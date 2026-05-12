"Godna emerytura" 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?

W debacie publicznej temat "Godnej emerytury" całkowicie zdominował rozmowy o finansach seniorów. Podczas gdy ZUS wypłaca już świadczenia po marcowej waloryzacji, w Sejmie ważą się losy prezydenckiego projektu, który może wprowadzić gwarantowaną podwyżkę o 150 zł dla osób z najniższymi dochodami. Co zakładają nowe przepisy i ile pieniędzy wpływa obecnie na konta emerytów?

Co zakłada projekt "Godna emerytura"?

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karola Nawrockiego (druk nr 1956) to odpowiedź na rosnące koszty utrzymania. Kluczowym założeniem projektu jest odejście od wyłącznie procentowej waloryzacji na rzecz mechanizmu mieszanego, który ma silniej wspierać osoby z najniższymi świadczeniami. Głównym punktem programu jest gwarantowane 150 zł brutto podwyżki co rok. Według założeń, każda roczna waloryzacja najniższych świadczeń nie mogłaby być niższa niż ta sztywna kwota. Rozwiązanie to ma objąć seniorów pobierających emerytury do progu około 3000 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami nadal korzystałyby ze standardowego wskaźnika procentowego, jeśli byłby on dla nich bardziej opłacalny. Co ważne, projekt przewiduje, że nowe zasady wpłyną również na wysokość "trzynastek" i "czternastek", które rosłyby szybciej niż dotychczas.

Kto jest głównym beneficjentem zmian?

Projekt został skonstruowany tak, aby najmocniej wspierać osoby o najniższych dochodach. Beneficjentami nowej ustawy będą przede wszystkim:

Seniorzy ze świadczeniami do ok. 3000-3100 zł brutto : To w tej grupie waloryzacja procentowa zazwyczaj daje mniej niż proponowane 150 zł.

: To w tej grupie waloryzacja procentowa zazwyczaj daje mniej niż proponowane 150 zł. Osoby pobierające emeryturę minimalną : Zamiast standardowej podwyżki o ok. 105 zł (wynikającej z 5,3 proc. waloryzacji), otrzymaliby pełne 150 zł, co szybciej windowałoby ich świadczenie w stronę progu 2000 zł brutto.

: Zamiast standardowej podwyżki o ok. 105 zł (wynikającej z 5,3 proc. waloryzacji), otrzymaliby pełne 150 zł, co szybciej windowałoby ich świadczenie w stronę progu 2000 zł brutto. Kobiety i osoby z krótkim stażem pracy: Statystycznie to te grupy częściej pobierają świadczenia, które "nie łapią się" na wysokie podwyżki procentowe.

Trzynastki i czternastki na nowych zasadach

Rewolucja ma objąć także dodatkowe roczne świadczenia pieniężne. Zgodnie z drukiem nr 1956, mechanizm minimalnej podwyżki o 150 zł ma być stosowany również przy wyliczaniu wysokości 13. i 14. emerytury. Oznacza to, że każde z tych świadczeń rosłoby w stałym, przewidywalnym tempie, niezależnie od aktualnych wskaźników inflacji.

Ile wynosi emerytura w maju 2026 roku?

Obecnie seniorzy otrzymują świadczenia powiększone o marcową waloryzację, której wskaźnik wyniósł 5,3 proc. W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura oraz renta socjalna wynoszą teraz 1978,49 zł brutto, co przekłada się na około 1800 zł "na rękę". Z kolei osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymują 1483,87 zł brutto (ok. 1350 zł netto). Choć kwoty te wzrosły, badania opinii pokazują, że oczekiwania są znacznie większe - blisko połowa seniorów wskazuje 4000 zł netto jako kwotę pozwalającą na rzeczywiście "godne" życie.

Pułapka majowych emerytur - dlaczego warto poczekać?

Dla osób, które właśnie w maju 2026 roku osiągają wiek emerytalny, eksperci mają ważną radę. Wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o zaledwie kilka tygodni - do 1 lipca - może być finansowym strzałem w dziesiątkę. Wszystko przez mechanizm waloryzacji składek. Złożenie wniosku w lipcu pozwala na doliczenie waloryzacji kwartalnej za pierwszy kwartał roku. W wielu przypadkach może to podnieść comiesięczne świadczenie o kilkadziesiąt, a przy wyższych zarobkach nawet o ponad sto złotych. To zysk, który zostaje z emerytem już na zawsze.

Stan prac legislacyjnych i kontrowersje

Mimo że projekt „Godna emerytura” cieszy się dużym poparciem społecznym, budzi emocje w resorcie finansów i ZUS. Główne punkty sporne to:

Koszty dla budżetu: Szacuje się, że wprowadzenie stałej dopłaty 150 zł to wydatek rzędu kilku miliardów złotych rocznie więcej niż w obecnym systemie.

Spłaszczenie świadczeń: Eksperci wskazują, że regularne dopłacanie do najniższych emerytur sprawia, że różnica między osobą, która pracowała krótko, a tą z długim stażem, niebezpiecznie się zaciera.

Jaka przyszłość czeka ustawę? Co dalej z projektem?

Projekt "Godna emerytura" jest obecnie analizowany przez parlamentarzystów. Jeśli ścieżka legislacyjna przebiegnie sprawnie, nowe zasady mogłyby wejść w życie już przy waloryzacji w marcu 2027 roku. Na ten moment seniorom pozostaje śledzenie komunikatów ZUS oraz sprawdzanie stanu swoich kont na platformie PUE ZUS, gdzie widoczne są już pełne kwoty po tegorocznych zmianach.

"Godna emerytura" 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?

W maju 2026 roku sytuacja projektu "Godna emerytura" jest dynamiczna, a seniorzy odczuli już skutki tegorocznej waloryzacji, choć nie w pełni w kształcie obiecanym przez prezydenta. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał i skierował projekt do Sejmu już w listopadzie 2025 roku, mechanizm gwarantowanej minimalnej podwyżki o 150 zł brutto napotkał przeszkody legislacyjne. W rezultacie tegoroczna waloryzacja z 1 marca 2026 r. odbyła się na dotychczasowych zasadach procentowych ze wskaźnikiem 5,3 proc., co podniosło minimalną emeryturę do poziomu 1978,49 zł brutto (wzrost o ok. 99,58 zł), zamiast prognozowanych w projekcie ok. 2030 zł. Projekt prezydencki, zakładający system mieszany procentowo-kwotowy dla świadczeń do ok. 3300 zł, jest nadal przedmiotem debat parlamentarnych, a eksperci wskazują, że rewolucja w portfelach najuboższych emerytów może zostać w pełni wdrożona dopiero od marca 2027 roku.