ZUS sypnie groszem w czerwcu. Twoja emerytura może wzrosnąć o 350 zł. Wystarczy jedna decyzja

ZUS szykuje się do wielkiego przeliczenia pieniędzy na kontach milionów Polaków. Już 1 czerwca rusza coroczna waloryzacja kapitału, która jest prawdziwą kopalnią dodatkowej gotówki dla przyszłych seniorów. Jeśli planujesz przejście na odpoczynek w najbliższych miesiącach, wstrzymanie się z wnioskiem o kilka tygodni może być Twoją najlepszą decyzją finansową w roku.

Pułapka daty. Dlaczego lipiec bije czerwiec?

Kluczem do wyższych wypłat jest mechanizm waloryzacji składek. ZUS co roku w czerwcu dopisuje do naszych kont realne zyski, zwiększając zgromadzony kapitał o wskaźnik inflacji i wzrostu przypisu składek.

Co to oznacza? Twoje oszczędności emerytalne nagle "puchną".

Kogo to dotyczy? Każdego, kto ma konto w ZUS, w tym posiadaczy subkont (osoby urodzone po 1968 roku).

Złota zasada: Złożenie wniosku o emeryturę w drugiej połowie roku (od lipca) sprawia, że świadczenie wyliczane jest już od tej wyższej, zwaloryzowanej kwoty.

Uwaga: Nie myl tego z marcową podwyżką dla obecnych emerytów. Czerwcowa waloryzacja kapitału to bonus dla tych, którzy dopiero planują zakończyć pracę. To "doładowanie" konta, z którego ZUS wyliczy Twoją przyszłą wypłatę.

Prognozy na 2026 - nawet 9,1 proc. wzrostu na koncie

Choć rekordowe 14,41 proc. z ubiegłego roku trudno będzie przebić, eksperci prognozują, że w 2026 roku waloryzacja kapitału może wynieść solidne 9,1 proc. To potężny zastrzyk gotówki, który bezpośrednio przekłada się na wysokość comiesięcznego przelewu.

Ile można zyskać w praktyce?

Przykład 60-latki: Seniorka z kapitałem 500 tys. zł, przechodząc na emeryturę przed czerwcem, otrzyma ok. 1851 zł. Jeśli poczeka do lipca, jej kapitał wzrośnie do 545 tys. zł, co da jej 2018 zł miesięcznie. Zysk? 270 zł co miesiąc do końca życia.

Przykład 70-latka: Mężczyzna z oszczędnościami rzędu 700 tys. zł może zyskać jeszcze więcej. Zamiast 3888 zł, po czerwcowym przeliczeniu jego emerytura skoczy do 4238 zł. To aż 350 zł podwyżki za samo odczekanie momentu złożenia wniosku.

Trik na wyższą wypłatę: Najlepiej złożyć wniosek po 1 lipca. Wtedy ZUS przeliczy Twoje składki według nowych, wyższych wskaźników, a Ty zyskasz "trzynastkę" w pełnej wysokości w kolejnym roku.

Cierpliwość się opłaca - dwa czynniki sukcesu

Wysokość Twojej emerytury zależy od dwóch prostych zmiennych:

Większy kapitał: Dzięki czerwcowej waloryzacji masz więcej "wirtualnych" pieniędzy do podziału.

Mniejszy dzielnik: Im później przechodzisz na emeryturę, tym statystycznie mniej miesięcy życia zostaje do uwzględnienia w obliczeniach.

Efekt? Łącząc te dwa mechanizmy, można zwiększyć swoje przyszłe świadczenie nawet o 500 zł. Warto więc sprawdzić stan swojego konta na PUE ZUS i dwa razy zastanowić się przed podpisaniem wniosku w maju lub czerwcu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania