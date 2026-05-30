Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 31 maja - to niedziela handlowa czy z zakazem

Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 31 maja - to niedziela handlowa czy z zakazem

30 maja 2026, 18:14
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Galerie handlowe dostają drugie życie od e-commerce i pokolenia Zet.
Galerie handlowe dostają drugie życie od e-commerce i pokolenia Zet.
Shutterstock BB
Forsal.pl

Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne. Nie doprowadziła ich do ruiny ani pandemia, ani zakaz handlu w niedzielę. Najpierw przeformatowały swoją działalność uzupełniając i rozbudowując te usługi, k, które w niedzielę nie są zakazane. Teraz zaś korzystają na współpracy z e-commerce.

Galerie handlowe przeżywają drugą młodość. Co ciekawe, zapewniły ją tym tracącym na popularności obiektom pokolenie Z, uznawana za pierwsze w pełni cyfrowe, a więc takie, dla którego pierwszeństwo ma e-commerce i zakupy przez internet.
Teraz najświeższe badanie UCE RESEARCH i Proxi.cloud, potwierdza to w pełnej rozciągłości. Gastronomia, kino, miejsce spotkań ze znajomymi to funkcje, które w ostatnich latach przesłaniały te fundamentalne, które legły u podstaw powstania galerii i centrów handlowych, a więc zakupy. Teraz znów mamy powrót do źródeł, bo na pierwsze miejsca powodów odwiedzin w galeriach i centrach handlowych powróciły: zakupy odzieżowe, promocje i wyprzedaże, a także zakupy spożywcze.

Galerie handlowe: kto chce w nich robić zakupy nie tylko w handlowe niedziele

Jak to możliwe? Można by sądzić, że zakupy w sklepach internetowych to biegunowo odmienna opcja zakupowa, w związku z czym im szybciej rosną obroty e-commerce, tym bardziej spadają przychody sklepów realnych w galeriach i centrach handlowych.
Tymczasem okazuje się, ze w praktyce jest odwrotnie – szybkie wzrosty zakupów internetowych napędzają także klientów do galerii i centrów handlowych.

Idealne zakupy teraz: kupić on-line, bo taniej, ale najpierw obejrzeć i przymierzyć w realu galerii handlowej

Wszystko dlatego, że pewnych etapów procesu zakupowego nie da się całkowicie zastąpić ich wersją internetową – żadna wirtualna przymierzalnia, nawet ta w wersji 3D nie wygra konkurencji z tą realną, w której można nie tylko ubranie czy buty przymierzyć, ale dotknąć i w ogóle „zobaczyć na własne oczy”.
Najnowsze badanie CBRE „Nowy konsument, nowe centra handlowepotwierdza to w całej rozciągłości – aż ponad 60 proc. osób wybierających się na zakupy do sklepu zlokalizowanego w galerii lub centrum handlowym kieruje się chęcią zobaczenia produktu na żywo lub potrzebą jego przymierzenia przed zakupem.
Oczywiście większość tych osób samego aktu zakupu dokonuje w większości w sklepie on-line – często nawet od razu, już w trakcie wizyty w realnym sklepie, korzystając z aplikacji w smartfonie.
Tylko najbardziej nakręceni chęcią natychmiastowego posiadania kupują przymierzaną rzecz od razu, w sklepie materialnym, choć nie jest ich wcale tak mało, bo aż 36 proc. badanych. Całkowicie na drugim planie pozostają jednak takie tradycyjne przymioty zakupów w galerii, jak sama atmosfera szopingu czy sposób na spędzenie wolnego czasu.

Łatwy i szybki zwrot towaru wspiera zakupy on-line łączone z wizytą w galerii handlowej

By zobaczyć i przymierzyć planowany do zakupu produkt nie trzeba udawać się aż do galerii czy centrum handlowego – taką możliwość od dawna stwarza wiele „zwykłych” sklepów zlokalizowanych blisko pracy czy miejsca zamieszkania. Tym jednak co jest pewną nowością i mocno zachęca teraz do odwiedzania galerii i centrów handlowych jest możliwość łatwego i szybkiego zwrotu towaru kupionego w sklepie internetowym, który finalnie nie przypadł do gustu.
Choć e-commerce rozwija też usługę łatwego zwrotu on-line choćby przez automaty paczkowe, to dla wielu osób możliwość załatwienia zwrotu w sposób tradycyjny i „od ręki” okazuje się sporym atutem. Taka funkcja jest dostępna teraz już także w wielu sklepach, ale w galeriach i centrach handlowych stała się praktycznie standardem.

