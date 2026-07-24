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Sanatorium bez kolejki w 2026 roku. Specjalny status w dokumentacji skraca czas oczekiwania

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24 lipca 2026, 17:46
Justyna Klupa
Justyna Klupa
Dziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
Uśmiechnięci seniorzy rozmawiają z kobietą w rejestracji
Osoby posiadające szczególne uprawnienia ustawowe – w tym pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności czy zasłużeni dawcy krwi – mogą ominąć wielomiesięczne kolejki do sanatorium na kuracje refundowane przez NFZ.
Shutterstock

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W 2026 roku osoby posiadające szczególne uprawnienia ustawowe, w tym pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności czy zasłużeni dawcy krwi, mogą ominąć wielomiesięczne kolejki do uzdrowisk NFZ. Przepisy pozwalają na uzyskanie skierowania na kurację z pominięciem standardowej listy oczekujących natychmiast po zatwierdzeniu wniosku medycznego.

Ile wynosi czas oczekiwania na sanatorium z NFZ w 2026 roku?

Czas oczekiwania na świadczenia uzdrowiskowe finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), czyli bez wydawania pieniędzy na leczenie, wykazuje znaczne zróżnicowanie w zależności od regionu Polski. W 2026 roku standardowy okres od momentu zarejestrowania wniosku do dnia rozpoczęcia turnusu wynosi od 8 do nawet 12 miesięcy.

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Na długość kolejki i czas oczekiwania wpływa szereg czynników organizacyjnych oraz medycznych. Jakich?

  • Wojewódzki Oddział NFZ: Liczba wniosków przypadająca na jeden oddział funduszu determinowana jest gęstością zaludnienia danego regionu.
  • Profil leczenia: Dostępność miejsc w placówkach specjalistycznych (np. reumatologia, kardiologia, pulmonologia, neurologia) różni się w zależności od profilu schorzenia.
  • Sezonowość: W miesiącach letnich oraz wczesnojesiennych odnotowuje się najwyższy popyt na świadczenia uzdrowiskowe.
  • Liczba rezygnacji: Sytuacje losowe pacjentów (np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia) wpływają na dynamikę zwolnień miejsc w ośrodkach.
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Kto ma prawo do leczenia w sanatorium poza kolejnością?

Wyznacznikiem kolejności przyjęcia na leczenie do uzdrowiska nie jest wiek pacjenta. Co to znaczy w praktyce? Sama przynależność do grupy seniorów,bez względu na wiek, nie wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na kurację.

System opieki zdrowotnej precyzyjnie definiuje zamknięty katalog grup społecznych, które na mocy art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych posiadają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością przyjęć. Kto do nich należy? „Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają m.in.: kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni honorowi dawcy krwi i dawcy przeszczepu, a także osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności”.

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Wykaz osób uprawnionych do przyjęcia do sanatorium poza kolejnością:

  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Dawcy Przeszczepu.
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi, a także kombatanci i osoby represjonowane.
  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
  • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby deportowane do pracy przymusowej.
  • Uprawnieni żołnierze i weterani, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
  • Kobiety w ciąży oraz pacjenci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem.

Znaczny stopień niepełnosprawności w praktyce leczniczej

Posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi najczęstszą podstawę pozwalającą na skorzystanie z trybu priorytetowego. Żeby uprawnienie to zostało uwzględnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w dokumentacji medycznej musi znaleźć się odpowiedni wpis, a już na etapie składania wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający status pacjenta.

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Preferencyjne traktowanie w ramach ustawy nie oznacza jednak całkowitej dowolności po stronie pacjenta.Oto zasady formalne obowiązujące osoby uprzywilejowane:

  • Konieczność zatwierdzenia skierowania: Wniosek wystawiony przez lekarza POZ lub specjalistę musi przejść pozytywną weryfikację pod względem wskazań i przeciwwskazań medycznych dokonywaną przez lekarza rzeczoznawcę NFZ.
  • Brak swobody wyboru placówki i terminu: Ośrodek uzdrowiskowy oraz dokładny termin wyjazdu są przydzielane na podstawie aktualnie dostępnych kontraktów w danym oddziale wojewódzkim.
  • Zależność od dostępności miejsc: Szpital lub sanatorium musi dysponować wolnymi łóżkami dostosowanymi do profilu leczniczego pacjenta.
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Czy prawo do szybszego wyjazdu do sanatorium ma charakter wielokrotny?

Przywilej korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością nie jest świadczeniem jednorazowym. Ma charakter stały i obowiązuje tak długo, jak długo pacjent spełnia wymogi formalne określone w przepisach – przykładowo posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu jednego turnusu uzdrowiskowego i zachowaniu wymaganych prawem odstępów czasowych między kolejnymi skierowaniami, pacjent może ponownie złożyć wniosek na zasadach preferencyjnych.

Przykłady z praktyki:

  • Przykład 1 (Pan Marian, lat 67):Mężczyzna posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów. W 2025 roku skorzystał z wyjazdu do sanatorium w trybie priorytetowym. W 2026 roku jego lekarz prowadzący wystawił kolejne skierowanie. Ponieważ status prawny pacjenta nie uległ zmianie, NFZ rozpatruje jego drugi wniosek ponownie z pominięciem standardowej kolejki oczekujących.
  • Przykład 2 (Pani Ewa, lat 72):Kobieta jest emerytką i nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Jej wniosek złożony w marcu 2026 roku trafił na ogólną listę oczekujących z przewidywanym czasem realizacji wynoszącym 10 miesięcy. Wiek pacjentki nie pozwala na skrócenie czasookresu procedowania dokumentów.

Alternatywna ścieżka: Sanatorium z tzw. zwrotów

Pacjenci, którzy nie znajdują się na ustawowej liście osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, mogą ubiegać się o skrócenie czasu oczekiwania poprzez tzw. zwroty. Na czym to polega? Taka opcja wynika rezygnacji w ostatniej chwili z leczenia w sanatorium przez kuracjuszy zmuszeni.

Prawo: Warunki konieczne do skorzystania ze zwrotu:

  1. Zatwierdzone skierowanie: Pacjent musi posiadać skierowanie, które zostało już wcześniej pozytywnie zweryfikowane przez NFZ i oczekuje na realizację.
  2. Zgodność profilu medycznego:Profil leczenia w opolskim, bałtyckim czy górskim uzdrowisku (ze zwrotu) musi odpowiadać profilowi schorzenia wykazanemu w dokumentacji medycznej pacjenta.
  3. Gotowość do szybkiego wyjazdu: Czas między poinformowaniem pacjenta przez NFZ a rozpoczęciem turnusu wynosi zazwyczaj od 2 do 14 dni.

Największa liczba niewykorzystanych skierowań trafia do ponownego obrotu poza szczytem sezonu turystycznego, czyli w okresie od listopada do lutego oraz na początku wiosny. Osoby elastyczne pod względem terminu wyjazdu mogą w ten sposób skrócić czas oczekiwania na turnus z kilkunastu miesięcy do zaledwie kilku dni.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
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