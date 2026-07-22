REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mama 4 Plus to nie tylko świadczenie dla matek. Jak dostać rodzicielskie wsparcie z ZUS i kiedy pieniądze należą się ojcu?

Mama 4 Plus to nie tylko świadczenie dla matek. Jak dostać rodzicielskie wsparcie z ZUS i kiedy pieniądze należą się ojcu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lipca 2026, 08:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
ZUS, pieniądze, złotówki, koperta, logo
Mama 4 Plus to nie tylko świadczenie dla matek. Jak dostać rodzicielskie wsparcie z ZUS i kiedy pieniądze należą się ojcu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wychowanie dużej gromadki dzieci to ogromny trud, który często uniemożliwia podjęcie pracy zawodowej. Z myślą o osobach, które poświęciły się rodzinie kosztem własnej kariery, państwo stworzyło rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie znane jako program Mama 4 Plus.

rozwiń >

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli Mama 4 Plus

Wokół tego świadczenia narosło jednak wiele mitów. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to klasyczna emerytura, a pieniądze w określonych sytuacjach mogą trafić również do kieszeni ojca. Ponieważ decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje osobiście Prezes ZUS w ramach tzw. uznania administracyjnego, proces wnioskowania bywa skomplikowany. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby urzędnicy nie odrzucili Twojego wniosku. Wychowanie dużej gromadki dzieci to twardy orzech do zgryzienia, który bardzo często zmusza jednego z rodziców do całkowitego porzucenia kariery zawodowej. Poświęcenie się rodzinie kosztem etatu oznacza jednak brak składek emerytalnych i widmo skrajnej biedy na starość. Aby naprawić tę rażącą niesprawiedliwość, państwo stworzyło rodzicielskie świadczenie uzupełniające, powszechnie znane jako program Mama 4 Plus. ZUS wypłaca w jego ramach co miesiąc solidny zastrzyk gotówki. Wokół tego programu narosło jednak mnóstwo szkodliwych mitów. Wiele osób myśli, że te pieniądze należą się automatycznie każdej kobiecie z czwórką dzieci. Nic bardziej mylnego. Przepisy skrywają potężne pułapki, urzędnicy prześwietlają konta bankowe do trzeciego pokolenia, a ojcowie mają prawo do kasy tylko w ekstremalnych sytuacjach. Zobacz, jakich zasad musisz pilnować, aby Prezes ZUS nie odrzucił Twojego wniosku z kwitkiem.

REKLAMA

REKLAMA

Czym w świetle prawa jest świadczenie Mama 4 Plus? To nie jest zwykła emerytura!

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest klasyczną emeryturą ani rentą. Choć potocznie mówi się o nim "emerytura matczyna", z punktu widzenia prawa jest to specjalne świadczenie socjalne o charakterze uznaniowym. Kluczowa różnica polega na finansowaniu. Standardowa emerytura zależy od składek, które przez lata odkładałeś z pensji do ZUS. Świadczenie Mama 4 Plus jest natomiast finansowane w 100 proc. bezpośrednio z budżetu państwa. Oznacza to, że osoba, która nigdy w życiu nie przepracowała ani jednego dnia na umowie o pracę, ma prawo do otrzymania tych pieniędzy. Państwo uregulowało to świadczenie w formie dwóch wariantów wypłaty:

  • Wariant pełny: Jeśli wnioskodawca nie ma absolutnie żadnego własnego dochodu i nie wypracował ani jednego grosza emerytury, ZUS wypłaca mu świadczenie w pełnej wysokości (równej najniższej emeryturze krajowej).
  • Wariant uzupełniający (dopełnienie): Jeśli wnioskodawca pracował, ale zbyt krótko lub zarabiał zbyt mało i jego wyliczona emerytura wynosi np. 800 złotych, ZUS nie zabierze mu tych pieniędzy. Urząd dopłaci różnicę (tzw. dopełnienie), tak aby łączna kwota na koncie seniora zrównała się z poziomem minimalnej emerytury w Polsce.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 Plus?

Kwota świadczenia nie jest stała - podlega ona identycznym zasadom jak regularne emerytury. Oznacza to, że co roku, 1 marca, kwota ta przechodzi obowiązkową waloryzację. Świadczenie Mama 4 Plus jest sztywno powiązane z kwotą najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Ponieważ stawka ta stale rośnie w odpowiedzi na inflację i wzrost płac, z roku na rok matki i ojcowie otrzymują coraz wyższe przelewy. Warto pamiętać, że od przyznanej kwoty ZUS odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne, więc na rękę trafia kwota netto pomniejszona o ten podatek. Maksymalna kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (znanego jako program Mama 4 Plus) wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2026 roku i jest równa aktualnej wysokości najniższej emerytury w Polsce.

Kiedy ojciec ma prawo do świadczenia? Przepisy są bezwzględne

Nazwa programu Mama 4 Plus jest mocno myląca, ponieważ prawo daje identyczną szansę na pieniądze mężczyznom. Jednak w przypadku ojców ZUS stawia poprzeczkę nieporównywalnie wyżej. Ojciec nie może ot tak powiedzieć, że "pomagał w wychowaniu". Mężczyzna otrzyma rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyłącznie w trzech dramatycznych lub skrajnych przypadkach scenariusza rodzinnego:

REKLAMA

  1. Matka dzieci zmarła.
  2. Matka dzieci porzuciła rodzinę i słuch po niej zaginął.
  3. Matka przez długi czas nie wychowywała dzieci (np. z powodu długotrwałej choroby psychicznej lub przebywania w zakładzie karnym).

Dodatkowo, kryterium wiekowe dla mężczyzn jest surowsze. Kobieta może złożyć wniosek o świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego dla kobiet, czyli 60. roku życia. Mężczyzna musi natomiast czekać aż do ukończenia 65. roku życia. Oczywiście warunek wychowania minimum czwórki dzieci (własnych, adoptowanych lub pasierbów) pozostaje bez zmian.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pułapka uznania administracyjnego. Dlaczego Prezes ZUS może powiedzieć "NIE"?

To najgroźniejszy punkt całego programu, na którym wykłada się tysiące wnioskodawców. W przypadku zwykłej emerytury sprawa jest prosta: masz wiek, masz lata pracy - ZUS musi Ci wypłacić kasę. Przy Mama 4 Plus panują zupełnie inne reguły gry. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje osobiście Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa daje mu prawo do tzw. uznania administracyjnego. Oznacza to, że samo spełnienie kryterium wieku i urodzenie czwórki dzieci nie gwarantuje sukcesu. Urzędnicy centrali ZUS drobiazgowo prześwietlają całe życie wnioskodawcy, sprawdzając, czy faktycznie nie ma on innych źródeł utrzymania.

Jakie haczyki dyskwalifikują z otrzymania pieniędzy?

  • Posiadanie majątku: Jeśli masz drugie mieszkanie na wynajem, spore oszczędności, udziały w firmie lub drogie maszyny rolnicze, Prezes ZUS uzna, że masz środki na utrzymanie.
  • Praca dzieci: ZUS bada sytuację finansową Twoich dorosłych już dzieci. Według polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzieci mają prawny obowiązek alimentacyjny wobec rodziców w potrzebie. Jeśli Twoje dzieci zarabiają krocie, Prezes ZUS może odmówić wypłaty świadczenia, argumentując, że to rodzina powinna Cię utrzymać w pierwszej kolejności.
  • Gospodarstwo rolne: Posiadanie ziemi powyżej pewnego areału (nawet jeśli leży ugorem) generuje w teorii tzw. dochód szacunkowy, co również może zablokować wypłatę.

Jak dostać pieniądze? Kompletna lista dokumentów i procedury

Aby złożyć wniosek, musisz wypełnić oficjalny formularz ZUS ERSU. Kluczem do sukcesu nie jest jednak sam wniosek, lecz załączniki, które do niego dołączysz. Musisz udowodnić urzędnikom każdą napisaną linijkę tekstu. Do urzędu musisz dostarczyć:

  • Akty urodzenia dzieci - lub dokumenty z sądu potwierdzające adopcję bądź ustanowienie opieki nad pasierbami.
  • Informację o numerach PESEL dzieci - bez tego urzędnicy nie zweryfikują danych w rejestrach państwowych.
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (formularz ZUS ER-WMM) - to najważniejszy dokument. Musisz tam wpisać dosłownie wszystko: dochody małżonka, pobierane zasiłki, posiadane nieruchomości, a nawet pomoc od rodziny.

Co zrobić, jeśli Prezes ZUS wyda decyzję odmowną? Masz prawo do walki. W ciągu 14 dni od doręczenia pisma możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do samego Prezesa ZUS. Jeśli to nie pomoże, kolejnym krokiem jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Powiązane
Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem
Nowe 2150 zł dla seniora. Rząd wprowadza ważny limit, wielu obejdzie się smakiem
Wakacyjny kalendarz świadczeń. Przesunięcia w wypłatach 800 plus i ryzyko zablokowania przelewów
Wakacyjny kalendarz świadczeń. Przesunięcia w wypłatach 800 plus i ryzyko zablokowania przelewów
Dopłata do leczenia zębów dla milionów Polaków. Sprawdź, jak zgarnąć nowe 600 plus na dentystę
Dopłata do leczenia zębów dla milionów Polaków. Sprawdź, jak zgarnąć nowe 600 plus na dentystę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
22 lip 2026