Klienci wracają do galerii handlowych: trend umacniają wybory klientów z pokolenia Z

To nie koniec paradoksów zmieniających, a właśnie odwracającym trendy związane z odwiedzinami w galeriach i centrach handlowych. Przywołane badanie potwierdza opinię analityków, iż za renesansem wizyt w galeriach stoją głównie przedstawiciele pokolenia Z.
Uznawani że pierwsze pokolenie usadowione w całości w świecie cyfrowym, dzisiejsi 15-30 latkowie, jak widać, potrzebują także dystansu od świata pełni cyfrowego. W praktyce oznacza to, że są pokoleniem najczęściej odwiedzającym galeria i centra handlowe – trzy na cztery Zetki robo to nawet przynajmniej dwa razy w miesiącu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W tym kontekście już tylko na ciekawostkę nadaje się fakt, iż wśród fanów zakupów w galeriach i centrach handlowych ważną rolę odgrywają mężczyźni. Oczywiście najbardziej dla nich atrakcyjne są funkcje gastronomiczne, ale całkiem znaczny odsetek przyznaje, że lubi też cały antruaż i atmosferę towarzyszącą wyprawie do galerii. I tym różnią się od oceny atutów zakupów w takich miejscach wskazywanych przez kobiety, dla których kluczowa jest właśnie opcja zobaczenia, przymierzenia i zakupu upragnionej rzeczy. Mężczyźni też mniejszą wagę przywiązują do możliwości zwrotu chybionych zakupów internetowych.

Teraz pracownik łatwiej pogodzi się z odmową podwyżki wynagrodzenia niż zakazem pracy zdalnej
Bon senioralny dla osób 65 plus. Jakie wsparcie przewidują nowe przepisy?
30 maja 2026

Bon senioralny dla osób 65 plus ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu i zapewnić dostęp do usług opiekuńczych. Nowe przepisy przewidują m.in. pomoc przy przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Program ma ruszyć etapami od 2026 roku, a pierwszeństwo otrzymają gminy, w których dziś brakuje publicznych usług opiekuńczych dla seniorów.
Idealny dział HR za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, człowiek od nadawania sensu [Wywiad cz. II]
30 maja 2026

Jak idealny dział HR będzie wyglądał za 10 lat: AI od „czarnej roboty”, a człowiek od nadawania jej sensu? Jakie stanowiska zostaną zastąpione, a kto może spać spokojnie? Oto druga część wywiadu "Jak AI redefiniuje tożsamość działów HR? Powstaje nowe stanowisko - ekspert HR o rozszerzonych kompetencjach". Na nasze pytania odpowiada Dominique Rodier, wiceprezes ADP ds. badań i rozwoju.
Rząd przedłuża obniżki na paliwa do 15 czerwca. VAT 8% i minimalna akcyza zostają – co potem?
30 maja 2026

Ministerstwo Finansów ogłosiło w piątek: obniżony VAT na paliwa i minimalna akcyza obowiązują do 15 czerwca 2026 roku. To już kolejne przedłużenie programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu przez rząd. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co potem? Ministerstwo podkreśla: to rozwiązanie czasowe. Kiedy złapiemy się portfele?
Pszczelarze walczą z niedźwiedziami. Pieniądze nie rekompensują strat
30 maja 2026

Niedźwiedzie coraz częściej wkraczają na tereny pod Tatrami, siejąc spustoszenie w pasiekach. W Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej pszczelarze odnotowują coraz częstsze zniszczenia uli, a mimo zabezpieczeń, jak pastuchy elektryczne, zwierzęta potrafią zniszczyć dorobek wielu lat. Tylko w tym roku odnotowano już pierwsze przypadki strat, a odszkodowania, choć pełne, nie rekompensują utraty silnych rodzin pszczelich.

