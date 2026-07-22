Kwalifikacja wojskowa 2027. Wezwania dla około 245 tys. osób. Kto musi stawić się przed komisją?

Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku obejmie około 245 tys. osób, przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia określający terminy oraz zasady przeprowadzenia komisji wojskowych. Sprawdź, kto będzie musiał się zgłosić i jakie kategorie zdolności do służby można otrzymać.

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Kwalifikacja wojskowa 2027 zbliża się wielkimi krokami. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym przed komisjami wojskowymi ma stanąć około 245 tys. osób. Największą grupę będą stanowić mężczyźni urodzeni w 2008 roku, którzy po raz pierwszy zostaną objęci kwalifikacją wojskową. Sprawdź, kiedy ruszą wezwania i kogo dokładnie obejmie obowiązek stawienia się przed komisją.

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Kwalifikacja wojskowa 2027. MON podało planowany termin i liczbę osób

Rozporządzenie dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej MON w porozumieniu MSWiA wydaje co roku, na mocy przepisów ustawy o obronie Ojczyzny. Projekt rozporządzenia na przyszły rok został opublikowany na stronie rządowej; obecnie znajduje się na etapie uzgodnień.

Przygotowywane przepisy wskazują m.in. termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz orientacyjną liczbę osób, które będą jej podlegać. Jak wynika z projektu, w przyszłym roku kwalifikacja ma zostać ogłoszona 15 stycznia 2027 r., potrwa od początku lutego do końca maja i obejmie ok. 245 tys. osób. Chodzi przede wszystkim o mężczyzn urodzonych w 2008 roku - czyli rocznika osiągającego pełnoletność w bieżącym roku.

Kto będzie musiał stawić się przed komisją wojskową w 2027 roku?

Poza tym rocznikiem, kwalifikacji będą podlegać ci mężczyźni z roczników 2003-2007, którzy z różnych powodów nie posiadają obecnie określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, a także osoby, które stanęły przed komisją wojskową w 2025 i 2026 r. i zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.

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Przed komisją będą musiały się stawić także kobiety urodzone w latach 2000-2008, które w przyszłym roku będą kończyć naukę w dziedzinach istotnych dla wojska - czyli np. absolwentki kierunków medycznych czy psychologicznych, a także np. niektórych kluczowych kierunków technicznych. Poza nimi, do kwalifikacji będą mogli przystąpić ci, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby, nie skończyli 60 lat i sami zgłosili się do kwalifikacji. Przeprowadzenie kwalifikacji każdego roku obwieszcza wojewoda, natomiast wezwania do stawienia się przed komisją wojskową rozsyłane są przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

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Badania, kategorie i przebieg kwalifikacji wojskowej

Kluczowym elementem kwalifikacji wojskowej jest badanie medyczne i psychologiczne oceniające ogólną zdolność kandydatów do ewentualnej służby wojskowej; podczas badania można otrzymać jedną z czterech kategorii: A - zdolność do służby wojskowej, B - czasowa niezdolność do służby, D - niezdolność do służby w czasie pokoju oraz E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej.

Ponadto komisja wprowadza dane badanego do wojskowej ewidencji. Po kwalifikacji osoba wezwana otrzymuje zaświadczenie, że stawiła się do kwalifikacji wojskowej, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz orzeczoną zdolność do służby. Następnie otrzymuje stopień szeregowego, a po 14 dniach od kwalifikacji zostaje przeniesiona do tzw. pasywnej rezerwy - zbioru, w którego skład wchodzą wszystkie osoby, które przeszły kwalifikację wojskową, ale nie wyraziły chęci służby w wojsku.

"Kwalifikacja wojskowa nie oznacza automatycznego powołania do wojska. Jej celem jest przede wszystkim określenie zdolności do ewentualnej służby oraz uregulowanie stosunku do obowiązku wojskowego."

Co grozi za niestawienie się na kwalifikację wojskową?

Kwalifikacja jest obowiązkowa; niestawienie się może grozić grzywną, a także przymusowym doprowadzeniem. Wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową powinno zostać doręczone minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku, gdy wezwana osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się przed komisją, powinna zawiadomić o tym wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który wyznaczy nowy termin.

Ważne Osoby wezwane na kwalifikację wojskową powinny dokładnie sprawdzić termin wskazany w otrzymanym wezwaniu oraz odpowiednio wcześniej przygotować wymagane dokumenty.

Obowiązkowa służba wojskowa nadal jest możliwa do przywrócenia

Obecnie w Polsce obowiązkowa służba wojskowa jest od 2008 roku zawieszona, jednak nie zlikwidowana - przepisy zawarte przede wszystkim w ustawie o obronie Ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia np. w kryzysowej sytuacji.

"Zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej nie oznacza usunięcia jej z polskiego systemu prawnego. Przepisy nadal przewidują możliwość jej ponownego wprowadzenia w określonych okolicznościach."

FAQ. Kwalifikacja wojskowa 2027 – najczęściej zadawane pytania

Kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa w 2027 roku?

Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku ma zostać ogłoszona 15 stycznia 2027 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia MON potrwa od początku lutego do końca maja i obejmie około 245 tys. osób.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2027 roku?

Przede wszystkim kwalifikacja obejmie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, czyli rocznik, który w 2027 roku będzie osiągał pełnoletność. Przed komisję będą musiały zgłosić się także określone osoby z wcześniejszych roczników oraz wybrane kobiety.

Czy kobiety muszą stawić się na kwalifikację wojskową?

Tak. Kwalifikacja może obejmować kobiety urodzone w latach 2000-2008, które kończą naukę w kierunkach przydatnych dla wojska, m.in. medycznych, psychologicznych oraz wybranych technicznych. Do kwalifikacji mogą również zgłosić się kobiety spełniające określone warunki i chcące uregulować stosunek do służby wojskowej.

Czy wezwanie na kwalifikację wojskową oznacza powołanie do wojska?

Nie. Samo stawienie się przed komisją wojskową nie oznacza automatycznego powołania do służby. Celem kwalifikacji jest przede wszystkim określenie zdolności do służby oraz wpisanie danych do wojskowej ewidencji.

Jakie kategorie zdolności do służby wojskowej można otrzymać?

Podczas kwalifikacji można otrzymać jedną z czterech kategorii:

A – zdolność do służby wojskowej,

– zdolność do służby wojskowej, B – czasowa niezdolność do służby wojskowej,

– czasowa niezdolność do służby wojskowej, D – niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju,

– niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, E – trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej.

Kto wysyła wezwanie na komisję wojskową?

Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową rozsyłają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Informację o przeprowadzeniu kwalifikacji każdego roku ogłasza wojewoda.

Ile wcześniej trzeba dostać wezwanie na kwalifikację wojskową?

Wezwanie powinno zostać doręczone osobie zobowiązanej do stawienia się przed komisją minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Co zrobić, jeśli nie można przyjść na kwalifikację wojskową w wyznaczonym terminie?

Jeżeli osoba wezwana z ważnych przyczyn nie może stawić się przed komisją, powinna poinformować o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organ ten wyznaczy wtedy nowy termin stawienia się.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikację wojskową?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się przed komisją, może zostać ukarana grzywną, a także może zostać przymusowo doprowadzona.

Czy po kwalifikacji wojskowej trafia się do wojska?

Nie. Po przejściu kwalifikacji osoba otrzymuje uregulowany stosunek do służby wojskowej i może zostać przeniesiona do tzw. pasywnej rezerwy. Trafiają do niej osoby, które przeszły kwalifikację, ale nie zostały powołane i nie wyraziły chęci odbycia służby.

Czy obowiązkowa służba wojskowa w Polsce nadal istnieje?

Obowiązkowa służba wojskowa jest od 2008 roku zawieszona, ale nie została zlikwidowana. Przepisy ustawy o obronie Ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia w określonych sytuacjach, np. w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.