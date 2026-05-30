REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jak dostać pieniądze z ZUS w 2026 roku?

Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jak dostać pieniądze z ZUS w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 maja 2026, 22:54
[Data aktualizacji 01 czerwca 2026, 09:19]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, emerytura, emerytka, seniorka, senior, emeryt
Dodatek do emerytury po 65. roku życia. Jak dostać pieniądze z ZUS w 2026 roku?
PawelKacperek
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak dostać dodatkowe pieniądze z ZUS do emerytury w 2026 roku? Po marcowej waloryzacji stawki specjalnych świadczeń dla seniorów wzrosły o 5,3 procent, ale urzędnicy przypominają o ważnej zasadzie. Choć ZUS wyższe kwoty przyznaje z urzędu starszym osobom, to seniorzy po 65. roku życia mogą sięgnąć po dodatkową gotówkę znacznie wcześniej. Warunek jest jeden: trzeba złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty, by pieniądze bezpowrotnie nie przepadły. Zobacz aktualne kwoty dodatków dla emerytów i sprawdź, jak je odebrać.

Ile wynosi dodatek do emerytury po 65. roku życia?

Wiek 65 lat to czas, kiedy Polacy zyskują prawo do pobierania nowych świadczeń lub ponownego przeliczenia dotychczasowego kapitału. Oto oficjalne zestawienie dodatków finansowych, o które można ubiegać się po przekroczeniu tej granicy wieku w 2026 roku:

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie uzupełniające, czyli "500 plus dla seniora"

Osoby po 65. roku życia, które mają problemy ze zdrowiem, mogą otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie "na rękę".

  • Warunek konieczny: Posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Kryterium dochodowe: Pełna kwota przysługuje osobom, których dotychczasowe świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Obowiązuje tutaj próg maksymalny wynoszący 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Bon senioralny - nowość dla osób 65+

W 2026 roku na mocy rządowego programu wchodzi w życie nowe świadczenie opiekuńcze ukierunkowane na osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jego celem jest sfinansowanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i organizacji opieki domowej bez konieczności umieszczania seniora w placówkach stałych.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Choć standardowo ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie każdemu po ukończeniu 75. roku życia, to osoby po 65. roku życia mogą otrzymać go wcześniej.

REKLAMA

  • Kwota od 1 marca 2026 roku: 366,68 zł miesięcznie.
  • Jak dostać?: Należy złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia (druk OL-9) potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Ekstra gotówka: Trzynasta i czternasta emerytura

Każdy senior, który osiągnął wiek emerytalny, ma gwarantowane roczne wypłaty dodatkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 13. emerytura: Wypłacona wiosną 2026 roku wyniosła dokładnie 1978,49 zł brutto (równowartość emerytury minimalnej).
  • 14. emerytura: Kolejny gwarantowany zastrzyk gotówki zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Pełna kwota wyniesie 1978,49 zł brutto dla osób, których bazowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Zobacz również:

Ważne dla kobiet: Przeliczenie emerytury po 65. roku życia

Osiągnięcie wieku 65 lat jest szczególnie opłacalne dla kobiet, które były członkiniami OFE i pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową. Po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego (65 lat) ZUS ma obowiązek przeliczyć ich świadczenie na nowo. W wielu przypadkach emerytura rośnie z urzędu nawet o 45-53 proc., co oznacza zysk rzędu kilkuset złotych każdego miesiąca.

Tabela podsumowująca. Dodatki dla seniorów 65+ w 2026 roku

Nazwa dodatku / świadczenia

Kwota w 2026 roku

Czy wniosek jest wymagany?

"500 plus dla seniora"

Do 500 zł / miesięcznie

Tak (wymagane orzeczenie)

Dodatek pielęgnacyjny (przed 75. rokiem życia)

366,68 zł / miesięcznie

Tak (na wniosek z lekarzem)

Bon senioralny

Wsparcie usługowe

Tak (zależnie od kryteriów dochodowych)

Trzynasta emerytura

1978,49 zł brutto (raz w roku)

Nie (ZUS wypłaca automatycznie)

Dodatkowe przywileje. Darmowe leki i ulgi 65+

Przekroczenie progu 65 lat daje także ogromne oszczędności pozagotówkowe:

  • Darmowe leki dla seniorów 65+: Lista bezpłatnych medykamentów obejmuje obecnie około 3800 produktów na choroby przewlekłe oraz infekcje sezonowe. Aby z nich skorzystać, receptę musi wystawić uprawniony lekarz.
  • Zniżki transportowe i Karta Seniora: Ukończenie 65 lat uprawnia do wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz korzystania z ulgowych przejazdów kolejowych (np. w PKP Intercity czy lokalnej komunikacji miejskiej).
Zobacz również:

FAQ - najczęściej zadawane pytania o dodatki dla seniorów 65+

Jakie dodatki do emerytury przysługują po 65. roku życia automatycznie? Z urzędu (bez składania wniosku) ZUS wypłaca seniorom po 65. roku życia 13. oraz 14. emeryturę, o ile pobierają oni emeryturę zasadniczą. Z urzędu następuje również przeliczenie emerytury kapitałowej u kobiet, które kończą 65 lat. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny przed 75. rokiem życia czy "500 plus dla niesamodzielnych", wymagają złożenia wniosku.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny dla osób powyżej 65 lat w 2026 roku? Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoba, która ukończyła 65 lat, otrzyma go jednak tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75 lat dodatek ten jest przyznawany już każdemu emerytowi automatycznie.

Jaki jest próg dochodowy do "500 plus dla seniora" w 2026 roku? W maju 2026 roku pełne 500 zł dodatku uzupełniającego otrzymają osoby, których suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto. Maksymalny próg uprawniający do jakiejkolwiek dopłaty wynosi 2687,67 zł brutto - powyżej tej kwoty dodatek nie przysługuje.

Co daje ukończenie 65 lat kobiecie w 2026 roku? Dla kobiet wiek 65 lat to moment zakończenia pobierania okresowej emerytury kapitałowej. ZUS łączy wtedy środki z subkonta i konta głównego, przeliczając emeryturę na nowo według aktualnych tablic dalszego trwania życia. W 2026 roku proces ten podwyższa comiesięczną wypłatę dla kobiet średnio o kilkaset złotych.

Kto ma prawo do darmowych leków po 65. roku życia? Prawo do bezpłatnych leków z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdej osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby lek był darmowy, recepta musi zawierać specjalne oznaczenie "DZ" i zostać wystawiona przez lekarza POZ, specjalistę lub uprawnioną pielęgniarkę.

Jakie dodatki dla seniorów 65+ w 2026 roku ZUS wypłaca automatycznie?

ZUS wypłaca automatycznie trzynastą i czternastą emeryturę seniorom po 65. roku życia, o ile seniorzy pobierają emeryturę zasadniczą. Z urzędu następuje także przeliczenie emerytury kapitałowej u kobiet kończących 65 lat.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny z ZUS przed 75. rokiem życia w 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny z ZUS wynosi 366,68 zł miesięcznie. Osoba po 65. roku życia musi złożyć wniosek z zaświadczeniem lekarskim OL-9 potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Jakie są progi dochodowe do świadczenia uzupełniającego "500 plus dla seniora" w 2026 roku?

Pełne 500 zł świadczenia uzupełniającego przysługuje osobom, których świadczenia nie przekraczają 2187,67 zł brutto. Maksymalny próg uprawniający do jakiejkolwiek dopłaty wynosi 2687,67 zł brutto.

Co daje ukończenie 65 lat kobietom pobierającym okresową emeryturę kapitałową?

Po osiągnięciu 65 lat ZUS ma obowiązek przeliczyć świadczenie kobiet będących członkiniami OFE i pobierających okresową emeryturę kapitałową. W wielu przypadkach emerytura rośnie z urzędu o 45-53 proc.

Kto ma prawo do darmowych leków dla seniorów 65+?

Prawo do bezpłatnych leków z oficjalnej listy Ministerstwa Zdrowia przysługuje każdej osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Recepta musi zawierać oznaczenie "DZ".

