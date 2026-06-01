Ostatni dzwonek na 800 plus. Jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, stracisz pieniądze

Ostatni dzwonek na 800 plus. Jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, stracisz pieniądze

01 czerwca 2026, 12:30
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
świadczenie 800 plus
Ostatni dzwonek na 800 plus. Jeśli nie złożysz wniosku do końca czerwca, stracisz pieniądze
Rozpoczął się kluczowy miesiąc dla milionów rodziców w Polsce. Tylko do 30 czerwca 2026 roku można złożyć wniosek o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027, aby zachować ciągłość wypłat. Przegapienie tego terminu oznacza bezpowrotną utratę gotówki za czerwiec. ZUS nie wypłaci wtedy wyrównania.

Kto musi się spieszyć?

Nowy okres rozliczeniowy wystartował 1 czerwca. Każdy, kto chce otrzymywać wsparcie bez żadnej przerwy, powinien dopełnić formalności przed końcem miesiąca. Spóźnialscy poniosą finansowe konsekwencje. Złożenie dokumentów w lipcu sprawi, że świadczenie przepadnie za czerwiec, a pieniądze zostaną przyznane dopiero od miesiąca wpływu formularza. Zasada ta nie dotyczy jedynie rodziców noworodków. W przypadku narodzin dziecka opiekunowie mają niezmiennie 3 miesiące na złożenie pierwszego wniosku.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Harmonogram przelewów zależy od momentu, w którym dokumenty trafiły do urzędu:

  • Wnioski z maja: wypłata do 31 lipca (z wyrównaniem od czerwca).
  • Wnioski z czerwca: wypłata do 31 sierpnia (z wyrównaniem od czerwca).
  • Wnioski z lipca: wypłata od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec.

Dokumenty można dostarczyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców jest aplikacja mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczna oraz rządowa platforma Emp@tia. Do tej pory w całym kraju złożono już około 4 miliony wniosków obejmujących blisko 6 milionów dzieci.

Co zrobić, gdy wniosek zawiera błąd? Jak go poprawić?

W pośpiechu łatwo o pomyłkę w numerze PESEL lub cyfrach numeru konta bankowego. Jeśli wyślesz formularz z błędem, nie składaj nowego wniosku od zera. Zamiast tego należy złożyć tzw. korektę wniosku przez ten sam kanał elektroniczny. ZUS sam poinformuje o nieprawidłowościach, wysyłając powiadomienie na Twój profil w eZUS. Warto tam zaglądać, aby szybko zareagować i nie blokować wypłaty.

Awaria banku w ostatni dzień czerwca? Oto plan awaryjny

W ostatnich dniach czerwca systemy bankowości elektronicznej mogą być przeciążone masowymi zgłoszeniami. Jeśli Twoja aplikacja bankowa odmówi posłuszeństwa, nie czekaj na usunięcie usterki. Od razu zaloguj się bezpośrednio do portalu eZUS za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu. To najpewniejsza ścieżka, która pozwoli Ci wysłać dokumenty przed północą 30 czerwca.

Kiedy otrzymasz mniej niż 800 plus?

Standardowo wsparcie wynosi 800 zł na dziecko do 18. roku życia lub 400 zł w przypadku opieki naprzemiennej. Kwota ta zostanie jednak pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni w dwóch konkretnych sytuacjach: gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca lub gdy w danym miesiącu skończy 18 lat.

Dziecko kończy 18 lat w trakcie roku szkolnego - co z 800 plus?

To częsty dylemat rodziców starszych nastolatków. Przepisy są tu bezwzględne: świadczenie przysługuje sztywno do dnia 18. urodzin dziecka, a nie do momentu ukończenia przez nie szkoły czy zdania matury. Za miesiąc, w którym przypadają urodziny, otrzymasz ostatni, odpowiednio pomniejszony przelew. W kolejnym miesiącu wsparcie już nie przysługuje.

800 plus a inne świadczenia - czy można je łączyć?

Wiele osób zastanawia się, czy pobieranie 800 plus blokuje dostęp do innych form pomocy. Nic z tych rzeczy. Świadczenie wychowawcze można w pełni łączyć z innymi programami wsparcia dla rodzin. Pobieranie 800 plus nie wpływa na możliwość otrzymania pieniędzy z programu "Aktywny Rodzic" czy corocznej wyprawki "Dobry Start".

Ważne zmiany w 800 plus dla cudzoziemców

Od 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dla obcokrajowców. Obywatele Ukrainy ze statusem UKR oraz (od 1 czerwca) pozostali cudzoziemcy spoza UE i EFTA muszą spełnić dodatkowe warunki. Aby otrzymać 800 plus, rodzic musi być aktywny zawodowo w Polsce, a dziecko od 6. roku życia musi realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w polskiej placówce. Nowe restrykcje nie dotyczą obywateli Polski oraz krajów UE.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 800 plus

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus na okres świadczeniowy 2026/2027?

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus przy wnioskach z maja, czerwca i lipca?

Jak można dostarczyć dokumenty o 800 plus do ZUS?

