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MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Odbiera już przyznane. Bo darowizna, spadek, świadczenie wspierające, renta, waloryzacja emerytury

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21 lipca 2026, 16:03
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Może je także odebrać. Bo polepszyła się sytuacja potrzebującego pomocy
MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Może je także odebrać. Bo polepszyła się sytuacja potrzebującego pomocy
T. Król
Własne

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MOPS odbierają świadczenia, gdy polepszyła się sytuacja beneficjenta zasiłków i świadczeń. Urzędnicy mają jednak problemy ze stosowaniem art. 106. ust. 5 ustawy o pomocy społecznej bo chcieliby, aby przepis ten zastosowany w 2026 r. mógł unieważniać decyzję o przyznaniu świadczenia np. z 2025 r. Sądy mówią: "Nie wolno zmieniać przeszłości, można korygować tylko na przyszłość".

Na podstawie jakiego przepisu MOPS odbiera świadczenia bo np. osoba niepełnosprawna otrzymała dodatkowy dochód z emerytury, renty, świadczenia wspierającego, spadku, darowizny?

Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję

Zobacz również:

Przykład odbierania świadczeń przez MOPS bo polepszyła się sytuacja majątkowa beneficjenta

Źródło dochodu odbierające świadczenia z MOPS - było nim świadczenie emerytalne z ZUS:

Przykład

II SA/Rz 948/25 - Wyrok WSA w Rzeszowie Data orzeczenia 2025-10-28 link do wyroku

Świadczenie MOPS - dwa dni w tygodniu po dwie godziny dziennie, świadczenie w formie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. MOPS uzyskał na podstawie pisma ZUS Oddział w [...] z 24 marca 2025 r. informację, że świadczenie emerytalne wypłacane wnioskodawcy wzrosło do 3 057,32 zł, Prezydent M. [...] 10 kwietnia wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji własnej z 2 stycznia 2025 r.

Zobacz również:

Źródło dochodu odbierające świadczenia z MOPS - było nim świadczenie wspierające z ZUS:

Przykład

III SA/Kr 999/25 - Wyrok WSA w Krakowie Data orzeczenia 2026-05-27

Link do wyroku

Stan faktyczny sprawy zasadniczo nie był w sprawie sporny. W związku z faktem, że matka skarżącej uzyskała dochód w postaci świadczenia wspierającego w trakcie korzystania z usług opiekuńczych (przyznanych jej pierwotnie z 90 % bonifikatą) organ, na podstawie art. 106 ust. 5 u.p.s., zmienił dotychczasową decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych, w zakresie odpłatności za te usługi od momentu uzyskania dochodu. Ustalając stopień przekroczenia kryterium dochodowego przez matkę skarżącej, organ przyjął kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej na poziomie 776 zł.

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Przykład kiedy MOPS przegrywa przed sądem bo MOPS nie może działać wstecz

Przykład dotyczący renty rodzinnej - to ona była źródłem dodatkowego dochodu:

Przykład

ZUS przyznał odwołującej się rentę rodzinną dla niej i dla jej syna. Jednocześnie przyznał jej wyrównanie od dnia 3 kwietnia 2024 r. Dochód rodziny składał się renta skarżącej w wysokości 1 613,49 zł i renta syna w wysokości 1 773, 07 zł. Oprócz tego skarżąca otrzymuje na syna zasiłek rodzinny 124 zł i dodatek do niego z tytuły samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł. Oprócz tego otrzymała ona również dodatek mieszkaniowy w wysokości 429,76 zł. Decyzją nr MOPS.SŚPS.4110.42.127.2024 z dnia 6 września 2024 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego orzekł o zmianie decyzji nr MOPS.SŚPS.4110.97.1.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. z późn. zm. w ten sposób, że od 1 kwietnia 2024 r. odmówił przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku stałego w związku ze zmianą wysokości dochodu w rodzinie.

Tyle, że MOPS skorygował decyzję z mocą wsteczną, a można tak robić na przyszłość. Dlatego sąd stwierdził: "Organ I instancji błędnie na mocy decyzji z dnia 6 września 2024 r. orzekł - w zakresie przyznanego skarżącej zasiłku stałego – zmiany decyzji z dnia 10 stycznia 2020 r. ze skutkiem od 1 kwietnia 2024 r. Zatem orzekł o zmianie w odniesieniu do decyzji, której skutki zostały już skonsumowane, bowiem świadczenie, którego dotyczyła, zostało w pełni zrealizowane przed wydaniem zaskarżonej decyzji."

Źródło: Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 lipca 2025 r., sygn. II SA/Gd 93/25

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Niekiedy odbieranie świadczeń przez MOPS w związku z otrzymaniem spadku jest bardziej skomplikowane niż zastosowanie art. 106 ust. 5 ustawy:

Przykład

MOPS nie stosuje art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, gdy spadek beneficjent świadczeń z MOPS otrzymał PRZED wydaniem decyzji ustalającej prawo do zasiłku, a okoliczność otrzymania spadku została ujawnione PO jej wydaniu. W takiej sytuacji MOPS wznawia postępowanie administracyjne na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. z uwagi na wyjście na jaw istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi który wydał decyzję.

Źródło: I OSK 983/13, Wyrok NSA z 2014-04-17

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Źródło: INFOR
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MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Odbiera już przyznane. Bo darowizna, spadek, świadczenie wspierające, renta, waloryzacja emerytury
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MOPS odbierają świadczenia, gdy polepszyła się sytuacja beneficjenta zasiłków i świadczeń. Urzędnicy mają jednak problemy ze stosowaniem art. 106. ust. 5 ustawy o pomocy społecznej bo chcieliby, aby przepis ten zastosowany w 2026 r. mógł unieważniać decyzję o przyznaniu świadczenia np. z 2025 r. Sądy mówią: "Nie wolno zmieniać przeszłości, można korygować tylko na przyszłość".
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