Powiązane
1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy. Wiemy, kto dostanie te pieniądze
1978,49 zł z ZUS bez ani jednego dnia pracy. Wiemy, kto dostanie te pieniądze
Płaciłeś KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2026 roku. Sprawdź stawki
Płaciłeś KRUS przez 10 lat? Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2026 roku. Sprawdź stawki
Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny
Emerytury stażowe. Kiedy wejdą w życie i kto zyska najwięcej? Oto aktualny stan prawny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Orlen i branża paliwowa na celowniku skarbówki. Nowy podatek ma przynieść 5 mld zł
01 cze 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który – według szacunków – ma przynieść budżetowi państwa około 5 mld zł w latach 2026–2027. Nowa danina obejmie producentów i sprzedawców paliw, a jej stawka ma wynieść aż 75 proc. podstawy opodatkowania.
Rząd ujawnia raport: za atakami na system kaucyjny stoi zorganizowana dezinformacja. NASK wskazuje troje winnych
01 cze 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega: wokół systemu kaucyjnego prowadzona jest zorganizowana kampania dezinformacyjna. NASK zidentyfikował konkretnych aktorów manipulujących opinią publiczną. Fałszywe teorie o VAT od butelek, kradzieży kaucji i zarabianiu przez zagraniczne korporacje mają coś wspólnego: nie mają oparcia w faktach. Sprawdź wnioski z raportu.
Wiosenne wydatki pod kontrolą? Polacy ujawniają, na co idą pieniądze
01 cze 2026

Co trzeci Polak planuje wiosenne wydatki z wyprzedzeniem i odkłada na nie pieniądze - wynika z badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”. Respondenci podczas wiosny najwięcej wydają na wyjazdy, a także na media i opłaty domowe.
Podatek od nieruchomości 2026. Do 15 września trzeba wpłacić trzecią ratę
01 cze 2026

Właściciele mieszkań, domów i działek muszą pamiętać o kolejnym ważnym terminie. Do 15 września 2026 r. trzeba opłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości. Spóźnienie może oznaczać nie tylko odsetki, ale też poważne konsekwencje finansowe. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 64 tys. zł.

REKLAMA

Czy warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci? Oto co myślą Polacy
01 cze 2026

56,7 proc. badanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci; 81,3 proc. ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż 20 lat temu; 64 proc. jest zadania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w Polsce - wynika z badania IBRiS.
Coraz trudniej zatrudnić w logistyce. Firmy wskazują główne bariery
01 cze 2026

Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki ma trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników - wynika z badania ManpowerGroup. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników.
Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek
01 cze 2026

Tysiące frankowiczów zawiera ugody z bankami i odzyskuje część nadpłaconych rat. Bank wystawia PIT-11 i pojawia się pytanie: czy fiskus weźmie część odzyskanych pieniędzy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19 maja 2026 r. wyjaśnił, kiedy zwrot od banku nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu.
Koniec 26 dni urlopu na rok. Te zmiany w kodeksie pracy dotyczą milionów Polaków
01 cze 2026

Państwo otworzyło pracownikom drzwi do większej liczby dni wolnych, ale jednocześnie rozbudowało katalog zasad regulujących ich wykorzystanie. Nowelizacja przepisów work-life balance przyniosła więcej możliwości odpoczynku, ale jednocześnie sprawiła, że korzystanie z nich wymaga znacznie większej orientacji w przepisach. Łatwo bowiem przeoczyć, które wolne jest płatne, które przepada z końcem roku, a które trzeba zgłosić z wyprzedzeniem.

REKLAMA

Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej
31 maja 2026

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć świadczenie wypłaty kieszonkowego wypłacane wychowankom? Do tej pory świadczenie to jest wypłacane z § 311 „Świadczenia społeczne”.
K. Stanowski krytycznie o zasiłku pielęgnacyjnym. 1 mln Polaków upokorzonych przez brak choćby złotówki więcej. Wciąż 215.84 zł
31 maja 2026

Krzysztof Stanowski: Zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku nie wzrósł nawet o złotówkę i wynosi 215,84 zł.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA