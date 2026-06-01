Ostatni dzwonek na 800 plus. Jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, stracisz pieniądze

Rozpoczął się kluczowy miesiąc dla milionów rodziców w Polsce. Tylko do 30 czerwca 2026 roku można złożyć wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027, aby zachować ciągłość wypłat. Przegapienie tego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki za czerwiec. ZUS nie wypłaci wtedy wyrównania.

Kto musi się spieszyć?

Nowy okres rozliczeniowy wystartował 1 czerwca. Każdy, kto chce otrzymywać wsparcie bez żadnej przerwy, powinien dopełnić formalności przed końcem miesiąca. Spóźnialscy poniosą finansowe konsekwencje. Złożenie dokumentów w lipcu sprawi, że świadczenie przepadnie za czerwiec, a pieniądze zostaną przyznane dopiero od miesiąca wpływu formularza. Zasada ta nie dotyczy jedynie rodziców noworodków. W przypadku narodzin dziecka opiekunowie mają niezmiennie 3 miesiące na złożenie pierwszego wniosku.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Harmonogram przelewów zależy od momentu, w którym dokumenty trafiły do urzędu:

Wnioski z maja: wypłata do 31 lipca (z wyrównaniem od czerwca).

Wnioski z czerwca: wypłata do 31 sierpnia (z wyrównaniem od czerwca).

Wnioski z lipca: wypłata od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.

Dokumenty można dostarczyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców jest aplikacja mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczna oraz rządowa platforma Emp@tia. Do tej pory w całym kraju złożono już około 4 miliony wniosków obejmujących blisko 6 milionów dzieci.

Co zrobić, gdy wniosek zawiera błąd? Jak go poprawić?

W pośpiechu łatwo o pomyłkę w numerze PESEL lub cyfrach numeru konta bankowego. Jeśli wyślesz formularz z błędem, nie składaj nowego wniosku od zera. Zamiast tego należy złożyć tzw. korektę wniosku przez ten sam kanał elektroniczny. ZUS sam poinformuje o nieprawidłowościach, wysyłając powiadomienie na Twój profil w eZUS. Warto tam zaglądać, aby szybko zareagować i nie blokować wypłaty.

Awaria banku w ostatni dzień czerwca? Oto plan awaryjny

W ostatnich dniach czerwca systemy bankowości elektronicznej mogą być przeciążone masowymi zgłoszeniami. Jeśli Twoja aplikacja bankowa odmówi posłuszeństwa, nie czekaj na usunięcie usterki. Od razu zaloguj się bezpośrednio do portalu eZUS za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. To najpewniejsza ścieżka, która pozwoli Ci wysłać dokumenty przed północą 30 czerwca.

Kiedy otrzymasz mniej niż 800 plus?

Standardowo wsparcie wynosi 800 zł na dziecko do 18. roku życia lub 400 zł w przypadku opieki naprzemiennej. Kwota ta zostanie jednak pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni w dwóch konkretnych sytuacjach: gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca lub gdy w danym miesiącu skończy 18 lat.

Dziecko kończy 18 lat w trakcie roku szkolnego - co z 800 plus?

To częsty dylemat rodziców starszych nastolatków. Przepisy są tu bezwzględne: świadczenie przysługuje sztywno do dnia 18. urodzin dziecka, a nie do momentu ukończenia przez nie szkoły czy zdania matury. Za miesiąc, w którym przypadają urodziny, otrzymasz ostatni, odpowiednio pomniejszony przelew. W kolejnym miesiącu wsparcie już nie przysługuje.

800 plus a inne świadczenia - czy można je łączyć?

Wiele osób zastanawia się, czy pobieranie 800 plus blokuje dostęp do innych form pomocy. Nic z tych rzeczy. Świadczenie wychowawcze można w pełni łączyć z innymi programami wsparcia dla rodzin. Pobieranie 800 plus nie wpływa na możliwość otrzymania pieniędzy z programu "Aktywny Rodzic" czy corocznej wyprawki "Dobry Start".

Ważne zmiany w 800 plus dla cudzoziemców

Od 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dla obcokrajowców. Obywatele Ukrainy ze statusem UKR oraz (od 1 czerwca) pozostali cudzoziemcy spoza UE i EFTA muszą spełnić dodatkowe warunki. Aby otrzymać 800 plus, rodzic musi być aktywny zawodowo w Polsce, a dziecko od 6. roku życia musi realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w polskiej placówce. Nowe restrykcje nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów UE.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 800 plus