowych udostępniających usługi związane z kryptoaktywami.

Założono dwumiesięczne vacatio legis. W tym czasie podmioty świadczące takie usługi miałyby zakończyć działalność w zakresie kryptoaktywów i zwrócić klientom całość powierzonych im środków.

Pełny plan prac Sejmu: 12 maja - 15 maja 2026 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X kadencja Porządek dzienny 57. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 r. (wtorek-piątek)

Początek obrad 12 maja 2026 r. o godz. 12:00

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 2398 i 2462)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druki nr 2387 i 2463)

- sprawozdawca poseł Iwona Karolewska.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372 i 2441)

- sprawozdawca poseł Zdzisław Gawlik.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 2456 i 2475)

- sprawozdawca poseł Iwona Maria Kozłowska.

Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 1650 i 2366)

- sprawozdawca poseł Adam Krzemiński.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druk nr 2488)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk nr 2489)

- uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2396)

- uzasadnia poseł Wioleta Tomczak.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2453)

- uzasadnia poseł Janusz Kowalski.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1811)

- uzasadnia poseł Katarzyna Ueberhan.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 120. rocznicy urodzin profesora Tadeusza Wacława Korzybskiego (druki nr 2215 i 2437)

- sprawozdawca poseł Henryk Szopiński.

Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2025 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 2420 i 2478)

- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Joanny Frydrych.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2355 i )

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2317 i )

- sprawozdawca poseł Artur Jarosław Łącki.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2410 i )

- sprawozdawca poseł Tomasz Piotr Nowak.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2287 i )

- sprawozdawca poseł Katarzyna Kierzek-Koperska.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2457 i )

- sprawozdawca poseł Tomasz Kostuś.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej (druki nr 2458 i )

- sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318 i )

- sprawozdawca poseł Katarzyna Kierzek-Koperska.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2445 i )

- sprawozdawca poseł Dorota Marek.

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr ...)

- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wybór sędziów Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr i )

Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 2455 i )

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego (druki nr 2275 i )

oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radcach prawnych (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

Archiwum: Sejm 30 kwietnia 2026 r.

Pod wnioskiem o odwołanie Hennig-Kloski podpisało się ponad 80 posłów, głównie z PiS i Konfederacji. Posłowie opozycji zarzucają minister błędy w realizacji programu „Czyste powietrze” oraz przy wprowadzaniu systemu kaucyjnego. Politycy koalicji rządowej deklarują, że zagłosują przeciwko odwołaniu. Wniosek negatywnie zaopiniowała we wtorek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa stosunkiem głosów 21 do 15.

Próba odwołania Hennig-Kloski nałożyła się na napięcia pomiędzy klubem Polski 2050 a klubem Centrum. Szefowa MKiŚ parę miesięcy temu przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na przewodniczącą Polski 2050 - odeszła, zakładając klub Centrum. Niektórzy posłowie Polski 2050 nie wykluczali głosowania za jej odwołaniem. Premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. - Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - mówił.

Ostateczna decyzja Polski 2050 ma zostać podjęta na posiedzeniu klubu tuż przed głosowaniem. Pożar najpewniej został ugaszony, bo we wtorek Hennig-Kloska spotkała się z politykami Polski 2050 i wyjaśniała ich wątpliwości dotyczące działalności ministerstwa. Debatę nad odwołaniem szefowej MKiŚ zaplanowano od godz. 9 do 10.45.

Następnie posłowie będą debatować nad odwołaniem minister Sobierańskiej-Grendy. Menadżerka i prawniczka z Pomorza, kieruje resortem zdrowia od lipca 2025 r. Zastąpiła na tym stanowisku Izabelę Leszczynę.

Za wnioskiem w tej sprawie opowiadają się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu zdrowia i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ocenił, że Sobierańska-Grenda „jest przykładem na to, jak można demolować jedną z najważniejszych płaszczyzn działania tego państwa”. We wniosku o wotum nieufności szefowej MZ zarzucono, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu, „a jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji jest pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie. Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministra większością ustawowej liczby posłów.

Archiwum: Sejm 29 kwietnia 2026 r.

Dziś Sejm będzie debatował nad projektami zmian w swoim Regulaminie. Pierwszy projekt zakłada, że dwa rodzaje wniosków - o uzupełnienie porządku dziennego oraz o przedstawienie informacji bieżącej - mają być składane do godz. 19 dnia poprzedzającego rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, a nie - jak obecnie - do godz. 21. Drugi projekt określa wymogi dotyczące składów zespołów, przesądzając, iż zespół poselski tworzy co najmniej pięciu posłów, natomiast zespół parlamentarny co najmniej pięciu posłów oraz co najmniej jeden senator.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian w ustawie o kuratorach sądowych. Według MS zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej, doprecyzowanie przepisów i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych. W projekcie zaproponowana została m.in. możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego. Chodzi o to, aby Minister Sprawiedliwości mógł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zwolnić aplikanta z pozostałej części aplikacji, bez zwalniania z egzaminu.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Projekt dotyczy organizacji i sposobu sprawowania nadzoru nad rynkiem systemów sztucznej inteligencji oraz nad modelami sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia w zakresie objętym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Za kontrolę takich technologii oraz wspieranie ich rozwoju będzie odpowiadać Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

Posłowie wysłuchają także informacji bieżącej w sprawie rekordowych nakładów na remonty linii kolejowych i nowych połączeń kolejowych, o którą do ministra infrastruktury zwrócił się klub KO. W ramach pytań bieżących posłowie PiS chcą zapytać koordynatora służb specjalnych o sprawę Zondacrypto.

Pogrzeb posła Łukasza Litewki - transmisja udostępniona przez Sejm

Ważne W związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi powiewającej nad kopułą Sali Posiedzeń Sejmu oraz pozostałych flag na kompleksie parlamentarnym. Zarządzenie obowiązuje w dniu uroczystości pogrzebowych pos. Łukasza Litewki. Na stronie Sejmu oraz na sejmowym kanale YouTube od godz. 13:30 będzie udostępniona transmisja z uroczystości pogrzebowych.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania w Sejmie, które miały się odbyć w środę zostały przeniesione na wtorek. Jak dodał, każdy z posłów który chce wziąć udział w pogrzebie Łukasza Litewki uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powrocie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że posiedzenie Sejmu będzie trwało. Jak dodał, przewidywany jest udział w pogrzebie prezydenta oraz premiera. Ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie - zaznaczył marszałek.

Źródło: PAP, Sejm

Archiwum: Posiedzenie Sejmu 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r.

Sejm rozpocznie dziś trzydniowe posiedzenie; zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, w czwartek Sejm zajmie się wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów - klimatu i środowiska oraz zdrowia. Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”. Z kolei za wnioskiem o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy opowiadają się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia

We wtorek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowych propozycji zmian w Prawie oświatowym. Projekt zakłada, że prawa i obowiązki ucznia będą zebrane w jednym miejscu, właśnie w ustawie Prawo oświatowe. Nowelizacja ma m.in. gwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Projekt zakłada też powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji przepisów o funkcjonowaniu lotnictwa służb porządku publicznego - policji i straży granicznej. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo lotów, uporządkować nadzór oraz ułatwić rozwój tej dziedziny bezpieczeństwa państwa, dostosowując ją do współczesnych wyzwań, takich jak ochrona granic czy reagowanie kryzysowe.

W środę posłowie zajmą się też rządowym projektem dot. kuratorów sądowych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został przyjęty pod koniec lutego br. przez rząd. Według MS zmiany mają m.in. uporządkować kwestie organizacyjne kuratorskiej służby sądowej, doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości interpretacyjne. W projekcie zaproponowana została m.in. możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego.

Posłowie zajmą się też wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowie PiS Antoniemu Macierewiczowi. O przekazaniu do Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu Macierewiczowi informowała pod koniec stycznia br. rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak. Jak przekazywała, prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 r. podczas obrad Sejmu transmitowanych „za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, w trakcie publicznego wystąpienia, znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi”.

Archiwum: 55. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r.

Porządek obrad w dniu 17 kwietnia 2026 r.

Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryproaktywach zaplanowano na piątek. W czwartek w Sejmie odbyła się intensywna debata dotycząca tej kwestii. Według strony prezydenckiej przepisy są zbyt restrykcyjne, z kolei według koalicjantów brak ustawy tworzy luki prawne.

Podczas czwartkowej debaty szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki twierdził, że zbyt surowe przepisy mogą spowodować, iż firmy z branży krypto przeniosą swoją działalność za granicę, co paradoksalnie pogorszy sytuację polskich klientów, gdyż nie będą oni chronieni przez polski nadzór.

- Chcę powiedzieć, że tracimy czas. Ustawa, która jutro będzie głosowana, była raz procedowana w trybie próby odrzucenia weta i wtedy Sejm nie był w stanie weta odrzucić. Ustawa trafiła do prezydenta w praktycznie niezmienionej wersji. Trudno to ocenić inaczej niż jako próbę zwarcia politycznego – powiedział Bogucki.

Podkreślił, że weto dotyczy wadliwego modelu regulacji, a nie samej idei regulacji. Ocenił, że zawarta w ustawie nadmierna restrykcyjność mogłaby sprawić, że firmy wyniosłyby się z Polski, co zadziałałoby negatywnie na skuteczność ochrony klientów.

Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że minister Bogucki podczas debaty przy poprzednim wecie do regulacji dot. krypoaktywów zapowiedział, że „przyniesie nową ustawę”. - Nie przyniósł pan tej ustawy, skłamał pan – powiedział poseł KO.

Dodał, że weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów uniemożliwia ściganie firm, w których z rachunków klientów zniknęły ich aktywa.

Przemawiający w imieniu klubu PiS poseł Janusz Kowalski stwierdził, że brak ustawy o rynku krytoaktywów jest w interesie banków. Wskazał tutaj Commerzbank, który – jak powiedział – ma licencje MiCA w Niemczech i który jest właścicielem mBanku.

- Dzisiaj zgłosiliśmy projekt ustawy, to jest projekt ustawy rządowej, z 10 poprawkami PiS i jedną Polski 2050. Możemy jutro przyjąć ustawę, która ureguluje kwestię kryptowalut w Polsce – podkreślił przedstawiciel PiS.

Z kolei posłanka Agnieszka Maria Kłopotek z PSL-TD, skrytykowała decyzję prezydenta Nawrockiego o wecie do ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Jej zdaniem argumentacja głowy państwa o nadmiernej regulacji sektora jest bezzasadna w obliczu ryzykownej natury transakcji cyfrowych.

Poseł Michał Gramatyka (Polska 2050) ocenił, że gdyby nie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach, to dziś Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby interweniować w sytuacji, kiedy z tak zwanego hot walleta (rodzaj portfela kryptowalutowego stale połączonego z internetem; ze względu na bycie online, jest mniej bezpieczny niż portfel sprzętowy i narażony na ataki - PAP) wyparowują pieniądze.

- Możemy jutro przyjąć ustawę o kryptoaktywach, bo ta ustawa leży w zamrażarce już po konsultacjach społecznych. To jest projekt Polski 2050 - podkreślił.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie

Archiwum: Szczegółowy porządek obrad w dniu 17 kwietnia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 2400 i 2405) *

- sprawozdawca poseł Mateusz Bochenek.

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) *

- sprawozdawca poseł Krystyna Skowrońska.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (druki nr 2402 i 2428) *

- sprawozdawca poseł Mirosław Maliszewski.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) *

- sprawozdawca poseł Konrad Frysztak.

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2168) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia poseł Janusz Kowalski.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2197) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia poseł Janusz Kowalski.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2081) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia poseł Przemysław Wipler.

Archiwum: Porządek obrad w dniu 16 kwietnia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2371 i 2427) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2388 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druki nr 2404 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 18 grudnia 2025 r. o rynku kryptoaktywów (druki nr 2267 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2398) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (druk nr 2271) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych.