Podatek od deszczu 2026 – właściciele nieruchomości zapłacą, a kościoły nie. Te przepisy już obowiązują
30 maja 2026

Podatkiem od deszczu określana jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, którą zobowiązani są, co kwartał, uiszczać właściciele nieruchomości nieujętych w system kanalizacji, których powierzchnia przekracza ustawowy próg i którzy – w związku z zabudowaniami swojej działki – dokonali wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Z obowiązku ponoszenia daniny od deszczu – niezależnie od powierzchni nieruchomości wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej – ustawodawca zwolnił natomiast kościoły i inne związki wyznaniowe.
Do czerwcowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
30 maja 2026

Za pracę w nocy należy się dodatkowe wynagrodzenie. Nie każdy jednak dostaje taką samą kwotę, ponieważ wysokość dodatku zmienia się z miesiąca na miesiąc. Wszystko zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym okresie rozliczeniowym. W czerwcu 2026 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Sprawdzamy, ile maksymalnie można zyskać dzięki nocnym zmianom.
Tańszy prąd w 2026 roku. Sprawdź, czy musisz złożyć to oświadczenie
30 maja 2026

Kto zachowa tańszy prąd w 2026 roku bez składania nowych dokumentów? Samorządy oraz jednostki użyteczności publicznej zyskują jasność w przepisach. Okazuje się, że jeśli dane podmiotu nie uległy zmianie, ponowne składanie oświadczeń o preferencyjne rozliczenia za energię nie jest konieczne. Istnieją jednak wyjątki - zmiana sprzedawcy prądu lub nowe punkty poboru wymuszą aktualizację dokumentacji. Sprawdź nowe stawki i ostateczne terminy na bieżący rok, aby uniknąć drastycznych podwyżek opłat.
Jak obliczyć dochód do zasiłku? Czasami MOPS stosuje fikcję prawną
29 maja 2026

„Ustawodawca przyjął fikcję prawną, zgodnie z którą posiadanie gruntu rolnego oznacza jednoczesne uzyskiwanie dochodu” - przypomina Naczelny Sąd Administracyjny. Kwestia ta wzbudza wciąż wątpliwości beneficjentów pomocy społecznej.

Prawo pierwokupu na rynku aukcyjnym dóbr kultury i granice jego dopuszczalnego wykonywania. Praktyczne zastosowanie: kazus muzeum w roli licytanta
29 maja 2026

Czy podmiot wyposażony w ustawowe prawo pierwokupu może jednocześnie wpływać na cenę, którą ostatecznie sam zapłaci? Na rynku aukcyjnym zabytków pytanie to przestaje być wyłącznie teoretycznym dylematem. Aktywne uczestnictwo muzeów rejestrowanych w licytacjach, połączone z możliwością późniejszego wykonania prawa pierwokupu, rodzi poważne wątpliwości dotyczące transparentności aukcji, równości uczestników obrotu oraz granic dopuszczalnego wykonywania uprawnień publicznoprawnych. Artykuł analizuje ten problem na styku prawa cywilnego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zasad uczciwego rynku.
Smartfon jako „czysty nośnik”? Co zmienia nowelizacja opłaty reprograficznej w 2026 roku - skutki prawne i konstytucyjne wątpliwości
29 maja 2026

Nowelizacja przepisów o opłacie reprograficznej to jedna z najistotniejszych zmian na styku prawa autorskiego i rynku nowych technologii ostatnich lat. Ustawodawca odchodzi od katalogu urządzeń, który przestał odpowiadać realiom cyfrowego obrotu, zastępując go rozwiązaniami obejmującymi współczesne nośniki i sprzęt elektroniczny. Zmiana ma przynieść twórcom realną rekompensatę za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego, ale jednocześnie rodzi pytania o granice regulacji i jej wpływ na przedsiębiorców oraz konsumentów.