Kiedy świadczenie 800 plus wynosi mniej niż 800 zł?

Jakie warunki 800 plus muszą spełnić cudzoziemcy spoza UE i EFTA od 2026 roku?

ZUS zmienia zasady od 1 czerwca. Seniorzy mogą stracić pieniądze
Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Dlaczego część rodziców dostanie tylko 400 zł?
Bony dla seniora w 2026 roku. Nawet 400 zł do portfela lub darmowa opieka. Sprawdź, co Ci się należy
Źródło: INFOR
Szybciej od Pendolino! Koleje Wielkopolskie uruchamiają nowe połączenie do Międzyzdrojów i Świnoujścia
01 cze 2026

Koleje Wielkopolskie uruchomią nowe połączenie z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W każdy weekend od 27 czerwca do końca sierpnia podróżni z Wielkopolski dostaną możliwość dojazdu nad Bałtyk w ciągu niespełna trzech godzin. Nowe połączenie pod nazwą „Bana na lofry” ma być alternatywą dla podróży samochodem.
6938,92 zł co miesiąc do emerytury. Ile osób w Polsce pobiera najwyższy dodatek z ZUS?
01 cze 2026

6938,92 zł co miesiąc do emerytury z ZUS - tyle świadczenia honorowego otrzymują stulatkowie. Ile osób w Polsce ukończyło 100 lat i pobiera najwyższy dodatek? Te pieniądze należą się także tym, którzy nie pracowali.
Czek turystyczny 300-600 zł. Sprawdź, kto dostanie pieniądze na wakacje i jak je odebrać w 2026?
01 cze 2026

Od września 2026 roku seniorzy po 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną bon turystyczny o wartości od 300 do 600 zł na noclegi. Czek można wykorzystać wyłącznie na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na program 6 mln zł. Sprawdź, jak zdobyć dopłatę do późnych wakacji i gdzie można ją wykorzystać.
Skarbówka zaskakuje w sprawie darowizny po sprzedaży mieszkania. Ważny sygnał dla rodzin dziedziczących majątek
01 cze 2026

Skarbówka w interpretacji potwierdziła, że zwolnienie z podatku od darowizn dla najbliższej rodziny może obowiązywać także wtedy, gdy pieniądze po sprzedaży nieruchomości trafiają najpierw na jedno konto, a dopiero później dochodzi do ich podziału. Ważne okazało się nie formalne wykonanie przelewu między darczyńcą a obdarowanym, ale możliwość jednoznacznego udokumentowania źródła środków i ich przepływu. Fiskus jednocześnie przypomniał, że warunkiem zwolnienia nadal pozostaje terminowe zgłoszenie SD-Z2 i spełnienie ustawowych wymogów formalnych.

Miliony na rzeki i mokradła. NFOŚiGW uruchamia nowe dofinansowania
01 cze 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w programie dofinansowania na przywracanie naturalnego stanu rzek i ekosystemów zależnych od wód - podała instytucja. Budżet dwóch naborów, skierowanych do różnych grup beneficjentów, to 410 mln zł.
Nawet 300 tys. zł premii dla młodego rolnika. MRiRW: dwa miesiące na złożenie wniosku. Jakie dokumenty trzeba złożyć?
01 cze 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że od 1 czerwca do 30 lipca 2026 r. można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. To kolejny nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W tej edycji wsparcie (premia) może wynieść nawet 300 tys. zł. Wnioski i dokumenty stanowiące załączniki do tych wniosków są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nawet 8 tys. zł na deszczówkę. NFOŚiGW wskazał datę startu programu
01 cze 2026

Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, rozpocznie się 22 czerwca - poinformował w poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w tym programie może wynieść maksymalnie 8 tys. zł.
Elektryki bezpieczniejsze niż się wydaje? Statystyki pożarów zaskakują
01 cze 2026

W pierwszym kwartale br. odnotowano 14 pożarów samochodów elektrycznych, to 0,59 proc. wszystkich pożarów pojazdów - wynika z danych PSP przenalizowanych przez firmę badawczą F5A. Eksperci uważają, że ryzyko pożaru auta BEV nie jest wyższe niż samochodów z innym rodzajem napędu.

Mediacja w sprawach o mobbing. Rozwiązanie konfliktu czy elegancka iluzja sprawiedliwości?
01 cze 2026

Mediacja uchodzi za szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów w miejscu pracy. Czy jednak sprawdza się również tam, gdzie problemem nie jest zwykły konflikt, lecz mobbing? W relacji naznaczonej presją i nierównowagą stron granica między realnym rozwiązaniem a pozorem sprawiedliwości bywa wyjątkowo cienka.
1 na 60. Dlaczego biura rachunkowe nadal nie budżetują klientów?
01 cze 2026

KSeF już działa, sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do księgowości, a właściciele firm oczekują szybszej informacji finansowej. Mimo tego wiele biur rachunkowych nadal działa głównie jako operator dokumentów, a nie partner od zarządzania finansami klienta. Najlepiej pokazuje to jedna liczba.
