MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Odbiera już przyznane. Bo darowizna, spadek, świadczenie wspierające, renta, waloryzacja emerytury

Przykład

ZUS przyznał odwołującej się rentę rodzinną dla niej i dla jej syna. Jednocześnie przyznał jej wyrównanie od dnia 3 kwietnia 2024 r. Dochód rodziny składał się renta skarżącej w wysokości 1 613,49 zł i renta syna w wysokości 1 773, 07 zł. Oprócz tego skarżąca otrzymuje na syna zasiłek rodzinny 124 zł i dodatek do niego z tytuły samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł. Oprócz tego otrzymała ona również dodatek mieszkaniowy w wysokości 429,76 zł. Decyzją nr MOPS.SŚPS.4110.42.127.2024 z dnia 6 września 2024 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego orzekł o zmianie decyzji nr MOPS.SŚPS.4110.97.1.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. z późn. zm. w ten sposób, że od 1 kwietnia 2024 r. odmówił przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w związku ze zmianą wysokości dochodu w rodzinie.

Tyle, że MOPS skorygował decyzję z mocą wsteczną, a można tak robić na przyszłość. Dlatego sąd stwierdził: "Organ I instancji błędnie na mocy decyzji z dnia 6 września 2024 r. orzekł - w zakresie przyznanego skarżącej zasiłku stałego – zmiany decyzji z dnia 10 stycznia 2020 r. ze skutkiem od 1 kwietnia 2024 r. Zatem orzekł o zmianie w odniesieniu do decyzji, której skutki zostały już skonsumowane, bowiem świadczenie, którego dotyczyła, zostało w pełni zrealizowane przed wydaniem zaskarżonej decyzji."

Źródło: Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 lipca 2025 r., sygn. II SA/Gd 93/25