Archiwum: Porządek obrad w dniu 15 kwietnia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2290 i 2312) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Barbara Grygorcewicz.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2272 i 2386) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Zofia Czernow.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r. (druki nr 2276 i 2379) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

- sprawozdawca poseł Artur Jarosław Łącki.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym (druki nr 2353 i 2353-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia poseł Kamil Wnuk.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (druk nr 2271) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 2372) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 2387) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Archiwum: Sejm: Weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów

Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji dotyczącym weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w czwartek. Prezydent Karol Nawrocki w lutym po raz drugi zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, która wprowadza środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom, m.in. umożliwia Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut. Wcześniej ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w grudniu ub.r.; Sejm nie zdołał wówczas odrzucić weta. Zawetowana w lutym ustawa różniła się od tej wcześniejszej jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Ważne Komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju rozpatrzą weto prezydenta na posiedzeniu w środę wieczorem.

Emisja gazów, paliwa, postępowanie egzekucyjne, PESEL dla psów i kotów

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad posłowie będą we wtorek pracowali nad rządowym projektem, który ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w transporcie morskim oraz zwiększyć wykorzystanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych. Projekt ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt zakłada uruchomienie portalu eLicytacje, prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Będzie to elektroniczny systemem sprzedaży m.in. ruchomości i nieruchomości należących do dłużników podatkowych.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy przewidującym wprowadzenie powszechnego obowiązku znakowania i rejestracji psów i kotów w państwowym rejestrze - Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. W planie obrad jest także rządowy projekt nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Umowy o prace i umowy zlecenia, SENT,

W środę Sejm będzie pracował nad rządowym projektem deregulacyjnym wprowadzającym zmiany w przepisach publicznego systemu internetowego, który służy do zawierania i obsługi m.in. umów o pracę i umów zlecenia. Nowe przepisy mają też umożliwić przeniesienia do systemu umów podpisanych wcześniej w formie papierowej.

Posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji przepisów dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego w obszarze produkcji i sprzedaży betonu towarowego. Rozszerzony ma zostać teleinformatyczny system SENT, który służy do monitorowania przewozu towarów wrażliwych.

Zwalczanie przestępczości (umowa z Ukrainą)

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy między rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Umowę podpisali 11 grudnia ub. roku we Lwowie ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko. Nowa regulacja zastąpi poprzednią umowę zawartą przez oba kraje w 1999 r. Według Kierwińskiego, celem nowej umowy jest stworzenia lepszych ram prawnych dla wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, w tym aktów sabotażu.

Najem krótkoterminowy

Posłowie będą pracować nad projektem Polski 2050 ws. najmu krótkoterminowego. Projekt wpłynął do Sejmu na początku grudnia ub. roku. Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) mówiła wówczas, że nowe przepisy „ucywilizują najem krótkoterminowy”. Według projektu, najmem krótkoterminowym jest wynajmowaniem lokali na okres krótszy niż 30 dni. Lokale, w których świadczone będą tego typu usługi, mają być specjalnie oznaczane. Niestosowanie się do przepisów byłoby karane grzywną nawet do 50 tys. zł.

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i kpk

Sejm rozpocznie też procedowanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Projekt został przygotowany przez resort dyplomacji we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ma on na celu usprawnienie wykonywania orzeczeń ETPC w sprawach polskich m.in. poprzez opisanie mechanizmu działania, który ma prowadzić do ich wykonania, oraz określenie terminów poszczególnych działań.

W projekcie wymieniono także obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie orzeczeń Trybunału oraz zasady ich współpracy. Projektowane przepisy mają także ograniczyć liczbę analogicznych i powtarzających się skarg do ETPC z Polski, które wynikają z nierozwiązanych w naszym kraju problemów systemowych. W uzasadnieniu projektu czytamy, że konieczność wprowadzenia nowej ustawy wynika z obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu liczby orzeczeń ETPC w sprawach przeciwko Polsce.

W środę odbędą się też debaty nad dwoma rządowymi projektami zmieniającymi m.in. Kodeks postępowania karnego.

Prokuratorzy

Celem pierwszego projektu jest zwiększenie sądowej kontroli nad decyzjami prokuratorów. Obecnie, jeśli prokurator odmówi w śledztwie dopuszczenia pełnomocnika (np. adwokata) osoby niebędącej stroną postępowania, można złożyć zażalenie tylko do prokuratora wyższego szczebla. Po zmianach, takie zażalenie będzie rozpoznawał sąd rejonowy odpowiedni dla miejsca prowadzenia postępowania. Oznacza to wprowadzenie niezależnej kontroli decyzji prokuratora przez sąd.

Europejski Nakaz Aresztowania

Drugi projekt nowelizacji Kpk, ma na celu wykonanie prawa UE. Jego celem jest usprawnienie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu - poprzez pełne wdrożenie decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie ENA i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi. ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

Obszary wiejskie

W czwartek posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy dotyczącym wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Przewiduje on wprowadzenie dodatkowej formy wsparcia, obok poręczeń i gwarancji, w postaci dopłat do odsetek w celu obniżenia kosztów obsługi kredytów.

Pozostałe projekty

W piątek rano zaplanowano głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw, w tym do ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sejm rozpatrzy też projekt przygotowany przez posłów PiS, który dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających traktowanie biogazowni rolniczej działającej w ramach gospodarstwa rolnego jako nierozerwalnej części tego gospodarstwa. Taka instalacja byłaby objęta podatkiem rolnym, przy jednoczesnym zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Kolejny złożony przez posłów PiS projekt, którym zajmie się Sejm, przewiduje likwidację opłaty od posiadania psów. Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt.

Ostatnim punktem obrad jest projekt zmian w Kodeksie karnym przygotowany przez Konfederację. Ma on na celu zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przemytu ludzi w przypadku sprawców, którzy popełnili je w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Archiwum: Sejm 27 maja 2026 r.

Rząd przyjął projekty ustaw w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu. - Przygotowaliśmy obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc. i obniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyzy na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy - powiedział premier Donald Tusk.

Pierwsze czytanie projektów: o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, oraz zmian w ustawie o podatku akcyzowym odbyło się w Sejmie w czwartek wieczorem.

Dziś oprócz bloku głosowań posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada, że interpretacje wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą zamieszczane w powszechnie dostępnej bazie interpretacji podatkowych, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Rady Ministrów dotyczy rozszerzenia stosowania tzw. milczącej zgody, jeśli chodzi o załatwienie spraw w urzędach. Jeśli urząd nie wyda decyzji w określonym terminie, sprawa zostanie uznana za załatwioną, zgodnie z wnioskiem obywatela lub przedsiębiorcy.

