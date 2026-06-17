REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 3 tys. zł dopłaty do wczasów dla rodziny w 2026? We wrześniu rusza nowy Czek Turystyczny 2026

Nawet 3 tys. zł dopłaty do wczasów dla rodziny w 2026? We wrześniu rusza nowy Czek Turystyczny 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 czerwca 2026, 11:19
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Czek wakacyjny - nawet 3000 zł dopłaty dla 5-osobowej rodziny?
Czek wakacyjny - nawet 3000 zł dopłaty dla 5-osobowej rodziny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku wyjazd dla dużej rodziny może kosztować znacznie mniej niż zwykle. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program Czek Turystyczny 2026, dzięki któremu posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz seniorzy będą mogli otrzymać od 300 do 600 zł dopłaty do noclegów. W przypadku 5-osobowej rodziny z Kartą Dużej Rodziny wsparcie mogłoby wynieść nawet 3000 zł. Wyjaśniamy kiedy taka dopłata byłaby możliwa.

rozwiń >

Czek Turystyczny 2026. Na czym polega nowy program?

Czek Turystyczny 2026 to nowa inicjatywa przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jej celem jest zachęcenie Polaków do podróżowania po kraju, szczególnie do regionów, które w ostatnich latach odczuły spadek liczby turystów na skutek wojny w Ukrainie. Program ma wesprzeć przede wszystkim obiekty noclegowe działające w rejonach położonych blisko wschodniej granicy Polski. Chodzi m.in. o województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Na realizację programu przeznaczono 6 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może otrzymać Czek Turystyczny 2026?

Aby skorzystać z programu, wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

  • mieć ukończone 60 lat,
  • posiadać ważną Kartę Dużej Rodziny.

Nie przewidziano kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość zarobków nie będzie miała znaczenia przy ubieganiu się o wsparcie.

Nawet 3000 zł dla rodziny z Kartą Dużej Rodziny

Czek Turystyczny będzie miał formę elektronicznego kodu obniżającego koszt noclegu. Jego wartość ma wynosić od 300 do 600 zł.

REKLAMA

Z dotychczasowych informacji wynika, że wsparcie ma być przyznawane indywidualnie osobom spełniającym warunki programu. Oznacza to, że w przypadku rodziny posiadającej Kartę Dużej Rodziny wysokość dopłat może się sumować.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli pięć osób w rodzinie otrzymałoby maksymalną kwotę wsparcia wynoszącą 600 zł, łączna wartość dopłaty mogłaby wynieść nawet 3000 zł.

Jednak trzeba podkreślić, że dokładna kwota dla konkretnej osoby nie jest jeszcze znana i będzie zależała od operatora programu. Ostateczne zasady przyznawania świadczenia mają zostać potwierdzone w regulaminie.

W ustawie zapisane jest, że "każdej pełnoletniej osobie posiadającej ważną i aktywną na dzień wygenerowania Czeku Turystycznego Kartę Dużej Rodziny, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje uprawnienie do jednorazowego wykorzystania Czeku Turystycznego. Oferent ma obowiązek zweryfikować ważność Karty Dużej Rodziny na stronie empatia.gov.pl. Karta Dużej Rodziny podlega również weryfikacji przez obiekt hotelarski w momencie realizacji Czeku Turystycznego."

Dlatego warto już teraz sprawdzić ważność Karty Dużej Rodziny.

Program Czek Turystyczny 2026 - Ustawa do pobrania

Jak ma działać Czek Turystyczny?

Czek Turystyczny nie będzie wypłacany w gotówce. Uprawniona osoba otrzyma elektroniczny kod, który będzie można wykorzystać podczas rezerwacji noclegu w obiekcie uczestniczącym w programie. Kod obniży rachunek za pobyt o przyznaną kwotę. Nie będzie można wymienić go na pieniądze ani wykorzystać na inne cele. Warunkiem skorzystania z dopłaty ma być rezerwacja co najmniej dwóch noclegów. Hotel rozliczy przyznaną dopłatę podczas meldunku.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Gdzie będzie można wykorzystać czek?

Program ma obowiązywać od września do listopada 2026 roku. Szczególnym wsparciem mają zostać objęte regiony blisko wschodniej granicy, które najmocniej odczuły spadek ruchu turystycznego:

  • województwo warmińsko-mazurskie,
  • województwo podlaskie,
  • województwo lubelskie,
  • województwo podkarpackie.

Pełna lista hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych uczestniczących w programie zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów.

Zobacz również:

Kiedy ruszą wnioski o Czek Turystyczny 2026?

Zapisy dla uczestników programu mają rozpocząć się we wrześniu 2026 roku. Planowane są 3 tury, każda po kilka dni naboru. Na wykorzystanie czeku od dnia wygenerowania ma być 7 dni. Ostateczny termin wykorzystania czeku mija 30 listopada.

Obecnie trwa jeszcze etap organizacyjny związany z wyborem operatora programu. Szczegółowy regulamin, zasady przyznawania dopłat oraz sposób składania wniosków mają zostać opublikowane przed uruchomieniem rejestracji.

Uwaga na oszustów

Ministerstwo przypomina, że rejestracja będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego systemu wskazanego na stronach rządowych. Wszelkie informacje o zapisach i zasadach uczestnictwa będą publikowane w oficjalnych komunikatach Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego nie należy podawać danych osobowych ani danych kart płatniczych na stronach, które podszywają się pod program.

Powiązane
Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia jeszcze w 2026 roku. Kto dostanie 2150 zł miesięcznie?
Nowe świadczenie dla seniorów po 65. roku życia jeszcze w 2026 roku. Kto dostanie 2150 zł miesięcznie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy w czwartek wzrosną ceny paliwa? Minister energii określił ceny maksymalne benzyny i diesla na 18 czerwca
17 cze 2026

Minister energii ogłosił maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w dniu 18 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w czwartek? Czy ceny na stacjach benzynowych spadną?
Świadczenie wspierające. Ważny apel do osób z niepełnosprawnościami
17 cze 2026

Pełnomocniczka rządu ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed nieuczciwymi ofertami dotyczącymi świadczenia wspierającego. Pośrednicy żądają wysokich opłat za pomoc, a niektórzy obiecują nawet pewne uzyskanie punktów. Na co trzeba szczególnie uważać?
5000 zł kary za odmowę otwarcia drzwi. Obce osoby legalnie wejdą do mieszkania. Nowe przepisy uderzą w lokatorów?
17 cze 2026

Masz obowiązek wpuścić zarządcę lub właściciela do mieszkania - w przeciwnym razie grozi Ci gigantyczna grzywna. Ministerstwo pracuje nad nowelizacją przepisów, która ma zlikwidować problem tzw. "dzikich lokatorów" oraz blokowania kontroli technicznych. Nowe uprawnienia budzą jednak potężne kontrowersje i opór Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy to koniec prawa do prywatności w polskich realiach?
Konin uruchamia Fundusz Współpracy. Lokalni twórcy i artyści mogą składać wnioski o wsparcie
17 cze 2026

Fundusz Współpracy dla twórców i organizacji rusza w Koninie. Ten program ma charakter pilotażowy, jego celem jest realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw, a także łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal Konińskiego Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

REKLAMA

RCL: Projekt reformy w 2027 zamówień publicznych. Odwołania. Zmiany w rażąco niskich cenach. Dziś jednolita wersja ustawy
17 cze 2026

Pod koniec roku powinien zostać skierowany do Sejmu projekt ustawy reformującej zamówienia publiczne. Mają być wyższe wpisy od odwołań, aby zachęcić wykonawców do spierania się tylko wtedy, gdy ich zarzuty są zasadne. Zmieniona będzie instytucja "rażąco niskiej ceny". Interpretacje przepisów i orzecznictwo będą ujednolicone. Nastąpi dalsza elektronizacja zamówień. Warto zwrócić uwagę na pojawienie się wreszcie jednolitej wersji ustawy o zamówieniach publicznych - wreszcie łatwiej będzie przedsiębiorcom, samorządom i administracji pracować z tą ustawą.
Rząd sięga po nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Nowy podatek ma przynieść 4 mld zł
17 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma objąć producentów i sprzedawców paliw, którzy skorzystali na wzroście cen związanym z kryzysem wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. Szacowane wpływy w wysokości 4 mld zł mają sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).
Zamówienia publiczne warte 587 mld zł. Rząd otwiera rynek dla małych i średnich firm
17 cze 2026

Nowa Polityka zakupowa państwa na lata 2026-2029 ma zachęcić tysiące polskich firm do wejścia na rynek zamówień publicznych. Dziś wart jest on około 587 mld zł rocznie, ale większość przedsiębiorców wciąż nie korzysta z tej możliwości. Rząd zapowiada uproszczenie procedur, szybsze płatności i odejście od dominacji kryterium najniższej ceny.
Można kupić używane mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Tak działa RKM. Aktualne limity ceny 1 m2 mieszkania
17 cze 2026

Jaką kwotę trzeba dziś mieć aby starczyło na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym? To oczywiście zależy zarówno od ceny kupowanego lokum, jak i wymagań danego banku. Załóżmy, że para chce kupić używany lokal o powierzchni 50 mkw. z minimalnym wkładem wynoszącym 10%. Dane GUS pokazują, że średnia ogólnopolska cena takiego mieszkania wynosi około 7500 zł/mkw. (w kilku miastach jest oczywiście dużo drożej). Przy tych założeniach otrzymujemy kwotę minimalnego wkładu własnego na poziomie 37 500 zł. To niemało - zwłaszcza dla osób płacących sporo za najem. Warto jednak pamiętać, że w dalszym ciągu działa rządowy program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który daje możliwość zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na 100% ceny mieszkania i to z państwową gwarancją, którą realizuje BGK. Ten Program obejmuje również wtórny rynek mieszkań.

REKLAMA

Karty mobilizacyjne trafiają do Polaków. Nieodebranie listu z WCR to poważny błąd
17 cze 2026

Do skrzynek pocztowych w całym kraju trafiają oficjalne pisma z Wojskowych Centrów Rekrutacji. Kolorowy pasek na dokumencie i pieczątka WCR potrafią wywołać niepokój. Czy to oznacza wezwanie na front? Wyjaśniamy, czym są karty mobilizacyjne w 2026 roku, dlaczego unikanie listonosza nic nie da, jak odwołać się od decyzji wojska i jakie kary grożą za ignorowanie przepisów.
Mostostal Warszawa pozwał GDDKiA. Chodzi o kontrakt na odcinek S19
17 cze 2026

Mostostal Warszawa złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, żądając 152,5 mln zł wraz z odsetkami. Roszczenie dotyczy odstąpienia od umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz–Iskrzynia – podała spółka w komunikacie opublikowanym we wtorek.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA