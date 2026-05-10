Trzeba teraz płacić podatek od takiego garażu? Urzędy zaczęły wysyłać pisma, a właściciele łapią się za głowę

Trzeba teraz płacić podatek od takiego garażu? Urzędy zaczęły wysyłać pisma, a właściciele łapią się za głowę

10 maja 2026, 18:47
Maja Retman
Shutterstock
Nowelizacja miała raz na zawsze rozwiać podatkowe wątpliwości. Tymczasem po zmianach w podatku od nieruchomości wielu właścicieli posesji i przedsiębiorców wciąż nie wie, czy za zwykły blaszak trzeba płacić daninę. Garaże z blachy, ogrodowe schowki i prowizoryczne magazyny znalazły się pod lupą gmin, które wysyłają pytania o fundamenty, sposób użytkowania i związek z działalnością gospodarczą. Reforma, która miała uporządkować system po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, otworzyła nowy front interpretacyjnych sporów.

Reforma po wyroku Trybunału miała zakończyć chaos

Zmiany w podatku od nieruchomości były konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował wcześniejsze przepisy jako niezgodne z konstytucją. Trybunał od lat wskazywał na niejasne definicje i chaos interpretacyjny, który prowadził do sporów między podatnikami a samorządami.

Ustawodawca zdecydował się więc przebudować przepisy i doprecyzować pojęcia „budynku” oraz „budowli”. Rozszerzono ustawowy słowniczek, uzupełniono katalog obiektów podlegających opodatkowaniu i zapowiadano, że nowe regulacje zakończą wieloletnie problemy interpretacyjne. W praktyce okazało się jednak, że część wątpliwości jedynie zmieniła formę. Jednym z najbardziej problematycznych przykładów stały się popularne blaszaki, które dziś dla wielu właścicieli nieruchomości są źródłem podatkowej niepewności.

Blaszak pod lupą. Problem zaczyna się od definicji

Zgodnie z nowymi przepisami budynkiem jest obiekt powstały w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, dach oraz ściany wydzielające przestrzeń. Dodatkowo musi mieć instalacje umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Budowla została natomiast zdefiniowana jako obiekt niespełniający kryteriów budynku, ale wskazany w załączniku do ustawy. W katalogu znalazły się między innymi sieci techniczne, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, magazyny energii oraz obiekty kontenerowe.

I właśnie tutaj pojawia się największy problem interpretacyjny. Wiele blaszaków przypomina konstrukcje kontenerowe. Można je przenieść, zdemontować, często nie mają trwałych fundamentów i nie są na stałe związane z gruntem. To rodzi pytanie, czy taki obiekt automatycznie powinien zostać uznany za budowlę objętą podatkiem.

Nie materiał decyduje o podatku, ale sposób wykorzystania

Samo to, że obiekt jest wykonany z blachy, nie przesądza jeszcze o obowiązku podatkowym. Kluczowe znaczenie ma sposób użytkowania oraz stopień związania konstrukcji z gruntem. W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że tego typu obiekty mogą zostać zakwalifikowane jako budowle. Konkretnie jako obiekty kontenerowe wymienione w pozycji 10 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jednocześnie eksperci podkreślają, że blaszak stojący na prywatnej posesji i wykorzystywany wyłącznie do celów osobistych, na przykład jako garaż, schowek na rowery czy magazyn narzędzi, co do zasady nie powinien podlegać opodatkowaniu. Sytuacja wygląda inaczej, gdy ten sam obiekt zaczyna służyć działalności gospodarczej. Jeśli w blaszaku przechowywany jest towar, działa warsztat albo punkt serwisowy, gmina może uznać go za budowlę związaną z biznesem i naliczyć podatek od nieruchomości.

Gminy sprawdzają posesje i wysyłają pytania do właścicieli

Po wejściu reformy w życie wiele samorządów rozpoczęło szczegółową weryfikację deklaracji podatkowych. Właściciele nieruchomości otrzymują pisma z pytaniami o fundamenty, sposób posadowienia obiektu oraz jego faktyczne przeznaczenie.

Urzędy pytają między innymi o to, czy blaszak jest wykorzystywany w związku z działalnością gospodarczą i czy można uznać go za obiekt trwale związany z gruntem. Niektórzy są również wzywani do złożenia korekty deklaracji. Dla wielu osób to pierwsze zetknięcie z praktycznymi skutkami reformy. Obiekty, które przez lata były traktowane jako nieistotny element zabudowy działki, nagle trafiły pod lupę fiskusa.

Eksperci zwracają uwagę, że przed odpowiedzią na pismo z urzędu warto dokładnie przeanalizować stan faktyczny. Znaczenie mają przede wszystkim fundamenty, sposób montażu oraz rzeczywiste wykorzystanie obiektu. W razie wątpliwości dobrym rozwiązaniem może być wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową albo konsultacja z doradcą.

Dwa kryteria przesądzą, czy zapłacisz podatek

Choć nowe przepisy obowiązują już od miesięcy, praktyka ich stosowania nadal się kształtuje. W przypadku blaszaków kluczowe pozostają dwa elementy: trwałe związanie z gruntem oraz wykorzystanie w działalności gospodarczej. Jeżeli obiekt nie ma fundamentów i służy wyłącznie prywatnym potrzebom właściciela, nie powinien zostać objęty podatkiem od nieruchomości. Jeżeli jednak jest trwale posadowiony albo wykorzystywany na potrzeby firmy, urząd może zakwalifikować go jako budowlę i naliczyć podatek.