Projekt PiS, dotyczący zmian m.in. w Ordynacji podatkowej, przewiduje możliwość wprowadzenia podpisywania informacji MDR-3 (formularz składany przez podatnika) przez pełnomocnika. Ponadto zmiany zakładają ujednolicenie terminów w zakresie procedur odwoławczych od decyzji organu podatkowego oraz ujednolicenie terminów w zakresie obowiązku aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Archiwum: Sejm na żywo 26 marca 2026 r.

W czwartek Sejm będzie pracował nad rządowym projektem, który ma usprawnić rozdysponowanie środków finansowych dla podmiotów ochrony ludności, w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Projektowane przepisy wprowadzają m.in. definicję punktów schronienia.

Projekt zakłada też zmianę przepisów dotyczących prowadzenia Centralnej Ewidencji Obrony Cywilnej i tworzenia korpusu obrony cywilnej.

Punkty schronienia to - zgodnie z zaproponowaną w projekcie nowelizacji definicją - „miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludności, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami”. Do katalogu powszechnych obowiązków obywateli w zakresie obrony cywilnej dodano obowiązek udostępnienia punktu schronienia osobom chroniącym się przed zagrożeniem.

Sejm zajmie się też przygotowanym przez posłów KO projektem, który zakłada wprowadzenie nowej instytucji prawa wyborczego, tj. sekretarzy obwodowych komisji wyborczych, których zadaniem będzie zapewnienie prawidłowo przeprowadzonego procesu wyborczego.

Posłowie zajmą się też projektem zmian w Regulaminie Sejmu, który przygotowało prezydium izby. Propozycje zmian dotyczą zasad dodatkowego, nadzwyczajnego zabierania głosu podczas obrad Sejmu. Projekt zmian w regulaminie przewiduje, że tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu, przy czym marszałek będzie mógł udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi Kancelarii Prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie. Według autorów projekt ma usprawnić przebieg posiedzeń. Projekt został skrytykowany przez posłów PiS, którzy nazwali go „lex Bogucki”.

Archiwum: Co w Sejmie 25 marca 2026 r.?

Dzisiaj Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który definiuje mobbing jako „uporczywe nękanie pracownika”, które pochodzi m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy. Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie mógł również dochodzić odszkodowania.

Co w Sejmie 13 marca 2026 r.?

Dzisiaj, ostatniego dnia obrad, Sejm przeprowadzi głosowania. Posłowie mają m.in. dokonać wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od drugiej połowy grudnia 2025 r. w Trybunale Konstytucyjnym na 15 stanowisk sędziowskich jest sześć wakatów. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski, którzy czterokrotnie nie zostali wybrani na sędziów Trybunału.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, że Prezydium Sejmu zarekomendowało sześcioro kandydatów na sędziów TK. Są to: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Swoich kandydatów zgłosiło też Prawo i Sprawiedliwość - prof. Artura Kotowskiego oraz dr. Michała Skwarzyńskiego.

W czwartek wieczorem kandydatów miała zaopiniować sejmowa komisja.

Sejm ma też rozpatrzeć wniosek Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi. 27 marca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu – o co wnosi rząd – jest przedłużane.

Sejm przeprowadzi też głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Po południu posłowie będą debatować nad czterema poselskimi projektami ustaw. Chodzi m.in. o projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming oraz o projekt nowelizacji Kodeksu karnego, oraz Kodeksu wykroczeń, przewidujący dodania przepisu, który wprowadzi karalność czynu polegającego na uporczywym utrudnianiu kontaktu rodzica lub innej bliskiej osoby i dziecka, lub uporczywego utrudniania sprawowania opieki nad małoletnim.

Źródło: PAP, Sejm

Czym zajmą się posłowie 12 marca 2026 r.?

W drugim dniu obrad, Sejm zajmie się poselskim projektem uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego.

W projekcie uchwały posłowie wskazują, że Trybunał Konstytucyjny „w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły”. Podkreślono w nim, że Sejm RP „uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu”.

Jak zaznaczono, nadrzędnym celem podejmowanych działań jest przywrócenie funkcjonowania TK jako organu wykonującego określone w Konstytucji zadania, w sposób zgodny z obowiązującym w RP porządkiem prawnym.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Projekt ma na celu poprawę sytuacji kobiet w sporcie, poprzez zapewnienie im lepszej ochrony po urodzeniu dziecka, dzięki podwyższeniu i wydłużeniu stypendium. Nowe przepisy wzmacniają także ochronę sędziów, którzy będą chronieni tak, jak funkcjonariusze publiczni.

Sejm będzie też pracował nad projektem PSL, który doprecyzowuje maksymalną kwoty rekompensaty za produkty rolne wyprodukowane przez członków grupy będących producentami rolnymi.

Sejm 11, 12 i 13 marca 2026 r.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, w czwartek wczesnym popołudniem Sejm ma zająć się sprawozdaniem komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego. Na sejmowych stronach nie ma jeszcze numeru druku tego projektu.

W poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podjął decyzję o wyznaczeniu terminu składania wniosków ws. wyboru kandydatów do TK, który upływa w środę 11 marca, o godzinie 12. Przypomniał, że wnioski w sprawie wyboru przez Sejm osoby na stanowisko sędziego TK może zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 50 posłów.

Marszałek był dopytywany, czy w konsekwencji zapadłej decyzji będą publikowane wszystkie wyroki TK. - Jaka konsekwencja będzie tej decyzji zobaczymy. Należy się spodziewać również w tej sprawie stanowiska Sejmu, które zostanie przyjęte na tym posiedzeniu – odparł. Potwierdził, że prawdopodobnie będzie to uchwała. Czarzasty zauważył, że Prezydium Sejmu nie ma jeszcze projektu uchwały w tej sprawie, gdyż „niekoniecznie musi występować z taką inicjatywą; z taką inicjatywą mogą również wystąpić kluby”.

Ważne Wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejm ma dokonać w piątkowym bloku głosowań.

Obecnie TK liczy 9 na 15 sędziów, co oznacza sześć wakatów na te stanowiska. Do tej pory kandydatów zgłaszał tylko PiS, byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski, którzy czterokrotnie nie zostali wybrani na sędziów Trybunału. Rozpoczęcie ponownej procedury wyboru sędziów – tym razem również z kandydatami zgłoszonymi przez kluby koalicji – zapowiadano na koniec lutego lub początek marca.

Szef MS Waldemar Żurek mówił pod koniec lutego, że namawiał członków koalicji rządzącej do odbudowy TK poprzez wybór „na ten moment sześciu niezależnych prawników, którzy mogliby w Trybunale usiąść i którzy mogliby zreformować tę instytucję”. Tymczasem na początku lutego br., grupa posłów reprezentowana przez posłów PiS Marcina Warchoła i Michała Wójcika złożyła do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów TK przez Sejm.

Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W porządku obrad Sejmu jest też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt nadaje PIP kompetencje do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Zakłada, że odwołanie od decyzji inspektora będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja zmian w ustawie o PIP. Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

Posłowie będą pracować też nad projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego celem jest wprowadzenie do polskiego prawa możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Według propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązanie małżeństwa będzie następowało w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego - to on będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokona odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego. Procedura ta będzie dostępna wyłącznie dla małżeństw, które nie mają wspólnych dzieci - małoletnich lub poczętych, ale jeszcze nienarodzonych.

Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pod koniec lutego sejmowa komisja przyjęła nową wersję projektu, która zakłada, że CBA ma przestać istnieć 1 października. Kompetencje CBA mają przejąć policja, ABW i KAS, a ochroną antykorupcyjną zajmować się policja, ABW i SKW.

Sejm zajmie się również senackim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zakłada on, że status osoby represjonowanej będzie mogła uzyskać osoba, wobec której sąd dla nieletnich albo sąd rodzinny orzekł zastosowanie środków poprawczych lub wychowawczych za działalność w PRL.

Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przygotowanym przez posłów Polski 2050. Projekt zakłada, że uprawnienia do odstraszania niedźwiedzi i żubrów przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem amunicji niepenetracyjnej mają otrzymać m.in. myśliwi. Według autorów projektu, w związku ze wzrastającą populacją niedźwiedzia brunatnego w Bieszczadach coraz częściej dochodzi do pojawiania się niedźwiedzi wśród zabudowań, gdzie szukają pokarmu. Wskazali, że niedźwiedzie łatwo przyzwyczają się do miejsca i sposobu zdobywania pokarmu, dlatego konieczne jest wyrobienie w takich zwierzętach niechęci zbliżania się do domów w celu poszukiwania pokarmu.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Projekt ma na celu poprawę sytuacji kobiet w sporcie, poprzez zapewnienie im lepszej ochrony po urodzeniu dziecka, dzięki podwyższeniu i wydłużeniu stypendium. Nowe przepisy wzmacniają także ochronę sędziów, którzy będą chronieni tak, jak funkcjonariusze publiczni.

W piątek rano Sejm ma rozpatrzeć wniosek Rady Ministrów o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi. 27 marca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Ograniczenie obowiązuje przez 60 dni, ale za zgodą Sejmu – o co wnosi rząd – jest przedłużane.

Sejm przeprowadzi też głosowania m.in. nad poprawkami Senatu do kilku ustaw. Po południu posłowie będą debatować nad czterema poselskimi projektami ustaw. Chodzi m.in. o projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming oraz o projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu wykroczeń, przewidujący dodania przepisu, który wprowadzi karalność czynu polegającego na uporczywym utrudnianiu kontaktu rodzica lub innej bliskiej osoby i dziecka lub uporczywego utrudniania sprawowania opieki nad małoletnim. (PAP)

Archiwum: Sejm 27 lutego 2026 r. Oglądaj relację na żywo

W Sejmie m.in.:

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą oraz wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji - w czwartą rocznicę jej rozpoczęcia (druki nr 2256 i ) *



Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1708) - kontynuacja



Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2249 i 2263)

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2248 i 2254)

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2247 i 2253)

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2246 i 2259) *

Archiwum: Sejm 25, 26, 27 lutego 2026 r.

Sejm 25 lutego rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowy projekt zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Od decyzji inspektora będzie można odwołać się do sądu pracy w ciągu 30 dni.

Pierwsze czytanie projektu reformy PIP zaplanowano w Sejmie na godz. 18.30. Kluby parlamentarne przedstawią swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian, następnie odbędzie się debata.

Nadanie inspekcji uprawnień do przekształcania umów to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br. Pierwsza wersja projektu przygotowana w MRPiPS nie została zaakceptowana przez premiera Donalda Tuska. Jak tłumaczył w połowie stycznia szef rządu, przesadna władza dla urzędników wprowadzana reformą byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.

Nowa wersja projektu ukazała się pod koniec stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podtrzymano w niej nadanie PIP kompetencji do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, doprecyzowany został jednak proces odwoławczy od decyzji inspektora. Odwołanie to będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. Do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Projekt nie wprowadza więc rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji inspektora, jak zakładała pierwsza propozycja. Według projektu okręgowy inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie miał możliwość wyboru środka reakcji: od wydania polecenia, poprzez wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy lub skierowanie powództwa do sądu.

Po decyzji inspektora strony (pracodawca i pracownik) będą mogły zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli taka czynność zostanie dokonana i uzyska aprobatę inspektora pracy, postępowanie zostanie zakończone bez potrzeby podejmowania dalszych czynności administracyjnych. Strony będą mogły też ukształtować łączący je stosunek cywilnoprawny – w zakresie jego treści lub sposobu realizacji – w taki sposób, aby usunąć elementy charakterystyczne dla stosunku pracy oraz wyeliminować zarzuty niezgodności z przepisami prawa pracy. Inspektor pracy zostanie wyposażony w kompetencję do dokonania oceny prawidłowości realizacji wydanego polecenia. W przypadku oceny pozytywnej postępowanie również zostanie zakończone. Ocena negatywna stanowić będzie podstawę do wszczęcia przez okręgowego inspektora pracy postępowania administracyjnego i albo wydania decyzji ustalającej istnienie stosunku pracy, albo wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy.

Odwołanie od decyzji okręgowego inspektora pracy do sądu będzie można wnieść w terminie 30 dni. Projekt przewiduje, że rozpatrzenie odwołania przez sąd ma nastąpić w ciągu 30 dni. Jak zapowiedział minister Adam Szłapka, sądy pracy mają być „w sposób znaczący wzmocnione”.

Nowelizacja ma też wprowadzić ochronę pracowników przed niekorzystnym traktowaniem związanym z decyzją inspektora. W projekcie wskazano, że decyzja ta nie może być m.in. przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę. Projekt przewiduje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS na potrzeby kontroli i analizy ryzyka oraz usprawnienie kontroli PIP poprzez wprowadzenie kontroli zdalnych. Zakłada ponadto zwiększenie kar za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.

Reforma PIP, szczególnie możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, w ostatnich miesiącach wzbudziła szerokie dyskusje. Przeciw tej zmianie byli przedsiębiorcy, broniły jej związki zawodowe. Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na koniec II kwartału 2025 roku w Polsce wyłącznie na zleceniu i umowach pokrewnych pracowało blisko 1,5 mln ludzi. To – jak zaznaczył resort – najwięcej odkąd GUS publikuje dane na ten temat. (PAP)

Czwartek, drugi dzień obrad, zdominuje informacja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie exposé szefa MSZ. Ten punkt, łącznie z debatą, ma potrwać 8,5 godziny, od godziny 9 do 17.30. Szef MSZ podał hasłowo priorytety dla pracy MSZ: „Wpływowa Polska w silnej UE”, „Polska bezpieczna”, „Polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego Polski”, „Polska aktywna globalnie i solidarna”, „Profesjonalna służba zagraniczna warunkiem realizacji priorytetów państwa”.

Po debacie nad exposé szefa MSZ, Sejm rozpatrzy wniosek PiS o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jako powód złożenia wniosku wskazał nieskuteczność Krajewskiego ws. zatrzymania umowy UE-Mercosur.

W piątek w Sejmie odbędą się głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych. Poprawki, zaproponowane przez resort obrony, zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

Archiwum: Sejm 13 lutego 2026 r. Oglądaj relację na żywo

By Polska na pewno skorzystać mogła z unijnego programu, przygotowana w MON ustawa musi wejść w życie do marca, gdy planowane jest zawarcie umowy pożyczkowej na środki z SAFE z Komisją Europejską. Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Sejm uchwalił dziś też m.in.:

ustawę o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy;

ustawę o raportowaniu transakcji na rynku kryptowalut;

ustawą dot. zwiększenia udziału Polski w przedsięwzięciach kosmicznych;

ustawę mającą przeciwdziałać likwidacji małych szkół podstawowych.

13 lutego w Sejmie posłowie też będą głosować m.in. nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej ds. ustaw o statusie osób najbliższych czy nad nowelizacją ustawy dotyczącej inwestycji przeciwpowodziowych.

W piątek odbędzie się także m.in. pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Przewiduje on utrzymanie ulgi na robotyzację po 2026 r. oraz podniesienie ulgi na robotyzację z 50 proc. do 100 proc. odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Sejm zajmie się też projektem, który ma uregulować status prezydenta elekta oraz ochronę kandydatów na urząd prezydenta, a także rolę małżonka prezydenta.

W planach jest również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy podniesienia limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł.

Archiwum: Co w Sejmie 12 lutego? Relacja na żywo

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z jego zapisami osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

Pełny porządek obrad:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2150 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2219) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Tomasz Kostuś.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (druki nr 2180 i 2194) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Wiesław Różyński.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2110) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 24. i 25.

- uzasadnia Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druk nr 2111) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 24. i 25.

- uzasadnia Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1348 i 2218) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół *

- sprawozdawca poseł Tomasz Trela.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni (druki nr 2207 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *

- sprawozdawca poseł

Archiwum: Co w Sejmie 11 lutego? Relacja na żywo

11 lutego posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego, dostosowujący system edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Jego celem jest uproszczenie organizacji pracy szkół i ograniczenie biurokracji. Parlamentarzyści pochylą się także nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych, który zakłada podwyższenie opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

W porządku posiedzenia jest też projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Przewiduje on zwolnienie z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępujących do ukraińskich sił zbrojnych oraz umożliwienie wykorzystania ich doświadczeń bojowych przez organy wojskowe.

Posłowie będą również debatować m.in. nad projektem ustawy o działalności kosmicznej, która ma uregulować zasady prowadzenia takiej działalności w Polsce, wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody i prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych.

Kolejnymi punktami obrad są m.in.: komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który dotyczy uporządkowania przepisów ustawowych stanowiących podstawy do tworzenia i działania zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych, oraz rządowy projekt noweli usprawniający zasady obrotu towarami strategicznymi, który zakłada uruchomienie elektronicznego systemu pozwalającego m.in. na składanie wniosków o zezwolenie na obrót z zagranicą m.in. uzbrojeniem.

Archiwum: Początek obrad 10 lutego 2026 r. o godz. 11:00

Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie we wtorek. Posłowie zajmą się m.in. projektem o statusie osób w związkach nieformalnych, Kartą Rodziny Mundurowej oraz wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki.

Posłowie mają też zająć się rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Projekt ten rząd ma przyjąć podczas środowego posiedzenia. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem wtorkowe obrady Sejmu rozpoczną się od drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana przepisów ma uprościć zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy, umożliwiając składanie elektronicznych wniosków do ZUS za pośrednictwem pracodawców i biur rachunkowych. Projekt ten wpisuje się w działania deregulacyjne rządu.

Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej

Tego dnia ma odbyć się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, przewidującego objęcie funkcjonariuszy formacji podległych MON i MSWiA - takich jak żołnierze, policjanci czy strażacy - oraz członków ich rodzin systemem szczególnych uprawnień. Karta ma np. umożliwić bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych. Projekt zakłada też ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Projekt ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom oraz ich rodzinom za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostały popełnione w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia

We wtorek w pierwszym czytaniu rozpatrzony ma być także projekt ustawy - autorstwa posłów Lewicy - o zadośćuczynieniu ofiarom oraz ich rodzinom za przestępstwa na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym, które zostały popełnione w latach 1945–1946 przez oddziały zbrojnego podziemia. Projekt zakłada nadanie poszkodowanym statusu równoważnego ofiarom powojennych represji oraz przyznanie jednorazowego świadczenia - 50 tys. zł osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, oraz rodzinom zabitych. Warunkiem uzyskania świadczenia ma być potwierdzenie danego przypadku prawomocnie zakończonym postępowaniem IPN.

„Ofiary tych zdarzeń nie zostały dotąd objęte systemowym wsparciem prawnym ani finansowym, mimo że inne grupy represjonowane po II wojnie światowej uzyskały różne formy rekompensaty. Skala problemu jest trudna do precyzyjnego określenia, jednak zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej i historycznymi dokumentami, niektóre zbrodnie – jak np. działania oddziału Romualda Rajsa „Burego” – miały charakter ludobójczy” - przypomniano w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

We wtorek Sejm zajmie się także m.in. projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ułatwiającym wymianę informacji o wyrokach wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, a także zmianami m.in. w przepisach o ochronie zabytków, które mają przeciwdziałać nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki.

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego

W środę Sejm przeprowadzi drugie czytanie rządowego projektu noweli Prawa oświatowego, dotyczącego dostosowania systemu edukacji do zmian demograficznych i spadku liczby uczniów. Ma on m.in. uprościć organizację pracy szkół i ograniczyć biurokrację. Rozpatrzony zostanie również rządowy projekt nowelizacji przepisów o systemie oświaty i finansowaniu zadań oświatowych m.in. podwyższający opłatę wnoszoną z wnioskiem o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego.

Projekt ustawy o działalności kosmicznej

Kolejnym punktem będzie debata, także w drugim czytaniu, nad projektem ustawy o działalności kosmicznej, która ma uregulować zasady prowadzenia takiej działalności w Polsce, wydawanie zezwoleń, odpowiedzialność za szkody i prowadzenie rejestru obiektów kosmicznych. Działalność kosmiczną określa się jako wynoszenie powyżej 100 km nad poziomem morza obiektów, takich jak np. satelity naukowe, w przestrzeń kosmiczną oraz ich eksploatację, kontrolowanie i usuwanie.

Projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Sejm rozpatrzy tego dnia również projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy. Przewiduje on zwolnienie z odpowiedzialności karnej polskich obywateli wstępujących do ukraińskich sił zbrojnych oraz umożliwienie wykorzystania ich doświadczeń bojowych przez organy wojskowe. - Projektowana regulacja nie zachęca jednak polskich obywateli do udziału w walce Ukrainy z rosyjską agresją, ani nie wprowadza w tym zakresie żadnych ułatwień. Powoduje tylko, że wobec tych obywateli nie będą prowadzone postępowania karne - zaznaczono w uzasadnieniu projektu, który przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego

W czwartek Sejm rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego przewidującej wprowadzenie elementów pakietu antyblackoutowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie odporności systemu elektroenergetycznego na zakłócenia, awarie i cyberataki. Projekt, wpisując się w działania deregulacyjne rządu, zakłada także uproszczenie przyłączania do sieci oraz nowe mechanizmy ochrony odbiorców, w tym gospodarstw domowych.

Projekt nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Tego samego dnia rozpatrzony zostanie rządowy projekt nowelizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wprowadzający raportowanie i automatyczną wymianę danych o transakcjach z wykorzystaniem kryptoaktywów. Wymiana ta ma służyć zwalczaniu oszustw i unikania opodatkowania. Projekt dostosowuje prawo krajowe do regulacji Unii Europejskiej i standardów OECD oraz przewiduje centralne składanie deklaracji na potrzeby tzw. opodatkowania wyrównawczego (central filing).

Projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa

Posłowie zajmą się też rządowym projektem ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma umożliwić korzystanie ze środków z unijnego programu SAFE. Chodzi o środki w ramach programu, w którym część państw UE uzyska pożyczki na współfinansowanie zakupów sprzętu wojskowego. Polska ma być jego największym beneficjentem, z pulą do 43,7 mld euro z łącznej kwoty 150 mld euro. Przygotowany krajowy plan wydatkowania tych środków ma zostać zatwierdzony przez Komisję Europejską do końca stycznia.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

W czwartek zaplanowano również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zgodnie z jego zapisami osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę cywilnoprawną, która następnie zostanie zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego i dzięki której zyskają możliwość kształtowania wzajemnych praw i obowiązków. Oznacza to, że będą mogły razem rozliczać PIT, zyskają też dostęp do informacji i dokumentacji medycznej partnera, będą także uprawnione do dziedziczenia testamentowego. Przepisy mają zwiększyć też ochronę osób w związkach niesformalizowanych, niezależnie od płci.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT

Po głosowaniach zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Przewiduje on utrzymanie ulgi na robotyzację po 2026 r. oraz podniesienie ulgi na robotyzację z 50 proc. do 100 proc. odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Następnie Sejm zajmie się projektem posłów PiS, który ma uregulować status prezydenta elekta oraz ochronę kandydatów na urząd prezydenta, a także rolę małżonka prezydenta.

Projekt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Obrady Sejmu zakończy pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który dotyczy podniesienia limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł.

Archiwum: Sejm na żywo 21 - 23 stycznia 2026 r.

Porządek dzienny 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r. (środa-piątek)

Początek obrad 21 stycznia 2026 r. o godz. 10:00

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 868 i 1953)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 1204 i 2054)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druki nr 1808 i 2047)

- sprawozdawca poseł Katarzyna Królak.

Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druki nr 2002 i 2099)

- sprawozdawca poseł Krzysztof Piątkowski.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej:

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nadużywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony praw osób tymczasowo aresztowanych,

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego,

- o komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druki nr 1600, 410, 643, 865, 935, 1131, 1109, 1110 i 2086)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 1732 i 2092)

- sprawozdawca poseł Jarosław Rzepa.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,

- o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa,

- o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 1390, 1632, 2079 i 2137)

- sprawozdawca poseł Piotr Głowski.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2077 i 2117)

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o wygaśnięciu trwających skutków prawnych Artykułu 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (druki nr 2037 i 2074)

- sprawozdawca poseł Ewa Schädler.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 (druk nr 2107)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2108)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2121)

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2007)

- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 2010)

- uzasadnia poseł Wioleta Tomczak.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Igora Zygmunta Tuleyi, reprezentowanego przez adwokatów Michała Zacharskiego oraz Kamila Rudola, z dnia 12 sierpnia 2025 r., uzupełnionego w dniu 18 września 2025 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch (druk nr 2097)

- sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Agnieszki Glapiak, reprezentowanej przez adwokata Karola Pachnika, z dnia 28 kwietnia 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Cezarego Tomczyka (druk nr 2098)

- sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014)

Archiwum: Sejm na żywo 9 stycznia 2026 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działalności kosmicznej (druk nr 2078) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr 2118) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 2103 i 2135) * - sprawozdawca poseł Janusz Cichoń.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 2104 i 2115) * - sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1888) - kontynuacja Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1731) - kontynuacja

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (druk nr 1652) - kontynuacja Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 1966 i 2053) - głosowanie

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) *

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2076) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół - uzasadnia Minister Finansów i Gospodarki.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1143 i 1557) Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (druki nr 774 i 1537)

Archiwum: Sejm na żywo 8 stycznia 2026 r.

SEJM: Porządek dzienny w dniach 8 stycznia 2026 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 1529 i 2044) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Mirosław Adam Orliński.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów (druki nr 1344 i 2100) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1346 i 1988) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Monika Rosa.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2027 i 2087) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Barbara Dolniak.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 1763 i 2046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Aleksandra Kot.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1939 i 2114) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 2105 i 2113) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2075) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2112 i 2138) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół

- sprawozdawca poseł Gabriela Lenartowicz.

Archiwum: Sejm na żywo 19 grudnia 2025 r.

Projekt noweli ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (posłów KO) dotyczy m.in. modyfikacji przepisów tak, by status działacza opozycji antykomunistycznej był przyznawany za działalność niepodległościową zagrożoną nie tylko odpowiedzialnością karną, ale i innymi represjami. Ponadto projekt przewiduje przyznanie wdowom/wdowcom po działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych tych samych uprawnień, które posiadają wdowy/wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych w latach 1939-1956.

Posłowie rozpoczną też prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Zgodnie z uzasadnieniem ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Podczas pierwszego czytania Sejm zajmie się także poselskimi projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Archiwum: Sejm na żywo 18 grudnia 2025 r.

Sejm w czwartek uchwalił ponownie ustawę o rynku kryptoaktywów. Wcześniej, praktycznie identyczne przepisy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Sejm uchwalił ponadto ustawę ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego12 kwietnia - w rocznicę rozpoczęcia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP w 1919 roku. Dzień Inwalidy Wojennego ma być świętem państwowym, ale nie będzie wolny od pracy.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje z kolei możliwość zbierania podpisów dla kandydatów w wyborach powszechnych w formie elektronicznej poprzez złożenie deklaracji poparcia na portalu prowadzonym przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Sejm w czwartek uchwalił również ustawę zwiększającą limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Dotacje przewidziane są m.in. dla Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalni Soli Bochnia, Kopalni Siarki „Machów” w likwidacji.

Ponadto posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji ustawy w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Wydłuża ona firmom z sektora MŚP termin rozliczenia się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Informacji nie złożyło lub nie poprawiło ok. 50 tys. firm.

Posłowie przyjęli też senackie poprawki do noweli reformującej orzecznictwo lekarskie w ZUS. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości wydawania orzeczeń w określonych rodzajach spraw przez fizjoterapeutów, pielęgniarki i pielęgniarzy. Sejm zagłosował w czwartek za przyjęciem wszystkich pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat na początku grudnia. Cztery z nich miały charakter legislacyjno-redakcyjny. Piąta dotyczyła liczby lekarzy orzekających w drugiej instancji. Regulacja przewiduje wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach. W pierwszej instancji i w drugiej wskutek złożenia zarzutu wadliwości lub sprzeciwu orzeczenie miało być wydawane jednoosobowo. Zgodnie z przyjętą poprawką w sprawach szczególnie skomplikowanych główny lekarz orzecznik albo jego zastępca będzie mógł skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez orzekających łącznie trzech lekarzy orzeczników. W przepisach doprecyzowano, kiedy można stracić zasiłek chorobowy. Wprowadzone zostaną również nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich.

Archiwum: Sejm na żywo 17 grudnia 2025 r.

Spór o tzw. ustawę łańcuchową

W środę 17 grudnia Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Do odrzucenia weta zabrakło 17 głosów. Przeciwko byli m.in. parlamentarzyści PiS oraz Konfederacji.

Przypomnijmy, iż ustawa łańcuchowa zakładała wprowadzenie zakazu trzymania psów na uwięzi. Definiowała też kojec jako miejsce poza lokalem mieszkalnym, z którego nieprzywiązany pies nie może samodzielnie się wydostać. Zgodnie z ustawą, właściciele psów mieliby obowiązek zapewnić kojce utwardzone i w przeważającej części zadaszone, o powierzchni co najmniej 10 m kw. dla psa o masie poniżej 20 kg, 15 m kw. dla psa ważącego od 20 do 30 kg oraz 20 m kw. dla psa o masie powyżej 30 kg. Powierzchnia kojca miała być dodatkowo zwiększana wraz z liczbą przebywających w nim zwierząt.

Zdaniem Prezydenta, chociaż intencja wzmocnienia ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to – jego zdaniem – przepisy były źle przygotowane. Proponowane w ustawie normy dotyczące kojców są – w opinii głowy państwa – są całkowicie nierealne do spełnienia. Prezydent na początku grudnia zawetował ustawę i przesłał do Sejmu swój projekt. Zakłada on zakaz trzymania wszelkich zwierząt domowych na uwięzi, ale nie zawiera przepisów regulujących kwestię kojców.

Sejm zdecydował też w środę o skierowaniu do sejmowych komisji finansów i gospodarki projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej tożsamą z projektem ustawę zawetował prezydent.

Archiwum: Posiedzenie Sejmu 19 grudnia 2025 r.

W piątek (19 grudnia) posłowie wysłuchają sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w piątek Sejm ma odwiedzić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Posłowie zajmą się też poselskim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: Infor.pl, PAP, Sejm