Zapowiada się rewolucja w przepisach? Dzieci mogłyby dziedziczyć emeryturę po rodzicach. To przełomowe rozwiązanie, dotychczas nieobecne w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, nie oznaczałoby jednak „emerytalnego spadku” z automatu. Nowe, prawne rozwiązania, objęłoby tylko konkretną grupę. Chodzi o dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.
Burza w sprawie projektu przepisów o egzaminach w szkołach publicznych. RPD postuluje wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia
22 lip 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka postuluje wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Negatywną opinię o projekcie rozporządzenia wystawili także związkowcy z NSZZ „Solidarność”.
Czy seniorzy będą musieli mieć aplikację do bonu senioralnego po podpisie prezydenta?
21 lip 2026

Klamka zapadła – Prezydent RP złożył podpis pod ustawą. Bon Senioralny oficjalnie staje się faktem i ruszy jeszcze w 2026 roku. Choć tysiące rodzin z ulgą czekają na darmową pomoc opiekuńczą, w sieci narasta zamieszanie wokół obsługi programu. Skoro mówi się o wdrażaniu dedykowanych aplikacji, czy to znaczy, że senior będzie musiał obsługiwać smartfona, aby dostać wsparcie? Wyjaśniamy to.
MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Odbiera już przyznane. Bo darowizna, spadek, świadczenie wspierające, renta, waloryzacja emerytury
21 lip 2026

MOPS odbierają świadczenia, gdy polepszyła się sytuacja beneficjenta zasiłków i świadczeń. Urzędnicy mają jednak problemy ze stosowaniem art. 106. ust. 5 ustawy o pomocy społecznej bo chcieliby, aby przepis ten zastosowany w 2026 r. mógł unieważniać decyzję o przyznaniu świadczenia np. z 2025 r. Sądy mówią: "Nie wolno zmieniać przeszłości, można korygować tylko na przyszłość".

REKLAMA

Darowizna na konto dewelopera bez utraty ulgi? Sądy po stronie podatników, RPO apeluje do ministra
21 lip 2026

Sądy administracyjne uznają, że przekazanie darowizny bezpośrednio na rachunek wierzyciela obdarowanego – np. dewelopera – nie powinno pozbawiać prawa do zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje praktykę fiskusa i apeluje o zmianę podejścia, wskazując, że obecna interpretacja prowadzi do nierównego traktowania podatników.
Rozwód z orzekaniem o winie. Czym tak naprawdę skutkuje?
21 lip 2026

„Czy warto walczyć o winę?" - to pytanie, które często zadają sobie osoby planujące rozwód.. Odpowiedź zawsze zależy tu od konkretnej sytuacji. Trzeba jednak przyznać, iż wokół orzekania o winie narosło sporo mitów. Jakie są realne skutki takiego orzeczenia? Czego wina nie „załatwi"?
Fałszywy policjant pojawia się już na ekranie. Uwaga na oszustwa podczas wideorozmów
21 lip 2026

Odbierasz nieoczekiwane połączenie wideo od „policjanta" albo „pracownika banku", który twierdzi, że Twoje oszczędności są zagrożone i trzeba je pilnie „zabezpieczyć"? To bardzo silny sygnał, że możesz mieć do czynienia z oszustwem. Komenda Główna Policji i bankowe centrum cyberbezpieczeństwa wydały ostrzeżenie: znany od lat schemat wyłudzeń zyskał nową odsłonę – przestępcy wykorzystują również połączenia wideo, aby wyglądać bardziej wiarygodnie.
Limit zarobków lekarzy. Donald Tusk mówi o 76,8 tys. zł miesięcznie. Rząd szykuje zmiany w ochronie zdrowia
21 lip 2026

Rząd przygotowuje zmiany w publicznym systemie ochrony zdrowia, które mają objąć m.in. wprowadzenie górnego limitu wynagrodzeń lekarzy, likwidację rozliczania części świadczeń jako procentu od procedury oraz stworzenie ogólnopolskiej e-kolejki. Premier Donald Tusk poinformował, że Rada Ministrów zajmie się projektami ustaw i rozporządzeń dotyczącymi tych zmian. Jak zapowiedział, projekty ustaw mają trafić do Sejmu we wrześniu.

REKLAMA

Plaga dzików w polskich miastach. Czy odstrzał zwierząt to zadanie własne samorządu?
21 lip 2026

Coraz więcej dzików żyje w polskich miastach, czemu sprzyja łatwy dostęp do pożywienia. Zwierzęta stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Ministerstwo klimatu odpowiada posłom, czy samorządy powinny zająć się tym problemem.
Uchwały podatkowe 2027 – samorządy powinny pochylić się na rozwiązaniami na kolejny rok
21 lip 2026

Choć trwa lato, nadszedł czas na to, by samorządy rozpoczęły prace nad uchwałami podatkowymi na 2027 rok. Wiemy już bowiem, jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r., a co za tym idzie, że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok wzrosną w stosunku do tych, które obowiązują w 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA