REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » "Godna emerytura" 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?

"Godna emerytura" 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 maja 2026, 14:30
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, pieniądze, gotówka
Godna emerytura 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W debacie publicznej temat "Godnej emerytury" całkowicie zdominował rozmowy o finansach seniorów. Podczas gdy ZUS wypłaca już świadczenia po marcowej waloryzacji, w Sejmie ważą się losy prezydenckiego projektu, który może wprowadzić gwarantowaną podwyżkę o 150 zł dla osób z najniższymi dochodami. Co zakładają nowe przepisy i ile pieniędzy wpływa obecnie na konta emerytów?

rozwiń >

Co zakłada projekt "Godna emerytura"?

Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karola Nawrockiego (druk nr 1956) to odpowiedź na rosnące koszty utrzymania. Kluczowym założeniem projektu jest odejście od wyłącznie procentowej waloryzacji na rzecz mechanizmu mieszanego, który ma silniej wspierać osoby z najniższymi świadczeniami. Głównym punktem programu jest gwarantowane 150 zł brutto podwyżki co rok. Według założeń, każda roczna waloryzacja najniższych świadczeń nie mogłaby być niższa niż ta sztywna kwota. Rozwiązanie to ma objąć seniorów pobierających emerytury do progu około 3000 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami nadal korzystałyby ze standardowego wskaźnika procentowego, jeśli byłby on dla nich bardziej opłacalny. Co ważne, projekt przewiduje, że nowe zasady wpłyną również na wysokość "trzynastek" i "czternastek", które rosłyby szybciej niż dotychczas.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kto jest głównym beneficjentem zmian?

Projekt został skonstruowany tak, aby najmocniej wspierać osoby o najniższych dochodach. Beneficjentami nowej ustawy będą przede wszystkim:

  • Seniorzy ze świadczeniami do ok. 3000-3100 zł brutto: To w tej grupie waloryzacja procentowa zazwyczaj daje mniej niż proponowane 150 zł.
  • Osoby pobierające emeryturę minimalną: Zamiast standardowej podwyżki o ok. 105 zł (wynikającej z 5,3 proc. waloryzacji), otrzymaliby pełne 150 zł, co szybciej windowałoby ich świadczenie w stronę progu 2000 zł brutto.
  • Kobiety i osoby z krótkim stażem pracy: Statystycznie to te grupy częściej pobierają świadczenia, które "nie łapią się" na wysokie podwyżki procentowe.

Trzynastki i czternastki na nowych zasadach

Rewolucja ma objąć także dodatkowe roczne świadczenia pieniężne. Zgodnie z drukiem nr 1956, mechanizm minimalnej podwyżki o 150 zł ma być stosowany również przy wyliczaniu wysokości 13. i 14. emerytury. Oznacza to, że każde z tych świadczeń rosłoby w stałym, przewidywalnym tempie, niezależnie od aktualnych wskaźników inflacji.

Zobacz również:

Ile wynosi emerytura w maju 2026 roku?

Obecnie seniorzy otrzymują świadczenia powiększone o marcową waloryzację, której wskaźnik wyniósł 5,3 proc. W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura oraz renta socjalna wynoszą teraz 1978,49 zł brutto, co przekłada się na około 1800 zł "na rękę". Z kolei osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymują 1483,87 zł brutto (ok. 1350 zł netto). Choć kwoty te wzrosły, badania opinii pokazują, że oczekiwania są znacznie większe - blisko połowa seniorów wskazuje 4000 zł netto jako kwotę pozwalającą na rzeczywiście "godne" życie.

REKLAMA

Pułapka majowych emerytur - dlaczego warto poczekać?

Dla osób, które właśnie w maju 2026 roku osiągają wiek emerytalny, eksperci mają ważną radę. Wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o zaledwie kilka tygodni - do 1 lipca - może być finansowym strzałem w dziesiątkę. Wszystko przez mechanizm waloryzacji składek. Złożenie wniosku w lipcu pozwala na doliczenie waloryzacji kwartalnej za pierwszy kwartał roku. W wielu przypadkach może to podnieść comiesięczne świadczenie o kilkadziesiąt, a przy wyższych zarobkach nawet o ponad sto złotych. To zysk, który zostaje z emerytem już na zawsze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stan prac legislacyjnych i kontrowersje

Mimo że projekt „Godna emerytura” cieszy się dużym poparciem społecznym, budzi emocje w resorcie finansów i ZUS. Główne punkty sporne to:

  • Koszty dla budżetu: Szacuje się, że wprowadzenie stałej dopłaty 150 zł to wydatek rzędu kilku miliardów złotych rocznie więcej niż w obecnym systemie.
  • Spłaszczenie świadczeń: Eksperci wskazują, że regularne dopłacanie do najniższych emerytur sprawia, że różnica między osobą, która pracowała krótko, a tą z długim stażem, niebezpiecznie się zaciera.

Jaka przyszłość czeka ustawę? Co dalej z projektem?

Projekt "Godna emerytura" jest obecnie analizowany przez parlamentarzystów. Jeśli ścieżka legislacyjna przebiegnie sprawnie, nowe zasady mogłyby wejść w życie już przy waloryzacji w marcu 2027 roku. Na ten moment seniorom pozostaje śledzenie komunikatów ZUS oraz sprawdzanie stanu swoich kont na platformie PUE ZUS, gdzie widoczne są już pełne kwoty po tegorocznych zmianach.

"Godna emerytura" 2026 - co dalej z projektem? Czy portfele seniorów czeka rewolucja? Kiedy?

W maju 2026 roku sytuacja projektu "Godna emerytura" jest dynamiczna, a seniorzy odczuli już skutki tegorocznej waloryzacji, choć nie w pełni w kształcie obiecanym przez prezydenta. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał i skierował projekt do Sejmu już w listopadzie 2025 roku, mechanizm gwarantowanej minimalnej podwyżki o 150 zł brutto napotkał przeszkody legislacyjne. W rezultacie tegoroczna waloryzacja z 1 marca 2026 r. odbyła się na dotychczasowych zasadach procentowych ze wskaźnikiem 5,3 proc., co podniosło minimalną emeryturę do poziomu 1978,49 zł brutto (wzrost o ok. 99,58 zł), zamiast prognozowanych w projekcie ok. 2030 zł. Projekt prezydencki, zakładający system mieszany procentowo-kwotowy dla świadczeń do ok. 3300 zł, jest nadal przedmiotem debat parlamentarnych, a eksperci wskazują, że rewolucja w portfelach najuboższych emerytów może zostać w pełni wdrożona dopiero od marca 2027 roku.

Powiązane
1 czerwca ZUS zwaloryzuje kapitał na kontach seniorów. Wyższe świadczenia dla przechodzących na emeryturę w drugiej połowie roku
1 czerwca ZUS zwaloryzuje kapitał na kontach seniorów. Wyższe świadczenia dla przechodzących na emeryturę w drugiej połowie roku
ZUS sypnie groszem w czerwcu. Twoja emerytura może wzrosnąć o 350 zł. Wystarczy jedna decyzja
ZUS sypnie groszem w czerwcu. Twoja emerytura może wzrosnąć o 350 zł. Wystarczy jedna decyzja
Pieniądze na ogrzewanie wracają. Jak dostać nawet 3500 zł w 2026 roku?
Pieniądze na ogrzewanie wracają. Jak dostać nawet 3500 zł w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
KSeF 2026: Korekta danych sekcji Podmiot3 w fakturze ustrukturyzowanej – skarbówka zmienia interpretację
12 maja 2026

Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będąca konsekwencją wniesionej skargi na pierwotną interpretację sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.1091.2025.1.JM stanowi istotny przykład ewolucji wykładni przepisów w odpowiedzi na praktyczne problemy podatników.
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
12 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Podatek od nieruchomości - kiedy przedawnienie?
12 maja 2026

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości a momentem, w którym zobowiązanie podatkowe osoby fizycznej ulegnie przedawnieniu, może minąć od 5 do nawet 10 lat. Dlaczego tak się dzieje?

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Skarbówka może upomnieć się o podatek nawet po zwrocie darowizny. NSA i KIS wskazują wyjątki
12 maja 2026

Zwrot pieniędzy otrzymanych od rodzica, babci czy rodzeństwa nie zawsze oznacza, że skarbówka odstąpi od podatku od darowizny. Wszystko zależy od tego, czy darowizna została skutecznie przyjęta, czy przelew był omyłkowy oraz w jakich okolicznościach doszło do zwrotu środków. Najnowszy wyrok NSA i interpretacja KIS pokazują, kiedy podatnik może uniknąć daniny.
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.
Prof. Modzelewski: Większość faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF nigdy nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego
12 maja 2026

Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 106na ust. 3 ustawy o VAT (tj. w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę) faktura ustrukturyzowana jest otrzymana ex lege przez KSeF, czyli została wprowadzona do obrotu prawnego. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dopiero wtedy, gdy papierowa lub elektroniczna postać tej faktury została faktycznie i fizycznie przekazana nabywcy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.
Czy Polacy są zadowoleni ze swojej pracy i ilu zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami? [Barometr rynku pracy 2026]
12 maja 2026

Zgodnie z „Barometrem rynku pracy 2026” ponad 70% aktywnych zawodowo deklaruje zadowolenie z obecnej pracy, podczas gdy odmienne zdanie ma co dziesiąty respondent. Jednocześnie 42% zatrudnionych sygnalizuje przeciążenie obowiązkami, co wskazuje, że wysoka satysfakcja nie przekłada się u znacznej części pracowników na brak presji i nadmiernego obciążenia zadaniami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA