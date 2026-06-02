REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przez ten jeden błąd można stracić kilkaset złotych z emerytury. Termin jest kluczowy

Przez ten jeden błąd można stracić kilkaset złotych z emerytury. Termin jest kluczowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 czerwca 2026, 06:24
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Przez ten jeden błąd można stracić kilkaset złotych z emerytury. Termin jest kluczowy
Przez ten jeden błąd można stracić kilkaset złotych z emerytury. Termin jest kluczowy
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Nie każdy przyszły emeryt zdaje sobie sprawę, że termin złożenia wniosku do ZUS może mieć realny wpływ na wysokość świadczenia. Wszystko za sprawą corocznej waloryzacji składek zapisanych na kontach ubezpieczonych. Jeśli prognozy się potwierdzą, w 2026 roku wartość zgromadzonego kapitału może wzrosnąć o około 9,1 proc., co dla części osób przełoży się na wyższą emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

To nie jest podwyżka dla wszystkich emerytów. Na czym polega waloryzacja środków w ZUS?

Wokół waloryzacji w ZUS często pojawia się wiele nieporozumień. Wiele osób sądzi, że chodzi o coroczną podwyżkę już wypłacanych emerytur. Tymczasem w tym przypadku mowa o czymś zupełnie innym.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS każdego roku zwiększa wartość składek zapisanych na kontach i subkontach osób ubezpieczonych. Są to środki, które w przyszłości zostaną wykorzystane do wyliczenia emerytury. Im wyższy zgromadzony kapitał, tym wyższe może być późniejsze świadczenie. Mechanizm ten uwzględnia między innymi poziom inflacji, wzrost wynagrodzeń, liczbę osób odprowadzających składki oraz kondycję gospodarki. W przypadku subkont znaczenie mają także wskaźniki związane ze wzrostem gospodarczym.

W praktyce oznacza to, że pieniądze zapisane na koncie emerytalnym nie pozostają przez lata na tym samym poziomie. Są regularnie przeliczane i zwiększane, dzięki czemu ich wartość nie traci znaczenia wraz z upływem czasu.

Przykład pokazuje, ile można zyskać

Jeżeli ktoś ma na swoim koncie emerytalnym zapisane 500 tys. zł, a waloryzacja wyniesie 9,1 proc., wartość zgromadzonego kapitału wzrośnie do około 545,5 tys. zł.

REKLAMA

To właśnie od takiego kapitału ZUS wylicza później wysokość nowej emerytury. Ostateczna kwota świadczenia zależy oczywiście również od wieku przejścia na emeryturę oraz średniego dalszego trwania życia przyjmowanego przez ZUS, jednak większy kapitał niemal zawsze oznacza wyższe miesięczne wypłaty.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlatego ci, którzy planują zakończenie aktywności zawodowej często uważnie obserwują terminy waloryzacji. Nawet kilka tygodni różnicy może mieć znaczenie dla końcowego wyliczenia świadczenia.

W 2025 roku składki wzrosły o ponad 14 proc.

Skala waloryzacji potrafi być bardzo odczuwalna. W czerwcu 2025 roku środki zapisane na głównych kontach emerytalnych zostały zwaloryzowane o 14,41 proc., natomiast na subkontach o 9,49 proc.

Pokazuje to, że coroczne przeliczenia mogą znacząco zwiększać wartość kapitału zgromadzonego przez przyszłych emerytów. Jeśli prognozowany wskaźnik na poziomie około 9,1 proc. w 2026 roku zostanie utrzymany, osoby przechodzące na emeryturę po przeprowadzeniu waloryzacji mogą znaleźć się w korzystniejszej sytuacji niż ci, którzy złożą wniosek wcześniej.

Lipiec może okazać się korzystniejszy niż czerwiec

Eksperci od lat zwracają uwagę, że moment przejścia na emeryturę nie jest bez znaczenia. W niektórych przypadkach korzystniejsze może być złożenie wniosku dopiero po przeprowadzeniu czerwcowej waloryzacji środków zapisanych w ZUS. Dzięki temu do wyliczenia świadczenia zostanie przyjęty wyższy kapitał emerytalny. Według szacunków może to oznaczać wzrost nowej emerytury nawet o około 270–350 zł miesięcznie. Nie jest to jednak gwarantowana kwota dla każdego. Ostateczny efekt zależy od indywidualnej sytuacji przyszłego emeryta, przede wszystkim od wysokości zgromadzonych składek, wieku oraz długości aktywności zawodowej.

Oprócz emerytury będzie także „czternastka”

Niezależnie od zasad wyliczania nowych świadczeń, seniorzy mogą liczyć również na dodatkowe wsparcie w postaci czternastej emerytury.

W 2026 roku dodatek zostanie wypłacony automatycznie wraz ze świadczeniem podstawowym. Nie trzeba będzie składać żadnego dodatkowego wniosku, pod warunkiem że na dzień 31 sierpnia świadczenie nie będzie zawieszone. Pełną kwotę czternastej emerytury otrzymają osoby pobierające świadczenie do 2 900 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu zacznie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, czyli stopniowe zmniejszanie dodatku.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem emerytury wysokość dodatkowego świadczenia będzie malała. Osoby pobierające emeryturę przekraczającą 4 878,49 zł brutto nie otrzymają już czternastej emerytury.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Przez ten jeden błąd można stracić kilkaset złotych z emerytury. Termin jest kluczowy
02 cze 2026

Nie każdy przyszły emeryt zdaje sobie sprawę, że termin złożenia wniosku do ZUS może mieć realny wpływ na wysokość świadczenia. Wszystko za sprawą corocznej waloryzacji składek zapisanych na kontach ubezpieczonych. Jeśli prognozy się potwierdzą, w 2026 roku wartość zgromadzonego kapitału może wzrosnąć o około 9,1 proc., co dla części osób przełoży się na wyższą emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Sankcja kredytu darmowego: cesja, statystyki, narracje i to, czego banki nie chcą powiedzieć wprost
01 cze 2026

Jak pokazuje praktyka rynkowa oraz dostępne statystyki, bardzo częstą formą dochodzenia roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego jest nabywanie wierzytelności w drodze cesji przez wyspecjalizowane podmioty albo ich dochodzenie przed sądem w formule przelewu powierniczego. Ten model nie powstał przypadkowo – jest odpowiedzią na realne uwarunkowania ekonomiczne i procesowe, z którymi mierzą się konsumenci. Kredytobiorcy oczekują szybkiego i pewnego efektu finansowego, nie chcą ponosić ryzyka procesowego ani wieloletnich kosztów sporów sądowych. Podmioty profesjonalne, działające na własne ryzyko, kalkulują natomiast możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt oczywisty, lecz kluczowy: bank jest dłużnikiem wypłacalnym, a w razie prawomocnego uwzględnienia powództwa nie ma realnych trudności z wyegzekwowaniem należności. To właśnie ta zbieżność interesów sprawiła, że model cesyjny stał się rozwiązaniem dominującym w sprawach SKD.
Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON?
01 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stracą miejsca pracy przez PFRON? Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie przedsiębiorcy zobowiązanego do zwrotu ogromnej sumy środków otrzymanych z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami.
Nowy grant rządowy 2035 - pierwsze wypłaty w 2027 roku. Rewolucja czy ewolucja dla inwestorów?
01 cze 2026

Dokumentacja „Programu rozwoju inwestycji w polskiej gospodarce do 2035 roku” weszła właśnie w etap konsultacji publicznych. To moment, w którym warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić: co tak naprawdę zmienia się dla inwestorów planujących duże projekty w Polsce? Z jednej strony – mamy kontynuację znanego od lat grantu rządowego. Z drugiej – nowy program jest wyraźnie „przepisany” pod realia gospodarki po 2022 roku, uwzględniając bezpieczeństwo, technologię i odporność systemową.

REKLAMA

Inspektor jako quasisąd. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i ich wpływ na modele zatrudnienia oraz ryzyko pracodawców
01 cze 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy to jedna z najważniejszych zmian w praktyce stosowania prawa pracy w ostatnich latach. Z perspektywy menedżerów HR nie jest to jedynie korekta przepisów, lecz zmiana podejścia organu kontrolnego, która wpłynie na sposób projektowania modeli zatrudnienia, zarządzania ryzykiem oraz relacje z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak te zmiany przełożą się na codzienną praktykę działów HR i poziom ryzyka po stronie pracodawców?
Dofinansowanie z PFRON. Nowe kwoty od 1 czerwca 2026 roku
01 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 r. wzrosły progi dochodowe oraz kwoty dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ważna informacja dla osób ubiegających się o dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Pracodawca może żądać informacji i o 800+, i o wysokości alimentów. Bo wpływają na wysokość dochodu na członka rodziny. Dlaczego?
01 cze 2026

Czy świadczenie 800+ należy uwzględnić przy obliczaniu dochodu na członka rodziny mającego wpływ na wysokość świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych? Pracownicy często są zaskoczeni tym, że pracodawca wprowadził takie rozwiązanie. Pytają czy jest to zgodne z prawem?
Jawność wynagrodzeń: samo podanie „widełek” w ogłoszeniu o pracę nie wystarcza
01 cze 2026

Z danych theprotocol.it wynika, że standard jawności na rynku pracy IT się umacnia: w I kwartale 2026 roku liczba ofert z widełkami wzrosła o 34% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. To istotna zmiana, ale nie gwałtowna reakcja na regulacje prawne. Widełki w tej branży pojawiają się w ofertach pracy od lat ze względu na oczekiwania kandydatów, ale też nastawienie pracodawców na efektywność rekrutacji.

REKLAMA

W 2027 r. w ZUS orzeczenia bez osobistego stawienia. Badania na odległość. We WZON komisje zaoczne
01 cze 2026

Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy będzie można załatwić w formie e-wizyty – postępowanie związane z wydaniem orzeczenia badanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujemy się przez Internet, uwierzytelniamy prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiamy z lekarzem.
W 2027 r. w ZUS przymusowe obserwacje w szpitalach i dodatkowe badania. Co się zmieni [Nowelizacja]
01 cze 2026

Do tej pory podstawą skierowania przez ZUS na dodatkowe badania albo obserwację w szpitalu było rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Jeżeli wnioskujący o rentę nie pojawił się np. w szpitalu, to ZUS odstępował od postępowania o np. przyznanie renty. Tak poważna sankcja nie powinna być wprowadzana rozporządzeniem. Dlatego od 1 stycznia 2027 r. będzie to regulowała ustawa o systemie ubezpieczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA